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Прощай, каре: 30 модных стрижек и окрашиваний, которые будут на пике популярности в новом году

Если вы давно присматривались к оттенкам блонда и смелым перевоплощениям, это знак — пора действовать

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Если вы решили сменить прическу в новом году — эти рекомендации будут для вас весьма кстати

Если вы решили сменить прическу в новом году — эти рекомендации будут для вас весьма кстати

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Каждый сезон появляются новые тренды в стрижках и окрашиваниях. То мы красим волосы в кислотные цвета, вдохновившись Билли Айлиш, то выстригаем челку на манер француженок: а-ля Амели. Боб традиционно с нами на протяжении многих сезонов, меняется только его длина, а длинные ухоженные волосы — вечная классика. Какими будут самые модные стрижи и окрашивания в 2022 году? Давайте посмотрим.

Стрижки на короткие волосы

Первое место в списке трендовых стрижек в 2022 году занимают различные варианты пикси, женский вариант андеркарта (выбритая часть головы). Чем больше дерзости и проявления индивидуальности, тем лучше. Безусловно, варианты для смелых девчонок, но мы то с вами знаем, что перемены в жизни начинаются с новой прически, проверено не раз. Поэтому когда, как не в новом году?

Попробуйте стрижку с забавным названием гаврош: локоны-перья, рваные пряди у виска, удлиненная челка. Гаврош считается французской классикой. Для такой прически важно сохранять максимально короткую длину — иначе вы рискуете ходить не с модной стрижкой, а с взлохмаченными патлами.

Пикси, гаврош или базз кат? Нам нравится всё

Пикси, гаврош или базз кат? Нам нравится всё

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Вариант для самых смелых, волевых и независимых женщин — базз кат: ультракороткие, выбритые равномерно по всей длине волосы. Стилисты подсказывают, что в качестве разнообразия можно оставить небольшой хвостик на затылке или клиновидную челку, что будет выглядеть весьма эпатажно.

Стрижка маллет вновь стала популярной в прошлом году и продлила себе жизнь на следующий — так сильно она полюбилась. В 2022 году стилисты предлагают носить ее с короткой длиной сзади, чтобы переход между висками и затылком не был контрастным. Под эту стрижку отлично подойдут прямая филированная челка или изящные «шторки» по бокам. Лучше всего маллет сочетается с волнистыми густыми волосами.

Слева направо: пример того, как выглядит прическа микси, следом укороченный маллет с челкой и последний (самый модный) вариант — кудрявый андеркарт

Слева направо: пример того, как выглядит прическа микси, следом укороченный маллет с челкой и последний (самый модный) вариант — кудрявый андеркарт

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Если скрестить вариант стрижки маллет и писки, получается — микси. Основное отличие от маллета — более округлая и коротка форма. Удлиненный затылок и виски в такой стрижке хорошо сочетаются с челкой — ее можно сделать короткой, боковой или вьющейся. Кудрявый андеркарт — стрижка, которая пришла к нам из мужского стиля. Смотрится очень ярко и эпатажно. Осмелитесь? Кудри можно сделать и крупными, и мелкими, в зависимости от личных предпочтений.

Удлиненная асимметричная пикси — прическа считается классикой, подходящей для любой структуры волос и оттенка. Длинную челку можно завить или оставить прямой. Стрижку важно подобрать по своей форме лица — прочтите об этом подробнее или сохраните в закладки.

Стрижки для средней длины

Неожиданно стилисты объявили, что любимое женщинами судьбоносное каре сбавляет обороты и уходит из ряда супермодных стрижек. Если вы уже выстригли каре — знайте, что ваша прическа по-прежнему актуальна, просто уже приелась и немного замылила глаз.

Прическа боб в трех вариациях: с ровно подстриженными кончиками, укороченный французский и так называемый взъерошенный боб

Прическа боб в трех вариациях: с ровно подстриженными кончиками, укороченный французский и так называемый взъерошенный боб

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В список первенства уверенно вошел боб и его различные вариации. Классический вариант с объемным затылком и пышной шапкой до скул — это скучно. Стилисты предлагают выстригать боб длиной чуть выше плеч. Самый популярный вариант — «тупой» боб с ровно подстриженными кончиками, длиной до скул или ниже и четким пробором посередине головы. Он добавляет объема, поэтому отлично подойдет для тонких волос. Опустите голову вниз, слегка взъерошьте пальцами прическу и сбрызнете лаком — получится очень стильный вариант взъерошенного боба. На вьющихся волосах прическа также смотрится отлично, на наш взгляд, она особенно подходит для романтичных натур.

Укороченный французский боб (вспоминаем Амели) — длина не ниже подбородка и не выше верхних скул. Челка — короткая, филированная, но если у вас редкие и жидкие волосы, то лучше попросите сделать вам «шторки», совсем без челки стрижка будет смотреться скудно.

Шегги и классический боб на волнистые волосы

Шегги и классический боб на волнистые волосы

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Волнистая шегги со рваной челкой — дерзкая рок-н-рольная и одновременно романтичная прическа. Ретрострижка совсем недавно обрела новую жизнь и сегодня считается очень популярной, смотрится женственно и привлекательно. Шегги — универсальный тип стрижки, подходит для волос любой длины, кудрявых и прямых.

Классика — боб-каре с челкой. Зарубежная исполнительница Тейлор Свифт носит такую уже очень давно — помните, как она выглядит? Еще один вариант боба — асимметричный, когда одна сторона короче другой. Такую прическу можно носить и с челкой, и без нее.

Асимметричный боб и боб-каре с челкой

Асимметричный боб и боб-каре с челкой

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Что посоветуем для длинных волос


Ухоженные блестящие длинные волосы с ровным срезом — тренд, который не уйдет в ближайшие года два, как уверяют стилисты. Все-таки мода на здоровые густые волосы с ровным пробором как у Шер — это неизменная классика. Главное, подобрать правильный уход, соответствующий вашему типу кожи головы.

Окрашивания

В 2022 году идет яркий тренд на однотонное окрашивание с приглушенным тоном. Не менее популярны сложные техники окрашивания (балаяж, шатуш, омбре), не сдают позиции и яркие цвета.

Среди блонда самым популярным оттенком считается платиновый (подходит обладательницам светлой фарфоровой кожи и голубых, зеленых или серых глаз), пепельный блонд — более холодный оттенок дымчатых светлых волос, который лучше всего подходит для естественно светлых или светло-русых волос.

Если хотите волосы, как у куклы Барби, выбирайте платиновый, пепельный или жемчужный оттенок

Если хотите волосы, как у куклы Барби, выбирайте платиновый, пепельный или жемчужный оттенок

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Кремовый блонд — самый распространенный оттенок. Стилисты подсказывают, что с его помощью легко скрыть седину и освежить образ. Подходит для женщин со смуглой кожей и темными глазами. Любимый многими клубничный (бледно-розовый) или жемчужный, карамельный, медовый и золотистый оттенки блонда также признаны стилистами актуальными в 2022 году.

Клубничный, карамельный и кремовый блонд — все три смотрятся одинаково красиво

Клубничный, карамельный и кремовый блонд — все три смотрятся одинаково красиво

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Как мы уже сказали, в тренде приглушенные оттенки, а русый как раз таким и является. Модные оттенки русого: пепельно-русый, платиново-русый, светло-русый, темно-русый. Кроме того, отметим, что русый считается идеальным полотном для окрашивания в любой цвет.

Варианты окрашиваний для русых

Варианты окрашиваний для русых

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Поговорим о брюнетках? Выбираем из множества оттенков: молочный шоколад, темный шоколад, какао, пряный шоколад или даже шоколад с малиновым оттенком.

Если вы брюнетка, обратите внимание на эти цвета

Если вы брюнетка, обратите внимание на эти цвета

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Мокко — один из самых выразительных оттенков для брюнеток 2022 года. Это похоже на очень крепкий кофе, разбавленный несколькими каплями молока. Черный тюльпан — самый модный цвет волос сезона-2022: и на коротких волосах, и на длинных смотрится одинаково дорого и выразительно.

Оттенки шоколадного, мокко и орехового

Оттенки шоколадного, мокко и орехового

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Рыжий — это всегда эффектно, красиво и сексуально. Смотрим, какие оттенки рыжего попали в топ. Первый в списке — медный, сложный оттенок, которого трудно добиться самостоятельно, поэтому рекомендуем обратиться к специалисту. Дальше — медовый оттенок — красивый и естественный цвет, он не выходит из моды вот уже несколько лет. Бронзовый: этот цвет — результат удачного сочетания каштанового и медного оттенков. На волосах любой длины смотрится дорого и выразительно.

Подбирайте оттенок рыжего под ваш тип кожи и цвет глаз

Подбирайте оттенок рыжего под ваш тип кожи и цвет глаз

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Несмотря на тренд на натуральность, остаются актуальными и цветные окрашивания. Выбор велик, начиная от выбора оттенка и заканчивая техникой.

Не бойтесь экспериментировать с цветом, однако предварительно советуем тщательно выбрать мастера

Не бойтесь экспериментировать с цветом, однако предварительно советуем тщательно выбрать мастера

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Самыми-самыми по-прежнему считаются яркие оттенки розового, фиолетового, синего или голубого, зеленого. Популярны скрытые окрашивания, когда под прядью натурального оттенка прячется прядь цвета индиго.

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