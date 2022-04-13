Больше арбуза: как живет женщина с натуральной грудью
10-го размера — впечатляющие фото и честный рассказ
Спойлер — она искренне гордится тем, что имеет. Можно ли повторить ее «успех» — отвечает эксперт
Женская грудь во все времена была объектом интереса, вожделения и споров. Какая она должна быть, стоит ли ее демонстрировать или лучше стыдливо спрятать под безразмерным балахоном. Наши сегодняшние героини нашли в своей огромной груди плюсы и рассказали о них порталу Wday.ru, а врач объяснила, можно ли увеличить грудь без пластики.
«Это то, чего хотят мужчины»
40-летняя Ширли Флинн — обладательница натуральной груди десятого размера. Вместо того, чтобы стеснятся своих форм или пытаться их скрыть, англичанка ими очень гордится и выставляет на всеобщее обозрение. Блогер признается, что внимание общественности, а в частности мужчин, ей очень льстит. Ширли не скрывает, что мужчины часто просят ее полностью оголиться для фото, но она предпочитает создавать интригу.
— Я показываю свою грудь, потому что это то, чего хотят мужчины, и это часть моего образа и, можно сказать, торговой марки, — сообщила англичанка.
Помимо мужчин, Флинн не обделена и вниманием женщин. Правда, чаще всего они пишут ей нелицеприятные комментарии, которым Ширли нашла оправдание.
— Женщины оскорбляют меня только потому, что ревнуют и выискивают недостатки, потому что чувствуют себя неуверенно, — объяснила блогер.
Сейчас ее аккаунт в социальных сетях насчитывает около 32 тысяч подписчиков. Но некоторые социальные сети стали постоянно блокировать женщину из-за ее слишком откровенных фото.
— Люди жаждут того, чего не могут иметь, и именно здесь я имею над ними власть. Имея то, чего они хотят и не могут заполучить, они становятся еще более жаждущими и слабыми из-за этого, — подытожила Ширли.
А в России есть такие?
У нас тоже немало красоток, которые могут похвастаться шикарными формами. У Юлии из Новосибирска
— Я ее (грудь. — Прим. ред.) не прячу, наоборот, стараюсь подчеркивать. Проблем с выбором одежды и белья нет, так как я давно нашла себе несколько удачных брендов. Мужчинам моя грудь нравится, да и не только мужчинам, а если честно, мне и самой она нравится. Грудь поменьше на моих габаритах, наверное, смотрелась бы не очень красиво, поэтому ни меньше ни больше не хотела бы, меня вполне всё устраивает. Подруги, у которых маленькая грудь, говорят — поделись, а некоторые просят потрогать и трогают, — рассказывала Юлия в интервью журналисту НГС.
Девушка говорит, что грудь у нее начала развиваться очень рано и уже в 14 лет она была достаточно большой. Раньше сибирячка немного стеснялась, так как не у всех в том возрасте она вообще была.
— А когда взрослые мужчины говорили: «Какая сисястенькая», — я вообще покрывалась красными пятнами. На самом деле полюбила я себя, свое пышное тело и большую грудь, ближе к 30 годам. Сейчас я люблю в себе всё, — объясняет Юлия.
От чего растет грудь
Мы выяснили у экспертов, от чего растет грудь и что можно съесть, чтобы купить бюстгальтер на размер больше.
— Не только капуста, но и другие овощи не способствуют росту груди. Вообще нет конкретного продукта, который помог бы женщине увеличить грудь. На ее размер в большей степени повлияет количество употребляемой пищи, а именно углеводов и жиров, излишки которых копятся в жировой ткани, в том числе и в груди. А если сильно ограничить количество питательных веществ, то она может существенно уменьшиться, — объясняет гинеколог-эндокринолог Дияна Гайнутдинова.
Также эксперт рассказала, правда ли, что грудь растет только до 17 лет или можно и дальше ждать и надеяться на лучшее.
— Наиболее интенсивный рост груди происходит в период полового созревания. Но на протяжении всей жизни женщины происходит изменение ее размеров. Например, она становится больше во время беременности и грудного вскармливания и теряет упругость во время климакса, — заключает врач.
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