«Честно говоря, хочется выиграть»: как компании просят новосибирцев выдвинуть их на «Народную премию НГС»

Обычно агитация компаний активно идет во время этапа голосования. Но для того чтобы он состоялся, нужно, чтобы компанию как можно больше новосибирцев номинировали на победу — именно по такому принципу формируется шорт-лист. Поэтому есть компании, которые уже просят своих клиентов выдвинуть их на «Народную премию НГС».

Одними из тех, кто начал просить клиентов выдвигать компанию на премию, стали детские центры — для них в этом году создали новую номинацию.