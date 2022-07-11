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Народная премия НГСПодробности

«Это место, где искренне любят детей»: в какие номинации «Народной премии НГС» новосибирцы предложили больше кандидатов

Вы тоже можете предложить своего претендента на победу!

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Предлагать кандидата на победу можно до 30 июля

Предлагать кандидата на победу можно до 30 июля

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Новосибирцы уже прислали тысячи имен кандидатов, которые, по их мнению, достойны победы в «Народной премии НГС».

Больше всего предложений поступило в номинацию «Медицинский центр года». К своим заявкам многие оставляют комментарии, отмечая профессиональных врачей и качество услуг.

На втором месте расположился «Детский центр года». В этой категории читатели ценят доброжелательную атмосферу, возможность всестороннего развития ребенка и сбалансированное питание.

— «Это место, где искренне любят детей», — пишет житель города про один из центров.

Третье место по количеству голосов заняла номинация «Бар и ресторан года».

— Постоянно заказываю у них пиццу. Вкусная, доступная по цене, есть дисконтная система, недалеко от дома, — перечислил плюсы одного из заведений читатель.

Четвертое место — номинация «Сделано в Сибири», в которую успели предложить и большой федеральный бизнес, рожденный в Новосибирске, и маленький, которые отличается качеством продукта. Пятое — «Кофейня и кондитерская года».

Вы заметили, как необычно компания агитирует за себя голосовать? Вам хочется подробнее рассказать о своем любимом бизнесе в Новосибирске? Свяжитесь с журналистом НГС Марией Тищенко: m.a.tishenko@yandex.ru или по телефону +7 961 845-55-78 (WhatsApp, SMS, Telegram).

Ранее мы рассказывали о том, как в Новосибирске прошла презентация «Народной премии НГС».

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