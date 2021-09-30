Опять натянули: как выбрать шапку, которая не будет вас уродовать — 5 простых правил и стильные варианты для всех лиц

Если вы видите на улицах города много красивых и стильных женщин, просто подождите. Сейчас начнется пора шапок, и большая часть из них не пройдет этот стильный экзамен. Шапка в наших широтах нужна обязательно, и это боль и вечная проблема русских женщин. Даже суперкрасотку можно легко изуродовать, просто предложив ей облачиться в черную тонкую шапку-носок (не делайте так). Головной убор стоит подбирать, исходя из колорита вашей внешности, сто раз подумайте, прежде чем купить «интересную шапочку с декором», очень вероятно, что именно она угробит весь ваш осенне-зимний стиль. Как купить аксессуар, который подходит именно вам — инструкция в нашем материале.
Выбираем цвет
Первое и, пожалуй, самое беспроигрышное правило — выбирайте шапку, приближенную по цвету к оттенку ваших волос. Тогда она не оттянет на себя внимание в образе и с любым комплектом будет смотреться органично.
Есть вариант сделать шапку акцентом — выбрать яркий цвет, но стоит учитывать свой стиль и количество головных уборов в вашем гардеробе. Если вы рассчитываете обойтись одним — красная шапочка вам быстро надоест.
Немаловажный фактор — ваша контрастность и температура имиджа (теплый или холодный). Например, красная шапка и черный пуховик будут органично смотреться на девушке с высокой контрастностью — у которой значительная разница между цветом волос, глаз и кожи, например, такой образ подойдет яркой брюнетке. Русой девушке со светло-зелеными глазами такой яркий контраст носить не стоит. Первое, что будут видеть люди, глядя на вас, — это яркую шапку и темный пуховик. Мы уже готовили пошаговую инструкцию, как определить цвета и оттенки, которые вас портят и украшают.
Черная шапка хоть и считается почему-то универсальным вариантом, таковым не является, и мало кого украшает. Черный цвет у лица сильнее других подчеркивает неровности кожи, может придавать вам мрачный, уставший и болезненный вид. Поэтому советуем обратить внимание на все природные оттенки — серый, бежевый, коричневый, бордовый и молочный. Органичнее всего в образе смотрятся цвета, которые присутствуют в окружении человека естественным образом. Сейчас это цвет листвы, цвет травы, цвет неба. Обратите внимание, все цвета в природе имеют приглушенный оттенок — именно на такой нужно ориентироваться при выборе головного убора.
Выбираем форму
Второй показатель, по которому вы должны оценить шапку, — это объем. Прежде всего, стоит определиться, нужен ли вам объем для головного убора и какой именно. Это зависит от объема и черт лица, пышности шевелюры и способов ее укладки. Гладкие шапки без объема подходят только обладательницам тонких, аристократичных и нежных черт лица, а также некрупной фигуры. Если у вас пышные кудри или густые длинные волосы, вы просто не сможете органично выпустить их из-под тонкой гладкой шапки.
Помните — шапка без объема как будто делает меньше верхнюю часть головы, акцентируя внимание на нос и щеки. Украшает такой вариант очень и очень немногих.
Большинству лиц подходят шапки средней вязки со средним объемом. Сильно объемный вариант, как и сильно обтягивающий аксессуар, украсит немногих. Обычно он органично смотрится на высоких женщинах плюс-сайз с пышными локонами или просто длинными густыми волосами.
Есть универсальное правило: чем крупнее ваши черты лица и фигура, тем объемнее мы выбираем головной убор (в разумных пределах, вы не должны напоминать гриб при любых раскладах).
Для овального лица подойдут почти любые варианты форм — даже ассиметричные головные уборы. С осторожностью этому типу нужно пробовать обтягивающие шапки-носки, варианты с помпоном и высокой тульей.
Для треугольного типа лица подойдет шапка без отворота с небольшим объемом на макушке, выбирайте модели, где прикрыт лоб. В вашем случае стоит избегать шляп и обтягивающих коротких шапочек без объема.
Для квадратного типа лица подойдут шапки и палантины с мягкими линиями, главное, избегать строгих геометрических форм.
Для круглого лица нужны варианты, которые визуально вытягивают лицо. Например, шляпы с высокой тульей, береты, кепки или шапки с помпоном (он должен быть небольшим, в цвет головного убора и не меховым).
Не забывайте выпускать волосы из-под шапки — это отлично корректирует овал лица, сужая его. Если из-под шапки совсем не видно волос — образ автоматически становится более спортивным, а это мало кому подходит.
Декор
Скажем коротко, если вы неуверенный модник, о декоре на шапке лучше забыть. Так же как о головных уборах необычных форм. Их можно носить стильно, но это сложно. Выпуклый декор, цветы, бусины, люрекс, разнообразные виды вязки в одном головном уборе сделают ваш образ проще и дешевле.
Выбирайте однотонные варианты, максимум из декора может быть небольшая нашивка с надписью, но учтите, такая деталь добавляет в образ спортивный стиль. Носить такую шапку с юбкой и каблуком — признак отсутствующего вкуса.
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Выбираем шарф
Если вы хотите выбрать универсальный аксессуар, к его цвету применимы такие же правила, как к цвету шапки. Подбираем природный оттенок, который вам идет. Важно — шапка и шарф не должны быть одного цвета и из одного комплекта. Если хочется так — лучше выбрать шапку и шарф в одном оттенке, например, пыльно-розовая шапка и бордовый шарф. Избегайте декора, хлипкой тонкой фактуры, узоров и кричащих монограмм. Снуд, который вас как будто душит, тоже лучше оставить на даче.
СЮЖЕТ
В правильном образе шарф должен быть плотнее верхней одежды. Если хотите выбрать интересный вариант, играйте именно на разнице фактур и необычной форме шарфа. Для варианта с надписями остальные элементы в образе должны быть относительно нейтральными.
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