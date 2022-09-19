Носим и не паримся: как правильно одеться в кожу, чтобы не превратиться в безумную женщину-кошку

Стилист Анна Скорых советует выбирать матовую кожу, не глянцевую. Темная кожа скрадывает объемы, а обувь в тон визуально удлиняет ноги. Для того чтобы не выглядеть агрессивно — надеваем один элемент из экокожи: это могут быть брюки в сочетании с рубашкой, джемпером или водолазкой. Кожаная рубашка как верхний слой — надеваем джинсы и базовую футболку.

— Юбка-карандаш из экокожи может стать отличной альтернативой уже надоевшей строгой офисной юбке из ткани. Носите в сочетании с белой рубашкой, ботинками или сапогами, — подсказывает стилист вариант образа на работу в офис.