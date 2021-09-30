Опять натянули: как выбрать шапку, которая не будет вас уродовать — 5 простых правил и стильные варианты для всех лиц

Выбираем цвет

Первое и, пожалуй, самое беспроигрышное правило — выбирайте шапку, приближенную по цвету к оттенку ваших волос. Тогда она не оттянет на себя внимание в образе и с любым комплектом будет смотреться органично.

Есть вариант сделать шапку акцентом — выбрать яркий цвет, но стоит учитывать свой стиль и количество головных уборов в вашем гардеробе. Если вы рассчитываете обойтись одним — красная шапочка вам быстро надоест.

Немаловажный фактор — ваша контрастность и температура имиджа (теплый или холодный). Например, красная шапка и черный пуховик будут органично смотреться на девушке с высокой контрастностью — у которой значительная разница между цветом волос, глаз и кожи, например, такой образ подойдет яркой брюнетке. Русой девушке со светло-зелеными глазами такой яркий контраст носить не стоит. Первое, что будут видеть люди, глядя на вас, — это яркую шапку и темный пуховик. Мы уже готовили пошаговую инструкцию, как определить цвета и оттенки, которые вас портят и украшают.