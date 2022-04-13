Больше арбуза: как живет женщина с натуральной грудью 10-го размера — впечатляющие фото и честный рассказ

Помимо мужчин, Флинн не обделена и вниманием женщин. Правда, чаще всего они пишут ей нелицеприятные комментарии, которым Ширли нашла оправдание.



— Женщины оскорбляют меня только потому, что ревнуют и выискивают недостатки, потому что чувствуют себя неуверенно, — объяснила блогер.

Сейчас ее аккаунт в социальных сетях насчитывает около 32 тысяч подписчиков. Но некоторые социальные сети стали постоянно блокировать женщину из-за ее слишком откровенных фото.

— Люди жаждут того, чего не могут иметь, и именно здесь я имею над ними власть. Имея то, чего они хотят и не могут заполучить, они становятся еще более жаждущими и слабыми из-за этого, — подытожила Ширли.

А в России есть такие?