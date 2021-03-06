«После статьи в Daily Mail проснулась знаменитой»: 7 красоток с очень длинными волосами — мужчины от них в восторге

Сегодня, когда на пике популярности ультракороткие стрижки вкупе со смелыми цветовыми решениями, встретить обладательницу косы до пят натурального оттенка практически невозможно. Длинноволосые девушки стали настолько редкими персонажами, что, увидев такую Рапунцель на улице, невольно замираешь в немом восхищении. Героини нашего материала любят свои волосы, холят и лелеют их, но признаются, что иногда устают от густой копны, но обрезать — ни в коем случае. Мы поговорили с длинноволосыми красотками о том, как им живется с такой длиной и что они делают для того, чтобы волосы выглядели красивыми и здоровыми.
Дарья Губанова, инспектор по досмотру в аэропорту .Длина волос — 1 метр 67 см
— Я очень люблю делать домашние маски, одна из моих самых любимых — хлебно-пивная, она придает волосам объем и увеличивает скорость их роста. Для приготовления лучше брать нефильтрованное и непастеризованное пиво: оно сохраняет больше полезных веществ. Рецепт такой: ржаной хлеб (без корки) залить небольшим количеством пива. Через
Я не хожу на процедуры, всё делаю сама, даже подравниваю сама. Расчесать волосы и заплестись занимает у меня минут 5–10, прически делаю разные, на что фантазии хватает: косы, бублики, шишки. Сплю с распущенными волосами. С утра, перед тем как причесаться, наношу на кончики волос облепиховое масло. Очень часто вижу свои фотографии в рекламе какого-то чудо-средства для роста волос: эта реклама — развод. Очень жалко, что люди на это ведутся.
— Когда мне было
Бывает, конечно, что кто-то на них сядет или даже наступит кто-нибудь из домашних, но это, скорее, просто забавно. Я не из тех, кто любит доставлять неудобства. Поэтому в транспорте или на улице в толпе вы не увидите меня с распущенными волосами. Мужчины, бабушки и дети всегда обращают внимание на мои волосы, говорят комплименты и даже фотографируются. Девушки смотрят как на ненормальную. У меня давно была масса поклонников и фанатов. За границей обо мне часто писали в газетах. Популярность именно в России пришла после статьи в британском издании Daily Mail. После нее я проснулась знаменитой на всю страну.
Аида Джумалиева, 27 лет, дизайнер. Длина волос — 1 метр 20 см
— На данный момент длина моих волос —
У меня очень густые волосы, не всегда можно сделать понравившуюся прическу, из-за этого я нередко задумываюсь о том, чтобы поменять имидж и красить волосы в другие цвета. Потом я долго ищу хороший салон и мастера, которому могла бы довериться, и в процессе меня отпускает. Обычно я собираю волосы в хвост или в дульку, когда есть возможность — хожу с распущенными. Но при этом я не люблю, как смотрятся в распущенном виде слишком длинные волосы — на мой взгляд, это некрасиво. Ко мне обращаются за советами по уходу за волосами, восхищаются ими, комплименты обычно: «Какие волосы!». Минусы длинных волос? Скажем так, красота требует денег.
Анжелика Генеатулина, 22 года, студентка. Длина волос — 1 метр
— Длина моих волос — чуть более метра, я достигла ее в течение последних
Из-за того что мои волосы очень густые, я не могу позволить себе в любую погоду выходить на улицу с распущенными волосами, потому что, если подует сильный ветер, я превращаюсь в мохнатого зверя, больше похожего на тасманского дьявола со стороны, а если пойдет дождь, то мелкие локоны начинают закручиваться в кудри. Но, несмотря на это, я совсем не хочу подстригать волосы до стандартной длины и выше, даже желания остричь челку у меня не появлялось.
— Мои волосы привлекают внимание всех: как мужчин, так и женщин. Люди удивляются, многие подходят ко мне и говорят комплименты, задают вопросы, было даже такое, что подходили сфотографироваться. Мои близкие люди уважают мой выбор, никто не советовал мне подстричься, и я сама не представляю себя без своих длинных волос, они часть меня, я люблю их. Думаю, что я не смогу ощущать себя собой без тяжести косы за спиной. Могу отметить, что если вы нетерпеливый человек, то лучше не стоит обзаводиться длинными волосами — порой они бывают непослушными и требующими аккуратного и кропотливого труда.
Виктория Васенина, 22 года, работает в сфере продаж. Длина волос — 94 см
— Длина моих волос составляет
Обычно я собираю волосы в хвост или заплетаю косу, зимой стараюсь прятать волосы, держу в тепле, заплетаю их. Скоро потеплеет — буду распускать. Уход за волосами прост — правильное мытье и бережное отношение. Обычно я пользуюсь шампунем, масками для волос, есть спрей для увлажнения. Пользуюсь маркой Elseve — меня устраивает. Чтобы волосы росли быстрее, нужно их не обрезать — это главное. Следующее — это витамины, правильный уход, массаж кожи головы и желание их отрастить.
— Я часто слышу комплименты по поводу того, что у меня шикарные волосы, они привлекают много внимания — вся моя семья ими восхищается, ни разу никто не советовал мне их обстричь. Минусов длинных волос не так много, на самом деле, но они есть. Обычно неудобство состоит в том, что они цепляются за всё, что только можно, когда дует ветер — путаются. Когда я их мою, они становятся очень тяжелыми, бывает, когда сажусь на стул, могу сесть на волосы — это не очень приятно, ну и волосы по всей квартире.
Ангелина, 32 года, бухгалтер, сейчас в декрете. Длина волос — 88 см
— У меня всегда были длинные волосы, с детства, длина — до бедер. В седьмом классе я решила сделать модную стрижку, и мама разрешила мне обрезать волосы — каре, под ухо (хвост я продала в парикмахерской). После этого я делала разные модные на то время стрижки со стриженной макушкой и только в
Я всегда расчесываю волосы перед мытьем, пользуюсь разными шампунями и бальзамами: как натуральными, профессиональными, так и из масс-маркета, чередую средства. После мытья головы не растираю волосы полотенцем, а заматываю их, никогда не расчесываю мокрые волосы. После наношу питательное масло или спрей и только потом распутываю волосы специальной расческой с мягкими мелкими зубчиками (Tangle Angel classic).
Подсушиваю волосы феном, расчесываю обычной расческой с длинными зубцами (Olivia Garden FingerBrush) и уже сухие волосы расчесываю расческой с ионизацией для снятия статического электричества (Braun ionTec). После этого волосы идеально гладкие, блестящие, не пушатся и не электризуются.
Мое любимое средство для ухода за волосами — это Moroccanoil (Израиль): шампунь, бальзам, масло для волос и крем для укладки, который можно использовать вместе с маслом для волос одновременно. В их составе — аргановое масло, которое увлажняет, питает, разглаживает, смягчает, восстанавливает кончики и придает блеск волосам.
— Я практически не делаю прически, я — за простоту. В повседневной жизни хожу с высоким хвостом — мне комфортно и это красиво. Всегда распускаю волосы, когда хожу гулять. Мои волосы всегда привлекали внимание и мужчин, и женщин. С самого детства я слышала комплименты и возгласы: «Посмотрите, какие красивые длинные волосы у девочки!» Мама всегда распускала мне волосы на прогулке, и мы собирали множество комплиментов.
Мужчины обычно восхищаются моими волосами, так как это красиво и сексуально, а женщины говорят комплименты, так как понимают, что отрастить такую длину — процесс долгий, который требует терпения и денежных вложений. Кроме того, людей удивляет тот факт, что у меня натуральный цвет волос — я ни разу в жизни не красила волосы и не осветляла пряди.
Меня часто называют Рапунцель или русалкой, волосы — это моя визитная карточка. Моим близким тоже нравятся мои волосы, ни разу никто не просил меня их обрезать, без длинных волос я — не я. Длинные волосы — это красиво, женственно, сексуально. Просто распустив и расчесав волосы, ты уже выглядишь шикарно, без укладок и завивок. Ты сразу привлекаешь внимание и собираешь тысячу комплиментов.
Диана Башмакова, 27 лет, работает в отельном бизнесе. Длина волос — 80 см
— Сейчас длина моих волос — примерно
— Шампуни и бальзамы быстро заканчиваются, невозможно высушить волосы без фена, трудно сделать красивую укладку, в салоне мастер ровняет мне кончики целый час. Иногда волосы выпадают, часто я закрываю их в двери, когда сажусь в машину, присев на стул, сначала сажусь на волосы, их приходится долго расчесывать (однажды я расчесывалась
Я редко хожу с распущенными волосами, чтобы не привлекать много внимания, а в ветреную погоду это просто невозможно. Чаще всего я собираю волосы в высокую шишку или заплетаю косу, на ночь тоже стараюсь заплетать, чтобы не мешали. Глядя на мои волосы, женщины удивляются, мужчины — восхищаются, а дети смотрят на меня с большим интересом, для них я похожа на сказочного персонажа.
Мой будущий муж сначала заметил мои волосы, а потом меня. Друзья и близкие уже не представляют меня без длинных волос. Думаю, что годам к 40 я их точно подстригу по плечи, по моему мнению, в солидном возрасте длинные волосы смотрятся не очень.
Дарья Пономарева, 27 лет, кондитер и фотомодель. Длина волос — 78 см
— Два месяца назад мои волосы были длиной
В моем уходе нет ничего сверхъестественного — шампунь и бальзам для волос. Из-за работы в модельной сфере, где волосы часто подвергаются укладкам, стала добавлять маски, спреи. Мне совсем не сложно, я привыкла и очень люблю свои волосы. Да, бывает, что они мешают, особенно когда длиннее, можно нечаянно на них сесть, а когда на улице ветрено, распускать их вообще нельзя. Не походишь с высоким хвостом или пучком больше
Я хожу с обычным хвостом, косой или распускаю. Часто слышу: «У вас очень красивые волосы», «Какой цвет! Это ваш? Только не красьте их!» Мои волосы однозначно привлекают внимание. В школе одноклассники покушались обрезать мне волосы, чтобы их продать (но, надеюсь, они так шутили). А в
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