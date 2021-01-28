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Испытано на себе: стоит ли покупать распиаренный стайлер Dyson за 40 000 рублей — эксперимент НГС

Кому необходимо попробовать легендарную плойку, а для кого это будет пустая трата денег — пытались разобраться журналисты НГС

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Сравниваем супердорогой и раскрученный стайлер фирмы Dyson с его бюджетным аналогом

Сравниваем супердорогой и раскрученный стайлер фирмы Dyson с его бюджетным аналогом

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Популярность нашумевшего стайлера для волос Dyson Airwrap не сбавляет обороты. Модные блогеры, парикмахеры и стилисты активно хвалят чудо-устройство, которое в три секунды сделает вам шикарную прическу, как в рекламе. Основная особенность стайлера заключается в особой регулирующей технологии нагрева и обдува, которая щадит волосы и при этом красиво их укладывает. Редакция НГС решила провести эксперимент и сравнила дорогостоящий Dyson с бюджетным вариантом — феном с щеткой для укладки волос Rowenta. Юлия Кочеткова, директор по продажам сайта НГС, испытала на себе оба укладочных устройства — показываем, что у нас получилось.

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Битва стайлеров: фен-щетка Rowenta против стайлера Dyson Airwrap

Стоимость стайлера Dyson Airwrap — 39 990 рублей, в набор входит 8 насадок: 4 цилиндрические, разного диаметра — 30 и 40 мм, укладывают волосы в обе стороны, жесткая и мягкая щетки для выпрямления волос, круглая щетка для создания объема, насадка для сушки волос перед укладкой.

Характеристики устройства рассказывают нам о том, что стайлер оснащен цифровым управлением и интеллектуальной системой контроля, которая измеряет температуру воздуха более 40 раз в секунду и регулирует нагрев, чтобы температура всегда оставалась ниже 150 °C. Эффект Коанда притягивает волосы к цилиндрической насадке, а затем накручивает их без использования зажимов. Собственно в этом и заключается уникальность и высокая стоимость стайлера.

Мощность стайлера — 1300 ватт, страна-производитель — Великобритания&nbsp;

Мощность стайлера — 1300 ватт, страна-производитель — Великобритания 

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Фен-щетка Rowenta CF9530F0 стоит 4490 рублей, в набор входит две насадки с керамическим покрытием разного диаметра для укладки длинных густых и тонких коротких волос, которые позволяют не только высушить волосы, но и придать им желаемую форму. Обе щетки вращаются в разные стороны — волосы можно закрутить и внутрь, и наружу. У щетки два режима скорости, можно отрегулировать уровень температуры. Характеристики укладочного устройства обещают, что за счет системы двойной ионизации волосы будут блестеть и сиять, сохранят естественную влагу и гладкость.

Мощность фена-щетки — 1000 ватт, страна-производитель — Китай&nbsp;

Мощность фена-щетки — 1000 ватт, страна-производитель — Китай 

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Первое, что бросается в глаза при виде стайлера фирмы Dyson, — так это то, как аккуратно, компактно и красиво он упакован — для каждой насадки свое место, плюс внешний вид коробочки с устройством выглядит притягательно. Купить стайлер можно в магазине «Золотое яблоко», Lukse или заказать на официальном сайте.

Юлия Кочеткова, директор по продажам сайта НГС, рассказывает, что загорелась идеей покупки стайлера год назад, но отговорила себя и купила взамен обычный фен с высокой мощностью. Однако в этом году она всё же приобрела долгожданный стайлер — Юлия считает, что такая дорогостоящая покупка должна быть осознанной.

С приобретением новинки у Юлии стало уходить гораздо меньше времени на укладку волос

С приобретением новинки у Юлии стало уходить гораздо меньше времени на укладку волос

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— Я считаю себя стопроцентным попаданием в аудиторию Dyson. У меня проблемные волосы — их нужно долго сушить феном, постоянно укладывать, иначе они ложатся как попало. Я пользуюсь феном один раз в два-три дня, трачу на это много времени — около 45 минут, а если мне нужно накрутить локоны, то выходит час или полтора, высушить и уложить челку — около пяти минут. С «Дайсоном» я справилась за полчаса, а челку укладываю за минуту, — объясняет Юлия. Помимо существенной экономии времени на укладку волос к плюсам нового стайлера Юлия относит его высокую технологичность. К минусам Юлия отнесла лишь его высокую стоимость и при этом сказала, что, несмотря на свою цену, стайлер существенно облегчил ей жизнь за месяц пользования.

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С помощью этой насадки Юлия сушит волосы&nbsp;

С помощью этой насадки Юлия сушит волосы 

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Перед покупкой стайлера Юлия сомневалась в том, хватит ли ей мощности для того, чтобы быстро и качественно высушить волосы. Фен Юлии с мощностью в 2300 ватт отлично справлялся с этой задачей, но будет ли справляться Dyson со своими 1300 ватт — оставалось вопросом. Сейчас Юлия уверяет, что новый фен сушит волосы ничуть не хуже предыдущего, а супруг девушки не просыпается от утренних громких завываний фена в ванной — «Дайсон» работает гораздо тише.

Расчески с мягкой и жесткой щетиной — с их помощью можно создать прикорневой объем и выпрямить волосы, с этими насадками лучше сушить волосы головой вниз&nbsp;

Расчески с мягкой и жесткой щетиной — с их помощью можно создать прикорневой объем и выпрямить волосы, с этими насадками лучше сушить волосы головой вниз 

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Фен-щетка Rowenta в процессе работы показывает неплохую мощность — насадки позволяют укладывать волосы в обе стороны, а мягкая щетина насадки не запутывает волосы, которые так же легко укладываются за счет разной степени мощности и силы обдува. Такой фен хорош для коротких и средней длины волос, он придаст вашей прическе форму и объем волосам от корней. В процессе эксперимента мы обратили внимание на то, что фен перестает работать, если перегреется, — но нужно учитывать то, что наш прибор служит верой и правдой уже 5 лет, и, возможно, он просто устает в силу своего преклонного возраста. Пара минут отдыха — и старушка Rowenta снова в строю (еще неизвестно, как покажет себя Dyson спустя 5 лет).

Фен имеет три режима мощности и подачи воздуха — это очень удобно

Фен имеет три режима мощности и подачи воздуха — это очень удобно

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В процессе эксперимента Юлия отметила, что щетка-фен Rowenta не закручивает локон, по ее мнению, проще купить обычный фен и круглую расческу — так будет эффективнее. Действительно, диаметр используемой щетки слишком широк для того, чтобы закрутить локон, но в комплекте есть вторая насадка, поменьше, просто у нас не оказалось ее в наличии.

Высокотехнологичный Dyson за пару секунд закручивает идеальный завиток — Юлия отмечает, что новый стайлер за счет системы контроля нагрева сохраняет кончики волос живыми, в отличие от стандартной плойки — после ее использования в раковине в ванной полно обломанных кончиков.

Локоны могут получиться, если использовать насадку меньшего диаметра&nbsp;

Локоны могут получиться, если использовать насадку меньшего диаметра 

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Неопытному пользователю заметить разницу между профессиональным стайлером и его бюджетным аналогом будет довольно проблематично, разве что если аналог будет сильно бюджетным. Успех зависит не только от самого прибора, но и от структуры и длины волос — так, девушкам с косами ниже пояса в целом будет некомфортно накручивать волосы на любой вид щеток.

Дорогостоящий стайлер разочарует фанатов дулек и обладательниц очень длинных волос

Дорогостоящий стайлер разочарует фанатов дулек и обладательниц очень длинных волос

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Отмечаем тот факт, что если вы нечасто укладываете волосы и вовсе можете обходиться без укладки, то такая дорогостоящая игрушка рискует разочаровать вас спустя несколько недель — будет горделиво стоять на полке в красивой коробке, а вы будете сожалеть о бездумно потраченных деньгах, потому что на вас сработала реклама и эффект «хочу, потому что все купили, это круто, модно и такая есть у блогеров и селебрити».

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стайлер Dysonкак укладывать волосы
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