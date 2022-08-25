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Народная премия НГС

«Пользуюсь многими местными брендами»: Андрей Травников ответил на вопрос Малахова об импортозамещении

Также глава Новосибирской области вручил награды победителям «Народной премии НГС»

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Губернатор вручил награды в двух номинациях

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Губернатор Новосибирской области Андрей Травников вручил награды в двух номинациях «Народной премии НГС» — «Гуманитарный проект года» и «Патриотический проект года».

Перед вручением наград губернатор ответил на вопросы одного из ведущих премии.

— Если не секрет, про импортозамещение, вы какими местными брендами пользуетесь? — спросил Андрей Малахов.

— Во-первых, привет, Андрей, добро пожаловать, Пелагея. Я не хочу делать рекламу, но я подтверждаю, что пользуюсь многими местными брендами. Один назову, потому что он настолько известен и любим новосибирцами, что особой рекламы не требует. Это продукция племзавода «Ирмень», — рассказал губернатор.

— А костюмчик у вас из «Синары»?

— Оттуда костюмы тоже есть, — подтвердил глава региона.

В номинации «Гуманитарный проект года» победил фонд «Интеграция», «Патриотическим проектом года» стала организация «Защитник».

За тем, как проходит награждение победителей «Народной премии», можно следить в нашей онлайн-трансляции. Ранее этим вечером на сцене спела певица Пелагея, а тренер по прыжкам с парашютом Нина Лакидзе рассказала о своей работе.

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Андрей ТравниковНародная премияГуманитарный проект
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