Спасите скинни: как носить устаревшие вещи, чтобы они смотрелись стильно — 7 простых схем, которые сэкономят деньги

Не успеешь глазом моргнуть, а мода уже снова поменялась. Вещи, в которых мы блистали
Белая рубашка по фигуре
Такая есть в гардеробе у каждой женщины, которая работает в офисе и не только. Если нет сил расстаться с любимой вещью, но при этом не хочется прослыть старомодной теткой, носите такую рубашку в качестве нижнего слоя, а поверх наденьте, к примеру, оверсайз-жилет (пусть воротник и низ изделия будут заметны) или прямого кроя жакет — так вы точно повысите градус стиля, а ваша старая рубашка заиграет новыми красками. Если дресс-код позволяет, то вместо жакета можно надеть уютный кардиган. В качестве второго слоя рубашка по фигуре — неудачный вариант, так как между тканью и телом должно быть пространство. Натянутая на топ узкая рубашка с вытачками будет смотреться нелепо.
Джинсы скинни
Самая дорогая сердцу вещь, с которой у многих больные отношения — понимаю, что не то, но бросить не могу. Выход — игра на контрасте: к облегающему низу добавьте объемный верх. Носите джинсы скинни с оверсайз-рубашкой, жакетом или жилетом в качестве второго слоя, надевая под него топ или базовую футболку. Обязательно выбирайте актуальные обувь и сумку — они отвлекут внимание от устаревшей модели джинсов. Разбавьте образ аксессуарами. На более прохладную погоду сочетайте джинсы скинни с объемным свитером и сапогами с широким голенищем — это может быть прорезиненная модель или сапоги в ковбойском стиле, казаки.
Трикотажный кардиган на пуговицах
Женщины активно носили такие в начале 2010-х — разноцветные модели продавались в каждом магазине. У многих они до сих пор остались, но вот беда — в современных реалиях «кофточки» смотрятся куце и просто. Предлагаем решение: носите такой кардиган не по привычной схеме (в качестве второго слоя на рубашку или футболку, как раньше), а как полноценный первый слой и заправляйте его в джинсы или юбки с высокой посадкой — пуговицы добавят образу оригинальности, а вы дадите старой вещи новую жизнь.
Тонкая водолазка
Как самостоятельный элемент гардероба такая водолазка смотрится уныло, одиноко и печально — ей явно не хватает пары. Тонкая водолазка потеряла статус и перекочевала в ряды в нижнего слоя — носите ее под низ платья, жилета, жакета или рубашки. Надевайте на водолазку аксессуары, например, цепи, не бойтесь комбинировать золото с серебром — на сегодняшний день это допустимо.
Платье с устаревшим верхом
Бывает, что верх платья невозможно устарел, а его длина и расцветка всё еще актуальны. Спасаем любимое платье мягким кашемировым свитером — смело надевайте и не переживайте, что будете выглядеть «как-то не так». Верхний слой скроет устаревший крой, но только при условии, что вещи гармонируют между собой. Разбавляйте образ аксессуарами, обувью и сумкой в цвет свитера или выберите оттенок, который впишется в цветовую палитру. Если верх платья не слишком выделяющийся и объемный, вместо свитера можно надеть жакет — помним, что в тренде широкие модели прямого кроя, будто с мужского плеча.
Узкая косуха по фигуре
Несколько лет назад мы выстраивались в очередь за облегающими кожанками — эти бунтарские малышки были в гардеробе у каждой стильной девчонки. Прошло время, и появляться в такой куртке в обществе стало не комильфо. Большинство женщин подобные модные заявления не смущают, но те, кто желает соответствовать современным тенденциям, вполне могли огорчиться — жалко отправлять в утиль дорогостоящую покупку. Предлагаем вариант, как стилизовать ее согласно новым законам: носите косуху не застегивая и играя на контрастах. Наденьте в качестве нижнего слоя платье миди актуального кроя или сочетайте ее с объемной базовой футболкой и широкими джинсами — модель клеш от бедра или джинсы-трубы. В образе обязательно должен быть перепад объемов — если косуха облегает вас, стильно будет смотреться расширенный к низу силуэт. Разбавляйте образ аксессуарами, сделайте акцент на сумке, помните про обувь — она также должна быть актуальной.
Облегающая джинсовка
В мире, где правит оверсайз, таким вещам не место. Любимая джинсовая куртка устарела буквально в считаные секунды и теперь пылится на полке и не дает покоя. Актуальны объемные модели — укороченные или удлиненные, да такие, что под низ можно надеть свитер из плотной шерсти и еще место останется. Сиротливо облегающие джинсовые курточки остались в прошлом. Лайфхак: если рука не поднимается избавиться от джинсовки, носите ее под низ верхнего изделия, например, наденьте под тренч или пальто. Для переменчивой погоды такой образ будет в самый раз, а вы будете смотреться интересно и свежо.
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