29 марта вторник
СЕЙЧАС +2°С
Пробки 6/10
usd 93.71
eur 102.67
Тема дняПредупреждение о ветре до 20 м/с
Все новости
Все новости

Решились и рады: 10 обычных женщин изменились с помощью короткой стрижки — впечатляющие фото до и после

Если вы давно хотели поэкспериментировать с внешностью, эти примеры должны вас вдохновить (или наоборот)

254
3Обсудить

Поделиться

Как вам преображение?

Как вам преображение?

Поделиться

Актуальные короткие стрижки попробовали на себе уже многие звезды. И простые женщины тоже не отстают от знаменитостей по преображениям к весне. Тем, кто не решается на такую кардинальную смену имиджа, стилисты советуют начать хотя бы с удлиненного каре. Надо признать, отстричь косу — ответственный и рисковый шаг, ведь черты лица по-разному смотрятся в зависимости от формы прически. Поэтому есть реальный шанс остаться недовольным новым отражением в зеркале. Как меняет короткая стрижка и кому идет — в материале наших коллег из Wday.ru.

В этом случае форма лица скорректирована с помощью объема на макушке

В этом случае форма лица скорректирована с помощью объема на макушке

Поделиться

Что говорит эксперт


Многие задают себе вопрос — стоит ли поддаваться влиянию трендов и прощаться с длинными волосами. О плюсах и минусах коротких стрижек рассказала Мария Маркина, стилист-колорист салона красоты «Adore».

Короткая стрижка как бы обнажает и подчеркивает все черты лица. Из-за этого многим с ней некомфортно

Короткая стрижка как бы обнажает и подчеркивает все черты лица. Из-за этого многим с ней некомфортно

Поделиться

— Почти каждая девушка хоть раз в жизни хотела остричь волосы, но мало кто на самом деле решается на такой эксперимент. Основной плюс короткой стрижки — то, что вы точно не останетесь без внимания. Многие позавидуют вашей смелости и новому роковому образу. А еще короткие формы просты и быстры в укладке. К тому же у вас появится возможность каждый день менять свой имидж и образ, ведь короткие волосы можно укладывать абсолютно по-разному, — считает Мария.

Стилист уточняет, что короткая стрижка имеет свои неприятные нюансы. Например, ее обладательнице приходится намного чаще ходить к парикмахеру, чем девушкам с длинными волосами. Ведь в короткой стрижке форма намного раньше теряется, и ее нужно обновлять чаще.

Внешность этой девушки заиграла новыми красками благодаря короткой стрижке

Внешность этой девушки заиграла новыми красками благодаря короткой стрижке

Поделиться

Также очень важно подобрать форму. Существует много нюансов, которые влияют на то, какая стрижка подойдет именно вам. Поэтому придется тщательно подойти к вопросу выбора стилиста, чтобы ваша стрижка стала лучшим экспериментом, а не грандиозным провалом.

Часто короткая стрижка имеет омолаживающий эффект

Часто короткая стрижка имеет омолаживающий эффект

Поделиться

Еще преображения реальных женщин после стрижки

Объемная стрижка добавила образу ухоженности и солидности

Объемная стрижка добавила образу ухоженности и солидности

Поделиться

С помощью косой челки мастер скорректировал форму лица

С помощью косой челки мастер скорректировал форму лица

Поделиться

Здесь также стрижка помогла дополнительно подчеркнуть овал лица

Здесь также стрижка помогла дополнительно подчеркнуть овал лица

Поделиться

Прощаться с кудрями всегда непросто, можно делать это постепенно

Прощаться с кудрями всегда непросто, можно делать это постепенно

Поделиться

Образ со стрижкой более современный, но с длинными волосами внешность смотрелась женственнее и мягче. Как вам больше нравится?

Образ со стрижкой более современный, но с длинными волосами внешность смотрелась женственнее и мягче. Как вам больше нравится?

Поделиться

Что еще почитать:


Его больше нет. Чем заменить любимый крем — 10 аптечных находок, которые тоже работают.

Снова расцвели: стилисты преобразили обычных женщин за 40 — десять вдохновляющих фотоидей, как помолодеть.

Появились скулы и ушел отек: наша читательница на 30 дней отказалась от кофе и изменилась внешне — фото до и после.

По теме (5)

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

окрашивание волосстрижкаокрашиваниеженская стрижка
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter