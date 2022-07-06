Подсвечиваем грани бизнеса: в Новосибирске прошла презентация «Народной премии НГС»

Сегодня, 6 июля, в новосибирском Центре культуры и отдыха «Победа» презентовали «Народную премию НГС» 2022 года. Это будет четвертая премия в Новосибирске.



В этом году в премии сделали акцент на все грани бизнеса, которые редакция НГС подсвечивает своими материалами и которые относятся к разным сферам.

— Мы очень рады вас всех приветствовать сегодня здесь, и в общем-то, традиционно для нас, когда мы собираемся накануне реализация всего процесса подготовки. Чтобы информировать вас о том, какие у нас есть особенности этого года. Мы, как организаторы, преследуем цель действительно сделать так, чтобы все стороны, все участники этого проекта оказались в положении will win (хотим победить. — Прим. ред.). Мы, как информационная площадка, позволяющая контактировать между большой аудиторией и бизнесом, которая сотрудничает c областной и городской властью, видим заинтересованность всех сторон, — сказал президент Shkulev Media Holding Виктор Шкулёв. НГС входит в указанный холдинг.

