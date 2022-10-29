Красотка-курьер из Новосибирска стала моделью в Турции. Здесь она работала по 16 часов — как изменилась ее жизнь
Девушка рассказала о заработке, модельном минусе и турках, которые любят русских женщин
Маргарита Мальцева из Новосибирска работала курьером в «Самокате» по 16 часов в день. Девушка развозила заказы, изучала английский и мечтала стать моделью. В апреле она подписала контракт с модельным агентством, а в сентябре улетела работать в Турцию на несколько месяцев. Как изменилась жизнь целеустремленной красотки, что она планирует делать дальше и чем турки отличаются от русских — в материале Елизаветы Горячевой.
Работа в Турции: модельный минус и заработок
Первый раз мы написали о Маргарите в марте этого года — и ее начали узнавать жители Академгородка, когда она доставляла заказы. В день нашей встречи для интервью у девушки было собеседование в модельном агентстве, где ей посоветовали собрать портфолио, и тогда она сможет полететь в Турцию в качестве модели.
— Моя жизнь изменилась быстро, есть ощущение, что я не зря старалась, — поделилась героиня. — Я пополняла портфолио, училась позировать и работала курьером. Пока развозила заказы, слушала уроки по английскому языку, вместо музыки, чтобы не терять время зря.
Девушка весила больше, чем необходимо, недостаточно знала английский, но стремилась измениться. В апреле Маргарита подписала контракт со своим материнским агентством (первое агентство, с которым модель подписывает контракт. — Прим. ред.), а в сентябре ее отправили работать в Турцию на два месяца.
— Мне рассказали об агентстве, которое меня примет в другой стране, купили билеты, так, чтобы я немного могла побыть в Москве с друзьями. Перелет был интересным: сначала Москва, пересадка в Белоруссии, а потом Турция. В Белоруссии я нашла перо птицы и сохранила себе на память о путешествии, — отметила Марго.
Маргарита живет в Стамбуле с четырьмя моделями из разных стран в двухкомнатной квартире. Как отметила девушка, это напоминает общежитие, потому что одни занимаются спортом, другие смотрят телевизор или болтают.
Девушки не работают постоянно, а проходят кастинги, где их выбирают заказчики для съемок. Обычный день модели выглядит так: их забирает из квартиры личный водитель, отвозит на кастинг, если девушка прошла отбор, то ее зовут на съемку.
— У нас есть модельный минус — это оплата квартиры, водителя и 50% агентствам: 40% уходит моему материнскому агентству, 10% — принимающему. Деньги высчитывают из моей общей зарплаты, пока за месяц я заработала примерно
У каждой модели есть своя карточка, где указаны параметры и прикреплена фотография девушки. Чаще всего заказчики выбирают модель по сложившемуся в голове типажу, поэтому Маргарита не расстраивается, если не проходит кастинг.
— Работа модели в Стамбуле отличается от работы в Новосибирске. Здесь за час съемок у нас может быть несколько перерывов: сделали пару кадров, попили чай и снова работать. На съемках в Новосибирске перерывов не было, для меня было нормально работать несколько часов без отдыха.
Во время работы в другой стране у девушки была съемка в хиджабе, который она сама научилась завязывать. Для другой съемки Маргарита летала в соседний город Измир, где научилась лучше позировать и поборола чувство неловкости перед камерой.
— У меня оставался час работы, а мы еще не отсняли кучу вещей, поэтому начали работать в быстром темпе, — поделилась модель. — Тогда я перестала думать о том, как позировать, и расслабилась. В Турции я стала более опытной, выросла в плане моделинга.
Сейчас у Маргариты в основном коммерческие съемки, но она призналась, что скучает по творческим фотографам из Новосибирска, а в будущем после окончания контракта в Турции планирует снова полететь работать в другую страну.
«Привет, красавицы! Хотите покататься на корабле?»: о жизни в Турции и турках
Как призналась Маргарита, она не заметила в Стамбуле наплыв русских из-за объявления о начале частичной мобилизации, но когда слышит родную речь, всегда радуется. За месяц она успела выучить несколько турецких фраз и даже попасть в неловкую ситуацию.
— Один раз я случайно перепутала слова. Когда девушка чихнула, я сказала ей по-турецки «приятного аппетита» вместо «будь здорова» — она долго смеялась.
Турки, по мнению героини, похожи на огонь, они более громкие и уверенные в себе, чем русские. Мужчины в Турции чаще делают комплименты, обращают внимание на женщин и более настойчивые.
— Туркам нравятся русские, потому что женщины в Турции слишком резкие, а русские более терпеливые. Может быть, они таких чаще встречали и уверены в этом. От турков то и дело слышно: «Привет, красавицы! Хотите покататься на корабле?» — поделилась героиня.
Местные жители гордятся своей историей и чаще всего называют себя великими османцами, делают татуировки, посвященные истории. Как рассказала Маргарита, на их теле можно увидеть всадника на лошади и символику Османской империи.
— Еще я заметила, что они очень любят кошек, животные могут спать в магазинах на диване и вообще где угодно, им везде будут рады. Даже кошки здесь выглядят по-другому, они большие и длинные, незапуганные и немного избалованные, — отметила Маргарита.
Также девушку удивило, что люди перебегают дорогу там, где это запрещено, и совсем не боятся машин, а ландшафт города переменчивый и холмистый.
— На самом деле я скучаю по Новосибирску, по необычным съемкам в городе, — призналась Маргарита. — Планирую дальше пополнять свое портфолио, а если меня отправят работать в другую страну снова, то не откажусь: это прекрасный опыт.
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