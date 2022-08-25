«Пользуюсь многими местными брендами»: Андрей Травников ответил на вопрос Малахова об импортозамещении

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников вручил награды в двух номинациях «Народной премии НГС» — «Гуманитарный проект года» и «Патриотический проект года».

Перед вручением наград губернатор ответил на вопросы одного из ведущих премии.

— Если не секрет, про импортозамещение, вы какими местными брендами пользуетесь? — спросил Андрей Малахов.

