А вы чистите язык? Врачи назвали 7 неожиданных ошибок, которые портят вашу внешность каждый день

Использование аптечной косметики

Перекись водорода и хлоргексидин, которые якобы имеют свойство бороться с проблемной кожей, склонной к жирности, за счет того, что сушат ее, следует применять только локально, например на высыпания гнойничкового характера. Злоупотребление аптечными косметическими средствами тоже не сулит вам никакой пользы — применять их следует исключительно по рекомендации врача. Распространено ошибочное мнение о том, что если косметика куплена в аптеке, то она лечебная, обязательно поможет и не нанесет вреда.

— Лечебную косметику не следует подбирать самостоятельно, опираясь на чьи-то советы. Подбирать её для вас должен врач, исходя из вашего типа и состояния кожи, — говорит эксперт.

Пренебрежение алгоритмом ухода за кожей лица

— Женщины часто путают порядок ухода за кожей лица — меняют местами или пропускают этапы, что приводит к неприятным последствиям, — говорит Ирина. Самая частая ошибка — путаница с тем, когда нужно увлажнять кожу, а когда питать. Запоминаем — увлажняем летом в первой половине дня, питаем — вечером. Зимой — наоборот, с утра наносим питательный крем, на ночь — увлажняющий.