Шура на сцене Оперного и пламенная речь мэра: как проходили церемонии награждения победителей «Народной премии НГС»

— Любите ли вы НГС так, как я люблю его я?! Любой ваш ответ неверен, потому что НГС — это кофеин, это кокаин, это стимулятор жизни. Когда я читаю комментарии про себя, у меня выделяются литры адреналина, у меня закипает кровь и я думаю, как я люблю НГС, — восклицал он.

Вторая премия, 2019 год