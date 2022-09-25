Дизайнер из Новосибирска одевает звезд кино и шоу-бизнеса: ее костюмы носит Ольга Бузова

Дальше — больше: яркий бренд начали замечать глянцевые журналы. Vogue, Cosmopolitan, Elle и другие печатали на разворотах снимки с фотосессий, придуманных Еленой. Селебы из мира кино, моды и шоу-бизнеса проявили интерес к костюмам — Ольга Бузова, Алёна Водонаева, Анастасия Стоцкая, Екатерина Шпица и другие появлялись на мероприятиях в одежде, созданной Еленой Колотвиной.



— Я думала, такая реклама стоит безумно дорого, а все сами начали с удовольствием отмечать нас, — объясняет Елена, как сформировался их звездный клиентский список.