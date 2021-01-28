Испытано на себе: стоит ли покупать распиаренный стайлер Dyson за 40 000 рублей — эксперимент НГС

Стоимость стайлера Dyson Airwrap — 39 990 рублей, в набор входит 8 насадок: 4 цилиндрические, разного диаметра — 30 и 40 мм, укладывают волосы в обе стороны, жесткая и мягкая щетки для выпрямления волос, круглая щетка для создания объема, насадка для сушки волос перед укладкой.



Характеристики устройства рассказывают нам о том, что стайлер оснащен цифровым управлением и интеллектуальной системой контроля, которая измеряет температуру воздуха более 40 раз в секунду и регулирует нагрев, чтобы температура всегда оставалась ниже 150 °C . Эффект Коанда притягивает волосы к цилиндрической насадке, а затем накручивает их без использования зажимов. Собственно в этом и заключается уникальность и высокая стоимость стайлера.