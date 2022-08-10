Сибирская Круэлла — кто она? Смотрим, как выглядит самая эффектная и эпатажная женщина Новосибирска

С Олей Платоновой мы договорились встретиться около Оперного театра.



— Вы только сильно не удивляйтесь, когда меня увидите, — предупредила в сообщении блогер, что было весьма кстати — такого мы увидеть не ожидали.

Безусловно, каждый образ Оли запоминающийся, но, увидев римскую воительницу, мы поняли, что такое вау-эффект. Ольга стояла на ступенях театра и собрала вокруг себя толпу заинтересованных происходящим зрителей (спойлер: один из них оставался рядом до конца интервью и даже пригласил друзей).

