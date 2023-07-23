«Я называю себя инопланетянкой»: как выглядят самые красивые женщины мира — они признаны идеалом

О том, какой он — идеал женской красоты, можно спорить вечно. В разные эпохи красота воспринималась по-разному, кардинально меняясь с годами. Легкая пухлость в античности, болезненная худоба в средние века, сдобная пышность в эпоху Возрождения... Сегодня общество активно выступает в пользу того, что женщина прекрасна в любом теле, и это действительно так, но восприятие женщины, навеянное глянцем, всё еще сохраняется. Мы ушли от пресловутых 90–60–90, но недалеко: пышная грудь, точеная талия и округлые бедра всё еще считаются эталоном. Существует ли идеальная женщина в реальности? Оказалось, что да. Рассказываем, кто она, и смотрим фото.
Женщина с самым идеальным телом
Бывшая финалистка конкурса «Мисс Словакия — 2016» Вероника Райек очень популярна в социальных сетях. Но именно ее красота порой играет с моделью злую шутку. Веронику много и часто хейтят в Сети и пытаются поймать на обмане — грудь у красотки сделанная, а фото изрядно подкорректированы. Наши коллеги из Wday.ru посмотрели на идеальную женщину.
27-летняя Райек считает, жизнь красивых людей тяжелее, чем у человека со среднестатистической внешностью. Ведь из-за чрезмерной сексуальности модели люди думают, что она всего лишь нарисованная картинка и не существует на самом деле.
Пользователи Сети считают, что такого идеального тела невозможно добиться без операций. Бывшая финалистка конкурса «Мисс Словакия — 2016» даже прошла обследование груди в Дубае, которое включало быстрое сканирование.
— Меня заставили пройти эту проверку, чтобы люди мне поверили. Хейтеры сомневаются в натуральности моей груди, поэтому я пошла к врачу, чтобы пройти обследование груди и доказать, что они настоящие, без каких-либо улучшений, вставок или шрамов, — рассказывает Райек.
Основные хейтеры Вероники — это женщины. Именно они жалуются на ее публикации в социальных сетях, ссылаясь на то, что на самом деле такой красивой девушки не может существовать в природе.
— Я называю себя инопланетянкой, потому что люди не верят, что я настоящая. Они думают, что я робот с искусственным интеллектом. Все говорят, что красивым людям легко, но в моем случае это не так, — сокрушается Вероника.
По словам модели, она много тренировалась в подростковом возрасте, поэтому у нее развились мышцы, которые придают груди красивую форму. Вероника заботится о своем теле: не пьет и не ходит на вечеринки, а вместо этого занимается спортом пять раз в неделю.
— Только женщины могут так сильно ранить других женщин. В реальной жизни я естественна, но люди боятся меня и не хотят со мной разговаривать, — жалуется она.
Идеальное женское лицо
Не так давно в интернете появилась новая икона стиля с идеальной внешностью — пользователи гадали, кто она? Ответ реально пугает. Оказалось, идеальная женщина — очередное творение нейросети. Нам кажется, что она даже слишком правдоподобна. Наши коллеги из Marie Claire присоединились к поискам и испытали разочарование, когда узнали ответ.
Загадочная блондинка выбирает сдержанные оттенки, классические фасоны и атрибуты загородного стиля жизни. Ее уже успели назвать «самой модной девушкой планеты», но оказалось, что она всего лишь собирательный образ, созданный нейросетью Midjourney v5. Пухлые губы, голубые глаза, выразительные скулы, вздернутые брови, пышные длинные волосы — этот набор идеальных черт лица, котируемых современными сетями, мог бы подсказать, что на изображениях не настоящая девушка, а творение нейросети.
По одной из версий, загадочная блондинка срисована с Дениз Ричардс. Американская актриса с ангельским лицом прославилась ролями в фильмах «И целого мира мало», «Спросите Синди» и «Звездный десант», также запомнилась многим зрителям сериала «Друзья» по роли кузины Кэсси — супермодели, которую Росс и Моника не видели с детства.
Женщина с идеальной походкой
Среди известных российских супермоделей, которые до сих пор считаются самыми знаменитыми и востребованными в мире, — Наталья Водянова, Ирина Шейк и, конечно, Наташа Поли. В профессиональных кругах ее называют «королевой подиума». Для супермодели уроженка Перми уже в солидном возрасте, но это не мешает ей выходить в свет без макияжа. Наши коллеги из Wday.ru посмотрели свежие фото Натальи.
Модель Наташа Поли (настоящая фамилия Полевщикова. — Прим. ред.) известна во всём мире, а родилась в Перми. В 2003 году она дебютировала на Парижской неделе моды, а уже в следующем сезоне пермячка приняла участие в 50 модных показах в Париже, Милане, Нью-Йорке. Сейчас Наталья Полевщикова является одной из самых востребованных моделей в мире.
Ее походку считают одной из лучших среди современных топ-моделей. За свою карьеру девушка успела принять участие в показах абсолютно всех топовых марок, многие из которых она хотя бы раз имела честь открывать или закрывать, в их числе Versace, Balmain, Givenchy, Roberto Cavalli, Christian Dior, Gucci, Dolce & Gabbana, Chanel. Представляет такие бренды, как Gucci, Lanvin, Louis Vuitton, Roberto Cavalli, Sonia Rykiel, Nine West, Dolce & Gabbana и Jimmy Choo. Россиянка замужем за голландским бизнесменом и воспитывает двоих детей. В июле этого года ей исполнится 38 лет, но она по-прежнему считается одной из самых красивых женщин мира.
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