Гриве конец: 10 фатальных ошибок в уходе за волосами, которые совершают все (питательная маска не поможет)

Каждый день, когда моем голову, мы совершаем одну и ту же ошибку, а то и несколько, даже не подозревая об этом. Наши волосы в ответ устраивают бунт и отказываются выглядеть хотя бы прилично. Корни быстро становятся жирными, кончики тускнеют, одним словом, катастрофа. Куда бежать, что покупать, если рекламе и самоизбранным бьюти-блогерам нельзя верить, нам подскажут эксперты — они выделили несколько самых распространенных ошибок по уходу за кожей головы и волосами и объяснили, как их исправить.
Неподходящий шампунь
— Чаще всего мы выбираем шампунь по типу волос. Шампунь следует подбирать по типу кожи головы, а вот маску и кондиционер — по типу волос. Если у человека жирная кожа, не стоит покупать увлажняющие, питающие шампуни. В них низкий процент очищающих компонентов и высокое содержание кондиционирующих веществ. Они недостаточно очищают, после мытья остается ощущение непромытости, нет прикорневого объема. Шампунь для жирного типа волос должен хорошо очищать, в нем меньше кондиционирующих добавок, больше ПАВ, — говорит врач-трихолог, косметолог и дерматолог Ксения Лобанова.
Также женщины часто тратят деньги на бессульфатные шампуни (в надежде на их безвредность), а потом тратят еще большие деньги на восстановление кожи головы после них.
— Бессульфатными шампунями мыть голову нельзя. Они не могут расщепить кожное сало, не происходит химической реакции. Есть пенообразователь, а сульфат нужен для его активации. Не будет расщепления жиров таким шампунем, и тем более силиконов. Этот шампунь был придуман для того, чтобы наносить его на волосы после таких процедур, как ботокс, кератин и нанопластика. Потому что в этих продуктах используются силиконы для запечатки волоса. И чтобы этот силикон сохранить, рекомендуется мыть волосы (а не кожу головы) бессульфатным шампунем. А кожу головы мыть шампунем по типу кожи, — объясняет трихолог-эксперт Наталья Маринкина.
Оказалось, что большую опасность для пышной шевелюры представляют распиаренные шампуни для лошадей (которые на самом деле уже давно переупакованы для людей).
— Славянский и конский волос совершенно разные по структуре. Славянский волос тоненький, а конский волос очень толстый — им можно проколоть палец. Лошадям гривы моют раз в месяц, а чешут каждый день. Мы свой волос моем каждый день. Соответственно, чтобы сделать из конской гривы шелковистую, нужно конское содержание силиконов. И если это конское содержание силиконов попадает на кожу головы, оно может нести большие проблемы, в том числе врастание волос и закупорку пор кожи головы. А вот если по длине волос им мыть, то злоупотреблять не нужно, но иногда можно. Лучше тогда взять конский кондиционер, — рассказывает Наталья.
— «Восстановление волос изнутри», «содержит кератин» или «шампунь содержит такое-то масло»: шампунь не может внутри волоса ничего восстанавливать, не умеет он этого делать. Он предназначен для снятия кожного сала с кожи головы и волос. Обещание восстановления волос — не более чем маркетинговый ход, — объясняет Наталья.
Ксения Лобанова не советует использовать сухие шампуни, они не заменят вам мытья головы. Особенно врач не рекомендует использовать их при себорейном дерматите, перхоти, при зуде и шелушении кожи головы. Сухой шампунь нельзя использовать длительное время и при первой же возможности необходимо смыть.
Отсутствие в уходе пилинга для кожи головы
Хотя бы раз женщины замечали на коже головы микровоспаления и шелушения. В таких случаях необходимо делать пилинг, в домашних условиях он отлично очищает и профилактирует появление шелушения и воспалений на коже головы. Для наилучшего очищения Ксения Лобанова рекомендует делать пилинг 1 раз в неделю, профессиональными средствами.
Не следует слепо следовать советам бьюти-блогеров. Например, хваленый скраб для кожи головы (глина, вода и соль — ингредиенты обычно собирают на глаз и используют после шампуня, держат около 5–7 минут) может навредить вам.
— Соль не очищает и не промывает, только сдирает кожу, что приводит к раздражению, — объясняет Ксения Лобанова.
Нанесение масок и кондиционеров на кожу головы
— Кожа сама справляется с увлажнением, и дополнительно ее увлажнять не нужно. Если вы пытаетесь уменьшить сухость и стянутость, возможно, у вас себорейный дерматит, и излишнее увлажнение лишь усугубит ситуацию, — объясняет Ксения Лобанова.
Наталья Маринкина не рекомендует покупать маски для кожи головы и волос. Трихолог объясняет, что у нас практически не встречается категория людей, у которых были бы и волосы пересушенные, и кожа головы пересушенная. Чаще встречается сочетание, когда жирная кожа и сухие концы, либо наоборот. По мнению эксперта, эти проблемы нужно исправлять разными средствами, а не одним.
Нельзя заменить кондиционер для волос маской, как думают многие:
— Маска проникает внутрь волоса. Волос состоит из трех слоев — чешуйчатый слой, слой кортекса и медула. Маска попадает в слой кортекса. Чтобы ей проникнуть туда, нужно открыть чешуйчатый слой. Но закрыть чешуйку волоса маска уже не сможет сама. Это может сделать либо маска-кондиционер, либо просто кондиционер. Его мы используем после нанесения маски, — уточняет трихолог.
Редкое мытье головы и использование не предназначенных для этого средств
Мыть голову необходимо по мере ее загрязнения, чтобы не спровоцировать появление перхоти, так говорит эксперт. Чередуйте шампуни с агрессивными и мягкими ПАВ. Каждый день мыть голову можно, но при необходимости, не старайтесь «переучить волосы», советует Ксения Лобанова.
Также эксперт настоятельно рекомендует не использовать для мытья головы средства, не приспособленные для этого — порошок горчицы, муку и прочие народные средства.
Например, в интернете мы с легкостью находим такой совет: к привычному шампуню рекомендуют добавить 0,5 чайной ложки глины из аптеки — якобы очищение будет более эффективным. Всё верно, однако Ксения напоминает, что глина хорошо абсорбирует кожное сало и может пересушить волосы, поэтому будьте аккуратны.
Самодельные тоники для очищения головы, в рецепт которых входят настойки перечной мяты, прополиса, ампулы алоэ в сочетании с эфирными маслами, — неудачный вариант. Советчики обещают, что кожа головы долго не будет жирниться, а волосам чудо-тоник добавит объем.
— Ингредиенты за счет спирта в составе пересушивают кожу, что в дальнейшем еще больше стимулирует сальные железы, кроме того, возможна аллергическая реакция, — объясняет врач.
Наталья Маринкина не рекомендует использовать перцовые настойки и репейные масла — их обычно пробуют люди с проблемой выпадения волос.
— Любой вид выпадения волос — это нарушение внутри организма, так как волосы растут изнутри. И с причиной нужно бороться внутри. Если у человека жирная кожа головы, он приходит в аптеку, покупает себе перцовую настойку и думает, что он пригонит туда кровь и решит свою проблему, то он ошибается. Если у него есть какие-то изменения в гормональном фоне, то он еще больше этого андрогена пригонит к фолликулу, и выпадение увеличится, — объясняет Наталья Маринкина.
Эксперт советует репейное масло только тем людям, у которых кожа головы очень чувствительная и склонна к сухости.
Как правильно мыть голову
Все мы знаем эту инструкцию, но когда дело касается непосредственно мытья головы, будто бы наступает амнезия. Предположим, что у нас уже имеется подходящий по типу кожи головы шампунь (Ксения Лобанова рекомендует марки Goldwell, Simone, Optima — стоимость около 1200 рублей).
Перед мытьем головы необходимо расчесать волосы, чтобы не допустить спутанных концов. Шампунь необходимо нанести сначала на ладони, немного смешать с водой, а потом нанести на корни — сами волосы промываем пеной. Мыть голову следует теплой водой, так как горячая вода провоцирует излишнюю работу сальных желез.
Лучше всего мыть голову в вертикальном положении, чтобы вода стекала назад. Когда вы моете волосы вниз головой, то верхний слой чешуек чрезмерно раскрывается. Частое мытье головы в таком положении делает волосы более уязвимыми и ломкими.
Смывать шампунь и другие средства следует под проточной водой, хотя бы 5 минут — оставшийся на коже шампунь может привести к раздражению. После следует повторить процедуру, а затем нанести бальзам или маску на длину волос, исключая попадания на кожу. Волосы промокнуть полотенцем и ни в коем случае не тереть по всей длине.
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