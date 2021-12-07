«В моей смерти прошу винить Клаву К.»: почему экранные дети культовой советской драмы умерли от болезней и наркотиков

45 лет назад Михаил Львовский написал трагическую повесть о первой любви, по которой Николай Лебедев и Эрнест Ясан в 1980-м сняли одноименный фильм. Мелодрама до сих пор актуальна, ведь что в советские времена, что сейчас надежды влюбленных школьников разбиваются о стену непонимания, выстроенную сверстниками. Картина произвела в СССР фурор, однако мало кто из актерского состава добился громкого успеха. Наши друзья из «СтарХита» выяснили, как сложилась судьба артистов ленты «В моей смерти прошу винить Клаву К.».
Выбрал не ту
По сюжету фильма еще в детском саду маленький Сережа Лавров обращает внимание на Клаву Климкову. В школьные годы спортсмен, отличник и просто красавец заваливает девушку подарками и помогает ей в учебе, в то время как самой Клаве настойчивый поклонник давно надоел. Лаврова искренне любит Таня Ищенко, вот только мальчик ее не замечает. В 15 лет Климкова проникается чувствами к парню из параллельного класса Лаврику. В отчаянии Сережа едва не совершает суицид, а жестокая Клавдия высмеивает его.
Лавров впадает в глубокую депрессию, и родители отправляют его в горный поход, чтобы хоть как-то отвлечь от страданий. Вернувшись, парень узнает, что у Тани умерла мама, и девушка бросила школу ради работы. Чем больше Сережа общается с Ищенко, тем яснее становится, что он ошибся с выбором объекта любви. Однако после неловкого объяснения Татьяна прозрачно намекает, что у них ничего не получится, так как Сергей будет всю жизнь вспоминать свою Клаву.
Надежда Горшкова — Клава Климкова
Актриса была кумиром подростков 80-х, но повторить успех своего дебютного фильма не смогла. Начнем с того, что Надя не пошла в театральный вуз, а продолжила учебу в торговом училище, желая получить «земную» профессию. По целевому направлению требовалось отработать на предприятии два года, поэтому, когда Горшковой предложили вновь сняться в кино, начальника с трудом уговорили ее отпустить. Так девушка засветилась в фильме «На чужом празднике».
Вторая главная роль тоже была удачной, так что Надя решила всё же обучиться актерскому мастерству. Она поступила в ЛГИТМиК и в студенческие годы успела сняться в историческом фильме «Демидовы». В титрах она уже значилась Надеждой Боргесани-Горшковой: за год до премьеры ленты актриса вышла замуж за американца Марка Боргесани, приехавшего в Россию по программе обмена.
Горшкова улетела в небольшой городок под Вашингтоном и первое время не понимала, как после Петербурга и Москвы сможет существовать в населенном пункте, где живет всего восемь тысяч человек. Затем актриса выучила английский так, что сумела играть на подмостках местного студенческого театра. Вскоре артистка упросила мужа-юриста отпустить ее в Нью-Йорк. У Нади появился личный агент, она светилась на телешоу, участвовала в шекспировском фестивале, пробовалась на роли у Оливера Стоуна… И тут супруг получил работу в Москве, так что в 1991-м пара вернулась в Россию.
Они прилетели за месяц до путча, и Марк, увидев на улицах танки, запаниковал и велел Наде снова собирать чемоданы. Актриса твердо заявила, что устала переезжать и останется в Москве. Вскоре она уже снималась в приключенческом фильме «Цена сокровищ». Однако затем Надежду занесло в Лондон: она забеременела и побоялась рожать в России. Увы, после появления дочки Камиллы семейная жизнь дала трещину. Супруги разошлись, когда наследнице было два.
В 1997-м в модном московском ресторане актриса познакомилась с уфимским бизнесменом Сергеем, не видевшим ни одного фильма с ней. Это не имело никакого значения, ведь Надежда понравилась мужчине, прежде всего, как сильная и яркая женщина. Влюбленные забрали из Лондона Камиллу, а спустя несколько лет в совместном браке появился сын Егор.
С творчеством Горшкова не покончила: сыграв в фильмах «Пан или пропал» и «Ночь длиною в жизнь», актриса переквалифицировалась в продюсеры. «Самоубийцы», «Вдох-выдох», предстоящие картины «Антиквариат» и «Рокси» — аппетиты звезды «В моей смерти прошу винить Клаву К.» в сфере финансирования кино растут.
На фото Надежда в 2015 году с поклонником.
Владимир Шевельков — Сережа Лавров
Для актера роль в драме оказалась первой запоминающейся, однако его визитной карточкой стал персонаж Никиты Оленева в фильме «Гардемарины, вперед!» Когда в следующей части киносаги Светланы Дружининой вместо Владимира появился Михаил Мамаев, зрители предположили, что у Шевелькова возник конфликт на площадке, тем более что слухи о его сложном характере ходили давно: на съемках «В моей смерти прошу винить Клаву К.» юноша нагрубил Любови Полищук, а из ВГИКа его хотели отчислить девять раз — за ссору с педагогом, неуспеваемость и аморальное поведение.
— Я ощущал себя чужаком, по ошибке занявшим не свое место. Хотя меня утвердили, негативно-уничижительное отношение ко мне и режиссера, и других членов группы даже не скрывалось и проявлялось в каждой мелочи. Дескать, радуйся, что взяли, будь благодарен и знай свое место. Это ударяло по самолюбию, дергало. Я нервничал, переживал, психика не выдерживала напряжения. Не справляясь с собой, я начал огрызаться, дерзить, стал прогуливать съемки, выдумывал какие-то болезни. Не мог я нормально существовать в атмосфере такого отчуждения, — говорил Владимир о съемках в картине «Гардемарины, вперед!».
Также Шевелькову мешали режиссерские амбиции, ведь еще на «Приключениях принца Флоризеля» он осознал, что мечтает снимать самостоятельно.
— Во-первых, мне не нравился саундтрек к фильму, были претензии к словам песен. Во-вторых, она снимала свое кино, я — свое, а актеры не имеют на это право, потому что не соображают, что делают. Это, конечно, неприлично говорить, но некоторые сцены срежиссировал я, — откровенничал артист с Борисом Корчевниковым в программе «Судьба человека» канала «Россия 1».
Позднее актер появился в фильмах «Вишневые ночи» и «Сердца трех», но в 1992-м исчез с площадки на 12 лет.
— Позвонил в актерские отделы киностудий и поставил перед фактом: «Забудьте про меня, на десяток лет я из кино ухожу…» Правда, когда несколько лет спустя заметил, что меня стали меньше узнавать, вдруг испугался, запереживал, но потом подумал: «Ну и слава Богу, я же этого хотел», — пояснял Владимир.
Впоследствии артист создал рекламную компанию и занялся музыкальными клипами, а лейтенанта Иконникова в телефильме «Опера. Хроники убойного отдела» сыграл, так как ему разрешили самому снять пять эпизодов сериала. Схема продолжается до сих пор: небольшие роли в проектах соседствуют с режиссурой.
В личной жизни Шевелькова всё сложилось удачно. На пике популярности артист позволял себе интрижки с поклонницами, но тема свободных отношений была закрыта, когда он встретил манекенщицу Ирину. В 1992-м влюбленные поженились, позднее у них родились дети — Андрей и Саша. На протяжении трех десятилетий Владимиру удается сохранять крепкую семью.
Наталья Журавлева — Татьяна Ищенко
Ленинградская 10-классница не отказалась от роли Туси, безответно влюбленной в Сережу, когда ассистент режиссеров предложила ей поучаствовать в пробах. Непрофессиональная актриса блестяще справилась с задачей и прониклась атмосферой на площадке, однако этот опыт не убедил ее сменить планы и пойти учиться в театральный.
Наталья Журавлева поступила в Ленинградский электротехнический институт и в середине 80-х окончила факультет приборостроения, биомедицинской и экологической инженерии. В кино девушка больше не играла, зато удачно вышла замуж и стала мамой.
Отрекшись от актерской карьеры, Наталья отказалась и от публичной жизни. Лишь в 2013-м она сделала исключение, придя на программу Первого канала «Сегодня вечером», чтобы вспомнить звезд «В моей смерти прошу винить Клаву К.».
— Я не стала артисткой, но эта встреча запомнилась мне надолго, — резюмировала Журавлева.
Владимир Сидоров — Лаврик
— Не было ощущения, что мы создаем шедевр, был элемент игры. Момент узнавания случился, когда вышел из метро, и на меня показывали пальцем, — вспоминал Сидоров свой звездный час.
Со школьных лет артист увлекался самодеятельностью, а после съемок в картине о несчастной любви утвердился в желании стать актером и поступил в ЛГИТМиК. Он учился на одном курсе с Артуром Вахой и Александром Лыковым, а по окончании вуза был принят в «Молодежный театр на Фонтанке».
Вплоть до 1991-го актер играл в театре и изредка появлялся на экране в эпизодах: «Полигон», «Крест милосердия», «Шаги императора». Однако в стране и в кинопроизводстве назрел кризис, а Сидоров к тому моменту был женат и растил двоих детей. В итоге мужчина ушел с подмостков, стал аудитором и директором собственной фирмы. Сейчас у него уже пятеро наследников.
Виктор Костецкий — отец Сережи
Артист дебютировал в кино еще в 60-х, а свои наиболее известные роли сыграл в картинах Владимира Воробьева «Труффальдино из Бергамо», «Свадьба Кречинского» и «Остров сокровищ». С 1990-го актер преподавал в Петербургской консерватории, успевая при этом сниматься и блистать в спектаклях. Так, в 2008-м мужчина стал лауреатом премии «Золотой софит» за перевоплощение в доктора Дорна в «Записках Тригорина».
В нулевых Костецкого узнавали не только по роли генерал-майора Сан Саныча в «Убойной силе»: он стал актером озвучивания и подарил голос капитану Барбоссе в «Пиратах Карибского моря».
Артист был дважды женат, воспитал двух дочек, а в последние годы старался максимум времени посвящать внукам. К сожалению, здоровье всё больше подводило Виктора Александровича, и в ноябре 2014-го он умер от сердечного приступа в 73.
Валентина Панина — мама Сережи
Узнавать актрису начали после фильма «Звезда пленительного счастья», так что роль Риты Лавровой в фильме Ясана и Лебедева не стала для нее главной в карьере. Позднее были «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», «Ослиная шкура» и «Всё будет хорошо!», а также спектакли театра имени Комиссаржевской.
В нулевые Панина засветилась в популярных сериалах «Линии судьбы», «Татьянин день» и «Челночницы», что принесло актрисе новых поклонников.
Еще в юности Валентина вышла замуж за Сергея Панина, под фамилией которого и прославилась. Как говорится, семейная лодка разбилась о быт, так что супруги расстались, несмотря на беременность актрисы. В Ленинградском академическом театре драмы имени Пушкина у звезды случился роман с Вадимом Никитиным, переросший в 15-летний брак.
Председатель спорткомплекса Михаил Шолохов стал третьим мужем артистки. Этот брак оказался самым крепким и счастливым, но, к сожалению, около 10 лет назад Валентина Викторовна овдовела. В прошлом месяце артистка отметила 75-летний юбилей.
Любовь Полищук — мама Клавы
Эта артистка не нуждается в особом представлении, ведь знакома как советским зрителям по картине «12 стульев», так и современным — по «Моей прекрасной няне». На счету звезды — более ста ролей, включая такие кинохиты, как «Интердевочка» и «Ширли-мырли».
За кадром жизнь улыбчивой актрисы была трагичной. Первый муж Валерий Макаров изводил Любовь ревностью, скандалил и поднимал на нее руку. Вскоре после рождения сына, Алексея Полищук, сбежала от тирана в Москву и впоследствии корила себя за то, что не сразу забрала с собой наследника.
Личное счастье звезда обрела в браке с художником-анималистом Сергеем Цигалем, которому подарила дочь Мариэтту. Идиллию разрушила страшная болезнь: еще на съемках «12 стульев» актриса получила травму позвоночника, позже, на одной из репетиций спектакля с Константином Райкиным, выбила три межпозвоночных диска, а в третий раз пострадала в ДТП. В 2005-м артистка впервые услышала от врачей ужасный вердикт: рак.
Облучение и химиотерапия лишь замедлили течение болезни, а в ноябре 2006-го Полищук перенесла гипертонический криз и впала в кому. Спустя несколько дней 57-летняя актриса скончалась.
— Она не ломалась до конца, — подчеркивал Алексей Макаров в программе «10 фотографий» канала «Звезда». — И в день, когда приехала бабушка, Ольга Пантелеевна Полищук, мать села на диване, улыбнулась и сказала: «Мамка, привет! Как ты? Я в порядке!» Вот это была Любовь Григорьевна. Это отвага, высшая. Я горжусь, что у меня такая мать была.
Сережа и Клава в детсаду и младшей школе
— 300 детей перебрали, чтобы найти Клаву, наконец, мне привели синеглазую маленькую Леночку Хопшоносову, — рассказывал Эрнест Ясан в программе «Сегодня вечером» Первого канала. — Перед съемкой мы садились с ней, читали сценарий, я спрашивал: «Как тебе?» Лена не выговаривала 33 буквы, так что отвечала: «Это фмефно».
Как и Лена, Андрей Мусатов, сыгравший Сережу-школьника, забросил кино. Ну а маленького «Сережу Лаврова» ждала несколько иная судьба: съемочная группа случайно обратила внимание, что сын Ясана Максим очень харизматичный и артистичный мальчик. В дальнейшем наследник режиссера засветился также в фильмах «Рэкет» и «Колесо любви», но вскоре оборвалась не только его карьера, но и жизнь.
— К сожалению, его уже нет, — говорил Эрнест Ясан в 2013-м. — Наркомания. В их ленфильмовской компании из пяти-шести человек в живых остался лишь один, и то он в местах не столь отдаленных.
Дочка доктора медицинских наук Ольга Озерецковская с детства посещала театральный кружок и учила иностранные языки. Ее легко взяли на роль Клавы-школьницы в картину Лебедева и Ясана. Сама девочка на съемках шутила, что танцует лучше своей экранной мамы, Любови Полищук.
В 12 перспективная юная актриса сыграла в фильме-спектакле «Синяя ворона», затем в картине «Шапка Мономаха» и ленте «Подслушанный разговор». Но после школы девушка не пошла в театральный вуз, а поступила на вечернее отделение биофака и устроилась работать младшим сотрудником в мединститут.
Студтеатр «Гаудеамус» стал ее хобби. Здесь же Ольга встретила будущего мужа Даниила Глушанка, которому подарила сына Павла. К сожалению, в 11 ребенок лишился мамы: у 32-летней Озерецковской обнаружили рак. Пересматривая сцены «В моей смерти прошу винить Клаву К.», повзрослевший Паша отмечал, что именно такой он и запомнил родительницу: веселой, яркой и жизнерадостной.
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