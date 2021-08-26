Сразила наповал: 6 самых стильных вещей осени-2021 и 16 готовых образов с ними (больше никаких раздумий у шкафа)

Осень неумолимо приближается, вечерами мы уже чувствуем ее прохладное дыхание. Расставаться с летом совершенно не хочется, хоть плачь, да и рука не поднимается убирать летний гардероб с полок. Однако краем глаза мы всё равно заглядываемся на уютные осенние коллекции. Публикуем список вещей, необходимых в гардеробе для ранней осени, и показываем, что с чем носить.



Тренч

Номер один в списке необходимых вещей — в этом сезоне актуальны объемные оверсайз-тренчи в противовес классическим приталенным вариантам. В магазинах представлены преимущественно модели в бежевом цвете от светлого к темному, но это не значит, что на варианты в других оттенках не стоит обращать внимание. Черный, белый, молочный, хаки, синий — выбирайте тот, который нравится. В тренде также укороченные модели, тренчи из эко- и натуральной кожи.