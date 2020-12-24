Гриве конец: 10 фатальных ошибок в уходе за волосами, которые совершают все (питательная маска не поможет)

Неподходящий шампунь

— Чаще всего мы выбираем шампунь по типу волос. Шампунь следует подбирать по типу кожи головы, а вот маску и кондиционер — по типу волос. Если у человека жирная кожа, не стоит покупать увлажняющие, питающие шампуни. В них низкий процент очищающих компонентов и высокое содержание кондиционирующих веществ. Они недостаточно очищают, после мытья остается ощущение непромытости, нет прикорневого объема. Шампунь для жирного типа волос должен хорошо очищать, в нем меньше кондиционирующих добавок, больше ПАВ, — говорит врач-трихолог, косметолог и дерматолог Ксения Лобанова.

Также женщины часто тратят деньги на бессульфатные шампуни (в надежде на их безвредность), а потом тратят еще большие деньги на восстановление кожи головы после них.



— Бессульфатными шампунями мыть голову нельзя. Они не могут расщепить кожное сало, не происходит химической реакции. Есть пенообразователь, а сульфат нужен для его активации. Не будет расщепления жиров таким шампунем, и тем более силиконов. Этот шампунь был придуман для того, чтобы наносить его на волосы после таких процедур, как ботокс, кератин и нанопластика. Потому что в этих продуктах используются силиконы для запечатки волоса. И чтобы этот силикон сохранить, рекомендуется мыть волосы (а не кожу головы) бессульфатным шампунем. А кожу головы мыть шампунем по типу кожи, — объясняет трихолог-эксперт Наталья Маринкина.

