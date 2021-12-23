Прощай, каре: 30 модных стрижек и окрашиваний, которые будут на пике популярности в новом году

Каждый сезон появляются новые тренды в стрижках и окрашиваниях. То мы красим волосы в кислотные цвета, вдохновившись Билли Айлиш, то выстригаем челку на манер француженок: а-ля Амели. Боб традиционно с нами на протяжении многих сезонов, меняется только его длина, а длинные ухоженные волосы — вечная классика. Какими будут самые модные стрижи и окрашивания в 2022 году? Давайте посмотрим.



Стрижки на короткие волосы

Первое место в списке трендовых стрижек в 2022 году занимают различные варианты пикси, женский вариант андеркарта (выбритая часть головы). Чем больше дерзости и проявления индивидуальности, тем лучше. Безусловно, варианты для смелых девчонок, но мы то с вами знаем, что перемены в жизни начинаются с новой прически, проверено не раз. Поэтому когда, как не в новом году?