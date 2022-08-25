«Прыгали в валенках»: как тренер по парашютному спорту учила десантников — рассказ со сцены НОВАТа

Во время вручения «Народной премии НГС» летчик-инструктор парашютного спорта из Новосибирска Нина Лакиза рассказала, как готовила к полетам десантиков. Также она вручила награду в номинации «Доставка года» вместе с самой эпатажной женщиной Новосибирска Ольгой Платоновой.

Нина Васильевна работает инструктором около 30 лет, у нее 4400 часов налета на самолете «АН-2». НГС писал репортаж о ней.