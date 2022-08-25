СЕЙЧАС +9°С
Пробки 4/10
usd 60.00
eur 59.51
СрочноГде посмотреть «Народную премию НГС»
Все новости
Все новости
Народная премия НГСПодробности

Андрей Малахов и Пелагея наградят бизнесменов Новосибирска в оперном театре: где посмотреть «Народную премию НГС» онлайн

Зал оперного театра вместит не всех, но всё самое интересное можно увидеть из дома

1 093

Трансляцию «Народной премии НГС» можно посмотреть на телеприставке

Поделиться

Церемония награждения победителей «Народной премии НГС» состоится сегодня, 25 августа. Андрей Малахов и Пелагея станут ведущими церемонии в оперном театре. Попасть туда может только ограниченное количество человек, поэтому рассказываем, как увидеть всё самое интересное не выходя из дома.


— Это событие традиционно вызывает неподдельный ажиотаж, и все стремятся попасть на церемонию. Увы, большой зал оперного театра вмещает всего лишь 1200 человек. В этот раз прямую трансляцию четвертой «Народной премии НГС» можно будет посмотреть на телеприставках телевидения «Электронного города». Если же по какой-то причине у вас не получится посмотреть прямой эфир, запись будет доступна для просмотра несколько дней. Ищите карточку с логотипом премии в лаунчере приставки, — рассказал журналисту НГС руководитель службы управления брендом «Электронного города» Дмитрий Мишин.

Он уточнил, что это не первое сотрудничество с НГС: когда проводилась первая «Народная премия НГС», их абоненты могли принять участие в голосовании непосредственно с телеприставки.

Прямое включение с красной дорожки и сбора гостей мы начнем в 18:00 в нашей группе во «ВКонтакте». Трансляция самой церемонии также будет идти на сайте НГС.

Ранее мы показывали, какие награды получат победители «Народной премии НГС».

По теме

Электронный городНародная премияТрансляция
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ4
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2