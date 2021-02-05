«Было лучше»: 5 красоток изменились до неузнаваемости с помощью короткой стрижки (фото до и после)

Смена прически обычно сулит невероятные изменения, новую жизнь, любовь, свободу и легкость. Манит, не спорим, но решиться — страшно, да и у парикмахеров порой не поднимается рука обстричь косу до пояса. И хочется, и колется. Мы нашли сибирячек, которые всё же решились (не без труда) на кардинальную смену имиджа, и спросили, как изменилась их жизнь и градус мужского внимания — прочтите, вдруг они вдохновят вас на новую прическу.
Виктория Гончар, 31 год
— Я решила сменить прическу, потому что захотелось полного обнуления, именно внешнего. Стояла задача принять себя без красивой обертки — с чем рожденная, то и красиво. Пошла в самую обычную парикмахерскую, не в салон, обстригла волосы, но не под машинку, как сейчас. Еще
— Первые дни я вздрагивала от отражения в зеркале, потом были слезы от того, что ничего не вернуть и отступать некуда. Самое главное осознание пришло — если я не вижу внешнюю красоту, значит красоту нужно найти внутри. Я полюбила в себе всё: что нужно — отпустила, что-то приняла. И вуаля, я начала любить себя и свое отражение. Окружающие воспринимали меня по-разному — восторг, нейтралитет или доказательство с пеной у рта, что я выгляжу неженственно, как мужик, было много обидных слов. Близкие тоже долго не принимали — тяжело зашло. Волевые люди — да, которым важна их свобода — они поддержали. Из окружения отсеялось много людей, а те, кто остался, увидели меня настоящей.
— Я хожу с такой прической уже два года и кайфую от нее. Я считаю, что короткая прическа добавляет сексуальности девушке, это говорит о ее смелости — мужчины обращают внимание, безусловно, такие же смелые. Заметила такую вещь: общество не принимает девочек с короткой прической, неоднократно я слышала, как меня причисляли к сексуальному меньшинству. Причем тут прическа и сексуальная ориентация? Меня это удивляло и порой доводило до точки кипения. Мне задавали вопросы: живу я с мужчиной или с женщиной, есть ли у меня мужчина, как он воспринимает меня без волос. Важна не прическа, а энергия женщины. У меня есть молодой человек, и он принял меня с новой прической нормально, и я благодарна ему за это.
Полина Посухова, 24 года
— У меня очень густые волосы, с ними было неудобно и жарко, поэтому решение их отстричь мне далось легко. Жалко не было совсем, потому что это просто волосы и они в любом случае отросли бы. Стоимость стрижки уже не вспомню, потому что это было шесть лет назад, что-то около 2500 рублей.
— Сказать, что моя жизнь сильно изменилась, не могу. Мне стало в разы удобнее, перестала болеть голова, но внутреннее восприятие почти не изменилось. С окружающими сложнее, некоторые стали чуть ли не открытую агрессию проявлять — как это я отстригла волосы и не жалею.
— Стиль одежды остался тем же, но стал более женственным, появились платья и юбки, но я больше связываю это со взрослением. Однако, смена прически могла повлиять на мою уверенность в себе и выбор именно тех вещей, что мне нравятся, а не тех, что мне навязывают. Внимание мужчин осталось на уровне, возможно, даже возросло в связи с уверенностью в себе, но стрижка — не панацея, мне нравятся короткие волосы, и поэтому я чувствую себя увереннее, но кому-то это может не подойти, каждому свое.
Оксана Шимарева, 39 лет
— Обожаю эксперименты с волосами, я же парикмахер. Для меня ходить долгое время с длинными волосами — скучно, поэтому я решилась на короткую стрижку достаточно легко, вынашивала эту мысль около года и в один прекрасный день проснулась и решила: всё, пора. Решила — сделала. Раньше у меня никогда не было полностью короткой стрижки, были выбриты виски, как-то затылок состригала под машинку, короткие челки — эксперименты. И вот свершилось — я с короткой стрижкой.
— Не пожалела нисколько, даже в кресле была возможность передумать, но нет, настрой был безвозвратный. Вся моя радость обошлась в 1400 рублей. С новой стрижкой я обрела себя, такая я и есть, как говорили многие, некая чертовщинка и задор. Очень нравился тот образ. В одежде особо ничего не меняла, я не особо люблю классику, люблю необычные вещи.
Анастасия Диденко, 29 лет
— У меня очень долго в голове зрела мысль о короткой стрижке, но страх изначально был сильнее: вдруг не понравится мне? Я делала много скриншотов понравившихся стрижек, примеряла различные варианты на себе в приложениях. Сначала я решилась на челку, которую отращивала 2 года, после обрезала волосы под каре. Но мысль об экстремальной для меня стрижке не покидала. Потом мне стало грустно, я в один момент решилась и отправила желанную картинку своему парикмахеру. Волосы же не зубы — отрастут. Я доверяю ей свою голову уже около 5 лет. Стрижка мне обошлась в 600 рублей.
— О том, как именно я буду стричься, знали только я и она. Когда я увидела конечный результат, смогла только выдавить: «Вау!» Муж привык к таким моим спонтанным решениям, но его реакцию я снимала на видео, когда пришла домой после парикмахерской. Для всех был шок, конечно, но приятный. Я собрала нереальное количество комплиментов. Единицы сказали, что было лучше, но мне хотелось рассматривать свое отражение в зеркале бесконечно. Потом началось: «Сбрить висок? Легко! Второй? Да пожалуйста!» Относительно смены цвета волос решения мне всегда даются легко — вчера рыжий, сегодня блонд, завтра, возможно, розовый. Почему бы и нет?
— В одежде я всегда предпочитала джинсы и футболки. Но, как ни странно, мужская стрижка сделала меня более женственной. Появилось желание красить губы яркой помадой и надевать платья, даже на работу. Первое время коллеги думали, что у меня какой-то праздник, раз я в платье и с макияжем, сейчас уже привыкли, но комплиментов от этого меньше не стало. Мужчины провожают взглядом, женщины думают, что влюбилась. И это так и есть. Я влюбилась заново в себя, и это кардинально поменяло отношение окружающих ко мне.
Виктория Котова, 26 лет
— С детства я ходила с длинными волосами, но со временем устала за ними ухаживать. Волосы секлись, кончики становились похожими на мочалку, поэтому я решилась обрезать все больные концы, а так как у меня была стрижка лесенкой, то для ровного среза пришлось сразу состричь много волос. Сначала волосы было совсем не жалко — записываясь в салон, я была твердо уверена в своем решении. А когда шла в парикмахерскую, меня начали одолевать сомнения, но потом я подумала, что если мне не понравится короткая стрижка, то я всегда могу заново их отрастить и особо ничем не рискую, волосы у меня растут быстро. За стрижку я отдала порядка 1000 рублей.
— Новая прическа — это круто, особенно когда она так кардинально меняется, голове сразу легко. Новая жизнь не началась, но я заметила, что воспринимать себя стала по-другому, серьезнее, что ли. У меня такая внешность, что выгляжу я гораздо младше своего возраста, и длинные волосы это усугубляли, а с новой стрижкой такого нет. Подруги стали чаще говорить, что новая длина волос мне идет больше, с ней я гармоничнее.
Стиль в одежде тоже начал меняться — это стало заметно по одежде, украшениям. Почему-то потянуло на свободную и максимально однотонную одежду, узорчики и куча принтов остались в прошлом. Насчет других мужчин сказать не могу, но моему молодому человеку моя новая прическа понравилась. Он не из тех, кто считает женственными только тех девушек, у которых волосы до пят. Поэтому он меня полностью поддержал, когда я решила сменить стрижку, и первый написал, что мне очень идет.
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