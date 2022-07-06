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Народная премия НГСФоторепортаж

Подсвечиваем грани бизнеса: в Новосибирске прошла презентация «Народной премии НГС»

На презентацию приехал президент Shkulev Media Holding Виктор Шкулёв

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Презентация прошла в кинотеатре «Победа»

Презентация прошла в кинотеатре «Победа»

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Сегодня, 6 июля, в новосибирском Центре культуры и отдыха «Победа» презентовали «Народную премию НГС» 2022 года. Это будет четвертая премия в Новосибирске.

В этом году в премии сделали акцент на все грани бизнеса, которые редакция НГС подсвечивает своими материалами и которые относятся к разным сферам.

— Мы очень рады вас всех приветствовать сегодня здесь, и в общем-то, традиционно для нас, когда мы собираемся накануне реализация всего процесса подготовки. Чтобы информировать вас о том, какие у нас есть особенности этого года. Мы, как организаторы, преследуем цель действительно сделать так, чтобы все стороны, все участники этого проекта оказались в положении will win (хотим победить. — Прим. ред.). Мы, как информационная площадка, позволяющая контактировать между большой аудиторией и бизнесом, которая сотрудничает c областной и городской властью, видим заинтересованность всех сторон, — сказал президент Shkulev Media Holding Виктор Шкулёв. НГС входит в указанный холдинг.

Виктор Шкулёв открыл презентацию

Виктор Шкулёв открыл презентацию

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В основном в зале собрались представители бизнеса

В основном в зале собрались представители бизнеса

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То, насколько эта услуга качественная, и проверяется через этот проект, уверяет Виктор Шкулёв:

— В этом процессе выявления лучших действительно раскрываются самые разные грани вашего бизнеса. И в эти месяцы, и после получения наград хочется работать лучше, продолжать работать лучше. И в итоге вы выигрываете, потому что повышаете уровень лояльности к своим результатам. Горожанин выиграет, потому что получает лучшую услугу или более качественный товар. Город, область выигрывают, потому что если бизнес развивается, это идет приток в бюджет. А мы, как медиаплощадка, выигрываем, потому что растущий рынок — это всегда польза для нас, — уверен Виктор Шкулёв.

Исполняющая обязанности главного редактора НГС Елена Гурьянова

Исполняющая обязанности главного редактора НГС Елена Гурьянова

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Подробнее о новых номинациях этой премии рассказала исполняющая обязанности главного редактора НГС Елена Гурьянова. По ее словам, «Спортивный центр года» и «Детский центр года» включают в себя разные направления занятий. Кроме того, новыми становятся такие номинации, как «Цветочный салон года», «Доставка года» и «База отдых года»:

Некоторые участники бизнеса переживали, что часть номинаций в этом году исчезла, например, «Салон красоты года»

Некоторые участники бизнеса переживали, что часть номинаций в этом году исчезла, например, «Салон красоты года»

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Модератор презентации, сценарист Максим Бурков объявил ведущего премии — им станет Андрей Малахов.

— Мы подумали: какой популярный ведущий сможет быть голосом жителей и бизнеса города? Кто сможет грамотно подсветить грани жизни Новосибирска? Это Андрей Малахов. Он профессиональный, популярный, народный. А еще он родственник Виктора Михайловича Шкулёва. Кто-то скажет: «Кумовство!», мы ответим: «Конечно!» — пошутил ведущий.

Выдвижение номинантов продлится до 30 июля

Выдвижение номинантов продлится до 30 июля

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Напомним, что для того, чтобы проголосовать, вам нужно авторизоваться на сайте премии. Это необходимо, чтобы избежать накруток. Если у вас уже есть профиль на НГС, вы можете залогиниться через него. Если нет — можно его создать: либо отдельно, либо через другие аккаунты.

Виктор Шкулёв заявил, что в этом году премии также состоятся в Челябинске, Чите и Красноярске

Виктор Шкулёв заявил, что в этом году премии также состоятся в Челябинске, Чите и Красноярске

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Ранее мы рассказывали, как проходили церемонии награждения победителей «Народной премии НГС» в Новосибирске.

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Виктор ШкулёвНародная премиябизнес
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