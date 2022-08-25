Андрей Малахов и Пелагея наградят бизнесменов Новосибирска в оперном театре: где посмотреть «Народную премию НГС» онлайн

Церемония награждения победителей «Народной премии НГС» состоится сегодня, 25 августа. Андрей Малахов и Пелагея станут ведущими церемонии в оперном театре. Попасть туда может только ограниченное количество человек, поэтому рассказываем, как увидеть всё самое интересное не выходя из дома.



— Это событие традиционно вызывает неподдельный ажиотаж, и все стремятся попасть на церемонию. Увы, большой зал оперного театра вмещает всего лишь 1200 человек. В этот раз прямую трансляцию четвертой «Народной премии НГС» можно будет посмотреть на телеприставках телевидения «Электронного города». Если же по какой-то причине у вас не получится посмотреть прямой эфир, запись будет доступна для просмотра несколько дней. Ищите карточку с логотипом премии в лаунчере приставки, — рассказал журналисту НГС руководитель службы управления брендом «Электронного города» Дмитрий Мишин.