Дизайнер из Новосибирска одевает звезд кино и шоу-бизнеса: ее костюмы носит Ольга Бузова

— В процессе подготовки мы столкнулись с тем, что у нас не было четкого брендинга, айдентики. Полгода назад мы назывались Kolotvina brand, но по мировым стандартам привязка «бренд» — не очень хорошо. Мы начали думать, хотели, чтобы в названии было что-то связанное с цветом, потому что цвет — ДНК бренда. Color by Kolotvina не вязалось в названии, пока коллега Гоша Ростовщиков (президент международной ассоциации байеров. — Прим. ред.) не заменил K на С, получилось Color by Colotvina (С by C) — это же гениально, — делится дизайнер.