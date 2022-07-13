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Народная премия НГСПодробности

«Честно говоря, хочется выиграть»: как компании просят новосибирцев выдвинуть их на «Народную премию НГС»

Есть компании, которые придумывают бонусы для своих клиентов

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Предлагать номинантов можно до 30 июля

Предлагать номинантов можно до 30 июля

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Обычно агитация компаний активно идет во время этапа голосования. Но для того чтобы он состоялся, нужно, чтобы компанию как можно больше новосибирцев номинировали на победу — именно по такому принципу формируется шорт-лист. Поэтому есть компании, которые уже просят своих клиентов выдвинуть их на «Народную премию НГС».

Одними из тех, кто начал просить клиентов выдвигать компанию на премию, стали детские центры — для них в этом году создали новую номинацию.

— Друзья, всем привет! На связи Екатерина, руководитель агентства «Бонифаций». Вы наверняка слышали о «Народной премии НГС». Впервые за историю премии появилась детская номинация, в которой могут поучаствовать агентства праздников. Если вам понравилась наша работа, просим вас выдвинуть нас в качестве номинантов на премию. Это пока предварительный этап, когда только выбираются финалисты. 10 лучших станут номинантами премии, и среди них будет выбираться победитель. Будет минутка, зайдите, пожалуйста, по ссылке премии, — опубликовала руководитель агентства в сообществе в соцсети «ВКонтакте».

Руководитель агентства «Бонифаций» Екатерина

Руководитель агентства «Бонифаций» Екатерина

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Посты в личных социальных сетях делают и руководители других направлений бизнеса, например соучредитель сети центров семейной медицины «Здравица» Наталья Сухарева:

— В первый год существования премии мы получили звание «Лучший медцентр города». В следующий раз, когда была медицинская номинация, нас обошел «Евромед», который очень активно стимулировал своих клиентов голосовать. Мы так и не решились на активную стимуляцию, но, честно говоря, хочется выиграть. Поддержите?

В самой «Здравице» тоже есть напоминание о премии для клиентов

В самой «Здравице» тоже есть напоминание о премии для клиентов

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Детский лофт «Прятки» тоже опубликовал призыв выдвигать их в качестве претендентов на попадание в шорт-лист премии и сделал для своей аудитории подробную пошаговую инструкцию, как выдвинуть кандидата на сайте.

— В этом году нам уже будет 6 лет. Многие были у нас однажды, кто-то стал постоянным гостем. Мы рады каждому из вас. Стартовала четвертая «Народная премия НГС», в которой жители нашего города выбирают свои любимые места — кофейни, жилые комплексы и, конечно, детские центры. Приглашаем вас, друзья, принять участие в этом масштабном мероприятии.

«Прятки» занимаются детскими праздниками, делают выездную анимацию, шоу-программы

«Прятки» занимаются детскими праздниками, делают выездную анимацию, шоу-программы

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Кафе JAM Jazz and meat тоже присоединились к призывам во «ВКонтакте» и попросили свою аудиторию предложить их как возможных номинантов в категории «Бар и ресторан года».

Выступление в JAM Jazz and meat

Выступление в JAM Jazz and meat

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Компания «Купинское мороженое» пишет во «ВКонтакте», что для них это не очередной конкурс, а важный этап:

— Заслужить народную любовь и признание на родной земле, где мы более 20 лет создаем натуральный и вкусный продукт для вас.

Клиника «Евромед» просит своих клиентов не откладывать выдвижение кандидата на премию на потом и сделать это сейчас

Клиника «Евромед» просит своих клиентов не откладывать выдвижение кандидата на премию на потом и сделать это сейчас

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Некоторые компании на прошлых «Народных премиях» предлагали своим клиентам различные бонусы за выдвижение или голос. Сейчас так сделал активити-парк «РИО kids»:

— Дорогие подписчики! Поддержите наш центр в номинации «Детский центр года»⁣⁣⠀В благодарность мы подарим вам скидку 50%: покажите скрин вашего голоса на кассе парка.⁣⁣ Авторизация займет у вас не более 1 минуты.⁣⁣⠀

Вы заметили, как необычно компания агитирует за себя голосовать? Вам хочется подробнее рассказать о своем любимом бизнесе в Новосибирске? Свяжитесь с журналистом НГС Марией Тищенко: m.a.tishenko@yandex.ru или по телефону: +7 (961) 845-55-78 (WhatsApp, SMS, Telegram).

Ранее мы рассказывали, в какие номинации «Народной премии НГС» новосибирцы предложили больше кандидатов.

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