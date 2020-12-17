Парикмахер с левого берега попала в Vogue — она создает сумасшедшие прически из еды, стекла и старых коряг

Представляете ли вы, что ваша прическа может быть украшена едой или другими совершенно неожиданными предметами, например, ракушками или корягой с берега моря? Вот и мы не представляли, пока не познакомились с работами стилиста Дарьи Севастьяновой — сибирячка воплощает в жизнь самые сумасшедшие идеи, а в качестве подопытного нередко использует затылок мужа (он не против). Мы поговорили с необычным парикмахером и спросили, где она черпает вдохновение для творчества.



Дарья говорит, что всегда хотела заниматься чем-то осязаемым, пробовала себя в разных сферах, но в бьюти-сферу сибирячку тянуло больше всего.