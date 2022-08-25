Обзвонила 25 конюшен: Сибирская Круэлла приехала на «Народную премию НГС» на верблюде
Показываем, как это выглядело
Эпатажная топ-блогер из Новосибирска Ольга Платонова, известная также как Сибирская Круэлла, появилась на синей ковровой дорожке «Народной премии НГС» на верблюде. Сопровождали наездницу две танцовщицы с огромными веерами.
По словам Ольги, она долго думала о том, как появиться на премии эффектно. Муж предложил ей спуститься к Оперному театру на парашюте, но для этого требовалось получить разрешения в нескольких инстанциях, «вплоть до ФСБ».
—Я этот вариант отмела, пошла дальше по животным. Карета — не то. Лошадь — статно, красиво, но уже было. Меня бы стали сравнивать с Бузовой. На самом деле мне пофигу, пускай сравнивают. Но мне хотелось бы что-то эффектное, то что отразило бы меня. Я ломаю стереотипы, — рассказала Ольга НГС.
Дальше выбор стоял между северным оленем и верблюдом.
— Оленя мне стало жалко. Он такой милый, у него мохнатые рожки. Его надо гладить и кормить мхом. А верблюд — это мощное животное, оно рождено для труда, для того чтобы на нем переносили грузы и людей, — объяснила Ольга свой выбор.
Ольге пришлось обзвонить 25 конюшен, чтобы найти верблюда. В итоге подходящее животное нашлось в контактном зоопарке «Серебряная подкова».
Мы ведем онлайн-трансляцию премии у нас на сайте. Также премию транслируют на нашем ютуб-канале и показывают владельцам приставок «Электронного города».
Все о «Народной премии» мы собираем в этом сюжете.
А о том, кто такая Сибирская Круэлла Ольга Платонова мы рассказывали здесь.