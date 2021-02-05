«Было лучше»: 5 красоток изменились до неузнаваемости с помощью короткой стрижки (фото до и после)

— Я решила сменить прическу, потому что захотелось полного обнуления, именно внешнего. Стояла задача принять себя без красивой обертки — с чем рожденная, то и красиво. Пошла в самую обычную парикмахерскую, не в салон, обстригла волосы, но не под машинку, как сейчас. Еще 9 месяцев я искала себя в этой короткой стрижке и потом переродилась — решилась на 6 мм , уже в салоне. Когда у уха жужжит машинка — это нереальный кайф. Всю жизнь я себе это запрещала, но это была мечта, я всегда говорила: «Была бы моя воля, я бы на лысо». Для меня было важно, чтобы мастер не боялась сделать мне такую стрижку, это помогало мне самой не чувствовать страх. Первое, что я ощутила после салона, — свобода и сильный ветер, я сразу поняла, что теперь моя голова нуждается в кепках, капюшонах и разных головных уборах, не потому, что красиво, а потому, что холодно.