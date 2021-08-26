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Сразила наповал: 6 самых стильных вещей осени-2021 и 16 готовых образов с ними (больше никаких раздумий у шкафа)

Шпаргалка, как составить осенний гардероб, чтобы не проводить каждый день по часу в сомнениях возле зеркала

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Эти вещи просто необходимы в вашем осеннем гардеробе

Эти вещи просто необходимы в вашем осеннем гардеробе

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Осень неумолимо приближается, вечерами мы уже чувствуем ее прохладное дыхание. Расставаться с летом совершенно не хочется, хоть плачь, да и рука не поднимается убирать летний гардероб с полок. Однако краем глаза мы всё равно заглядываемся на уютные осенние коллекции. Публикуем список вещей, необходимых в гардеробе для ранней осени, и показываем, что с чем носить.

Тренч

Номер один в списке необходимых вещей — в этом сезоне актуальны объемные оверсайз-тренчи в противовес классическим приталенным вариантам. В магазинах представлены преимущественно модели в бежевом цвете от светлого к темному, но это не значит, что на варианты в других оттенках не стоит обращать внимание. Черный, белый, молочный, хаки, синий — выбирайте тот, который нравится. В тренде также укороченные модели, тренчи из эко- и натуральной кожи.

Если не знаете, какой тренч выбрать, смело берите классический бежевый, можно двубортный, или простой вариант на поясе

Если не знаете, какой тренч выбрать, смело берите классический бежевый, можно двубортный, или простой вариант на поясе

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Носить тренч можно практически с любой одеждой, главное — следите за ее кроем: он должен быть актуальным. Старайтесь выбирать максимально массивную обувь: высокие ботинки на толстой подошве, сапоги-трубы с широким голенищем, «папины» кроссовки в стиле 80-х, ботильоны и туфли на высокой платформе. Самая простая схема — платье длины миди, казаки, можно высокие, и тренч (всё должно быть подобрано в тон друг другу).

Укороченный тренч также хорошо будет смотреться с платьем длины миди — пробуйте разные образы, ищите свой вариант

Укороченный тренч также хорошо будет смотреться с платьем длины миди — пробуйте разные образы, ищите свой вариант

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На картинке выше — один из множества вариантов того, как можно внедрить укороченный тренч в гардероб, например в пару к джинсам с разрезами впереди, казакам из замши и вместительной сумке-шопер.

Тренч из кожи будет гораздо теплее тканевого и прослужит дольше

Тренч из кожи будет гораздо теплее тканевого и прослужит дольше

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К тренчу из кожи предлагаем добавить кожаное кепи — образ будет смотреться интереснее. Вместо платья можно надеть брючный костюм или обыграть схему с матовыми легинсами, грубыми ботинками и свитером. Ботинки также можно заменить на сапоги с массивной подошвой.

Свитер

Что может быть уютнее и приятнее к телу, чем мягкий свитер? Советуем выбирать те модели, в составе которых минимум 70% шерсти, а оставшиеся 30% — примесь. Актуальны свитера свободного кроя — носим их с чем угодно: юбками, платьями, джинсами, широкими брюками палаццо, легинсами. Помним про украшения — в топе всё еще разные вариации цепей и чокеры из бисера.

Осенью особенно хорошо смотрятся природные оттенки

Осенью особенно хорошо смотрятся природные оттенки

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Классический вариант — свитер + джинсы, казаки и сумка в тон, например мягкая замшевая или из кожи. На прохладную погоду в такой образ отлично впишется кожанка в стиле оверсайз.

Пример, как можно обыграть летнее вязаное платье: образ получается яркий и привлекающий внимание

Пример, как можно обыграть летнее вязаное платье: образ получается яркий и привлекающий внимание

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Не спешите убирать летние платья — накиньте поверх свитер в цвет и продолжайте носить. Разбавляйте образ аксессуарами, добавьте головной убор для завершенности. Напоминаем, что по-прежнему в тренде обувь светлых оттенков: белая, кремовая, бежевая с заостренным или квадратным мысом.

Тельняшки сейчас особенно актуальны

Тельняшки сейчас особенно актуальны

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Обратите внимание, что в магазинах представлены свитера-тельняшки. Попробуйте добавить такой вариант в свой повседневный образ, можно выбрать классическую черно-белую палитру и разбавить образ акцентным аксессуаром, например ярким беретом и сумкой в тон.

Кардиган

Вещи из бабушкиного гардероба всё еще с нами, правда, в этом сезоне они стали еще более бабушкиными, если можно так сказать. Кардиган — отличная альтернатива свитеру. Вязаные крупной вязкой, длинные, укороченные, объемные и обтягивающие модели — есть где разгуляться. Уютный кардиган составит компанию платью в бельевом стиле, дополнит образ с юбкой, подружится с джинсами и согреет вас в промозглую погоду.

Как вам такой немного игривый образ? В таком можно пойти в университет, например

Как вам такой немного игривый образ? В таком можно пойти в университет, например

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Актуальные принты — в рубчик, косичка, с ярким рисунком. Если ваш кардиган сам по себе акцентный, будьте аккуратнее с аксессуарами, не переборщите.

Вариант, как можно обыграть кардиган с платьем: идеален для вечерней романтичной прогулки

Вариант, как можно обыграть кардиган с платьем: идеален для вечерней романтичной прогулки

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Помните про головной убор: ранней осенью он используется скорее как завершающий аксессуар, много тепла он не даст, но смотреться будет стильно. Береты, шляпы, косынки, панамы — на манеже всё те же, пробуйте и не стесняйтесь.

Городской повседневный образ с удлиненным кардиганом

Городской повседневный образ с удлиненным кардиганом

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В таком образе можно пойти на работу, учебу, прогуляться вечером по городу. Ясно одно: без кардигана осенью не обойтись.

Стеганая одежда

Укороченная ветровка — носим с джинсами и высокими сапогами с широким голенищем, можно дополнить кепкой

Укороченная ветровка — носим с джинсами и высокими сапогами с широким голенищем, можно дополнить кепкой

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Еще один тренд — стеганые вещи: это могут быть вещи верхнего гардероба (куртки, плащи, ветровки, жилетки), стеганые сумки и даже обувь. По мнению модных стилистов, простроченные вдоль и поперек вещи сейчас ультрамодные. Не беремся утверждать длительность их пребывания с нами, но вполне возможно, что со временем они станут базой.

Как вам вариант: стеганый жилет + легинсы + свитшот + кроссовки?

Как вам вариант: стеганый жилет + легинсы + свитшот + кроссовки?

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В сибирском климате стеганые вещи вполне уместны — они хорошо сохраняют тепло и защищают от ветра. На раннюю отлично подойдут жилетки — носите их с трикотажными брючными костюмами, с костюмами на флисе: джоггеры + худи, кроссовки в тон и повседневный образ готов.

К удлиненной стеганой куртке можно добавить пояс и обозначить талию

К удлиненной стеганой куртке можно добавить пояс и обозначить талию

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Удлиненные куртки в стиле оверсайз отлично смотрятся с панамами — почему нет? Наденьте такую куртку с широкими штанами, можно с палаццо, с джоггерами или джинсами, добавьте массивные грубые ботинки и подходящую под образ модель сумки, например шопер из дутого материала. Если хочется добавить образу утонченности и приблизить к классике, примерьте приталенное стеганое пальто на поясе — носите его с кепкой или беретом, обувь выбирайте массивную.

Косуха

Неправда, что косуха должна быть непременно черной. Кто вам такое сказал? Белая, бежевая, синяя — цвет может быть любым, главное — крой. Вариант синей кожаной курточки из 2010-го не подходит. Носим косуху с чем угодно: платьем, костюмом с брюками или юбкой, с джинсами. В тренде укороченные и удлиненные оверсайз-модели — ваша кожаная куртка должна налезть на самый объемный свитер вашего гардероба так, чтобы осталось еще немного места.

Заменяем босоножки на ботильоны, поверх летнего костюма надеваем косуху — и ваш яркий осенний образ готов

Заменяем босоножки на ботильоны, поверх летнего костюма надеваем косуху — и ваш яркий осенний образ готов

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Обувь — это не только ботинки и сапоги. Помним, что еще есть лоферы или мокасины, дерби, оксфорды, слипперы (галоши) — целый обувной словарь. Носим все, помним про массивность подошвы — куцая тонюсенькая подошва стремительно уронит градус вашего стиля.

Если не сильно холодно, вместо колготок можно надеть высокие черные носки и чуть присборить их — модный прием стилистов

Если не сильно холодно, вместо колготок можно надеть высокие черные носки и чуть присборить их — модный прием стилистов

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Например, надеваем платье с анималистичным принтом, к нему — лоферы, удлиненную кожаную куртку, помним про черные плотные колготки в тон обуви — и ваш дерзкий стильный образ готов.

Трикотаж

Пандемия подарила нам моду на трикотажную одежду в домашнем стиле. Уже который сезон мы с удовольствием носим трикотажные, приятные к телу костюмы, платья, топы, жилеты, кардиганы, брюки. Стилисты уверяют, что трикотажная одежда обязательно должна присутствовать в осеннем гардеробе каждой модницы.

Если на улице прохладно, можно добавить колготки; помните: что бы ни случилось, они не должны блестеть

Если на улице прохладно, можно добавить колготки; помните: что бы ни случилось, они не должны блестеть

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Удлиненное трикотажное платье-свитер с высокими сапогами и шляпой — в таком образе можно пойти на прогулку с подругой или даже на свидание.

Образ подходит и для работы в офисе, и для учебы

Образ подходит и для работы в офисе, и для учебы

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Пройти мимо трикотажных жилетов оверсайз мы не смогли. Носим их с рубашкой, футболкой или как самостоятельный элемент гардероба. Дополняем аксессуарами и экспериментируем с вариантами, ищем свой, в котором будет максимально комфортно.

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мода и стильосенний гардеробтренды 2021
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