Шура на сцене Оперного и пламенная речь мэра: как проходили церемонии награждения победителей «Народной премии НГС»
В этом году финал пройдет 25 августа
Награждение победителей «Народной премии НГС» в четвертый раз пройдет на сцене Оперного театра 25 августа, а пока вспоминаем, какие сюрпризы ждали зрителей предыдущих церемоний.
Первая премия, 2018 год
Впервые «Народная премия НГС» была проведена в 2018 году. Тогда новосибирцы прислали более 3 тысяч заявок с названиями компаний, которые, по их мнению, делают город лучше. Топ-100 в разных номинациях выбрали с помощью 70 тысяч голосов.
— Проект действительно является народным и по своей сути, и по той манере, через которую выстраиваются коммуникации. НГС прежде всего, организовывая эту премию, взял на себя смелость от имени горожан сказать сегодня большое спасибо новосибирскому бизнесу. Именно в этих наградах мы доносим суждения горожан о самых лучших, — пояснял на церемонии награждения президент Shkulev Media Holding Виктор Шкулёв.
Награждали победителей звезды и народные герои, о которых мы пишем на НГС.
Многим особенно запомнилась речь мэра Новосибирска Анатолия Локтя, которая потом разошлась на мемы:
— Любите ли вы НГС так, как я люблю его я?! Любой ваш ответ неверен, потому что НГС — это кофеин, это кокаин, это стимулятор жизни. Когда я читаю комментарии про себя, у меня выделяются литры адреналина, у меня закипает кровь и я думаю, как я люблю НГС, — восклицал он.
Вторая премия, 2019 год
Вторая премия включала в себя как новые, так и старые номинации, за которые голосовало еще большее количество человек.
Зрителей особенно покорила известная жительница Академгородка баба Зоя — Зоя Григорьевна Попова — которая не только выступила с балалайкой, но и, не растерявшись, обратилась со сцены к губернатору Новосибирской области Андрею Травникову с просьбой починить дорогу до ее дачи.
Иван Ургант после этого пошутил:
— Я вижу по глазам Андрея Александровича, что он вам поможет, потому что, если что, он, как и я, видит вас на прямой линии с президентом, а это уже совершенно другой разговор.
После дорогу в Ключи действительно починили.
Третья премия, 2021 год
Третья премия была особенно долгожданной, потому что ее пришлось перенести из-за коронавируса, а жители города и представители бизнеса уже успели полюбить это мероприятие и с нетерпением ждать. На открытии церемонии награждения в 2021 году Виктор Шкулёв говорил, что новосибирцы прислали уже более 12 тысяч предложений.
В числе звездных гостей на сцене НОВАТа оказались Митя Фомин, Шура, актриса шоу «Уральских пельменей» Ксения Корнева, актриса из Новосибирска, сыгравшая главную роль в сериале «Чики», Ирина Носова и другие.
А что именно будет на церемонии награждения победителей 25 августа 2022 года, мы расскажем на презентации премии завтра. Следите за новостями!
Ранее мы рассказывали, какие новосибирские компании победили в третьей «Народной премии НГС».