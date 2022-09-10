СЕЙЧАС +15°С
Пробки 5/10
usd 60.47
eur 60.86
Тема дняВодитель сбила ребенка и проехала по нему
Все новости
Все новости
Обзор

Нарядят по-сибирски: 5 местных брендов, которые уверены, что смогут заменить Zara и H&M — что они предлагают

Новосибирские дизайнеры разошлись не на шутку — НГС собрал краткий обзор местных производств

969

У новосибирских брендов большой ассортимент действительно модной одежды, но все ли они хороши?

Поделиться

Большое количество западных и европейских брендов покинуло рынок нашей страны. Едва мы оплакали их уход, как в голове возник вполне логичный вопрос: а где одеваться? Полюбившиеся со временем магазины долгие годы наполняли наши гардеробы отличными вещами, а что осталось сейчас? Выбор не велик, будем честны: в торговых центрах сейчас делать нечего. Сложно отказаться от привычного уклада, но делать нечего, придется адаптироваться. К счастью, в нашем распоряжении имеется отличная альтернатива канувшим в небытие «индитексам» — НГС подготовил подборку местных брендов, где можно обновить гардероб. Не хуже, чем в Zara или H&M.

«Синар» — исконно сибирский наряд

Самый известный и крупный новосибирский бренд, который одевает новосибирцев уже сотню лет — фабрика «Синар» работает с 1921 года. В первые годы существования на ней работало 60 человек и было 60 швейных машин марки «Зингер». Свое современное название — «Синар» — она получила в 1993 году, тогда же открылся и первый магазин в Новосибирске. Название стало сокращением от «Сибирского наряда».

Сейчас товары «Синар» можно приобрести более чем в 350 магазинах розничной сети «Синар» и партнеров. Ткани закупают у поставщиков в Италии, Португалии, Испании, Турции, России и Китае.

«Синар» славится своими деловыми костюмами для мужчин, женщин и детей, а их лозунг в социальных сетях звучит как «Ваша уверенность — в стиле». Помимо костюмов ассортимент включает в себя вещи в стиле casual, обувь, аксессуары и верхнюю одежду за приемлемую стоимость.

На Народной премии НГС глава Новосибирской области Андрей Травников признался, что у него есть несколько костюмов новосибирского бренда.

Безусловно, «Синар» — это гигант местного производства, но давайте познакомимся и с маленькими, но гордыми представителями модной индустрии города.

Aim clo — что-то на уютном

В Новосибирске Aim clo существует с 2016 года.

— Первое время мы работали с контрактным производством. Подрядчики плохо контролировали качество, срывали сроки и постоянно меняли цену. В 2018 году нами было принято решение основать собственную фабрику площадью 120 кв. м. Сейчас площадь производства составляет 1000 кв. м, — рассказывает Никита Бушманов, директор и основатель Aim clo.

Ассоциация с брендом — тепло и уютно. Aim clo — это прежде всего свитера, джемперы и кардиганы, то, что особенно необходимо промозглой осенью. Привыкшим одеваться в магазинах среднего и ниже среднего ценового сегмента вещи Aim clo могут показаться дорогими: к примеру, свитера стоят от 4000 рублей и выше.

Нужно понимать: одежда из качественного трикотажа не может стоить дешево. Купленная на распродаже вязаная кофточка за 1299 рублей закатается и растянется через несколько стирок, хотя должна прослужить не один сезон. Кроме трикотажа, в магазине можно купить предметы базового гардероба, верхнюю одежду и аксессуары.

Вещи бренда Aim clo соответствуют современным модным тенденциям <br />Стоимость свитера — 3800 рублей

Вещи бренда Aim clo соответствуют современным модным тенденциям
Стоимость свитера — 3800 рублей

Поделиться

Примерить, потрогать и посмотреть вживую на вещи Aim clo можно в ТЦ «Галерея Новосибирск». Также бренд сотрудничает с местными шоурумами: вы можете встретить одежду, к примеру, в магазине Nasten's shop.

Хорошая база — Petra

В формате офлайн магазин бренд Petra заработал чуть больше месяца назад, отыскать его можно на Урицкого, 34, рядом со смузийной. Получился приятный глазу тихий уголок, где можно приодеться и тут же выпить кофе вдали от шума города. Что мы найдем в Petra, так это отличную качественную базу по приятной стоимости: к примеру, топ в рубчик стоит 1300 рублей, тельняшка — 2800 рублей, теплая рубашка в клетку — 4500 рублей (вот что точно напоминает H&M).

Ассортимент одежды в магазине представлен в лаконичных пастельных оттенках

Ассортимент одежды в магазине представлен в лаконичных пастельных оттенках

Поделиться

Как рассказывает основательница бренда Татьяна Петрова, история их производства началась в 2016 году. Тогда они шили одежду для магазинов известных марок.

— Когда началась пандемия, многие люди могли остаться без работы из-за маленького спроса в магазинах, с которыми мы сотрудничали. Тогда я решила создать собственный бренд и взять ответственность за людей, работающих со мной с самого начала, — рассказывает девушка.

Базовый топ в рубчик — 1300 рублей, белая футболка — 1200 рублей

Базовый топ в рубчик — 1300 рублей, белая футболка — 1200 рублей

Поделиться

В магазине приятно находиться: новый современный ремонт, хорошее освещение и комфортная зона ожидания. Помимо вещей базового гардероба, бренд продает верхнюю одежду и аксессуары.

Приятно, когда заботятся о комфорте покупателя

Приятно, когда заботятся о комфорте покупателя

Поделиться

На ощупь одежда кажется приятной — предполагаем, что базовые футболки и топы могут стать достойной заменой ушедшему Uniclo, но не будем делать поспешных выводов.

Выжить зимой в Сибири — Vladislava Shop

Пуховики, которые выдерживают температуру зимой до -45 градусов — по крайней мере, так заявляет реклама. Надеемся, устраивать тест-драйв самостоятельно не придется, просто поверим на слово. Стоимость пуховиков Vladislava Shop начинается от 12–14 тысяч рублей. Для вещи, которая прослужит не один год, цена приемлема.

— Последние три года наш бренд специализируется на верхней одежде, которая рассчитана на морозную погоду. Особенность пуховиков заключается в улучшенном утеплителе, который обладает большим сопротивлением теплопотере, а также легче и менее прихотлив по сравнению с другими утеплителями, — рассказывает Марта, руководитель отдела производства.

Знаменитые пуховики бренда Vladislava Shop

Знаменитые пуховики бренда Vladislava Shop

Поделиться

Бренд был основан в 2012 году — тогда открылся один из самых первых шоурумов в Новосибирске. Спустя четыре года Vladislava Shop полностью перешtл на собственное производство.

Ассортимент Vladislava Shop мало чем отличается от ассортимента других магазинов — всё те же пижамные костюмы, рубашки в клетку и тельняшки

Ассортимент Vladislava Shop мало чем отличается от ассортимента других магазинов — всё те же пижамные костюмы, рубашки в клетку и тельняшки

Поделиться

Для мужчин — Manifestor

Редкое явление для нашего города — шоурум мужской одежды. Расположился магазин в самом «шмоточном» доме в центре города — на Советской, 18.

Одежда Manifestor выглядит гораздо приятнее, чем полосатые футболочки из мужского отдела Ostin

Одежда Manifestor выглядит гораздо приятнее, чем полосатые футболочки из мужского отдела Ostin

Поделиться

Продают в магазине повседневную комфортную одежду, не стесняющую движений. На фото коллекции вполне приличные, вещи сшиты из качественных материалов, но утверждать наверняка не будем — в руках не держали.

Цена оранжевого костюма с худи — 8000 рублей, зеленого костюма со свитшотом — 6600 рублей

Цена оранжевого костюма с худи — 8000 рублей, зеленого костюма со свитшотом — 6600 рублей

Поделиться

— В Новосибирске у нас своя небольшая фабрика, открылась в январе 2022 года. Наша фабрика оборудована новейшей техникой, у нас есть вышивальная промышленная машина, и мы делаем уникальную вышивку на всех изделиях, — рассказывает соосновательница бренда Марина Гриськова — она создала его вместе с Артемом Лангом. — Продаем стритвэар так называемый, повседневный стиль, кежуал, используем только лучшие турецкие и индийские ткани высшего качества. Сами тестируем модели, чтобы проверить, насколько они удобны и насколько хороша посадка. Отслеживаем мировые самые модные тенденции, у нас только современные стильные образы, в нашей одежде никто не останется незамеченным.

Создатели бренда Марина Гриськова и Артем Ланг

Создатели бренда Марина Гриськова и Артем Ланг

Поделиться

В планах у дизайнеров одежды расширять ассортимент: шить верхнюю одежду, пуховики, чиносы и джоггеры, кежуал-рубашки.

Несите капсулу — Capsula brand

В словаре каждой уважающей себя модницы есть такое понятие как капсула: это когда все элементы одежды из одной коллекции сочетаются между собой. Бывалые шоперы могут составить капсулу самостоятельно, но многим нужна помощь в данном вопросе. Как правило, помочь составить капсульный гардероб помогают стилисты-консультанты в магазинах — просто попросите их об этом, это их обязанность. Еще лайфхак — покупайте вещи в одном магазине, потому что там, как правило, все коллекции подобраны так, чтобы вещи гармонировали друг с другом. К примеру — Capsula brand.

В магазине уже представлена осенняя коллекция

В магазине уже представлена осенняя коллекция

Поделиться

— Будучи подростком, я очень хотела быть «как все» и одеваться в сетевых магазинах, но в целях экономии мама шила для меня всё: от платьев до верхней одежды. На каждый повод у меня всегда был новый наряд. Но тогда я не понимала своего счастья, — рассказывает создательница бренда Виктория.

Когда девушка вышла замуж и уехала от родителей, то бартер «я чищу картошку, а мама мне шьет» перестал работать. Виктория признаётся, что у нее никогда не было привычки покупать вещи в магазинах, поэтому два года назад она приняла волевое решение — создать свой бренд. Кстати, сейчас мама Виктории работает у нее в магазине консультантом.

Маленькое, но уютное пространство Capsula brand

Маленькое, но уютное пространство Capsula brand

Поделиться

У бренда большая цветовая палитра и широкий размерный ряд. Вещи Capsula brand для тех, кто одновременно хочет выглядеть и по-деловому, и женственно. Здесь вы найдете и платья-комбинации, и рубашки, и костюмы с жакетом — для офиса или с уютными мягкими худи — для прогулки на природе.

Что еще почитать

Тотал-кожа и брюки карго: 12 самых ярких и неожиданных трендов наступившей осени. Рискнете примерить?

По теме

Мода и стильОдеждаБренды НовосибирскНовосибирские производители
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2