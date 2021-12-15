Сколько стоят часы Наили Аскер-заде, кто подарил ей сумку Hermes и что означает бриллиантовый браслет с детьми

Кстати, этот остромодный аксессуар телеведущая себе так и не купила, хотя «стилисты неоднократно советовали», но она была непреклонна.

— Я до сих пор содрогаюсь при воспоминаниях о тренде на сапожки-копытца и кроссовки на каблуках, — добавляет она. Наиля знает главные тренды, но отдает предпочтение классике. Очень дорогой классике. Предлагаем обсудить ее гардероб.

Для начала, конечно, стоит сказать о том, кто такая Аскер-заде. Это на тот случай, если вы не смотрите ее программу «Действующие лица» на телеканале « Россия 1 », не интересуетесь экономикой и не читаете светские телеграм-каналы. Наиля — одна из самых интересных фигур отечественного телевидения. Интересна она не только потому, что умную и воспитанную девушку всегда приятно слушать, но и потому, что мало что известно о ее личной жизни.

Светская Москва жужжит о многолетнем романе телеведущей и одного очень высокопоставленного банкира, но писать про них нельзя — подлежащими удалению уже признаны почти тысяча ссылок на интернет-страницы с упоминанием Аскер-заде и мистера К.