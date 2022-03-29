Решились и рады: 10 обычных женщин изменились с помощью короткой стрижки — впечатляющие фото до и после

Актуальные короткие стрижки попробовали на себе уже многие звезды. И простые женщины тоже не отстают от знаменитостей по преображениям к весне. Тем, кто не решается на такую кардинальную смену имиджа, стилисты советуют начать хотя бы с удлиненного каре. Надо признать, отстричь косу — ответственный и рисковый шаг, ведь черты лица по-разному смотрятся в зависимости от формы прически. Поэтому есть реальный шанс остаться недовольным новым отражением в зеркале. Как меняет короткая стрижка и кому идет — в материале наших коллег из Wday.ru.
Что говорит эксперт
Многие задают себе вопрос — стоит ли поддаваться влиянию трендов и прощаться с длинными волосами. О плюсах и минусах коротких стрижек рассказала Мария Маркина, стилист-колорист салона красоты «Adore».
— Почти каждая девушка хоть раз в жизни хотела остричь волосы, но мало кто на самом деле решается на такой эксперимент. Основной плюс короткой стрижки — то, что вы точно не останетесь без внимания. Многие позавидуют вашей смелости и новому роковому образу. А еще короткие формы просты и быстры в укладке. К тому же у вас появится возможность каждый день менять свой имидж и образ, ведь короткие волосы можно укладывать абсолютно по-разному, — считает Мария.
Стилист уточняет, что короткая стрижка имеет свои неприятные нюансы. Например, ее обладательнице приходится намного чаще ходить к парикмахеру, чем девушкам с длинными волосами. Ведь в короткой стрижке форма намного раньше теряется, и ее нужно обновлять чаще.
Также очень важно подобрать форму. Существует много нюансов, которые влияют на то, какая стрижка подойдет именно вам. Поэтому придется тщательно подойти к вопросу выбора стилиста, чтобы ваша стрижка стала лучшим экспериментом, а не грандиозным провалом.
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