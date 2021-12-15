Сколько стоят часы Наили Аскер-заде, кто подарил ей сумку Hermes и что означает бриллиантовый браслет с детьми

Про ее личную жизнь говорят шепотом. Она дала лишь одно интервью, зато сама взяла сотни — с самыми влиятельными людьми России и мира. Она выглядит скромно, но ее гардероб один из самых дорогих на отечественном ТВ. Наиля Аскер-заде рьяно охраняет свою личную жизнь от глаз общественности, интересующимся остается только обсуждать ее наряды, а их у журналистки немало. Наши коллеги из Woman.ru разбирались, какие бренды выбирает модница.
Не тренды, а классика
— На мой взгляд, в приступах очарования модой нужно сохранять осознанность. Все-таки одежда в первую очередь должна украшать женщину, а не наоборот. Как говорится, стиль вечен, а тренды — на сезон. Так что, дамы, будьте верны себе и делайте ставку на красоту, не прогадаете, — этим советом Наиля Аскер-заде поделилась в своем телеграм-канале, комментируя новость про повальное увлечение сумками-«пельменями» Bottega Veneta.
Кстати, этот остромодный аксессуар телеведущая себе так и не купила, хотя «стилисты неоднократно советовали», но она была непреклонна.
— Я до сих пор содрогаюсь при воспоминаниях о тренде на сапожки-копытца и кроссовки на каблуках, — добавляет она. Наиля знает главные тренды, но отдает предпочтение классике. Очень дорогой классике. Предлагаем обсудить ее гардероб.
Для начала, конечно, стоит сказать о том, кто такая Аскер-заде. Это на тот случай, если вы не смотрите ее программу «Действующие лица» на телеканале «
Светская Москва жужжит о многолетнем романе телеведущей и одного очень высокопоставленного банкира, но писать про них нельзя — подлежащими удалению уже признаны почти тысяча ссылок на интернет-страницы с упоминанием Аскер-заде и мистера К.
Говорят, что именно он стоял под дождем с букетом алых роз, встречая Наилю после церемонии вручения премии «Тэффи», которую она получила в 2019 году. Кто он? Ответ знают только избранные.
— Любимый мужчина? Да, есть. Но кто он, я подробно рассказывать не буду. Кому надо, те и так про это знают, — решительно ответила Аскер-заде в интервью российскому «Татлеру», четко дав понять, что данная тема закрыта для дальнейшего обсуждения. Про детей уроженка Баку тоже не говорит. Но мы обратили внимание на это фото — присмотритесь к браслету, на нем изображены фигурки двух деток: такие обычно дарят мамам.
Чуть более охотнее Наиля готова говорить на тему одежды и стиля. Кстати, если вы зайдете в ее инстаграм (128 тысяч подписчиков), то увидите настоящий фешен-блог. Нет, здесь нет информации о последних модных новинках, приобретенных нашей героиней, или, например, дизайнерских аксессуаров, снятых красивым крупным планом. Но каждая публикация (а их на момент написания этой статьи было уже 1572 штуки) проиллюстрирована фото Наили в том или ином наряде.
Что можем сразу сказать: любимый предмет одежды — топ (в летнее время). Никаких моделей с яркими принтами, слоганами, расшитыми стразами и другой ненужной мишуры. Только минимализм в белом цвете и иногда что-то в тон брючного костюма — как правило, мятного, голубого или красного цвета.
Еще не было случая, чтобы Наиля отметила на фото бренд одежды, но многие вещи узнаваемы ценителями и без дополнительных упоминаний.
Толстовка популярного нынче бренда Pangaia, созданного Мирославой Думой, тоже была нами идентифицирована. Его цена составляет около 9000 — вполне бюджетно для той, кого в Сети называют «миллиардершей».
Кстати, с Мирославой Наиля знакома (их встреча случилась на давосском форуме в 2020 году) лично и первой приехала поддержать ее на открытии московского корнера Pangaia.
— Охранники в редакции в такие дни меня не узнают — долго сличают с пропуском, — это Наиля рассказывала про то, как она приходит на работу в своих любимых джинсах и толстовках. А еще она обожает укороченные жакеты в стиле
— Глубокий сине-зеленый цвет — самый любимый цвет человечества. Он ассоциируется с природой и ласковой морской волной. Не знаю, будете ли вы меня больше любить за это фото, но давайте проверим статистику. Согласно опросам, синий и его оттенки побеждают с большим перевесом: их выбирают 40% опрошенных. Мой любимый цвет — голубой, — пишет телеведущая в Instagram.
В своей программе она, конечно же, выглядит иначе — платье-футляр: строгое, однотонное, с аккуратным круглым воротом, длина до середины икры.
— Короткое надеваю крайне редко, разве что летом. Никогда не надену слишком открытое и прозрачное. Если я приду на съемку в блузке, сквозь которую просвечивает бюстгальтер, что обо мне скажет герой? — делится Наиля. К платью (или брючному костюму) всегда идут остроносые туфли или ботильоны, иногда балетки. Из украшений — серьги. Миниатюрные и дорогие.
Украшения телеведущей — любимая тема для обсуждения в различных пабликах. Неравнодушные отчаянно пытаются найти стоимость драгоценностей журналистки, и иногда их попытки заканчиваются успехом.
Любит Наиля и дизайнерские сумки — в ее гардеробе хранятся экземпляры Dior, Chanel, Celine и многих других брендов. Есть и знаменитая Kelly Hermes. История ее появления у Аскер-заде необычная. Дело в том, что один из самых дорогих в мире аксессуаров ей подарила подруга. Другая подруга презентовала телеведущей кроссовки из лимитированной коллекции
Несколько фактов о Наиле Аскер-заде, рассказанных ею самой
— Давайте раз и навсегда: мое имя — НаИля. Не НаилЯ. Каждому ведь приятно, когда его имя произносят корректно, поэтому разрываю ваш шаблон и рассказываю, как правильно произносить мое. С персидского языка Наиля означает «достигающая цели, успеха», а с арабского переводится как «подарок», «награда». А вот НаилЯ переводится как «не хочу иметь дел с людьми, которые неправильно произносят мое имя», — рассказывает о себе телеведущая.
— Свой день я обязательно начинаю с 1–2 стаканов воды. Каши — идеальный источник длинных углеводов. Ем только гречневую, и то с утра, а дважды в неделю — сырники. С детства люблю макароны по-флотски. Болоньезе даже никогда не пробовала, — пишет Наиля про свой рацион питания. — Люблю я, когда много работы и переживаний! Просто когда нет времени поесть и даже попить воды, а аппетит из-за волнения пропадает в принципе, то весы вдруг показывают, что за месяц — минус
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