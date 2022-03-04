Снова расцвели: стилисты преобразили обычных женщин за 40 — десять вдохновляющих фотоидей как помолодеть

— Прежде чем записываться к стилисту (обязательно проверенному) на консультацию, рекомендую поискать в Instagram или в журналах варианты причесок и макияжа, которые вам нравятся и которые, на ваш взгляд, вам пойдут. А продвинутые пользователи могут посмотреть на себя с другими стрижками и цветами волос в специальных приложениях (например, в FaceApp). Когда окажетесь в кресле у мастера, не спешите соглашаться на первый предложенный вариант. Обсудите все опции и возьмите несколько дней на обдумывание, — советует она.