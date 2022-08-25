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«Прыгали в валенках»: как тренер по парашютному спорту учила десантников — рассказ со сцены НОВАТа

Она вручила награду в номинации «Народной премии НГС»

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На фото — Нина Лакидзе и Ольга Платонова, которые вместе вручили награду «Доставке года»

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Во время вручения «Народной премии НГС» летчик-инструктор парашютного спорта из Новосибирска Нина Лакиза рассказала, как готовила к полетам десантиков. Также она вручила награду в номинации «Доставка года» вместе с самой эпатажной женщиной Новосибирска Ольгой Платоновой.

Нина Васильевна работает инструктором около 30 лет, у нее 4400 часов налета на самолете «АН-2». НГС писал репортаж о ней.

— Запомнился первый год моей работы. Зима на 1969 год. Мы приезжали на аэродром в Бердск, было -42 градуса. Самолет можно запускать только при -35 градусах. И как только -35 — все, запускается самолет. Разрешалось прыгать в -35 градусов, ребята сидели, ждали, прыгали в валенках десантники, — рассказала Нина Лакидзе со сцены НОВАТа.

После своей истории тренер объяснила Ольга Платоновой базовые упражнения, которым обучает тех, кто собирается прыгнуть с парашютом.

Победителем в номинации «Доставка года» стала компания «Самокат». Всего сегодня вручат награды в 10 номинациях.

Если вы пропустили это, то можете посмотреть на вручение в нашей онлайн-трансляции.

НОВАТНародная премияПарашют
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