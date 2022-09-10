Нарядят по-сибирски: 5 местных брендов, которые уверены, что смогут заменить Zara и H&M — что они предлагают

«Синар» — исконно сибирский наряд

Самый известный и крупный новосибирский бренд, который одевает новосибирцев уже сотню лет — фабрика «Синар» работает с 1921 года. В первые годы существования на ней работало 60 человек и было 60 швейных машин марки «Зингер». Свое современное название — «Синар» — она получила в 1993 году, тогда же открылся и первый магазин в Новосибирске. Название стало сокращением от «Сибирского наряда».

Сейчас товары «Синар» можно приобрести более чем в 350 магазинах розничной сети «Синар» и партнеров. Ткани закупают у поставщиков в Италии, Португалии, Испании, Турции, России и Китае.

