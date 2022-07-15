«Эта продукция есть почти в каждом доме страны»: какие новосибирские компании выиграли третью «Народную премию НГС»

— До этого два года подряд мы награждали бренды, которые известны далеко за пределами Новосибирска. Но в этом году всё немного иначе. Продукция этой фирмы есть почти в каждом доме страны, но мало кто знает, что она производится в поселке Сузун под Новосибирском. Йод, парацетамол, активированный уголь — всё это продукция фармацевтической компании Renewal, — сказала на тот момент главный редактор новосибирского сайта НГС Елена Ходырева.



Номинации каждый год меняются и дополняются, поэтому в этот раз вы можете выбрать лучших среди этих категорий: