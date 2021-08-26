Сразила наповал: 6 самых стильных вещей осени-2021 и 16 готовых образов с ними (больше никаких раздумий у шкафа)

Осень неумолимо приближается, вечерами мы уже чувствуем ее прохладное дыхание. Расставаться с летом совершенно не хочется, хоть плачь, да и рука не поднимается убирать летний гардероб с полок. Однако краем глаза мы всё равно заглядываемся на уютные осенние коллекции. Публикуем список вещей, необходимых в гардеробе для ранней осени, и показываем, что с чем носить.
Тренч
Номер один в списке необходимых вещей — в этом сезоне актуальны объемные оверсайз-тренчи в противовес классическим приталенным вариантам. В магазинах представлены преимущественно модели в бежевом цвете от светлого к темному, но это не значит, что на варианты в других оттенках не стоит обращать внимание. Черный, белый, молочный, хаки, синий — выбирайте тот, который нравится. В тренде также укороченные модели, тренчи из эко- и натуральной кожи.
Носить тренч можно практически с любой одеждой, главное — следите за ее кроем: он должен быть актуальным. Старайтесь выбирать максимально массивную обувь: высокие ботинки на толстой подошве, сапоги-трубы с широким голенищем, «папины» кроссовки в стиле 80-х, ботильоны и туфли на высокой платформе. Самая простая схема — платье длины миди, казаки, можно высокие, и тренч (всё должно быть подобрано в тон друг другу).
На картинке выше — один из множества вариантов того, как можно внедрить укороченный тренч в гардероб, например в пару к джинсам с разрезами впереди, казакам из замши и вместительной сумке-шопер.
К тренчу из кожи предлагаем добавить кожаное кепи — образ будет смотреться интереснее. Вместо платья можно надеть брючный костюм или обыграть схему с матовыми легинсами, грубыми ботинками и свитером. Ботинки также можно заменить на сапоги с массивной подошвой.
Свитер
Что может быть уютнее и приятнее к телу, чем мягкий свитер? Советуем выбирать те модели, в составе которых минимум 70% шерсти, а оставшиеся 30% — примесь. Актуальны свитера свободного кроя — носим их с чем угодно: юбками, платьями, джинсами, широкими брюками палаццо, легинсами. Помним про украшения — в топе всё еще разные вариации цепей и чокеры из бисера.
Классический вариант — свитер + джинсы, казаки и сумка в тон, например мягкая замшевая или из кожи. На прохладную погоду в такой образ отлично впишется кожанка в стиле оверсайз.
Не спешите убирать летние платья — накиньте поверх свитер в цвет и продолжайте носить. Разбавляйте образ аксессуарами, добавьте головной убор для завершенности. Напоминаем, что по-прежнему в тренде обувь светлых оттенков: белая, кремовая, бежевая с заостренным или квадратным мысом.
Обратите внимание, что в магазинах представлены свитера-тельняшки. Попробуйте добавить такой вариант в свой повседневный образ, можно выбрать классическую черно-белую палитру и разбавить образ акцентным аксессуаром, например ярким беретом и сумкой в тон.
Кардиган
Вещи из бабушкиного гардероба всё еще с нами, правда, в этом сезоне они стали еще более бабушкиными, если можно так сказать. Кардиган — отличная альтернатива свитеру. Вязаные крупной вязкой, длинные, укороченные, объемные и обтягивающие модели — есть где разгуляться. Уютный кардиган составит компанию платью в бельевом стиле, дополнит образ с юбкой, подружится с джинсами и согреет вас в промозглую погоду.
Актуальные принты — в рубчик, косичка, с ярким рисунком. Если ваш кардиган сам по себе акцентный, будьте аккуратнее с аксессуарами, не переборщите.
Помните про головной убор: ранней осенью он используется скорее как завершающий аксессуар, много тепла он не даст, но смотреться будет стильно. Береты, шляпы, косынки, панамы — на манеже всё те же, пробуйте и не стесняйтесь.
В таком образе можно пойти на работу, учебу, прогуляться вечером по городу. Ясно одно: без кардигана осенью не обойтись.
Стеганая одежда
Еще один тренд — стеганые вещи: это могут быть вещи верхнего гардероба (куртки, плащи, ветровки, жилетки), стеганые сумки и даже обувь. По мнению модных стилистов, простроченные вдоль и поперек вещи сейчас ультрамодные. Не беремся утверждать длительность их пребывания с нами, но вполне возможно, что со временем они станут базой.
В сибирском климате стеганые вещи вполне уместны — они хорошо сохраняют тепло и защищают от ветра. На раннюю отлично подойдут жилетки — носите их с трикотажными брючными костюмами, с костюмами на флисе: джоггеры + худи, кроссовки в тон и повседневный образ готов.
Удлиненные куртки в стиле оверсайз отлично смотрятся с панамами — почему нет? Наденьте такую куртку с широкими штанами, можно с палаццо, с джоггерами или джинсами, добавьте массивные грубые ботинки и подходящую под образ модель сумки, например шопер из дутого материала. Если хочется добавить образу утонченности и приблизить к классике, примерьте приталенное стеганое пальто на поясе — носите его с кепкой или беретом, обувь выбирайте массивную.
Косуха
Неправда, что косуха должна быть непременно черной. Кто вам такое сказал? Белая, бежевая, синяя — цвет может быть любым, главное — крой. Вариант синей кожаной курточки из 2010-го не подходит. Носим косуху с чем угодно: платьем, костюмом с брюками или юбкой, с джинсами. В тренде укороченные и удлиненные оверсайз-модели — ваша кожаная куртка должна налезть на самый объемный свитер вашего гардероба так, чтобы осталось еще немного места.
Обувь — это не только ботинки и сапоги. Помним, что еще есть лоферы или мокасины, дерби, оксфорды, слипперы (галоши) — целый обувной словарь. Носим все, помним про массивность подошвы — куцая тонюсенькая подошва стремительно уронит градус вашего стиля.
Например, надеваем платье с анималистичным принтом, к нему — лоферы, удлиненную кожаную куртку, помним про черные плотные колготки в тон обуви — и ваш дерзкий стильный образ готов.
Трикотаж
Пандемия подарила нам моду на трикотажную одежду в домашнем стиле. Уже который сезон мы с удовольствием носим трикотажные, приятные к телу костюмы, платья, топы, жилеты, кардиганы, брюки. Стилисты уверяют, что трикотажная одежда обязательно должна присутствовать в осеннем гардеробе каждой модницы.
Удлиненное трикотажное платье-свитер с высокими сапогами и шляпой — в таком образе можно пойти на прогулку с подругой или даже на свидание.
Пройти мимо трикотажных жилетов оверсайз мы не смогли. Носим их с рубашкой, футболкой или как самостоятельный элемент гардероба. Дополняем аксессуарами и экспериментируем с вариантами, ищем свой, в котором будет максимально комфортно.
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