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Снова расцвели: стилисты преобразили обычных женщин за 40 — десять вдохновляющих фотоидей как помолодеть

Показываем, как правильные прическа, макияж и цвет одежды помогают освежить образ

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На фото до и после два разных человека

На фото до и после два разных человека

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Обычно стилисты демонстрируют свое мастерство на моделях и звездах, в то время как простым женщинам тяжело следовать их советам в реальной жизни. На самом деле всё проще, чем кажется — измениться можно просто с помощью стрижки, окрашивания, правильно подобранной блузки и цвета помады. Наши коллеги из Wday.ru собрали фото 10 героинь — их преобразили стилисты Международного учебного центра «Bogomolov' Image School».

Слева фото до преображения, справа — после. Здесь решающую роль сыграли длина волос и выбор цветов одежды у лица

Слева фото до преображения, справа — после. Здесь решающую роль сыграли длина волос и выбор цветов одежды у лица

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Бьюти-редактор Wday.ru Таисия Ступина советует не торопиться с выбором прически, как бы ни хотелось получить результат быстрее.

— Прежде чем записываться к стилисту (обязательно проверенному) на консультацию, рекомендую поискать в Instagram или в журналах варианты причесок и макияжа, которые вам нравятся и которые, на ваш взгляд, вам пойдут. А продвинутые пользователи могут посмотреть на себя с другими стрижками и цветами волос в специальных приложениях (например, в FaceApp). Когда окажетесь в кресле у мастера, не спешите соглашаться на первый предложенный вариант. Обсудите все опции и возьмите несколько дней на обдумывание, — советует она.

Как вам преображение? Героиня знала свои цвета или интуитивно выбирала правильные оттенки. Стилисты подобрали одежду в похожих тонах, но в более современном исполнении

Как вам преображение? Героиня знала свои цвета или интуитивно выбирала правильные оттенки. Стилисты подобрали одежду в похожих тонах, но в более современном исполнении

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Если вы собираетесь начать со смены прически — подсказываем, какие стрижки и окрашивания сейчас на пике популярности. Присмотритесь к пикси, гаврошу или стрижке маллет. При выборе учитывайте свой тип лица и особенности структуры волос.

Мы наглядно видим, как правильный цвет у лица способен омолодить на 10 лет

Мы наглядно видим, как правильный цвет у лица способен омолодить на 10 лет

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Чтобы удачно подбирать одежду, нужно определить свой цветотип и найти цвета, которые вас портят. Существует четыре основных цветотипа внешности — зима, весна, лето и осень. Определить свой тип будет легко девушкам с ярко выраженными признаками. Сложности начинаются, когда выясняешь, что в арсенале имеются подтипы — яркая весна, темная зима, светлое лето. Но наша инструкция поможет всем.

Слева мы видим образ домохозяйки, а справа уже успешной бизнес-леди

Слева мы видим образ домохозяйки, а справа уже успешной бизнес-леди

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Одежда, конечно, не главное в человеке. Но именно она определит, как вас будут воспринимать незнакомцы. А поменять первое впечатление о себе будет ох как непросто. Ведь мы и сами составляем о себе впечатление, глядя в зеркало. Если не хотите меняться для кого-то, сделайте это для себя.

Снова удачная работа с цветом волос. На фото до оттенок слишком светлый и однородный для типа внешности героини

Снова удачная работа с цветом волос. На фото до оттенок слишком светлый и однородный для типа внешности героини

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Если вы обладаете подобным типом внешности, но хотите светлое окрашивание, вариант выше — решение для всех кареглазых блондинок.

Та же самая ситуация, что и на предыдущем фото. Слишком светлый и однородный цвет волос на фото до при темном оттенке глаз

Та же самая ситуация, что и на предыдущем фото. Слишком светлый и однородный цвет волос на фото до при темном оттенке глаз

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На фото ниже обратная ситуация, светлые глаза, утонченные черты лица, светлые волосы и слишком мрачная одежда в зоне у лица. Именно из-за нее на фото до героиня выглядит старше и как будто уставшей.

Макияж тоже играет роль в преображениях, но не решающую

Макияж тоже играет роль в преображениях, но не решающую

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Хоть сегодня мы и рассматриваем только портретные фото, образ в целом не менее важен, чем правильная прическа и макияж. Мы подготовили 8 простых стильных приемов, которые сделают вас стройнее, выше и моложе. Кстати, для этого совсем необязательно делать акцент на талии и носить высокий каблук.

Здесь изменилось настроение, это и есть главная цель преображения

Здесь изменилось настроение, это и есть главная цель преображения

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Редакция собрала секреты звезд, которым уже за 50, но они выглядят на 30 — их рецепты молодости по карману почти всем. Это не только и не столько дорогущие операции и толпа косметологов. Помочь может наваристый мясной бульон и долька лимона.

На фото до мы видим светлые глаза, брови, но при этом слишком темный цвет волос и мрачную одежду. Немного осветляем — и вуаля, героиня стала выглядеть значительно моложе

На фото до мы видим светлые глаза, брови, но при этом слишком темный цвет волос и мрачную одежду. Немного осветляем — и вуаля, героиня стала выглядеть значительно моложе

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