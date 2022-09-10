Нарядят по-сибирски: 5 местных брендов, которые уверены, что смогут заменить Zara и H&M — что они предлагают
Новосибирские дизайнеры разошлись не на шутку — НГС собрал краткий обзор местных производств
Большое количество западных и европейских брендов покинуло рынок нашей страны. Едва мы оплакали их уход, как в голове возник вполне логичный вопрос: а где одеваться? Полюбившиеся со временем магазины долгие годы наполняли наши гардеробы отличными вещами, а что осталось сейчас? Выбор не велик, будем честны: в торговых центрах сейчас делать нечего. Сложно отказаться от привычного уклада, но делать нечего, придется адаптироваться. К счастью, в нашем распоряжении имеется отличная альтернатива канувшим в небытие «индитексам» — НГС подготовил подборку местных брендов, где можно обновить гардероб. Не хуже, чем в Zara или H&M.
«Синар» — исконно сибирский наряд
Самый известный и крупный новосибирский бренд, который одевает новосибирцев уже сотню лет — фабрика «Синар» работает с 1921 года. В первые годы существования на ней работало 60 человек и было 60 швейных машин марки «Зингер». Свое современное название — «Синар» — она получила в 1993 году, тогда же открылся и первый магазин в Новосибирске. Название стало сокращением от «Сибирского наряда».
Сейчас товары «Синар» можно приобрести более чем в 350 магазинах розничной сети «Синар» и партнеров. Ткани закупают у поставщиков в Италии, Португалии, Испании, Турции, России и Китае.
«Синар» славится своими деловыми костюмами для мужчин, женщин и детей, а их лозунг в социальных сетях звучит как «Ваша уверенность — в стиле». Помимо костюмов ассортимент включает в себя вещи в стиле casual, обувь, аксессуары и верхнюю одежду за приемлемую стоимость.
На Народной премии НГС глава Новосибирской области Андрей Травников признался, что у него есть несколько костюмов новосибирского бренда.
Безусловно, «Синар» — это гигант местного производства, но давайте познакомимся и с маленькими, но гордыми представителями модной индустрии города.
Aim clo — что-то на уютном
В Новосибирске Aim clo существует с 2016 года.
— Первое время мы работали с контрактным производством. Подрядчики плохо контролировали качество, срывали сроки и постоянно меняли цену. В 2018 году нами было принято решение основать собственную фабрику площадью
Ассоциация с брендом — тепло и уютно. Aim clo — это прежде всего свитера, джемперы и кардиганы, то, что особенно необходимо промозглой осенью. Привыкшим одеваться в магазинах среднего и ниже среднего ценового сегмента вещи Aim clo могут показаться дорогими: к примеру, свитера стоят от 4000 рублей и выше.
Нужно понимать: одежда из качественного трикотажа не может стоить дешево. Купленная на распродаже вязаная кофточка за 1299 рублей закатается и растянется через несколько стирок, хотя должна прослужить не один сезон. Кроме трикотажа, в магазине можно купить предметы базового гардероба, верхнюю одежду и аксессуары.
Примерить, потрогать и посмотреть вживую на вещи Aim clo можно в ТЦ «Галерея Новосибирск». Также бренд сотрудничает с местными шоурумами: вы можете встретить одежду, к примеру, в магазине Nasten's shop.
Хорошая база — Petra
В формате офлайн магазин бренд Petra заработал чуть больше месяца назад, отыскать его можно на Урицкого, 34, рядом со смузийной. Получился приятный глазу тихий уголок, где можно приодеться и тут же выпить кофе вдали от шума города. Что мы найдем в Petra, так это отличную качественную базу по приятной стоимости: к примеру, топ в рубчик стоит 1300 рублей, тельняшка — 2800 рублей, теплая рубашка в клетку — 4500 рублей (вот что точно напоминает H&M).
Как рассказывает основательница бренда Татьяна Петрова, история их производства началась в 2016 году. Тогда они шили одежду для магазинов известных марок.
— Когда началась пандемия, многие люди могли остаться без работы из-за маленького спроса в магазинах, с которыми мы сотрудничали. Тогда я решила создать собственный бренд и взять ответственность за людей, работающих со мной с самого начала, — рассказывает девушка.
В магазине приятно находиться: новый современный ремонт, хорошее освещение и комфортная зона ожидания. Помимо вещей базового гардероба, бренд продает верхнюю одежду и аксессуары.
На ощупь одежда кажется приятной — предполагаем, что базовые футболки и топы могут стать достойной заменой ушедшему Uniclo, но не будем делать поспешных выводов.
Выжить зимой в Сибири — Vladislava Shop
Пуховики, которые выдерживают температуру зимой до -45 градусов — по крайней мере, так заявляет реклама. Надеемся, устраивать тест-драйв самостоятельно не придется, просто поверим на слово. Стоимость пуховиков Vladislava Shop начинается от 12–14 тысяч рублей. Для вещи, которая прослужит не один год, цена приемлема.
— Последние три года наш бренд специализируется на верхней одежде, которая рассчитана на морозную погоду. Особенность пуховиков заключается в улучшенном утеплителе, который обладает большим сопротивлением теплопотере, а также легче и менее прихотлив по сравнению с другими утеплителями, — рассказывает Марта, руководитель отдела производства.
Бренд был основан в 2012 году — тогда открылся один из самых первых шоурумов в Новосибирске. Спустя четыре года Vladislava Shop полностью перешtл на собственное производство.
Для мужчин — Manifestor
Редкое явление для нашего города — шоурум мужской одежды. Расположился магазин в самом «шмоточном» доме в центре города — на Советской, 18.
Продают в магазине повседневную комфортную одежду, не стесняющую движений. На фото коллекции вполне приличные, вещи сшиты из качественных материалов, но утверждать наверняка не будем — в руках не держали.
— В Новосибирске у нас своя небольшая фабрика, открылась в январе 2022 года. Наша фабрика оборудована новейшей техникой, у нас есть вышивальная промышленная машина, и мы делаем уникальную вышивку на всех изделиях, — рассказывает соосновательница бренда Марина Гриськова — она создала его вместе с Артемом Лангом. — Продаем стритвэар так называемый, повседневный стиль, кежуал, используем только лучшие турецкие и индийские ткани высшего качества. Сами тестируем модели, чтобы проверить, насколько они удобны и насколько хороша посадка. Отслеживаем мировые самые модные тенденции, у нас только современные стильные образы, в нашей одежде никто не останется незамеченным.
В планах у дизайнеров одежды расширять ассортимент: шить верхнюю одежду, пуховики, чиносы и джоггеры, кежуал-рубашки.
Несите капсулу — Capsula brand
В словаре каждой уважающей себя модницы есть такое понятие как капсула: это когда все элементы одежды из одной коллекции сочетаются между собой. Бывалые шоперы могут составить капсулу самостоятельно, но многим нужна помощь в данном вопросе. Как правило, помочь составить капсульный гардероб помогают стилисты-консультанты в магазинах — просто попросите их об этом, это их обязанность. Еще лайфхак — покупайте вещи в одном магазине, потому что там, как правило, все коллекции подобраны так, чтобы вещи гармонировали друг с другом. К примеру — Capsula brand.
— Будучи подростком, я очень хотела быть «как все» и одеваться в сетевых магазинах, но в целях экономии мама шила для меня всё: от платьев до верхней одежды. На каждый повод у меня всегда был новый наряд. Но тогда я не понимала своего счастья, — рассказывает создательница бренда Виктория.
Когда девушка вышла замуж и уехала от родителей, то бартер «я чищу картошку, а мама мне шьет» перестал работать. Виктория признаётся, что у нее никогда не было привычки покупать вещи в магазинах, поэтому два года назад она приняла волевое решение — создать свой бренд. Кстати, сейчас мама Виктории работает у нее в магазине консультантом.
У бренда большая цветовая палитра и широкий размерный ряд. Вещи Capsula brand для тех, кто одновременно хочет выглядеть и по-деловому, и женственно. Здесь вы найдете и платья-комбинации, и рубашки, и костюмы с жакетом — для офиса или с уютными мягкими худи — для прогулки на природе.
Что еще почитать
«Гуччи» за 300: НГС нашел, где в Новосибирске купить брендовые вещи за копейки (джинсы Versace за 1000 — неплохо, да?).
Готовь биткоины: 6 хитрых способов купить новую коллекцию Zara, H&M и другие вещи ушедших брендов.
Тотал-кожа и брюки карго: 12 самых ярких и неожиданных трендов наступившей осени. Рискнете примерить?