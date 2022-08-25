«Пользуюсь многими местными брендами»: Андрей Травников ответил на вопрос Малахова об импортозамещении
Также глава Новосибирской области вручил награды победителям «Народной премии НГС»
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников вручил награды в двух номинациях «Народной премии НГС» — «Гуманитарный проект года» и «Патриотический проект года».
Перед вручением наград губернатор ответил на вопросы одного из ведущих премии.
— Если не секрет, про импортозамещение, вы какими местными брендами пользуетесь? — спросил Андрей Малахов.
— Во-первых, привет, Андрей, добро пожаловать, Пелагея. Я не хочу делать рекламу, но я подтверждаю, что пользуюсь многими местными брендами. Один назову, потому что он настолько известен и любим новосибирцами, что особой рекламы не требует. Это продукция племзавода «Ирмень», — рассказал губернатор.
— А костюмчик у вас из «Синары»?
— Оттуда костюмы тоже есть, — подтвердил глава региона.
В номинации «Гуманитарный проект года» победил фонд «Интеграция», «Патриотическим проектом года» стала организация «Защитник».
За тем, как проходит награждение победителей «Народной премии», можно следить в нашей онлайн-трансляции. Ранее этим вечером на сцене спела певица Пелагея, а тренер по прыжкам с парашютом Нина Лакидзе рассказала о своей работе.