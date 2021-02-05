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«Было лучше»: 5 красоток изменились до неузнаваемости с помощью короткой стрижки (фото до и после)

Такая прическа добавляет сексуальности и привлекает смелых мужчин — так считают наши героини

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Посмотрите, как сильно меняется внешность с новой прической. Это удивительно!

Посмотрите, как сильно меняется внешность с новой прической. Это удивительно!

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Смена прически обычно сулит невероятные изменения, новую жизнь, любовь, свободу и легкость. Манит, не спорим, но решиться — страшно, да и у парикмахеров порой не поднимается рука обстричь косу до пояса. И хочется, и колется. Мы нашли сибирячек, которые всё же решились (не без труда) на кардинальную смену имиджа, и спросили, как изменилась их жизнь и градус мужского внимания — прочтите, вдруг они вдохновят вас на новую прическу.

Виктория Гончар, 31 год

Виктория говорит, что ей не было жалко волосы, ей было страшно не принять новую себя

Виктория говорит, что ей не было жалко волосы, ей было страшно не принять новую себя

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— Я решила сменить прическу, потому что захотелось полного обнуления, именно внешнего. Стояла задача принять себя без красивой обертки — с чем рожденная, то и красиво. Пошла в самую обычную парикмахерскую, не в салон, обстригла волосы, но не под машинку, как сейчас. Еще 9 месяцев я искала себя в этой короткой стрижке и потом переродилась — решилась на 6 мм, уже в салоне. Когда у уха жужжит машинка — это нереальный кайф. Всю жизнь я себе это запрещала, но это была мечта, я всегда говорила: «Была бы моя воля, я бы на лысо». Для меня было важно, чтобы мастер не боялась сделать мне такую стрижку, это помогало мне самой не чувствовать страх. Первое, что я ощутила после салона, — свобода и сильный ветер, я сразу поняла, что теперь моя голова нуждается в кепках, капюшонах и разных головных уборах, не потому, что красиво, а потому, что холодно.

Смена образа обошлась Виктории в 3000 рублей, стрижка + покраска

Смена образа обошлась Виктории в 3000 рублей, стрижка + покраска

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— Первые дни я вздрагивала от отражения в зеркале, потом были слезы от того, что ничего не вернуть и отступать некуда. Самое главное осознание пришло — если я не вижу внешнюю красоту, значит красоту нужно найти внутри. Я полюбила в себе всё: что нужно — отпустила, что-то приняла. И вуаля, я начала любить себя и свое отражение. Окружающие воспринимали меня по-разному — восторг, нейтралитет или доказательство с пеной у рта, что я выгляжу неженственно, как мужик, было много обидных слов. Близкие тоже долго не принимали — тяжело зашло. Волевые люди — да, которым важна их свобода — они поддержали. Из окружения отсеялось много людей, а те, кто остался, увидели меня настоящей.

Новая прическа принесла Виктории колоссальные изменения&nbsp;— как внутренние, так и внешние&nbsp;

Новая прическа принесла Виктории колоссальные изменения — как внутренние, так и внешние 

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— Я хожу с такой прической уже два года и кайфую от нее. Я считаю, что короткая прическа добавляет сексуальности девушке, это говорит о ее смелости — мужчины обращают внимание, безусловно, такие же смелые. Заметила такую вещь: общество не принимает девочек с короткой прической, неоднократно я слышала, как меня причисляли к сексуальному меньшинству. Причем тут прическа и сексуальная ориентация? Меня это удивляло и порой доводило до точки кипения. Мне задавали вопросы: живу я с мужчиной или с женщиной, есть ли у меня мужчина, как он воспринимает меня без волос. Важна не прическа, а энергия женщины. У меня есть молодой человек, и он принял меня с новой прической нормально, и я благодарна ему за это.

Полина Посухова, 24 года

Полина ни разу не пожалела, что обстригла волосы&nbsp;

Полина ни разу не пожалела, что обстригла волосы 

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— У меня очень густые волосы, с ними было неудобно и жарко, поэтому решение их отстричь мне далось легко. Жалко не было совсем, потому что это просто волосы и они в любом случае отросли бы. Стоимость стрижки уже не вспомню, потому что это было шесть лет назад, что-то около 2500 рублей.

Перемены дались Полине легко

Перемены дались Полине легко

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— Сказать, что моя жизнь сильно изменилась, не могу. Мне стало в разы удобнее, перестала болеть голова, но внутреннее восприятие почти не изменилось. С окружающими сложнее, некоторые стали чуть ли не открытую агрессию проявлять — как это я отстригла волосы и не жалею.

Полина стала чаще носить платья и юбки

Полина стала чаще носить платья и юбки

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— Стиль одежды остался тем же, но стал более женственным, появились платья и юбки, но я больше связываю это со взрослением. Однако, смена прически могла повлиять на мою уверенность в себе и выбор именно тех вещей, что мне нравятся, а не тех, что мне навязывают. Внимание мужчин осталось на уровне, возможно, даже возросло в связи с уверенностью в себе, но стрижка — не панацея, мне нравятся короткие волосы, и поэтому я чувствую себя увереннее, но кому-то это может не подойти, каждому свое.

Оксана Шимарева, 39 лет

Оксана год решалась на короткую стрижку&nbsp;

Оксана год решалась на короткую стрижку 

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— Обожаю эксперименты с волосами, я же парикмахер. Для меня ходить долгое время с длинными волосами — скучно, поэтому я решилась на короткую стрижку достаточно легко, вынашивала эту мысль около года и в один прекрасный день проснулась и решила: всё, пора. Решила — сделала. Раньше у меня никогда не было полностью короткой стрижки, были выбриты виски, как-то затылок состригала под машинку, короткие челки — эксперименты. И вот свершилось — я с короткой стрижкой.

Окружающие отметили, что короткая стрижка Оксаны пришлась ей к лицу&nbsp;

Окружающие отметили, что короткая стрижка Оксаны пришлась ей к лицу 

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— Не пожалела нисколько, даже в кресле была возможность передумать, но нет, настрой был безвозвратный. Вся моя радость обошлась в 1400 рублей. С новой стрижкой я обрела себя, такая я и есть, как говорили многие, некая чертовщинка и задор. Очень нравился тот образ. В одежде особо ничего не меняла, я не особо люблю классику, люблю необычные вещи.

Анастасия Диденко, 29 лет

Анастасия долго не решалась на короткую стрижку — боялась, что новый образ ей не пойдет&nbsp;

Анастасия долго не решалась на короткую стрижку — боялась, что новый образ ей не пойдет 

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— У меня очень долго в голове зрела мысль о короткой стрижке, но страх изначально был сильнее: вдруг не понравится мне? Я делала много скриншотов понравившихся стрижек, примеряла различные варианты на себе в приложениях. Сначала я решилась на челку, которую отращивала 2 года, после обрезала волосы под каре. Но мысль об экстремальной для меня стрижке не покидала. Потом мне стало грустно, я в один момент решилась и отправила желанную картинку своему парикмахеру. Волосы же не зубы — отрастут. Я доверяю ей свою голову уже около 5 лет. Стрижка мне обошлась в 600 рублей.

После смены образа появилось желание красить губы и носить платья

После смены образа появилось желание красить губы и носить платья

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— О том, как именно я буду стричься, знали только я и она. Когда я увидела конечный результат, смогла только выдавить: «Вау!» Муж привык к таким моим спонтанным решениям, но его реакцию я снимала на видео, когда пришла домой после парикмахерской. Для всех был шок, конечно, но приятный. Я собрала нереальное количество комплиментов. Единицы сказали, что было лучше, но мне хотелось рассматривать свое отражение в зеркале бесконечно. Потом началось: «Сбрить висок? Легко! Второй? Да пожалуйста!» Относительно смены цвета волос решения мне всегда даются легко — вчера рыжий, сегодня блонд, завтра, возможно, розовый. Почему бы и нет?

Коллеги оценили преображение Анастасии&nbsp;

Коллеги оценили преображение Анастасии 

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— В одежде я всегда предпочитала джинсы и футболки. Но, как ни странно, мужская стрижка сделала меня более женственной. Появилось желание красить губы яркой помадой и надевать платья, даже на работу. Первое время коллеги думали, что у меня какой-то праздник, раз я в платье и с макияжем, сейчас уже привыкли, но комплиментов от этого меньше не стало. Мужчины провожают взглядом, женщины думают, что влюбилась. И это так и есть. Я влюбилась заново в себя, и это кардинально поменяло отношение окружающих ко мне.

Виктория Котова, 26 лет

Виктория подстриглась, потому что устала ухаживать за волосами — они секлись и плохо выглядели&nbsp;

Виктория подстриглась, потому что устала ухаживать за волосами — они секлись и плохо выглядели 

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— С детства я ходила с длинными волосами, но со временем устала за ними ухаживать. Волосы секлись, кончики становились похожими на мочалку, поэтому я решилась обрезать все больные концы, а так как у меня была стрижка лесенкой, то для ровного среза пришлось сразу состричь много волос. Сначала волосы было совсем не жалко — записываясь в салон, я была твердо уверена в своем решении. А когда шла в парикмахерскую, меня начали одолевать сомнения, но потом я подумала, что если мне не понравится короткая стрижка, то я всегда могу заново их отрастить и особо ничем не рискую, волосы у меня растут быстро. За стрижку я отдала порядка 1000 рублей.

Молодой человек Виктории поддержал девушку в ее решении и оценил новую стрижку&nbsp;

Молодой человек Виктории поддержал девушку в ее решении и оценил новую стрижку 

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— Новая прическа — это круто, особенно когда она так кардинально меняется, голове сразу легко. Новая жизнь не началась, но я заметила, что воспринимать себя стала по-другому, серьезнее, что ли. У меня такая внешность, что выгляжу я гораздо младше своего возраста, и длинные волосы это усугубляли, а с новой стрижкой такого нет. Подруги стали чаще говорить, что новая длина волос мне идет больше, с ней я гармоничнее.

Стиль в одежде тоже начал меняться — это стало заметно по одежде, украшениям. Почему-то потянуло на свободную и максимально однотонную одежду, узорчики и куча принтов остались в прошлом. Насчет других мужчин сказать не могу, но моему молодому человеку моя новая прическа понравилась. Он не из тех, кто считает женственными только тех девушек, у которых волосы до пят. Поэтому он меня полностью поддержал, когда я решила сменить стрижку, и первый написал, что мне очень идет.

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