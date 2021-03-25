Лесенка возвращается: 10 лучших стрижек этой весны — они не требуют укладки, но выглядят эффектно

Весна медленно, но верно прорывается в наши будни и кружит женщинам голову. Всенепременно хочется чего-то нового: платье, сумочку, сапоги и новую прическу, которая, если верить приметам, сулит ее обладательнице новые жизнь и любовь. Предостерегаем: держите себя в руках, ведь отрезанную в сердцах челку на место не вернуть. К каждому сезону мы подбираем для вас самые актуальные модели стрижек и окрашиваний — посмотрите, какие формы будут носить модницы на этот раз (спойлер: вновь приветствуем давно забытую лесенку).
Как будем стричься
Шутки про желание женщин обстричь каре и на радостях, и с горя стары как мир, но при этом всегда актуальны. Если сильно хочется, но рука не поднимается, уверяем — на этот раз смело режьте. Правильно выстриженное каре смотрится целостно и аккуратно, поэтому советуем записаться в салон к опытному проверенному мастеру, а не ходить в парикмахерскую в цокольном этаже своего дома, чтобы потом не пришлось лить слезы и отчаянно пытаться исправить ошибку.
Предстоящей весной носим каре в самых разных его вариациях — классическое, удлиненное и прямое. Классическое каре — это стрижка с ровными концами чуть выше уровня плеч. Стилист может выпрямить локоны или создать небрежные завитки, которые образуют многослойную структуру прически и добавят вашему образу легкую игривость. В процессе создания удлиненного каре мастер слегка подрезает заднюю часть прически и оставляет длинные локоны спереди. Такая стрижка будет смотреться красиво только при ежедневной укладке — для любительниц поспать с утра вариант не самый удачный, ведь придется просыпаться минимум на полчаса раньше. Если ваши волосы вьются от природы, считай, вам крупно повезло — такая модель прически для вас будет идеальна. Прямое каре выглядит довольно минималистично и аккуратно — мастер ровно подрезает кончики волос сильно выше плеч. Такая прическа хорошо ляжет на прямые волосы.
Что касается челки, она может быть, а может и не быть, как вам больше нравится. Густая и пышная челка в паре с каре подчеркнет красоту волос и добавит им блеска. Выстригайте прямую и ровную челку и укладывайте ее легкими текстурирующими средствами. Можете попробовать удлиненное каре с косой челкой — прическа отлично подойдет обладательницам слегка вьющихся или прямых волос средней длины.
Еще одна актуальная модель — каскад (любимая прическа Рейчел Грин, героини популярного ситкома «Друзья»). Самый распространенный вариант — классический каскад с плавными переходами и легкими градациями. Рваный каскад создают при помощи парикмахерской бритвы, когда мастер небрежно разрывает инструментом кончики — такая прическа смотрится более дерзко. Градуированный каскад — самый удобный вариант для повседневной жизни: мастер выпускает отдельные пряди, благодаря чему прическа смотрится аккуратно даже без специальной укладки, особенно удачно будет смотреться на слегка вьющихся волосах. Добавлять ли к каскаду челку, решать вам, главное — ориентируйтесь на свою форму лица.
Перетекает из сезона в сезон стрижка с ярким названием «боб». Чтобы получился боб, стилист делает плавный переход от длинных прядей к коротким. Такая техника помогает добиться дополнительного объема волос у макушки. Бывает классический боб, который раньше выстригался только с челкой, но сейчас это уже не обязательное условие. Асимметричный боб — это когда одна часть длиннее другой. Боб на ножке выглядит довольно резко и подходит для девушек с тонкими волосами.
С прической лесенка ходили, наверное, все девушки в начале 2000-х годов, и вуаля — она снова с нами. Мода циклична, и это касается не только одежды. Что такое лесенка? Мастер выделяет отдельные пряди и обрезает их так, что волосы визуально напоминают лестницу. Лесенка подойдет для густых, грубых и непослушных локонов. Чтобы поддерживать результат, филируйте концы 1-2 раза в три месяца.
— Обратите внимание на практичные стрижки, которые будут долго держать форму и правильно отрастать, — советует эксперт парикмахерского искусства салона «Леол» Елена Новик.
Стилист советует обратить внимание на три актуальные формы — боб, сэссон (сэссун) и каре. Стрижку сэссон могут выбирать и молодые, и женщины в возрасте, но лучше всего она подойдет к лицу выраженно овальной формы. Если вам хочется челку, имейте в виду, что актуальны варианты или дугой, или плотной прямой линией, а также короткая (вариант для смелых) или классической длины.
Стилист Анна Воробьёва говорит, что все представленные на сегодня тренды как раз учитывают запросы современных девушек: минимум идеальности в укладке, максимум движения, легкости и свободы.
— Взъерошенные волосы, свободно летящие по ветру, идеально подчеркнут природную структуру волоса, но для этого нужны правильная форма, ухаживающие и укладочные средства (текстурирующие пудры, солевые спреи, средства для прикорневого объема), — советует Анна.
Подбираем стрижку по форме лица
Если у вас круглый тип лица, лучше, чтобы стрижка визуально его удлиняла (или хотя бы не наоборот). Чаще всего такому типажу подходят средние или длинные волосы, можно добавить прямые пряди у лица или рваную челку. Хорошо будет смотреться каскад без челки, прямой или слегка растрепанный боб, боб без челки — подровняйте локоны чуть ниже уровня вашего подбородка.
Для квадратного типа лица подходят также длинные волосы либо средняя длина. Если вы хотите носить челку, выбирайте легкий вариант набок, прямая челка только утяжелит образ. Хорошо на «квадратном» лице будет смотреться удлиненное каре с акцентами — блики у лица (эффект достигается специальным окрашиванием). Осторожнее с короткими стрижками — может получиться акцент на нижней челюсти, который вам вряд ли понравится.
Для типов лица «треугольник» и «сердце» отлично подойдут удлиненная челка в виде арки, короткий гладкий боб с длинной косой челкой и боковым пробором, локоны длиной ниже подбородка.
Для ромбовидного лица подойдут любые стрижки, выполненные мягко, без резких углов. Отличный вариант — боб слоистой текстуры с акцентом на прямой пробор.
Обладательницам трапециевидного лица категорически не подходят стрижки, расширяющиеся возле подбородка, чрезмерно гладкие укладки, ультракороткие стрижки. Лучше обратить внимание на объемные короткие варианты, которые помогут сбалансировать черты лица. Если выбирать челку, то она может быть длинная косая или прямая.
Для прямоугольного типа лица выбирайте прически, которые делают лицо круглее и короче. Прекрасно подходят челки, а также стрижки, которые создают объемные круглые формы.
Обладательницам лиц овальной формы везет больше других, их пропорции идеальны, а значит, подходят абсолютно любая стрижка и любое окрашивание.
Актуальные окрашивания — 2021
Помним, что по-прежнему в топе акцент на натуральность. Если у вас свой натуральный цвет волос, берегите его. Если же неумолимо хочется покраситься, попробуйте оттенки темного шоколада или каштана с бронзовым отливом. Эффект омбре также приветствуется — от темного к светлому и наоборот. Если у вас натуральные темно-коричневые волосы и вы хотите их чуть осветлить, попробуйте добавить пару золотых прядей при помощи балаяжа. Этот нехитрый прием поможет освежить лицо и добавить теплоты. Если вы не против высветленных прядей, то попробуйте ореховый оттенок — идеальный баланс яркого блонда и теплого орехового тона. Актуальны красно-коричневый и цвет корицы.
Обладательницам настоящих кудрей, которые хотят подчеркнуть завитки, мы предлагаем попробовать окрашивание с хайлайтами на определенных прядях.
Корни натурального цвета и светлые хайлайты смотрятся на всех одинаково хорошо, но золотистый блонд особенно привлекательно выглядит на кудрях. Кажется, что это не окрашивание, а родной цвет волос. Яркий и медовый блонд также в тренде. Девушки со светлой фарфоровой кожей могут попробовать платиновый блонд, а те, которые не боятся экспериментов, — жемчужное окрашивание. Яркие кислотные оттенки заменили нежные пастельные — светло-розовый (лососевый) цвет всё еще не сдает позиций.
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