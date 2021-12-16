«Красный раздражает хищника»: в чем встречать год Черного Водяного Тигра — 30 образов для любого цветотипа

С Новым годом связано много примет, в частности, и тех, которые касаются одежды. Например, кто-то верит, что праздник нужно встречать во всем новом — каждый декабрь покупаются блестящие платья, сатиновые юбки, туфли на каблуках, сережки и подвески. Другая примета — надеть вещь того цвета, которая пришлась бы по душе символу года, чтобы привлечь удачу, а не наоборот. Предстоящий 2022 год станет годом Черного Водяного Тигра — несложно определить цветовую палитру, правда? Смотрим на актуальные образы для новогодней вечеринки.
Топ-стилист Юлия Ушакова отмечает, что для новогодней ночи — 2022 актуальны все цвета, связанные с водной стихией: от цвета морской пены до глубокого черного. Уместны оттенки синего, голубого, цвет морской волны или бирюзовый.
Гамма холодных оттенков подходит для девушек и женщин с цветотипом «лето» — холодным, вопреки названию. Определить свой цветотип несложно — прочтите эти правила для того, чтобы разобраться.
Пар и лед — тоже проявление воды. Смело надеваем вещи оттенка легкой дымки, серо-сиреневые, пепельные, белые, блестящие, кристальные, цвет металла.
Когда еще блистать в платье из пайеток, как не на Новый Год?
— Тигр — житель джунглей, поэтому актуальны яркие сочные краски зелени в паре с черным цветом (стволы деревьев и земля). Знатоки фэншуй говорят, что такое контрастное сочетание привлекает удачу, — говорит Юлия Ушакова. Зеленый отлично подходит осеннему цветотипу.
Классическая тигриная расцветка будет весьма кстати, и заметим, что «осени» она будет очень к лицу.
Стилист не рекомендует в новогоднюю ночь надевать оттенки красного, которые также отлично смотрятся на «осени». Красный часто ассоциируют с праздником и выбирают для новогоднего образа, но если вы верите в приметы и желаете привлечь удачу, не стоит надевать цвет, который раздражает хищника.
Золотой будет выгодно подчеркивать красоту девушек с цветотипом «весна», которому идут все теплые оттенки и в одежде, и в макияже.
— Черный на востоке символ знаний и мудрости, а в Европе — признак элегантности и изысканности. Вы не прогадаете, если наденете черный в новогоднюю ночь. Глубокий черный цвет к лицу ярким брюнеткам, обратите внимание на вещь из бархата или велюра, дополните образ украшениями. Если вы блондинка или шатенка, советую отдалить черный от лица — выбирайте платье с декольте, кружевом или сеткой в портретной зоне, чтобы платье не затмевало вас и лицо осталось главным в образе, — говорит стилист.
— Что касается тканей и фактур: бархат, атлас, пайетки, люрекс. Всё то же, что мы уже надевали в прошлые годы, мода не меняется, меняется только цветовая палитра, — заключает Юлия.
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