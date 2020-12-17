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Парикмахер с левого берега попала в Vogue — она создает сумасшедшие прически из еды, стекла и старых коряг

Экспериментальные идеи Дарьи Севастьяновой покорили не только столицу, но и Европу

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Дарья Севастьянова создает невероятные арт-прически — обязательно взгляните на них

Дарья Севастьянова создает невероятные арт-прически — обязательно взгляните на них

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Представляете ли вы, что ваша прическа может быть украшена едой или другими совершенно неожиданными предметами, например, ракушками или корягой с берега моря? Вот и мы не представляли, пока не познакомились с работами стилиста Дарьи Севастьяновой — сибирячка воплощает в жизнь самые сумасшедшие идеи, а в качестве подопытного нередко использует затылок мужа (он не против). Мы поговорили с необычным парикмахером и спросили, где она черпает вдохновение для творчества.

Дарья говорит, что всегда хотела заниматься чем-то осязаемым, пробовала себя в разных сферах, но в бьюти-сферу сибирячку тянуло больше всего.

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Дарья родом из Новосибирска, сейчас живет в Москве

Дарья родом из Новосибирска, сейчас живет в Москве

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— Не могу сказать, что был какой-то конкретный вдохновитель, в этой профессии меня привлекала свобода и возможность самовыражаться. Хотя, наверное, я лукавлю и без вдохновителя не обошлось — у моей мамы был замечательный парикмахер Влад, он казался легким и творческим человеком, я хотела того же, — рассказывает Дарья.

Вдохновение Дарья берет из путешествий&nbsp;

Вдохновение Дарья берет из путешествий 

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В начале своего пути сибирячка работала в парикмахерской «99» на улице Новогодней, более известной как Учебно-производственная мастерская № 99 или колледж парикмахерского искусства.

— Я стригла бабушек, хотела набить руку и научиться работать с возражениями, — объясняет свой выбор Даша.

На создание одной прически уходит около 1,5 часа&nbsp;

На создание одной прически уходит около 1,5 часа 

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Набравшись опыта, Дарья решила осваивать новые горизонты и справилась с этой задачей весьма эффективно. На сегодняшний день сибирячка уже далеко не парикмахер с улицы Новогодней, а успешный стилист по волосам — Дарья создает немыслимого вида арт-прически, которые больше похожи на произведения искусства. Вместо волос на голове у моделей мы можем увидеть грозди винограда, ракушки или сухоцветы, а то и огромный букет живых цветов или обилие глиттера.

Сибирячка занимается преимущественно творческими проектами и собирает моделей на съемки для модных журналов. Кроме того, Дарья ведет блог, в котором делится своими работами.

Подобные прически Дарья создает для блога&nbsp;

Подобные прически Дарья создает для блога 

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— Блог в том виде, в котором он существует сейчас, появился относительно недавно, где-то год назад. Мы с мужем уехали в большое путешествие, за полгода проехали Европу, часть южной Америки и Мексику. Меня очень вдохновляли природа, архитектура, люди вокруг, хотелось куда-то это вдохновение применить, — продолжает рассказывать Дарья и добавляет, что до закрытия границ они с мужем старались больше путешествовать. Одно из самых ярких впечатлений — поездка в пустыню Атакама в Чили — по словам Дарьи, она будто бы попала на планету Марс.

Эти прически могут оказаться актуальными к Новому году

Эти прически могут оказаться актуальными к Новому году

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Блог в Instagram всего лишь одно из ее хобби, в роли модели нередко выступает муж девушки — Дарья с энтузиазмом творит на его голове очередную красоту, а потом публикует фотографию затылка у себя в профиле. Иногда она делает прически на себе.

Прическу слева Дарья делала себе сама, а прическа справа появилась прямо в лавке в Будапеште, где стилист купила бусины

Прическу слева Дарья делала себе сама, а прическа справа появилась прямо в лавке в Будапеште, где стилист купила бусины

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— В жизни мало кто решится примерить на себя такие образы, разве что на Хеллоуин или тематическую вечеринку. Самые экстравагантные я делаю для блога. Одной из самых сложных была прическа с мокрыми розовыми волосами и круглыми прозрачными стеклышками, я делала ее на себе и фотографировала со штатива, стеклышки постоянно падали, было непросто, — делится впечатлениями стилист.

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Муж Дарьи поддерживает ее творческие порывы и помогает воплотить идеи в жизнь

Муж Дарьи поддерживает ее творческие порывы и помогает воплотить идеи в жизнь

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Страницей в соцсетях интересуются популярные российские и зарубежные модные издания. Так, интервью в журнале Vogue Russia стало для Дарьи Севастьяновой большим событием.

— Я уже работала с ними в качестве стилиста по волосам, а тут они заинтересовались моим арт-аккаунтом, было здорово, — говорит Дарья.

А вы бы отважились на такой эксперимент?

А вы бы отважились на такой эксперимент?

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Уже 6 лет Дарья живет в Москве, впереди у нее много планов, самый амбициозный — выпуск собственного средства для волос.

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артприческистиль и красота
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