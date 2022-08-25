Обзвонила 25 конюшен: Сибирская Круэлла приехала на «Народную премию НГС» на верблюде

Эпатажная топ-блогер из Новосибирска Ольга Платонова, известная также как Сибирская Круэлла, появилась на синей ковровой дорожке «Народной премии НГС» на верблюде. Сопровождали наездницу две танцовщицы с огромными веерами.

По словам Ольги, она долго думала о том, как появиться на премии эффектно. Муж предложил ей спуститься к Оперному театру на парашюте, но для этого требовалось получить разрешения в нескольких инстанциях, «вплоть до ФСБ».