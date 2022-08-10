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Истории

Сибирская Круэлла — кто она? Смотрим, как выглядит самая эффектная и эпатажная женщина Новосибирска

В прошлом она работала налоговым инспектором, но однажды решила — мир должен узнать о ней чуточку больше

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Ольге Платоновой 40 лет, она замужем, мама двоих детей

Ольге Платоновой 40 лет, она замужем, мама двоих детей

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Искра, буря, безумие, камеры телефонов видят цель и отчаянно фотографируют. Ничего необычного, это попросту означает, что где-то рядом топ-блогер Новосибирска — Ольга Платонова. Яркая и дерзкая, она эпатирует публику совершенно невероятными образами и получает от этого истинное удовольствие. Себя Ольга назвала сибирской Круэллой — потому что та может и делает всё, что захочет, прямо как наша героиня. Специально для НГС Ольга Платонова рассказала о том, как ее жизнь превратилась в постоянное шоу и зачем ей это нужно.

Прежде чем углубиться в чтение, посмотрите небольшой видео-ролик, чтобы понять, кто же такая Ольга Платонова и почему слово эпатаж — синоним ее имени.

С Олей Платоновой мы договорились встретиться около Оперного театра.

— Вы только сильно не удивляйтесь, когда меня увидите, — предупредила в сообщении блогер, что было весьма кстати — такого мы увидеть не ожидали.

Безусловно, каждый образ Оли запоминающийся, но, увидев римскую воительницу, мы поняли, что такое вау-эффект. Ольга стояла на ступенях театра и собрала вокруг себя толпу заинтересованных происходящим зрителей (спойлер: один из них оставался рядом до конца интервью и даже пригласил друзей).

Оля поразила своим образом не только нашу съемочную группу, но и всех, кто проходил мимо

Оля поразила своим образом не только нашу съемочную группу, но и всех, кто проходил мимо

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Оля Платонова называет себя сибирской Круэллой и, без лишней скромности — самой эпатажной девушкой Новосибирска. Как сибирячка к этому пришла — первый вопрос, который мы ей задали, разглядывая необычный костюм.

Круэлла Де Виль — главная антагонистка анимационного фильма студии Disney «101 далматинец», имеет собственный фильм 2021 года выпуска с Эммой Стоун в главной роли, который рассказывает ее историю. Круэлла — женщина с эксцентричными манерами, которая совершает неожиданные поступки.

— На самом деле всю жизнь меня к этому что-то вело. Я много где работала, в основном это были руководящие должности, я была старшим налоговым инспектором Октябрьской налоговой города Новосибирска, и даже там мой талант вырывался наружу, — рассказывает Оля.

2016 год — так выглядела Ольга во времена работы в налоговой, до того, как фэшн ворвался в ее жизнь

2016 год — так выглядела Ольга во времена работы в налоговой, до того, как фэшн ворвался в ее жизнь

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Однажды Ольга посодействовала сбору налогов с физических лиц, чудом уговорив начальника ГИБДД на совместный рейд с ИФНС — они останавливали машины и проверяли по базе данных, у кого есть долги. Акция была больше для привлечения внимания к проблеме неуплаты налогов с призывом быть ответственнее. Ольгу наградили за заслуги перед государством и даже напечатали в памятной книге.

— Второй раз забеременев и родив дочь, я решила: а почему бы весь свой талант не направить туда, куда нужно? И пошла на битву блогеров. Это стало первым толчком, где я почувствовала энергетику зала. Своим эпатированием я видела отдачу, мне хотелось делать больше и больше. Естественно, я победила. У меня костюм сегодня, видите, какой? Дальше всё пошло как пошло. Я начала проявлять свой артистизм еще больше, у меня стали появляться гениальные идеи, мысли, которые я тут же реализовывала, и это приводило в восторг население Новосибирска, и меня в том числе. Это дает мне дальнейшие силы для развития, — делится блогер.

У Оли три высших образования: экономическое, реклама и связи с общественностью, а еще Ольга повар 5 разряда

У Оли три высших образования: экономическое, реклама и связи с общественностью, а еще Ольга повар 5 разряда

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Назвав себя сибирской Круэллой, Ольга бросила вызов обществу, так она ломает стереотипы, говорит, что украшает этот мир собой и учит людей выражать себя и не бояться яркости.

— Здесь есть грань, и я ее не переступаю. Я как раз на грани между фриком, между клоунадством — это не мое. У меня именно красивый эпатаж, что-то статное — чтобы я шла, все замирали и смотрели только на меня. Я шла сейчас по площади Ленина, и люди обомлели. Вышел артист оперного, не сдержал эмоций, говорит, даже у них в театре такого нет. Это меня вдохновляет, — делится эпатажная блогер.

Так же, как Круэлла, Ольга делает и получает всё, что хочет. Говорит — вселенная любит ее

Так же, как Круэлла, Ольга делает и получает всё, что хочет. Говорит — вселенная любит ее

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— Круэлла многолика, у нее образов может быть масса, фантазии нет предела. Если бы я была только в одной стилистике, это бы меня ограничивало. А Круэлла, она может всё, хочет всё и делает то, что считает нужным, — говорит Ольга.

С образами Ольге Платоновой помогают костюмеры

С образами Ольге Платоновой помогают костюмеры

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Каждый выход в свет тщательно продумывается. Однажды Ольга пришла в кинотеатр «Победа» в чехле для одежды — образ удачно вписался в мероприятие: после сеанса было обсуждение костюмов в фильме «Шербургские зонтики» с историком моды Анной Баштовой.

— Я хотела надеть шляпу, но к ней ничего не подходило по оттенку. Совершенно случайно мне на глаза попался чехол, я подумала — почему бы и нет? — улыбается блогер.

Слева — образ в чехле для одежды, справа — тот, что покорил Александра Васильева

Слева — образ в чехле для одежды, справа — тот, что покорил Александра Васильева

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На создание образов Ольгу вдохновляют вселенная, космос, что-то инопланетное, футуристичное, стилистика фестиваля Burning Man — на персонажей этого события Ольга равняется в своих воплощениях.

Burning Man («горящий человек») — ежегодное мероприятие, проходящее в пустыне Блэк-Рок, в штате Невада. Событие начинается в последний понедельник августа в 00:01 и длится восемь дней. Кульминация происходит в субботу после заката, когда сжигают огромную деревянную статую человека.

— Я никого не копирую, но стали копировать меня. Мне это не нравится — я же индивидуальность! Мне говорят: «Оля, это же популярность», — а мне кажется, что люди крадут мои идеи, — делится сибирячка.

Образ в белом — Олин самый любимый

Образ в белом — Олин самый любимый

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С перевоплощениями Ольге помогают костюмеры, имена которых она держит в секрете. Оля рассказала лишь, что это мужчина и женщина, которые создают образы на заказ по всему миру, и у них есть свое шоу. Костюмы на 5 миллионов рублей занимают две квартиры.

Какие-то костюмы шьются специально для Оли — их она оставляет у себя, некоторые берет в аренду: к примеру, на прошлогоднюю народную премию НГС блогер пришла в кителе, увешанном настоящими масонскими орденами — мужчина-костюмер является еще и коллекционером и часто использует редкие ценные объекты для создания образов.

Ольга в прошлом году на Народной премии НГС, ее китель украшен орденами масонов

Ольга в прошлом году на Народной премии НГС, ее китель украшен орденами масонов

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— Я не знала, какой образ мне подготовят сегодня. Сказала лишь, что хочу что-то монументальное, мощное и грандиозное. Сама удивилась, когда увидела, — говорит Оля и улыбается. — Ехала в такси и думала — коня бы, черного! Обязательно устрою фотосессию на коне в таком воплощении, может, даже с щитом и копьем.

Образ для интервью с НГС стал неожиданностью и для самой Оли

Образ для интервью с НГС стал неожиданностью и для самой Оли

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Иногда Олю сравнивают с Филиппом Киркоровым или с Сергеем Пенкиным, что только веселит сибирячку. Хейтеров Оля нежно любит и считает, что без них невозможно отследить реакцию в соцсетях. Сибирская Круэлла отмечает, что она против пранкеров, которые доставляют людям отрицательные, негативные эмоции. Оля за то, чтобы дарить людям радость.

Блогер признается, что очень любит хейтеров

Блогер признается, что очень любит хейтеров

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Основной заработок блогера строится на рекламе — заказчиков привлекает нестандартная подача. Главной платформой для заработка Ольге служит Instagram* — за жизнью эпатажной сибирячки следили больше 100 000 подписчиков, но основной аккаунт заблокировали, что очень огорчило блогера: говорит, первую неделю после блокировки бодрилась, а потом ее накрыло; две недели Оля проплакала, но придумала, как выйти из неприятной ситуации — создала резервный профиль и завела страницу во «ВКонтакте», где довольно быстро набрала подписчиков, их число ежедневно растет. В месяц на своем блоге Оля зарабатывает 200 000 рублей и примерно столько же бартером.

— Я никогда не возьму для рекламы гадалок, букмекеров, игровые автоматы, наркотики — да, и такое предлагали. Гонорары порой называют за 200 000 рублей, но как я могу на свою аудиторию говорить о таком? Для меня это табу, нет, — говорит Ольга.

Какой из трех образов вам нравится больше всего?

Какой из трех образов вам нравится больше всего?

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У Ольги Платоновой нет конкретного образа, который она назвала бы своей визитной карточкой, это даже не Круэлла, как многие могли бы подумать.

— Я сама по себе визитная карточка. Я бренд — Оля Платонова, меня знают по фамилии, я шла к этому два года, это работа, это каторжный труд. Все думают, что блогеры ничего не делают. Не все, есть те, которые пашут, как и я. Я развила себя именно в этом направлении — стиля, моды и эпатажа. Считаю, это очень успешно и мне нет равных — не побоюсь этого слова и не поскромничаю — в России, не то что в Сибири. В России таких людей нет: умных, красивых, с двумя детьми, 40 лет, с образованием, и не с одним высшим. Я смелая, реализовываю всё, что хочу, и у меня получается, — хвалит себя Оля.

Оля бросает вызов не только обществу, но и самой себе. Например, она придумала челлендж: каждый день в 19 часов стоять в планке, и не важно, где ты находишься. Однажды она попросила таксиста остановить машину, потому что ей нужно было простоять минуту в планке — водитель был удивлен

Оля бросает вызов не только обществу, но и самой себе. Например, она придумала челлендж: каждый день в 19 часов стоять в планке, и не важно, где ты находишься. Однажды она попросила таксиста остановить машину, потому что ей нужно было простоять минуту в планке — водитель был удивлен

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Семья Ольги поддерживает все ее воплощения и неожиданные идеи. Более того, ее супруг был первым, кто направил Ольгу в творческое русло, посоветовал ей ни на кого больше не работать, а развивать свой талант, стать звездой.

— Моя четырехлетняя дочь в восторге, а сын — ему 15 лет, оценивает меня уже с профессиональной точки зрения, он художник, хочет заниматься одеждой, стилем, — делится Ольга.

Пара поженилась спустя 4 месяца после знакомства, вскоре у них родилась дочь Ева

Пара поженилась спустя 4 месяца после знакомства, вскоре у них родилась дочь Ева

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С мужем Ольга познакомилась около 5 лет назад через приложение Badoo. Говорит, пришла на первую встречу с сыном от первого брака, чтобы сразу дать понять: девушка не на один день. Эпатаж в те годы проявлялся лишь в поведении — на первом свидании Оля прижалась к широкой спине будущего супруга, чем слегка шокировала мужчину, но именно это и позволило обоим почувствовать: вот она — моя половинка. До этого момента Оля 10 лет была свободной девушкой и не вступала в романтические отношения.

— Я не сразу полюбила мужа, это произошло после того, как он впервые признался мне в любви. Он мужественный, брутальный, у него красивые руки. Я полюбила его за поступки, — говорит Оля о своем супруге, и на глаза женщины наворачиваются слёзы. — Это такое счастье, когда можешь любить. Очень ценное чувство, не каждый может испытать его. Ужасно, когда любовь необоюдна. Зачем тогда это всё?

Семья для Ольги на первом месте

Семья для Ольги на первом месте

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Не каждый день в жизни топ-блогера яркий — никаких сил не хватит. Оля не устает, нет, говорит, что живет этим, это ее предназначение, она долго шла к успеху и планирует идти дальше — на Москву, найти бы только таких же творческих людей, как она, чтобы они увидели в ней звезду, в которую можно вложиться.

— Мне становится мало Новосибирска. Я хочу заключать дорогие контракты, делать коллаборации со звездами и известными людьми, принять участие в шоу или сделать свое шоу про фэшн, стиль и дизайн, — делится Оля Платонова.

Один раз у Оли был порыв всё бросить, но она быстро справилась с нахлынувшими эмоциями

Один раз у Оли был порыв всё бросить, но она быстро справилась с нахлынувшими эмоциями

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Что еще мы можем рассказать о таком ярком персонаже, как Оля Платонова? Смелая, уверенная, целеустремленная. Не было в ее жизни истории про гадкого утенка, который превратился в прекрасного лебедя — вызов обществу Оля бросала всегда, начиная еще со школьных времен.

— Я положительный персонаж, я за добро. Я просто эпатирую народ, доставляю вам удовольствие, вашим глазам, чтобы вы смотрели и радовались, и видели, что можно еще и вот так, — улыбается сибирская Круэлла.

* Meta признана экстремистской организацией, деятельность Instagram запрещена на территории РФ.

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