А вы чистите язык? Врачи назвали 7 неожиданных ошибок, которые портят вашу внешность каждый день

В стремлении стать красивее женщины порой перебарщивают. Чудо-крем против морщин подсказала соседка Зина, а в интернете нашелся хитрый способ омолодиться с помощью соды — в итоге мы имеем сыпь неясного происхождения, аллергию или красные пятна. За кожей лица нужно правильно ухаживать, это несложно, но какие-то нюансы мы просто можем не знать. Чтобы не вредить себе дальше, мы попросили экспертов назвать самые частые женские ошибки в уходе за своей внешностью — врач дерматолог-косметолог Ирина Барчукова дала советы по уходу за лицом, а стоматолог-терапевт Александра Керимова рассказала, как сохранить белизну и здоровье зубов.
Советы бьюти-блогеров
По мнению врача дерматолога-косметолога Ирины Барчуковой, самой частой ошибкой женщин в уходе является слепое следование рекомендациям бьюти-блогеров. Instagram и TikTok пестрят многочисленными видео, как можно с пользой для себя применять домашние подручные средства — сода, лимон, лимонная кислота, желатин, продукты из холодильника. Использовать хоум-маски для лица стало трендом, который задали недоказанные эксперты, с чем врачи категорически не согласны.
— Самодельные скрабы, маски, использование лимонной кислоты для отбеливания лица (или свежих фруктов, имеющих повышенную кислотность) — все это не рекомендуется использовать. Применение таких народных рецептов нарушает pH кожи, частично или полностью вымывает эпидермальный барьер (защитный слой) кожи, что приводит к гиперчувствительности кожи лица — появляются сыпи, покраснения, аллергические реакции. Кожа становится раздраженной, реагирует на перепады температуры и другие внешние факторы, — объясняет врач.
Использование аптечной косметики
Перекись водорода и хлоргексидин, которые якобы имеют свойство бороться с проблемной кожей, склонной к жирности, за счет того, что сушат ее, следует применять только локально, например на высыпания гнойничкового характера. Злоупотребление аптечными косметическими средствами тоже не сулит вам никакой пользы — применять их следует исключительно по рекомендации врача. Распространено ошибочное мнение о том, что если косметика куплена в аптеке, то она лечебная, обязательно поможет и не нанесет вреда.
— Лечебную косметику не следует подбирать самостоятельно, опираясь на чьи-то советы. Подбирать её для вас должен врач, исходя из вашего типа и состояния кожи, — говорит эксперт.
Пренебрежение алгоритмом ухода за кожей лица
— Женщины часто путают порядок ухода за кожей лица — меняют местами или пропускают этапы, что приводит к неприятным последствиям, — говорит Ирина. Самая частая ошибка — путаница с тем, когда нужно увлажнять кожу, а когда питать. Запоминаем — увлажняем летом в первой половине дня, питаем — вечером. Зимой — наоборот, с утра наносим питательный крем, на ночь — увлажняющий.
Алгоритм ухода за кожей лица прост. Первый этап — очищение, в которое входит умывание (гель, пенка или молочко под свой тип кожи) и глубокое очищение — скраб или гоммаж.
— У скрабов должна быть мелкодисперсная структура, чтобы не повредить микротрещины, которые не видны глазу. Скрабом можно разнести инфекцию, и помимо сверхчувствительности и раздражительности кожного покрова есть риск развития купероза, особенно у тех, кто предрасположен к этому. Глубокое очищение должно быть деликатным, — объясняет специалист. Отличие гоммажа от скраба в том, что первый не содержит твердых абразивных частиц, что делает глубокое очищение более мягким. Гоммаж убирает излишки декоративной косметики и хорошо отшелушивает омертвевшие клетки кожи. Использовать гоммаж или скраб Ирина рекомендует один раз в неделю.
Второй этап — тонизация. Использовать можно подходящий по типу кожи тоник, допустим отвар ромашки, только хорошо процеженной. Последний, третий этап — питание и увлажнение. Если кожа проблемная, то одними кремами не обойтись, уход необходимо усилить дополнительными препаратами.
Ирина советует не пренебрегать походами к врачу, если на то есть причина, а также напоминает, что кремы с SPF-защитой следует использовать не только летом, но и в осенне-зимний период, но с более низкой цифрой. Не забывайте промывать кисти для макияжа и менять спонжи один раз в неделю.
Слишком частое посещение косметолога
Посещать косметолога в раннем возрасте следует исключительно по показаниям врача. Ирина объясняет, что высококвалифицированный специалист никогда не пойдет на поводу у клиента и не будет навязывать процедуры с целью заработка и раскрутки бренда.
— С 18 лет можно начинать самые примитивные процедуры в косметологии. Та же мезотерапия — нити бывают разные, лифтинговые для возрастных женщин и более деликатные для молодых пациенток, если к ним имеются показания, проблемы у всех индивидуальные, — объясняет врач. Не следует злоупотреблять аппаратными методиками (разного рода чистки), одного раза в месяц будет достаточно.
— Ботокс и диспорт тоже ставим аккуратно, в идеале согласовать с врачом-офтальмологом, особенно если у вас есть проблемы со зрением или заболевания на мыщечном уровне. Чаще всего женщины ставят препарат в межбровную область, рядом с которой находится круговая мышца глаза, препарат расходится в диаметре, в зависимости от дозы, и, если вам не повезло и специалист сделал укол с просчетом в пару миллиметров, есть риск того, что небольшой участок глазной мышцы отключится, — объясняет Ирина Барчукова.
Ирина объясняет, что филлеры не навредят вам, так как со временем рассосутся, кроме того, существует препарат, который имеет обратный эффект в случае нежелания иметь новые модные скулы.
— Хорошо подумайте: а нужно ли оно вам — ставить уколы в лицо просто для того, чтобы быть в тренде. Ставить эксперименты или, например, увеличивать губы дома при помощи перца или вакуумной банки для антицеллюлитного массажа — плохая идея, вместо пухлых губ вы получите купероз, — говорит эксперт.
Использование азиатской косметики на постоянной основе
По мнению Ирины Бырчуковой, в китайской и корейской косметике есть неплохие средства для умывания и глубокого очищения кожи, но не стоит использовать их несколько месяцев подряд или на постоянной основе. В их составе содержатся отбеливающие вещества, которые нарушают защитный слой кожи, ПАВы вымывают собственную кожную смазку и убивают микрофлору, в самых неприятных случаях приходится восстанавливать структуру кожи при помощи специальной процедуры.
Азиатские сыворотки и кремы для лица высоко концентрированы и обладают комедогенным эффектом — забивают поры, что чревато аллергией и высыпаниями. Популярные маски-пленки имеют обманный эффект за счет силикона в составе, который после снятия маски остается невидимой пленкой на лице. Видимый эффект нас удовлетворяет, кажется, что кожа хорошо увлажнилась, но только стоит умыться — всё становится так, как было до нанесения косметического средства.
— Аптечная и профессиональная косметика имеет другой, специально разработанный состав, более щадящий. Если у вас проблемная кожа, лучше отдать предпочтение ей. Из профессиональной косметики рекомендую марки: Magiray, Christina, Obagi Zo Skin, Image Skincare, Teoxane (Teosyal), Kosmoteros, Danne. Из аптечных: La Roche Posay, Avene, — подсказывает эксперт и добавляет, что, если вам дорого покупать всю уходовую линейку целиком, вместо тоника можно использовать отвар ромашки, а глубокое очищение заменить на чистку лица у косметолога один раз в месяц.
Неправильная гигиена полости рта
Врач стоматолог-терапевт Александра Керимова считает, что значимой ошибкой женщин в уходе за своей внешностью является то, что стоматологии отводится последнее место. Вместо здоровых зубов предпочтение отдается ресницам, ногтям, неоправданным косметологическим процедурам. Проблем с зубами можно избежать, если раз в полгода посещать стоматолога. По мнению Александры, большинство людей (касается не только женщин, но и мужчин) чистит зубы неправильно, перед едой, после того как проснулись. Запомните — сначала поели, потом почистили зубы.
Зубная щетка позволяет избавиться от 70–80% налета, но бактерии всё равно остаются. Мы вычищаем переднюю, заднюю поверхность зубов плюс ту, которой пережевываем пищу. Остается еще две поверхности, боковые, которым необходима чистка: тут вам поможет зубная нить. Для чистки языка используйте специальный скребок или внешнюю поверхность зубной щетки. Дополнительно используйте специальные ополаскиватели или пенки после еды, если вы находитесь не дома и нет возможности почистить зубы.
Чрезмерное отбеливание зубов
Все мы неоднократно слышали, что от черного кофе желтеют зубы, и избавиться от неприятного оттенка крайне сложно. Стоматолог Александра Керимова объясняет, что от пищевых красителей зубы не меняют цвет. Желтый оттенок приобретается за счет налёта, который можно устранить, сходив на чистку зубов в стоматологический кабинет. Врач не рекомендует делать косметическое отбеливание в салонах красоты — можно повредить десну или испортить зубную эмаль.
— Перед отбеливанием зубов обязательно нужно проконсультироваться с врачом, чтобы он подобрал метод и препарат, посмотрел состояние зубов и полости рта, возможно, имеются противопоказания. В салонах красоты, как правило, работают специалисты без медицинского образования. Во время процедуры часто не изолируют десну — на нее может попасть отбеливающий гель, получится ожёг слизистой, — объясняет врач.
Отбеливающие зубные пасты Александра рекомендует использовать только после консультации стоматолога, который поможет вам с выбором.
— Бывают случаи, когда чистые белые зубы упрямо чистят отбеливающей пастой и тем самым стирают эмаль. Особенно если это некачественная дешевая зубная паста типа Colgate, у нее высокая абразивность (показатель, определяющий способность зубной пасты нарушать структуру зубной эмали. — Прим. ред.). Как итог — зубы пожелтеют и станут чувствительными, — говорит Александра и добавляет, что зубы от природы могут иметь темный оттенок, или их необходимо отбеливать изнутри.
Если у вас есть пломбы или когда-то вы реставрировали зуб, у вас есть кариес — при непрофессиональном отбеливании все перечисленное может доставить неприятности: отбеливание получится пятнами, а от попадания геля на пораженные участки у вас заболит зуб или, что хуже, начнется пульпит. Пластины для отбеливания зубов, которые продаются в аптеках, не навредят вам, но их эффект краткосрочный — врач не рекомендует их использовать.
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