«Это место, где искренне любят детей»: в какие номинации «Народной премии НГС» новосибирцы предложили больше кандидатов

Новосибирцы уже прислали тысячи имен кандидатов, которые, по их мнению, достойны победы в «Народной премии НГС».



Больше всего предложений поступило в номинацию «Медицинский центр года». К своим заявкам многие оставляют комментарии, отмечая профессиональных врачей и качество услуг.

На втором месте расположился «Детский центр года». В этой категории читатели ценят доброжелательную атмосферу, возможность всестороннего развития ребенка и сбалансированное питание.