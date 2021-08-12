Душат и тянут: 10 вещей в женском гардеробе, которые опасны для здоровья (легинсы не так безобидны)

Покупая ту или иную вещь, мы совершенно не задумываемся о том, что она может навредить нам. Красивая, хорошо сидит, цена устраивает — берем, логика такая. Мыслим чуть глубже — оказывается, минус одежды может быть не только в ее неудобстве или быстрой изнашиваемости. Существуют предметы гардероба, которые нарушают крово- и лимфоток, становятся рассадниками бактерий, неправильно распределяют нагрузку на наш организм (список можно продолжать). Мы составили список вещей, которые могут нанести вред вашему здоровью. Советуем носить их реже или отказаться вовсе.
Легинсы
Кто бы мог подумать, что в список вещей, которые могут нанести нам вред, попадут любимые многими женщинами легинсы? Не такие уж они и безобидные: есть теория, что их частое ношение приводит к дряблости кожи, развитию целлюлита и накоплению жировых отложений. Это происходит оттого, что легинсы слишком тесные, они сильно обтягивают ноги и тем самым нарушают кровообращение. Вывод простой — надеваем легинсы исключительно для занятий спортом, впрочем, как раз для этого их и придумали.
Черный купальник
Спрашиваете, чем насолил черный купальник? Первая мысль, которая приходит в голову, — черное быстрее нагревается на солнце. Это верное объяснение. Есть мнение, что черный купальник способствует развитию молочницы — появление неприятной болячки провоцирует факт, что темная ткань нижней части купальника сильно и быстро нагревается, тем самым дает развитие всяческим бактериям. Не спешите выбрасывать недавно приобретенную новую вещь, просто старайтесь носить черный купальник реже, если переживаете о своем здоровьем. Лучше, когда в вашем гардеробе присутствует несколько вариантов разных цветов.
Юбка макси
Спорная длина, которая то актуальна, то нет: мнение слишком часто меняется. Однако полагаем, что юбка макси есть у вас в гардеробе. Помимо того, что на край юбки элементарно можно наступить и упасть, так еще подол копит на себе огромное количество грязи, бактерий и микробов. Юбку макси рекомендуется стирать после каждой носки. Пришли домой, положили в корзину для грязного белья, но никак не обратно в шкаф.
Джинсы скинни
Стилисты в один голос твердят, что модель вот уже несколько сезонов неактуальная, ее почти не продают в магазинах, но женщины упрямо продолжают ее носить. В чем опасность скинни? В том же, в чем и у легинсов: слишком тесные джинсы или брюки нарушают кровообращение и при частой носке могут стать причиной ряда заболеваний мышц и сосудов. Увеличивается риск возникновения варикоза и развития целлюлита. Мы не призываем вас совсем отказаться от скинни, однако советуем носить их как можно реже.
Сумка на одно плечо
Кросс-боди, или сумка на одно плечо, — любимый повседневный вариант, но весьма коварный. Постоянное ношение сумки на одном и том же плече приводит к неравномерному распределению нагрузки на позвоночник, что со временем отзывается болями в спине и шее, нарушениями осанки и деформациями скелета. Чтобы избежать последствий, чередуйте сторону, на которой носите сумку, или меняйте на рюкзак или шопер, вариантов много.
Некачественная бижутерия
Мало того что некачественная бижутерия быстро теряет свой товарный вид, так еще и вызывает аллергические реакции на коже, раздражая ее. А еще мы не знаем, что входит в сплав этой подозрительно дешевой покупки — это могут быть токсичные частицы, вам же не хочется носить такое в ушах.
Корсеты
Недавно в моду снова вошли корсеты — под них продают специальные платья рубашечного кроя с пышными рукавами и акцентом на талии. Не спорим, смотрится эффектно, но не увлекайтесь — оставьте вариант для вечеринки. В повседневной носке корсет доставит вам массу дискомфорта, начиная от нарушения кровообращения и вплоть до воспаления лимфоузлов и заболевания внутренних органов.
Балетки
В этом году мы отпраздновали их громкое возвращение, накупили разных моделей и теперь радостно носим, меняя каждый день. Балетки действительно удобная обувь, современные модели правда очень красивые, но помним: постоянное ношение обуви на плоской подошве без смены и чередования с другой обувью вредит нам. Балетки, как и угги или кеды, из-за отсутствия изгиба для стопы могут привести к болям в суставах и стопах, а также вызвать сутулость.
Меховые наушники, митенки и гетры
Скоро осень, а значит, похолодание. Многие девушки в этот период любят носить наушники, митенки, гетры — смотрится игриво, почему нет. Носите, если нравится, но учитывайте момент: если наушники с мехом носить при температуре ниже минус 5 градусов, происходит температурный перепад между затылком и ушами. Это может стать причиной острых спазмов в сосудах головного мозга. Меховые наушники не спасают от холода, они как будто обманывают мозг, а организму кажется, что голове тепло. Подобную обманчивую сущность имеют митенки и гетры, так как они не дают тепла стратегическим областям — пальцам.
Прорезиненная обувь
Супермодные прорезиненные ботинки и сапоги, которые так настойчиво рекомендуют стилисты и блогеры, не так уж и хороши. В плане красоты, актуальности и стиля — да, а со стороны здоровья — нет. Дело в том, что материал, из которого делают непромокаемые сапоги (ПВХ, резина), не пропускает воздух. Испарения с ног остаются внутри сапога, и если носить такую обувь дольше пяти часов, то влажная среда способствует развитию грибка на ногах еще сильнее, чем ношение тесной обуви. Кроме того, резиновые сапоги нельзя надевать поверх синтетических носков или колготок — только на натуральные ткани. Учитывайте этот факт, время резиновой обуви не за горами.
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