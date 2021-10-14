С дымком и сухофруктами: 9 бюджетных и неизбитых ароматов для осенне-зимнего сезона до 3500 рублей

Духи — вещь сезонная, как ни крути. Летом мы любим благоухать фиалками, с наступлением осени хочется укутаться в теплый и уютный аромат, зимой — добавить цитруса, а может быть, и хвои. Смена сезона в самом разгаре, и мы решили попросить парфюмеров помочь нам составить список бюджетных ароматов согласно погоде — посмотрите, что у нас получилось.



Начнем с самого бюджетного аромата в линейке — Dark Delight by Brocard. Парфюмер Анна Иванова относит его к чайной тематике — крепкий черный чай на костре с дымком и сухофруктами. Звучит по-загородному уютно, правда?