Лесенка возвращается: 10 лучших стрижек этой весны — они не требуют укладки, но выглядят эффектно

Что касается челки, она может быть, а может и не быть, как вам больше нравится. Густая и пышная челка в паре с каре подчеркнет красоту волос и добавит им блеска. Выстригайте прямую и ровную челку и укладывайте ее легкими текстурирующими средствами. Можете попробовать удлиненное каре с косой челкой — прическа отлично подойдет обладательницам слегка вьющихся или прямых волос средней длины.



Еще одна актуальная модель — каскад (любимая прическа Рейчел Грин, героини популярного ситкома «Друзья»). Самый распространенный вариант — классический каскад с плавными переходами и легкими градациями. Рваный каскад создают при помощи парикмахерской бритвы, когда мастер небрежно разрывает инструментом кончики — такая прическа смотрится более дерзко. Градуированный каскад — самый удобный вариант для повседневной жизни: мастер выпускает отдельные пряди, благодаря чему прическа смотрится аккуратно даже без специальной укладки, особенно удачно будет смотреться на слегка вьющихся волосах. Добавлять ли к каскаду челку, решать вам, главное — ориентируйтесь на свою форму лица.