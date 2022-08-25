Андрей Малахов и Пелагея наградят бизнесменов Новосибирска в оперном театре: где посмотреть «Народную премию НГС» онлайн
Зал оперного театра вместит не всех, но всё самое интересное можно увидеть из дома
Церемония награждения победителей «Народной премии НГС» состоится сегодня, 25 августа. Андрей Малахов и Пелагея станут ведущими церемонии в оперном театре. Попасть туда может только ограниченное количество человек, поэтому рассказываем, как увидеть всё самое интересное не выходя из дома.
— Это событие традиционно вызывает неподдельный ажиотаж, и все стремятся попасть на церемонию. Увы, большой зал оперного театра вмещает всего лишь 1200 человек. В этот раз прямую трансляцию четвертой «Народной премии НГС» можно будет посмотреть на телеприставках телевидения «Электронного города». Если же по какой-то причине у вас не получится посмотреть прямой эфир, запись будет доступна для просмотра несколько дней. Ищите карточку с логотипом премии в лаунчере приставки, — рассказал журналисту НГС руководитель службы управления брендом «Электронного города» Дмитрий Мишин.
Он уточнил, что это не первое сотрудничество с НГС: когда проводилась первая «Народная премия НГС», их абоненты могли принять участие в голосовании непосредственно с телеприставки.
Прямое включение с красной дорожки и сбора гостей мы начнем в 18:00 в нашей группе во «ВКонтакте». Трансляция самой церемонии также будет идти на сайте НГС.
Ранее мы показывали, какие награды получат победители «Народной премии НГС».