«Честно говоря, хочется выиграть»: как компании просят новосибирцев выдвинуть их на «Народную премию НГС»
Есть компании, которые придумывают бонусы для своих клиентов
Обычно агитация компаний активно идет во время этапа голосования. Но для того чтобы он состоялся, нужно, чтобы компанию как можно больше новосибирцев номинировали на победу — именно по такому принципу формируется шорт-лист. Поэтому есть компании, которые уже просят своих клиентов выдвинуть их на «Народную премию НГС».
Одними из тех, кто начал просить клиентов выдвигать компанию на премию, стали детские центры — для них в этом году создали новую номинацию.
— Друзья, всем привет! На связи Екатерина, руководитель агентства «Бонифаций». Вы наверняка слышали о «Народной премии НГС». Впервые за историю премии появилась детская номинация, в которой могут поучаствовать агентства праздников. Если вам понравилась наша работа, просим вас выдвинуть нас в качестве номинантов на премию. Это пока предварительный этап, когда только выбираются финалисты. 10 лучших станут номинантами премии, и среди них будет выбираться победитель. Будет минутка, зайдите, пожалуйста, по ссылке премии, — опубликовала руководитель агентства в сообществе в соцсети «ВКонтакте».
Посты в личных социальных сетях делают и руководители других направлений бизнеса, например соучредитель сети центров семейной медицины «Здравица» Наталья Сухарева:
— В первый год существования премии мы получили звание «Лучший медцентр города». В следующий раз, когда была медицинская номинация, нас обошел «Евромед», который очень активно стимулировал своих клиентов голосовать. Мы так и не решились на активную стимуляцию, но, честно говоря, хочется выиграть. Поддержите?
Детский лофт «Прятки» тоже опубликовал призыв выдвигать их в качестве претендентов на попадание в шорт-лист премии и сделал для своей аудитории подробную пошаговую инструкцию, как выдвинуть кандидата на сайте.
— В этом году нам уже будет 6 лет. Многие были у нас однажды, кто-то стал постоянным гостем. Мы рады каждому из вас. Стартовала четвертая «Народная премия НГС», в которой жители нашего города выбирают свои любимые места — кофейни, жилые комплексы и, конечно, детские центры. Приглашаем вас, друзья, принять участие в этом масштабном мероприятии.
Кафе JAM Jazz and meat тоже присоединились к призывам во «ВКонтакте» и попросили свою аудиторию предложить их как возможных номинантов в категории «Бар и ресторан года».
Компания «Купинское мороженое» пишет во «ВКонтакте», что для них это не очередной конкурс, а важный этап:
— Заслужить народную любовь и признание на родной земле, где мы более 20 лет создаем натуральный и вкусный продукт для вас.
Некоторые компании на прошлых «Народных премиях» предлагали своим клиентам различные бонусы за выдвижение или голос. Сейчас так сделал активити-парк «РИО kids»:
— Дорогие подписчики! Поддержите наш центр в номинации «Детский центр года»⠀В благодарность мы подарим вам скидку 50%: покажите скрин вашего голоса на кассе парка. Авторизация займет у вас не более 1 минуты.⠀
Своего номинанта вы можете предложить, перейдя по этим гиперссылкам:
Вы заметили, как необычно компания агитирует за себя голосовать? Вам хочется подробнее рассказать о своем любимом бизнесе в Новосибирске? Свяжитесь с журналистом НГС Марией Тищенко:
Ранее мы рассказывали, в какие номинации «Народной премии НГС» новосибирцы предложили больше кандидатов.