Победители «Народной премии НГС» получат необычные статуэтки — показываем их
Новый дизайн награды отражает слоган премии, которая призвана подсветить все грани бизнеса
Победители «Народной премии НГС» получат новую награду — мы поменяли дизайн статуэтки, которую получат лидеры в каждой номинации.
Новый дизайн статуэтки отражает основную идею четвертой «Народной премии НГС», которая проходит под слоганом «Все грани бизнеса».
Статуэтки сделаны по индивидуальному дизайну, который разрабатывался на протяжении полугода дизайнерами Shkulev Media Holding. Компания-подрядчик, которая их создавала, ранее делала статуэтки для наших коллег из Читы для Забайкальского кинофестиваля. Для Новосибирска они использовали новую технологию — 3D-модели разместили внутри статуэток из оргстекла.
Напомним, что эти награды получат компании, которые наберут наибольшее количество голосов: оставить свой — вы можете до 24 августа на сайте премии. Кто именно из 100 компаний станет лучшим в своей номинации, мы расскажем 25 августа. В Оперном театре пройдет церемония награждения, вести которую будут Андрей Малахов и Пелагея.
Ранее мы рассказывали, какие новосибирские компании выиграли третью «Народную премию НГС».