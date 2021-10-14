С дымком и сухофруктами: 9 бюджетных и неизбитых ароматов для осенне-зимнего сезона до 3500 рублей

Духи — вещь сезонная, как ни крути. Летом мы любим благоухать фиалками, с наступлением осени хочется укутаться в теплый и уютный аромат, зимой — добавить цитруса, а может быть, и хвои. Смена сезона в самом разгаре, и мы решили попросить парфюмеров помочь нам составить список бюджетных ароматов согласно погоде — посмотрите, что у нас получилось.
Начнем с самого бюджетного аромата в линейке — Dark Delight by Brocard. Парфюмер Анна Иванова относит его к чайной тематике — крепкий черный чай на костре с дымком и сухофруктами. Звучит по-загородному уютно, правда?
Этот аромат знаком многим еще со времен, когда было модно давать друг другу каталоги косметики Avon. Помните, как мы слегка терли листочек с изображением духов и ощущали аромат? Passion Dance by Avon — розовый шипр (семейство парфюмерных ароматов, основу которых составляет следующая композиция запахов: дубовый мох; цитрусовые: апельсин, бергамот, лимон, нероли; цветочные: ваниль, роза, жасмин. — Прим. ред.). Passion Dance — это глубокий аромат бархатной розы с шипами.
Coriandre by Jean Couturier — этот аромат Анна Иванова относит к классике.
— Шипровый аромат. Можно найти как винтаж, так и современный выпуск. Английские сады глубокой осенью, землистая сырость, мох и дерево, — описывает аромат парфюмер.
Вернемся к ароматам Avon, незаслуженно забытым. Treselle — это название вам о чем-нибудь говорит? Среди букета нот можно различить запах холодных цветов, они не согреют вас, наоборот, станут еще более кристальными, морозными на холодном осеннем ветру.
Remy by Remy Marquis — малиновое варенье с лепестками роз и яблоневым цветом с подтоном амбры, теплый, обволакивающий аромат. Звучит очень притягательно, правда?
Идем дальше по возрастанию цены — Ebony Wood by Zara. По словам Анны Ивановой, в аромате вы можете различить ноты сухого дерева с табачно-вишневым подтоном. Загляните как-нибудь в любой из магазинов Zara в ближайшем торговом центре.
Femme by Angel Schlesser — этот аромат Анна Иванова описывает как аромат чистоты на морозе, подготовку перед зимой. Аромат для тех, кто любит посвежее.
Парфюмер Ирена Казаку выделила сразу два аромата для осени из линейки бельгийского бренда Maison Margiela.
— Maison Margiela Autumn Vibes — название говорит само за себя. Запах опавших листьев, влажной коры деревьев и свежий, слегка морозный воздух. Аромат-ощущение, аромат-картина. Идеально впишется в любой парфюмерный гардероб, как мужской, так и женский. Maison Margiela By the Fireplace можно описать как аромат у камина. Представьте: романтический вечер, бокал вина, мягкий теплый плед, потрескивание камина и любимый человек — рядом. Мягкий, уютный, комфортный аромат создает ощущение именно такого вечера, — описывает ароматы парфюмер Ирена Казаку.
MayMe Smoky Ice — отличный аромат от российского cruelty free парфюмерного бренда. Ирена Казаку говорит, что этот аромат идеально раскрывается именно в холодную погоду.
— Запах элегантной расслабленности, яркий, самодостаточный, он играет на контрастах мяты и табака, переливаясь на коже и раскрывая то свежую прохладную грань, то теплую смолисто-древесную, — говорит Ирена Казаку.
Как правильно подобрать аромат
— При выборе аромата важно не нюхать кофе. Это еще больше забивает обоняние. Если устали, лучше сделайте глоток воды. Во многих парфюмерных магазинах стали наконец-то появляться кулеры. Не пытайтесь за один раз попробовать всё, что есть в магазине, без искажения восприятия человеческий нос способен воспринимать не более 10 запахов. Слушайте себя и свои ощущения: ни один консультант не знает вас так, как вы знаете себя. Доверяйте себе и своим чувствам, — советует парфюмер Ирена Казаку.
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