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«После статьи в Daily Mail проснулась знаменитой»: 7 красоток с очень длинными волосами — мужчины от них в восторге

Они рассказали, как ухаживают за двухметровой копной и сколько это стоит

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Вы только взгляните — какие красотки!&nbsp;

Вы только взгляните — какие красотки! 

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Сегодня, когда на пике популярности ультракороткие стрижки вкупе со смелыми цветовыми решениями, встретить обладательницу косы до пят натурального оттенка практически невозможно. Длинноволосые девушки стали настолько редкими персонажами, что, увидев такую Рапунцель на улице, невольно замираешь в немом восхищении. Героини нашего материала любят свои волосы, холят и лелеют их, но признаются, что иногда устают от густой копны, но обрезать — ни в коем случае. Мы поговорили с длинноволосыми красотками о том, как им живется с такой длиной и что они делают для того, чтобы волосы выглядели красивыми и здоровыми.

Дарья Губанова, инспектор по досмотру в аэропорту .Длина волос — 1 метр 67 см

Дарья хочет отрастить косу до пят&nbsp;

Дарья хочет отрастить косу до пят 

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— Я очень люблю делать домашние маски, одна из моих самых любимых — хлебно-пивная, она придает волосам объем и увеличивает скорость их роста. Для приготовления лучше брать нефильтрованное и непастеризованное пиво: оно сохраняет больше полезных веществ. Рецепт такой: ржаной хлеб (без корки) залить небольшим количеством пива. Через 1,5 часа полученную массу размять и добавить небольшую щепотку горчицы, перемешать и втереть в корни волос, укутать в целлофан и полотенце, оставить на 30 минут или на час. Смыть теплой водой, затем промыть волосы шампунем.

Я не хожу на процедуры, всё делаю сама, даже подравниваю сама. Расчесать волосы и заплестись занимает у меня минут 5–10, прически делаю разные, на что фантазии хватает: косы, бублики, шишки. Сплю с распущенными волосами. С утра, перед тем как причесаться, наношу на кончики волос облепиховое масло. Очень часто вижу свои фотографии в рекламе какого-то чудо-средства для роста волос: эта реклама — развод. Очень жалко, что люди на это ведутся.

Дарья сама делает маски для волос из пива и хлеба — по ее мнению, они эффективнее средств из магазина&nbsp;

Дарья сама делает маски для волос из пива и хлеба — по ее мнению, они эффективнее средств из магазина 

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— Когда мне было 14 лет, я остригла косу, которая была чуть выше колен. Два года стриглась довольно коротко и даже начала обесцвечивать волосы. А потом подруга вспомнила мою длинную косу и сказала, что я больше никогда не смогу отрастить такие же волосы. Моя цель изначально была отрастить их до колен, я думала, что это очень неудобная длина и я обрежу волосы, как достигну цели. Когда волосы достигли нужной длины, я поняла, что мне очень комфортно, тем более это так красиво. Самое главное — терпение, часто девчонки не выдерживают и остригают волосы. Я поставила себе цель — до пят. Сейчас мои волосы — без пяти сантиметров до пят, и меня всё устраивает, ростом я 172 сантиметра. Мне удобно.

Бывает, конечно, что кто-то на них сядет или даже наступит кто-нибудь из домашних, но это, скорее, просто забавно. Я не из тех, кто любит доставлять неудобства. Поэтому в транспорте или на улице в толпе вы не увидите меня с распущенными волосами. Мужчины, бабушки и дети всегда обращают внимание на мои волосы, говорят комплименты и даже фотографируются. Девушки смотрят как на ненормальную. У меня давно была масса поклонников и фанатов. За границей обо мне часто писали в газетах. Популярность именно в России пришла после статьи в британском издании Daily Mail. После нее я проснулась знаменитой на всю страну.

Аида Джумалиева, 27 лет, дизайнер. Длина волос — 1 метр 20 см

Иногда Аида устает от своих волос и хочет обстричь их, но это желание со временем проходит

Иногда Аида устает от своих волос и хочет обстричь их, но это желание со временем проходит

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— На данный момент длина моих волос — 120 сантиметров. С 2010 года я решила их отращивать, но всё это время раз в год убирала длину, примерно по 10, 15, 20 сантиметров. Если бы этого не делала, волосы, наверное, уже бы сильно отросли. Раньше я не задумывалась о том, какое средство для ухода за волосами выбрать, — обычный шампунь, бальзам. Сейчас на рынке столько всего — я стараюсь брать бессульфатные шампуни, обязательно использую кондиционер, маски и пилинги чередую раз в неделю.

У меня очень густые волосы, не всегда можно сделать понравившуюся прическу, из-за этого я нередко задумываюсь о том, чтобы поменять имидж и красить волосы в другие цвета. Потом я долго ищу хороший салон и мастера, которому могла бы довериться, и в процессе меня отпускает. Обычно я собираю волосы в хвост или в дульку, когда есть возможность — хожу с распущенными. Но при этом я не люблю, как смотрятся в распущенном виде слишком длинные волосы — на мой взгляд, это некрасиво. Ко мне обращаются за советами по уходу за волосами, восхищаются ими, комплименты обычно: «Какие волосы!». Минусы длинных волос? Скажем так, красота требует денег.

Анжелика Генеатулина, 22 года, студентка. Длина волос — 1 метр

Вместо кондиционера для волос Анжелика иногда использует ромашковый чай&nbsp;

Вместо кондиционера для волос Анжелика иногда использует ромашковый чай 

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— Длина моих волос — чуть более метра, я достигла ее в течение последних 6–7 лет, начиная от длины волос чуть выше плеч. Каждые 2–3 месяца я стараюсь подстригать концы, к уходу отношусь нетребовательно — использую шампунь, бальзам и ополаскиватель. Иногда ополаскиватель мне заменяет ромашковый чай. Я не прибегаю ни к каким специальным средствам для роста волос, для меня не так важна их длина, как состояние. Мне комфортно жить с такой длиной, я привыкла расчесывать волосы по часу, заплетать длинные косы и укладывать их в пучок, довольно тяжелый.

Из-за того что мои волосы очень густые, я не могу позволить себе в любую погоду выходить на улицу с распущенными волосами, потому что, если подует сильный ветер, я превращаюсь в мохнатого зверя, больше похожего на тасманского дьявола со стороны, а если пойдет дождь, то мелкие локоны начинают закручиваться в кудри. Но, несмотря на это, я совсем не хочу подстригать волосы до стандартной длины и выше, даже желания остричь челку у меня не появлялось.

Анжелика считает, что для нетерпеливых людей длинные волосы могут оказаться проблемой&nbsp;

Анжелика считает, что для нетерпеливых людей длинные волосы могут оказаться проблемой 

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— Мои волосы привлекают внимание всех: как мужчин, так и женщин. Люди удивляются, многие подходят ко мне и говорят комплименты, задают вопросы, было даже такое, что подходили сфотографироваться. Мои близкие люди уважают мой выбор, никто не советовал мне подстричься, и я сама не представляю себя без своих длинных волос, они часть меня, я люблю их. Думаю, что я не смогу ощущать себя собой без тяжести косы за спиной. Могу отметить, что если вы нетерпеливый человек, то лучше не стоит обзаводиться длинными волосами — порой они бывают непослушными и требующими аккуратного и кропотливого труда.

Виктория Васенина, 22 года, работает в сфере продаж. Длина волос — 94 см

Виктория ни разу не отстригала косу&nbsp;

Виктория ни разу не отстригала косу 

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— Длина моих волос составляет 94 сантиметра. Насколько я помню, все свои 22 года хожу с такими длинными волосами — подстригала только кончики, раз в два года, но в дальнейшем не планирую остригать даже концы. Я уже привыкла к такой длине, мне комфортно, они не мешают. Без волос я себя не вижу, волосы — это часть меня и моей жизни.

Обычно я собираю волосы в хвост или заплетаю косу, зимой стараюсь прятать волосы, держу в тепле, заплетаю их. Скоро потеплеет — буду распускать. Уход за волосами прост — правильное мытье и бережное отношение. Обычно я пользуюсь шампунем, масками для волос, есть спрей для увлажнения. Пользуюсь маркой Elseve — меня устраивает. Чтобы волосы росли быстрее, нужно их не обрезать — это главное. Следующее — это витамины, правильный уход, массаж кожи головы и желание их отрастить.

Несмотря на все минусы, Виктория очень любит свои волосы

Несмотря на все минусы, Виктория очень любит свои волосы

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— Я часто слышу комплименты по поводу того, что у меня шикарные волосы, они привлекают много внимания — вся моя семья ими восхищается, ни разу никто не советовал мне их обстричь. Минусов длинных волос не так много, на самом деле, но они есть. Обычно неудобство состоит в том, что они цепляются за всё, что только можно, когда дует ветер — путаются. Когда я их мою, они становятся очень тяжелыми, бывает, когда сажусь на стул, могу сесть на волосы — это не очень приятно, ну и волосы по всей квартире.

Ангелина, 32 года, бухгалтер, сейчас в декрете. Длина волос — 88 см

Из-за длинных волос Ангелину часто называют Рапунцель или русалкой

Из-за длинных волос Ангелину часто называют Рапунцель или русалкой

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— У меня всегда были длинные волосы, с детства, длина — до бедер. В седьмом классе я решила сделать модную стрижку, и мама разрешила мне обрезать волосы — каре, под ухо (хвост я продала в парикмахерской). После этого я делала разные модные на то время стрижки со стриженной макушкой и только в 2014 году начала снова отращивать свою прежнюю длину. Сейчас длина моих волос — 88 сантиметров. Мне комфортно, и я продолжаю отращивать волосы, мыслей о том, чтобы остричь их, не возникает. Стрижка в детстве — самое глупое, что я когда-либо делала. Мои волосы для меня как часть тела, это всё равно что отрезать руку. После стрижки я чувствовала их и очень жалела о том, что сделала.

Я всегда расчесываю волосы перед мытьем, пользуюсь разными шампунями и бальзамами: как натуральными, профессиональными, так и из масс-маркета, чередую средства. После мытья головы не растираю волосы полотенцем, а заматываю их, никогда не расчесываю мокрые волосы. После наношу питательное масло или спрей и только потом распутываю волосы специальной расческой с мягкими мелкими зубчиками (Tangle Angel classic).

Подсушиваю волосы феном, расчесываю обычной расческой с длинными зубцами (Olivia Garden FingerBrush) и уже сухие волосы расчесываю расческой с ионизацией для снятия статического электричества (Braun ionTec). После этого волосы идеально гладкие, блестящие, не пушатся и не электризуются.

Мое любимое средство для ухода за волосами — это Moroccanoil (Израиль): шампунь, бальзам, масло для волос и крем для укладки, который можно использовать вместе с маслом для волос одновременно. В их составе — аргановое масло, которое увлажняет, питает, разглаживает, смягчает, восстанавливает кончики и придает блеск волосам.

Процесс ухода за волосами не доставляет Ангелине хлопот, а, наоборот, приносит удовольствие

Процесс ухода за волосами не доставляет Ангелине хлопот, а, наоборот, приносит удовольствие

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— Я практически не делаю прически, я — за простоту. В повседневной жизни хожу с высоким хвостом — мне комфортно и это красиво. Всегда распускаю волосы, когда хожу гулять. Мои волосы всегда привлекали внимание и мужчин, и женщин. С самого детства я слышала комплименты и возгласы: «Посмотрите, какие красивые длинные волосы у девочки!» Мама всегда распускала мне волосы на прогулке, и мы собирали множество комплиментов.

Мужчины обычно восхищаются моими волосами, так как это красиво и сексуально, а женщины говорят комплименты, так как понимают, что отрастить такую длину — процесс долгий, который требует терпения и денежных вложений. Кроме того, людей удивляет тот факт, что у меня натуральный цвет волос — я ни разу в жизни не красила волосы и не осветляла пряди.

Меня часто называют Рапунцель или русалкой, волосы — это моя визитная карточка. Моим близким тоже нравятся мои волосы, ни разу никто не просил меня их обрезать, без длинных волос я — не я. Длинные волосы — это красиво, женственно, сексуально. Просто распустив и расчесав волосы, ты уже выглядишь шикарно, без укладок и завивок. Ты сразу привлекаешь внимание и собираешь тысячу комплиментов.

Диана Башмакова, 27 лет, работает в отельном бизнесе. Длина волос — 80 см

Дети принимают Диану за сказочного персонажа из-за длины ее волос

Дети принимают Диану за сказочного персонажа из-за длины ее волос

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— Сейчас длина моих волос — примерно 80 сантиметров, с 8-го класса они начали расти очень активно, а раньше были жидкие. Длину подстригаю два раза в год, убираю по 5–10 сантиметров, чтобы волосы выглядели здоровыми. Я почти всегда выпрямляю волосы утюжком, потому что они вьются от природы. Я живу в Хургаде (город в Египте. — Прим. ред.), и люди часто спрашивают меня, красила ли я волосы или нет, а они просто выгорают. Солнце и соленое море испортили их — волосы стали сухими и ломкими, а раньше были очень густыми. Я ничем не пользуюсь, кроме шампуня и бальзама, а нужно. Растут волосы хорошо. Мне очень комфортно с моей длиной, никогда не возникало желания подстричь коротко или даже по пояс, сейчас они ниже пятой точки сантиметров на 7–10.

Чаще всего Диана собирает волосы в хвост, пучок или заплетает косу

Чаще всего Диана собирает волосы в хвост, пучок или заплетает косу

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— Шампуни и бальзамы быстро заканчиваются, невозможно высушить волосы без фена, трудно сделать красивую укладку, в салоне мастер ровняет мне кончики целый час. Иногда волосы выпадают, часто я закрываю их в двери, когда сажусь в машину, присев на стул, сначала сажусь на волосы, их приходится долго расчесывать (однажды я расчесывалась 3 часа) — это всё не очень удобно.

Я редко хожу с распущенными волосами, чтобы не привлекать много внимания, а в ветреную погоду это просто невозможно. Чаще всего я собираю волосы в высокую шишку или заплетаю косу, на ночь тоже стараюсь заплетать, чтобы не мешали. Глядя на мои волосы, женщины удивляются, мужчины — восхищаются, а дети смотрят на меня с большим интересом, для них я похожа на сказочного персонажа.

Мой будущий муж сначала заметил мои волосы, а потом меня. Друзья и близкие уже не представляют меня без длинных волос. Думаю, что годам к 40 я их точно подстригу по плечи, по моему мнению, в солидном возрасте длинные волосы смотрятся не очень.

Дарья Пономарева, 27 лет, кондитер и фотомодель. Длина волос — 78 см

Уход за волосами у Дарьи прост — шампунь, бальзам и маска раз в неделю&nbsp;

Уход за волосами у Дарьи прост — шампунь, бальзам и маска раз в неделю 

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— Два месяца назад мои волосы были длиной 93 сантиметра, сейчас — 78 сантиметров, максимальная длина была 1 метр. В течение всей жизни я их подстригаю не короче нынешней длины, короткими они были только при рождении.

В моем уходе нет ничего сверхъестественного — шампунь и бальзам для волос. Из-за работы в модельной сфере, где волосы часто подвергаются укладкам, стала добавлять маски, спреи. Мне совсем не сложно, я привыкла и очень люблю свои волосы. Да, бывает, что они мешают, особенно когда длиннее, можно нечаянно на них сесть, а когда на улице ветрено, распускать их вообще нельзя. Не походишь с высоким хвостом или пучком больше 15 минут — после начинает сильно болеть голова из-за тяжести волос.

Я хожу с обычным хвостом, косой или распускаю. Часто слышу: «У вас очень красивые волосы», «Какой цвет! Это ваш? Только не красьте их!» Мои волосы однозначно привлекают внимание. В школе одноклассники покушались обрезать мне волосы, чтобы их продать (но, надеюсь, они так шутили). А в 13 лет я сама обрезала их по лопатки. Минусы длинных волос — можно нечаянно задеть кого-то хвостом или прищемить их, будет больно, а еще они щекотят мужа.

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