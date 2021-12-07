«В моей смерти прошу винить Клаву К.»: почему экранные дети культовой советской драмы умерли от болезней и наркотиков

Актриса была кумиром подростков 80-х, но повторить успех своего дебютного фильма не смогла. Начнем с того, что Надя не пошла в театральный вуз, а продолжила учебу в торговом училище, желая получить «земную» профессию. По целевому направлению требовалось отработать на предприятии два года, поэтому, когда Горшковой предложили вновь сняться в кино, начальника с трудом уговорили ее отпустить. Так девушка засветилась в фильме «На чужом празднике».



Вторая главная роль тоже была удачной, так что Надя решила всё же обучиться актерскому мастерству. Она поступила в ЛГИТМиК и в студенческие годы успела сняться в историческом фильме «Демидовы». В титрах она уже значилась Надеждой Боргесани-Горшковой: за год до премьеры ленты актриса вышла замуж за американца Марка Боргесани, приехавшего в Россию по программе обмена.

Горшкова улетела в небольшой городок под Вашингтоном и первое время не понимала, как после Петербурга и Москвы сможет существовать в населенном пункте, где живет всего восемь тысяч человек. Затем актриса выучила английский так, что сумела играть на подмостках местного студенческого театра. Вскоре артистка упросила мужа-юриста отпустить ее в Нью-Йорк. У Нади появился личный агент, она светилась на телешоу, участвовала в шекспировском фестивале, пробовалась на роли у Оливера Стоуна… И тут супруг получил работу в Москве, так что в 1991-м пара вернулась в Россию.