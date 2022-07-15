«Эта продукция есть почти в каждом доме страны»: какие новосибирские компании выиграли третью «Народную премию НГС»
В прошлом году выбрали
Сейчас идет этап выдвижения номинантов на четвертую «Народную премию НГС», из которых потом будет сформирован шорт-лист. Рассказываем, кому удалось выиграть в 2021 году на третьей премии.
«Супермаркетом года» стала «Лента». «Салоном красоты и барбершопом года» стала сеть «Марлен». В номинации «Бар года» победил Harat's Pub.
В номинации «Кофейня и кондитерская года» победила кондитерская Biscuit house. «Стоматологическим центром года» стал «СтильДент». «Фитнес-клубом года» стала Crossbox contora.
Награду в номинации «Банный комплекс и спа-центр года» получил банный комплекс «Термы Мира». В следующей номинации — «Жилой комплекс года» — победил «Европейский берег». «Банком года» был признан «Тинькофф», а «Открытием года» — сеть быстрых доставок «Самокат».
И, наконец, «Бизнесом года» стала фармацевтическая компания Renewal.
— До этого два года подряд мы награждали бренды, которые известны далеко за пределами Новосибирска. Но в этом году всё немного иначе. Продукция этой фирмы есть почти в каждом доме страны, но мало кто знает, что она производится в поселке Сузун под Новосибирском. Йод, парацетамол, активированный уголь — всё это продукция фармацевтической компании Renewal, — сказала на тот момент главный редактор новосибирского сайта НГС Елена Ходырева.
Номинации каждый год меняются и дополняются, поэтому в этот раз вы можете выбрать лучших среди этих категорий:
Вы заметили, как необычно компания агитирует за себя голосовать? Вам хочется подробнее рассказать о своем любимом бизнесе в Новосибирске? Свяжитесь с журналистом НГС Марией Тищенко: m.a.tishenko@yandex.ru или по телефону:
Ранее мы рассказывали о том, как новосибирские компании просят жителей города выдвинуть их на «Народную премию НГС».