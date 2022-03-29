Решились и рады: 10 обычных женщин изменились с помощью короткой стрижки — впечатляющие фото до и после

— Почти каждая девушка хоть раз в жизни хотела остричь волосы, но мало кто на самом деле решается на такой эксперимент. Основной плюс короткой стрижки — то, что вы точно не останетесь без внимания. Многие позавидуют вашей смелости и новому роковому образу. А еще короткие формы просты и быстры в укладке. К тому же у вас появится возможность каждый день менять свой имидж и образ, ведь короткие волосы можно укладывать абсолютно по-разному, — считает Мария.



Стилист уточняет, что короткая стрижка имеет свои неприятные нюансы. Например, ее обладательнице приходится намного чаще ходить к парикмахеру, чем девушкам с длинными волосами. Ведь в короткой стрижке форма намного раньше теряется, и ее нужно обновлять чаще.