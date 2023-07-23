«Я называю себя инопланетянкой»: как выглядят самые красивые женщины мира — они признаны идеалом

Женщина с самым идеальным телом

Бывшая финалистка конкурса «Мисс Словакия — 2016» Вероника Райек очень популярна в социальных сетях. Но именно ее красота порой играет с моделью злую шутку. Веронику много и часто хейтят в Сети и пытаются поймать на обмане — грудь у красотки сделанная, а фото изрядно подкорректированы. Наши коллеги из Wday.ru посмотрели на идеальную женщину.

27-летняя Райек считает, жизнь красивых людей тяжелее, чем у человека со среднестатистической внешностью. Ведь из-за чрезмерной сексуальности модели люди думают, что она всего лишь нарисованная картинка и не существует на самом деле.