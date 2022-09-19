Носим и не паримся: как правильно одеться в кожу, чтобы не превратиться в безумную женщину-кошку
Стилисты объяснили, как вписать самый дерзкий и опасный тренд в повседневный гардероб — даже в офис
В начале сентября мы рассказывали вам о самых ярких трендах наступившего осеннего сезона, а сегодня хотим уделить внимание самому дерзкому и в какой-то степени опасному из перечисленных. Говорим мы, разумеется, про вещи из кожи. Носить их нужно умело и аккуратно, в противном случае образ может получиться до нелепости смешным или карикатурным. Давайте ознакомимся с основными нюансами и правилами — стилисты рассказали, на что прежде всего следует обратить внимание, составляя образ из кожи.
Стилист Анна Скорых советует выбирать матовую кожу, не глянцевую. Темная кожа скрадывает объемы, а обувь в тон визуально удлиняет ноги. Для того чтобы не выглядеть агрессивно — надеваем один элемент из экокожи: это могут быть брюки в сочетании с рубашкой, джемпером или водолазкой. Кожаная рубашка как верхний слой — надеваем джинсы и базовую футболку.
— Юбка-карандаш из экокожи может стать отличной альтернативой уже надоевшей строгой офисной юбке из ткани. Носите в сочетании с белой рубашкой, ботинками или сапогами, — подсказывает стилист вариант образа на работу в офис.
Не стоит надевать всё и сразу — кожаные брюки, косуху, жокейские сапоги. Такой прием по плечу лишь грамотному, разбирающемуся в моде человеку, в противном случае вы рискуете выглядеть как байкер.
— Вещи из кожи можно носить всем и везде, запретов нет, но учитывайте, что вещи из кожи не пропускают воздух, в них может быть очень жарко, — предостерегает Анна Скорых. — Составляя образ из кожи, важно сглаживать агрессивность. Брюки и жакет разбавьте базовыми аккуратными вещами: футболкой или рубашкой. Не носите вещи в обтяжку: кожа подчеркивает все нюансы и недостатки фигуры. Между телом и тканью должен быть воздух.
Важно, чтобы у вещей из экокожи был актуальный крой. В этом вам может помочь консультация грамотного специалиста или насмотренность — тренируйте ее, если хотите одеваться стильно. Уберите подальше куцую кожаную курточку по фигуре и лосины, особенно из «глянца».
При выборе кожаной одежды старайтесь избегать лишней фурнитуры — она дешевит вещь и добавляет объем. К примеру, молнии на бедрах привлекут внимание к этой части тела.
— Не ограничивайте комплект сочетанием «деним + кожа», а если с денимом вам комфортнее, то берите джинсы, джинсовую рубашку, обувь cowboy boots и объемный кожаный «авиатор», — подсказывает стилист Рита Степанченко и приводит несколько примеров сочетаний одежды с элементами из экокожи сразу с указанием брендов и магазинов.
Кожаную дубленку «авиатор» попробуйте примерить в сочетании с платьем прямого силуэта, обозначив талию поясом, высокими сапогами с широким голенищем, сумкой-седлом и завершите образ панамой.
Кожаная укороченная куртка-жакет с объемными рукавами? Стилист Рита Степанченко предлагает надеть ее с широкими брюками карго из светлой ткани, водолазкой в тон и кроссовками. Добавьте акцентную сумку из мягкой кожи и аксессуары в тон рисунку на водолазке.
Выбирая кожаную куртку, учитывайте главное: она должна свободно на вас застегиваться. Да, все косухи выглядят эффектнее в расстегнутом виде, но в нашем сибирском климате такой примем не всегда уместен. Поэтому примеряем на объемный вязаный свитер: застегивается легко и не жмет — берем, молния рискует разойтись — ищем другую, побольше.
Давайте пройдемся по основным вариантам кожаных изделий: брюки, шорты, юбки и платья. Стилист Юлия Ушакова говорит: правильные кожаные брюки — прямые, с высокой посадкой, имеют пояс (не резинку), молнию, карманы. Впереди они абсолютно гладкие, без защипов. Такая модель будет стройнить вас, их можно носить на работу, сочетая с блузкой, рубашкой и футболкой — их лучше заправить в брюки. Модели со сборками и штрипками на талии — неудачный вариант для тех, кто имеет лишний объем в области живота и бедер.
Правильные кожаные шорты также не имеют складок на талии, длина изделия — чуть выше колена.
— Шорты — это отличный вариант для типа фигуры «овал». У ее обладательниц обычно стройные ноги, а талии нет, поэтому шорты отвлекут внимание от проблемной зоны, добавят актуальности образу, — подсказывает Юлия.
Бермуды, шорты и короткие юбки стилист предлагает носить с высокими сапогами, грубыми ботинками или с кроссовками на толстой подошве.
По мнению стилиста, кожаная мини-юбка подходит лишь тинейджерам и представительницам
— Кожа — это неспокойный материал, кожа всегда олицетворяет драму, вызов. Поэтому не рекомендую носить кожу в портретной зоне (блузы, рубашки, жакеты) на работу. Если вы надеваете в офис поясное изделие — без проблем, а если это блуза или рубашка — то это уже намек на повышенную сексуальность, что считывается неосознанно. Платьев это тоже касается, — объясняет стилист.
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