Душат и тянут: 10 вещей в женском гардеробе, которые опасны для здоровья (легинсы не так безобидны)

Супермодные прорезиненные ботинки и сапоги, которые так настойчиво рекомендуют стилисты и блогеры, не так уж и хороши. В плане красоты, актуальности и стиля — да, а со стороны здоровья — нет. Дело в том, что материал, из которого делают непромокаемые сапоги (ПВХ, резина), не пропускает воздух. Испарения с ног остаются внутри сапога, и если носить такую обувь дольше пяти часов, то влажная среда способствует развитию грибка на ногах еще сильнее, чем ношение тесной обуви. Кроме того, резиновые сапоги нельзя надевать поверх синтетических носков или колготок — только на натуральные ткани. Учитывайте этот факт, время резиновой обуви не за горами.

