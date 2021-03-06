«После статьи в Daily Mail проснулась знаменитой»: 7 красоток с очень длинными волосами — мужчины от них в восторге

— Когда мне было 14 лет , я остригла косу, которая была чуть выше колен. Два года стриглась довольно коротко и даже начала обесцвечивать волосы. А потом подруга вспомнила мою длинную косу и сказала, что я больше никогда не смогу отрастить такие же волосы. Моя цель изначально была отрастить их до колен, я думала, что это очень неудобная длина и я обрежу волосы, как достигну цели. Когда волосы достигли нужной длины, я поняла, что мне очень комфортно, тем более это так красиво. Самое главное — терпение, часто девчонки не выдерживают и остригают волосы. Я поставила себе цель — до пят. Сейчас мои волосы — без пяти сантиметров до пят, и меня всё устраивает, ростом я 172 сантиметра . Мне удобно.

Бывает, конечно, что кто-то на них сядет или даже наступит кто-нибудь из домашних, но это, скорее, просто забавно. Я не из тех, кто любит доставлять неудобства. Поэтому в транспорте или на улице в толпе вы не увидите меня с распущенными волосами. Мужчины, бабушки и дети всегда обращают внимание на мои волосы, говорят комплименты и даже фотографируются. Девушки смотрят как на ненормальную. У меня давно была масса поклонников и фанатов. За границей обо мне часто писали в газетах. Популярность именно в России пришла после статьи в британском издании Daily Mail. После нее я проснулась знаменитой на всю страну.