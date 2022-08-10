Сибирская Круэлла — кто она? Смотрим, как выглядит самая эффектная и эпатажная женщина Новосибирска
В прошлом она работала налоговым инспектором, но однажды решила — мир должен узнать о ней чуточку больше
Искра, буря, безумие, камеры телефонов видят цель и отчаянно фотографируют. Ничего необычного, это попросту означает, что где-то рядом топ-блогер Новосибирска — Ольга Платонова. Яркая и дерзкая, она эпатирует публику совершенно невероятными образами и получает от этого истинное удовольствие. Себя Ольга назвала сибирской Круэллой — потому что та может и делает всё, что захочет, прямо как наша героиня. Специально для НГС Ольга Платонова рассказала о том, как ее жизнь превратилась в постоянное шоу и зачем ей это нужно.
Прежде чем углубиться в чтение, посмотрите небольшой видео-ролик, чтобы понять, кто же такая Ольга Платонова и почему слово эпатаж — синоним ее имени.
С Олей Платоновой мы договорились встретиться около Оперного театра.
— Вы только сильно не удивляйтесь, когда меня увидите, — предупредила в сообщении блогер, что было весьма кстати — такого мы увидеть не ожидали.
Безусловно, каждый образ Оли запоминающийся, но, увидев римскую воительницу, мы поняли, что такое вау-эффект. Ольга стояла на ступенях театра и собрала вокруг себя толпу заинтересованных происходящим зрителей (спойлер: один из них оставался рядом до конца интервью и даже пригласил друзей).
Оля Платонова называет себя сибирской Круэллой и, без лишней скромности — самой эпатажной девушкой Новосибирска. Как сибирячка к этому пришла — первый вопрос, который мы ей задали, разглядывая необычный костюм.
Круэлла Де Виль — главная антагонистка анимационного фильма студии Disney «101 далматинец», имеет собственный фильм 2021 года выпуска с Эммой Стоун в главной роли, который рассказывает ее историю. Круэлла — женщина с эксцентричными манерами, которая совершает неожиданные поступки.
— На самом деле всю жизнь меня к этому что-то вело. Я много где работала, в основном это были руководящие должности, я была старшим налоговым инспектором Октябрьской налоговой города Новосибирска, и даже там мой талант вырывался наружу, — рассказывает Оля.
Однажды Ольга посодействовала сбору налогов с физических лиц, чудом уговорив начальника ГИБДД на совместный рейд с ИФНС — они останавливали машины и проверяли по базе данных, у кого есть долги. Акция была больше для привлечения внимания к проблеме неуплаты налогов с призывом быть ответственнее. Ольгу наградили за заслуги перед государством и даже напечатали в памятной книге.
— Второй раз забеременев и родив дочь, я решила: а почему бы весь свой талант не направить туда, куда нужно? И пошла на битву блогеров. Это стало первым толчком, где я почувствовала энергетику зала. Своим эпатированием я видела отдачу, мне хотелось делать больше и больше. Естественно, я победила. У меня костюм сегодня, видите, какой? Дальше всё пошло как пошло. Я начала проявлять свой артистизм еще больше, у меня стали появляться гениальные идеи, мысли, которые я тут же реализовывала, и это приводило в восторг население Новосибирска, и меня в том числе. Это дает мне дальнейшие силы для развития, — делится блогер.
Назвав себя сибирской Круэллой, Ольга бросила вызов обществу, так она ломает стереотипы, говорит, что украшает этот мир собой и учит людей выражать себя и не бояться яркости.
— Здесь есть грань, и я ее не переступаю. Я как раз на грани между фриком, между клоунадством — это не мое. У меня именно красивый эпатаж, что-то статное — чтобы я шла, все замирали и смотрели только на меня. Я шла сейчас по площади Ленина, и люди обомлели. Вышел артист оперного, не сдержал эмоций, говорит, даже у них в театре такого нет. Это меня вдохновляет, — делится эпатажная блогер.
— Круэлла многолика, у нее образов может быть масса, фантазии нет предела. Если бы я была только в одной стилистике, это бы меня ограничивало. А Круэлла, она может всё, хочет всё и делает то, что считает нужным, — говорит Ольга.
Каждый выход в свет тщательно продумывается. Однажды Ольга пришла в кинотеатр «Победа» в чехле для одежды — образ удачно вписался в мероприятие: после сеанса было обсуждение костюмов в фильме «Шербургские зонтики» с историком моды Анной Баштовой.
— Я хотела надеть шляпу, но к ней ничего не подходило по оттенку. Совершенно случайно мне на глаза попался чехол, я подумала — почему бы и нет? — улыбается блогер.
На создание образов Ольгу вдохновляют вселенная, космос, что-то инопланетное, футуристичное, стилистика фестиваля Burning Man — на персонажей этого события Ольга равняется в своих воплощениях.
Burning Man («горящий человек») — ежегодное мероприятие, проходящее в пустыне Блэк-Рок, в штате Невада. Событие начинается в последний понедельник августа в 00:01 и длится восемь дней. Кульминация происходит в субботу после заката, когда сжигают огромную деревянную статую человека.
— Я никого не копирую, но стали копировать меня. Мне это не нравится — я же индивидуальность! Мне говорят: «Оля, это же популярность», — а мне кажется, что люди крадут мои идеи, — делится сибирячка.
С перевоплощениями Ольге помогают костюмеры, имена которых она держит в секрете. Оля рассказала лишь, что это мужчина и женщина, которые создают образы на заказ по всему миру, и у них есть свое шоу. Костюмы на 5 миллионов рублей занимают две квартиры.
Какие-то костюмы шьются специально для Оли — их она оставляет у себя, некоторые берет в аренду: к примеру, на прошлогоднюю народную премию НГС блогер пришла в кителе, увешанном настоящими масонскими орденами — мужчина-костюмер является еще и коллекционером и часто использует редкие ценные объекты для создания образов.
— Я не знала, какой образ мне подготовят сегодня. Сказала лишь, что хочу что-то монументальное, мощное и грандиозное. Сама удивилась, когда увидела, — говорит Оля и улыбается. — Ехала в такси и думала — коня бы, черного! Обязательно устрою фотосессию на коне в таком воплощении, может, даже с щитом и копьем.
Иногда Олю сравнивают с Филиппом Киркоровым или с Сергеем Пенкиным, что только веселит сибирячку. Хейтеров Оля нежно любит и считает, что без них невозможно отследить реакцию в соцсетях. Сибирская Круэлла отмечает, что она против пранкеров, которые доставляют людям отрицательные, негативные эмоции. Оля за то, чтобы дарить людям радость.
Основной заработок блогера строится на рекламе — заказчиков привлекает нестандартная подача. Главной платформой для заработка Ольге служит Instagram* — за жизнью эпатажной сибирячки следили больше 100 000 подписчиков, но основной аккаунт заблокировали, что очень огорчило блогера: говорит, первую неделю после блокировки бодрилась, а потом ее накрыло; две недели Оля проплакала, но придумала, как выйти из неприятной ситуации — создала резервный профиль и завела страницу во «ВКонтакте», где довольно быстро набрала подписчиков, их число ежедневно растет. В месяц на своем блоге Оля зарабатывает 200 000 рублей и примерно столько же бартером.
— Я никогда не возьму для рекламы гадалок, букмекеров, игровые автоматы, наркотики — да, и такое предлагали. Гонорары порой называют за 200 000 рублей, но как я могу на свою аудиторию говорить о таком? Для меня это табу, нет, — говорит Ольга.
У Ольги Платоновой нет конкретного образа, который она назвала бы своей визитной карточкой, это даже не Круэлла, как многие могли бы подумать.
— Я сама по себе визитная карточка. Я бренд — Оля Платонова, меня знают по фамилии, я шла к этому два года, это работа, это каторжный труд. Все думают, что блогеры ничего не делают. Не все, есть те, которые пашут, как и я. Я развила себя именно в этом направлении — стиля, моды и эпатажа. Считаю, это очень успешно и мне нет равных — не побоюсь этого слова и не поскромничаю — в России, не то что в Сибири. В России таких людей нет: умных, красивых, с двумя детьми, 40 лет, с образованием, и не с одним высшим. Я смелая, реализовываю всё, что хочу, и у меня получается, — хвалит себя Оля.
Семья Ольги поддерживает все ее воплощения и неожиданные идеи. Более того, ее супруг был первым, кто направил Ольгу в творческое русло, посоветовал ей ни на кого больше не работать, а развивать свой талант, стать звездой.
— Моя четырехлетняя дочь в восторге, а сын — ему 15 лет, оценивает меня уже с профессиональной точки зрения, он художник, хочет заниматься одеждой, стилем, — делится Ольга.
С мужем Ольга познакомилась около 5 лет назад через приложение Badoo. Говорит, пришла на первую встречу с сыном от первого брака, чтобы сразу дать понять: девушка не на один день. Эпатаж в те годы проявлялся лишь в поведении — на первом свидании Оля прижалась к широкой спине будущего супруга, чем слегка шокировала мужчину, но именно это и позволило обоим почувствовать: вот она — моя половинка. До этого момента Оля 10 лет была свободной девушкой и не вступала в романтические отношения.
— Я не сразу полюбила мужа, это произошло после того, как он впервые признался мне в любви. Он мужественный, брутальный, у него красивые руки. Я полюбила его за поступки, — говорит Оля о своем супруге, и на глаза женщины наворачиваются слёзы. — Это такое счастье, когда можешь любить. Очень ценное чувство, не каждый может испытать его. Ужасно, когда любовь необоюдна. Зачем тогда это всё?
Не каждый день в жизни топ-блогера яркий — никаких сил не хватит. Оля не устает, нет, говорит, что живет этим, это ее предназначение, она долго шла к успеху и планирует идти дальше — на Москву, найти бы только таких же творческих людей, как она, чтобы они увидели в ней звезду, в которую можно вложиться.
— Мне становится мало Новосибирска. Я хочу заключать дорогие контракты, делать коллаборации со звездами и известными людьми, принять участие в шоу или сделать свое шоу про фэшн, стиль и дизайн, — делится Оля Платонова.
Что еще мы можем рассказать о таком ярком персонаже, как Оля Платонова? Смелая, уверенная, целеустремленная. Не было в ее жизни истории про гадкого утенка, который превратился в прекрасного лебедя — вызов обществу Оля бросала всегда, начиная еще со школьных времен.
— Я положительный персонаж, я за добро. Я просто эпатирую народ, доставляю вам удовольствие, вашим глазам, чтобы вы смотрели и радовались, и видели, что можно еще и вот так, — улыбается сибирская Круэлла.
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