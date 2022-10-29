Красотка-курьер из Новосибирска стала моделью в Турции. Здесь она работала по 16 часов — как изменилась ее жизнь

Девушка весила больше, чем необходимо, недостаточно знала английский, но стремилась измениться. В апреле Маргарита подписала контракт со своим материнским агентством (первое агентство, с которым модель подписывает контракт. — Прим. ред.), а в сентябре ее отправили работать в Турцию на два месяца.



— Мне рассказали об агентстве, которое меня примет в другой стране, купили билеты, так, чтобы я немного могла побыть в Москве с друзьями. Перелет был интересным: сначала Москва, пересадка в Белоруссии, а потом Турция. В Белоруссии я нашла перо птицы и сохранила себе на память о путешествии, — отметила Марго.