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Интервью

Дизайнер из Новосибирска одевает звезд кино и шоу-бизнеса: ее костюмы носит Ольга Бузова

Color by Colotvina стал первым российским брендом одежды из Сибири на неделе моды в Нью-Йорке

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Елена Колотвина — дизайнер года по версии Fashion Russian Awards 2021

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С 9 по 14 сентября в Нью-Йорке прошла неделя моды — престижное и масштабное для фэшн-индустрии событие, где собираются самые сливки модного сообщества. Неожиданным участником среди громких имен, таких как Tom Ford или Fendi, стал бренд из Новосибирска Color by Colotvina, который оказался единственным представителем России на показе. Фишка бренда заключается в цвете — розовые, зеленые, желтые костюмы покорили сердца зрителей и ценителей высокой моды. Мы спросили у создательницы бренда Елены Колотвиной, как ей удалось оказаться в числе лучших.

«Лена, а может, ты уже запустишь свой бренд?»

История бренда началась два года назад, когда Елена Колотвина работала стилистом. Одевать клиентов ей нравилось, но со временем начали поступать запросы: связать свитер или сшить костюм. Женщина уже создавала одежду, ассортимент состоял из единичных изделий из качественного трикотажа. Однажды вязальщица сказала Колотвиной: «Лена, а может, ты уже запустишь свой бренд?»

Цвет — основная фишка бренда Color by Colotvina

Цвет — основная фишка бренда Color by Colotvina

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— Так два года назад я поняла, что хочу сделать полноценный бренд с историей, а не просто заниматься производством одежды. Наша визитная карточка — костюмы, начинали с них. Мы разработали стратегию и сделали большой акцент на визуал, проводили красивые съемки, активно вели соцсети, и закрутилось. На нас вышел сериал «Содержанки» — это было первое мощное предложение, Дарья Мороз в третьем сезоне практически везде в нашей одежде, — рассказывает Елена.

Елена — мама двоих детей, замужем

Елена — мама двоих детей, замужем

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Дальше — больше: яркий бренд начали замечать глянцевые журналы. Vogue, Cosmopolitan, Elle и другие печатали на разворотах снимки с фотосессий, придуманных Еленой. Селебы из мира кино, моды и шоу-бизнеса проявили интерес к костюмам — Ольга Бузова, Алёна Водонаева, Анастасия Стоцкая, Екатерина Шпица и другие появлялись на мероприятиях в одежде, созданной Еленой Колотвиной.

— Я думала, такая реклама стоит безумно дорого, а все сами начали с удовольствием отмечать нас, — объясняет Елена, как сформировался их звездный клиентский список.

Костюм в клетку — стоимость <nobr class="_">38 800</nobr> рублей

Костюм в клетку — стоимость 38 800 рублей

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Рассуждая об успешности, Елена отмечает, что у каждого дизайнера своя грань, а степень успеха зависит от амбиций. Для кого-то успех заключается в наличии бутиков в каждом городе, кому-то достаточно рейла в ЦУМе, а ей хочется выйти на мировой уровень.

— Для меня успех наступит тогда, когда я создам коллекцию в коллаборации с Викторией Бекхэм. Кому-то это может показаться смешным, но ведь год назад надо мной смеялись, когда я сказала, что мы будем на неделе моды в Нью-Йорке, — улыбается создательница одежды.

Фэшн-шоу в Москве

Фэшн-шоу в Москве

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Заменили K на С


Анкета участника New York fashion week 2022 попалась дизайнеру на глаза в феврале, когда она готовилась к показу собственного модного шоу. Елена отправила заявку и забыла о ней. Спустя несколько дней пришел ответ: бренд заметили среди огромного количества имен, зачли первый этап и выслали перечень необходимого для дальнейшего участия. За две недели Елена собрала всё необходимое: документы, подтверждающие оборот предприятия, доказательства того, что одежду носят клиенты во всем мире, включая селебрити, плюсом стало и наличие собственного фэшн-шоу.

Елена с моделями на показе своего фэшн-шоу

Елена с моделями на показе своего фэшн-шоу

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— В процессе подготовки мы столкнулись с тем, что у нас не было четкого брендинга, айдентики. Полгода назад мы назывались Kolotvina brand, но по мировым стандартам привязка «бренд» — не очень хорошо. Мы начали думать, хотели, чтобы в названии было что-то связанное с цветом, потому что цвет — ДНК бренда. Color by Kolotvina не вязалось в названии, пока коллега Гоша Ростовщиков (президент международной ассоциации байеров. — Прим. ред.) не заменил K на С, получилось Color by Colotvina (С by C) — это же гениально, — делится дизайнер.

В Новосибирске у бренда небольшое производство

В Новосибирске у бренда небольшое производство

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Заявка на участие была отправлена в феврале, но в марте Елене сообщили, что исключают Россию из списка участников из-за разгоревшегося в мире конфликта. Ей посоветовали назваться другой страной, если она хочет остаться, но предложение было встречено отказом. Потребовалось несколько месяцев на пересмотр списков участников, но в итоге, несмотря на мировые события, организаторы приняли решение оставить Color by Colotvina по причине того, что им выгоден статус первооткрывателей молодых брендов с большим потенциалом.

Много внимания Елена уделяет фотосессиям, красивый визуал — залог успеха

Много внимания Елена уделяет фотосессиям, красивый визуал — залог успеха

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Неделя моды в Нью-Йорке


Неделя моды начинается в Нью-Йорке: исторически сложилось, что именно в этом городе показывают молодых дизайнеров, дальше показ переходит в Лондон, Милан и завершается в Париже. Покупателям, публике, прессе предлагают увидеть последние творения таких выдающихся дизайнеров, как Ральф Лорен, Марк Джейкобс, Том Форд, а также новых и перспективных дизайнеров со всего мира — каким был признан на этапе отбора бренд Color by Colotvina.

На неделе моды в Нью-Йорке Елена представила 4 женских и 4 мужских костюма

На неделе моды в Нью-Йорке Елена представила 4 женских и 4 мужских костюма

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— Когда я получила первое письмо с утвердительным ответом — ничего не почувствовала, впереди еще столько этапов, может, мы вообще не пройдем. Но когда я открыла и прочла официальное приглашение с синей печатью, то заплакала — это были слезы счастья, — рассказывает Елена. Посетить мероприятие у дизайнера не получилось, ночью Елена смотрела онлайн-трансляцию, с волнением ожидая выход своей одежды.

Фотографы заметили яркий бренд и публиковали кадры в своих аккаунтах

Фотографы заметили яркий бренд и публиковали кадры в своих аккаунтах

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— Несколько ночей я не спала, мы готовились. Поняла, что нужно лучше учить английский — мы созванивались по видео с организаторами, со стилистом, собирали моделей, фоном — шум, ажиотаж, часть слов я не могла разобрать. В условиях сказано — отправить 8 образов, которые отразят бренд, смысл в том, чтобы тебя заметили. Мы выслали 4 женских костюма и 4 мужских. То, что нас и правда заметили, я поняла, когда увидела почти у каждого второго именитого фотографа в историях соцсетей наших моделей, особенно понравились мужские образы, — рассказывает Елена Колотвина. Показ проходил на нескольких площадках, молодые дизайнеры были представлены на крыше.

Костюмы, участвующие в показе, пойдут на благотворительность

Костюмы, участвующие в показе, пойдут на благотворительность

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После участия в таком масштабном шоу дизайнер начала получать выгодные предложения: журнал Vogue снова приглашает их на разворот, предложил сотрудничать Harper’s Bazaar — женский журнал о моде, начали писать байерские агентства Сингапура и Лондона с предложением встать у них, а самым интересным для Елены стало предложение отшивать одежду бренда на европейской фабрике, что весьма удобно для логистики.

— Так и до Виктории Бекхэм недалеко, — шутит Елена.

Мировой бренд с сибирскими корнями

Точка продаж одежды бренда Color by Colotvina есть лишь в Новосибирске, есть в городе и небольшое производство. Ранее магазин был в Москве, но необходимость в офлайне отпала, так как заказы оформлялись преимущественно через сайт — звезды по магазинам не ходят. В Оренбурге, Екатеринбурге и Москве производство работает на аутсорсе.

Магазин в Новосибирске

Магазин в Новосибирске

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Вдохновение для создания одежды Елена черпает в архитектуре — к примеру, ее вдохновили небоскребы в Дубае, нравятся бетон, металл, что прослеживается в четких фасонах изделий бренда.

— Когда я начала работать стилистом, поняла — к цвету у меня особая любовь, страсть. Я сочетаю так, как до сих пор не сочетает цвета ни один стилист. Я умею работать с цветом. Именно цвет выделяет нас на рынке, — говорит Елена. — Мы продаем цвет, продвигаем его, учим его носить и не бояться. Мы позиционируем себя как бренд из Сибири, а сейчас уже смело можем говорить — мировой бренд с сибирскими корнями.

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