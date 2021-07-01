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Спасите скинни: как носить устаревшие вещи, чтобы они смотрелись стильно — 7 простых схем, которые сэкономят деньги

Как стильно обыграть старые вещи, если их жалко: стилизация устаревших вещей — примеры с фото

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Несколько модных советов, как вдохнуть жизнь в старые джинсы и обтягивающий свитерок

Несколько модных советов, как вдохнуть жизнь в старые джинсы и обтягивающий свитерок

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Не успеешь глазом моргнуть, а мода уже снова поменялась. Вещи, в которых мы блистали 2 года назад, уже неактуальны. Что тогда говорить о сезоне 2017–2018? Всё давно поросло мхом. Пробирает тоска, когда видишь вещи из собственного шкафа на картинках в списке с названием антитренд. Но унывать — не в наших правилах: рассказываем, как стилизовать устаревшие вещи на современный лад (это не сложно) и сэкономить бюджет.

Белая рубашка по фигуре

Узкая белая рубашка не значит классическая

Узкая белая рубашка не значит классическая

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Такая есть в гардеробе у каждой женщины, которая работает в офисе и не только. Если нет сил расстаться с любимой вещью, но при этом не хочется прослыть старомодной теткой, носите такую рубашку в качестве нижнего слоя, а поверх наденьте, к примеру, оверсайз-жилет (пусть воротник и низ изделия будут заметны) или прямого кроя жакет — так вы точно повысите градус стиля, а ваша старая рубашка заиграет новыми красками. Если дресс-код позволяет, то вместо жакета можно надеть уютный кардиган. В качестве второго слоя рубашка по фигуре — неудачный вариант, так как между тканью и телом должно быть пространство. Натянутая на топ узкая рубашка с вытачками будет смотреться нелепо.

Джинсы скинни

Скинни вот уже несколько сезонов держатся на волоске, и всё из-за большой любви женщин к этой модели

Скинни вот уже несколько сезонов держатся на волоске, и всё из-за большой любви женщин к этой модели

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Самая дорогая сердцу вещь, с которой у многих больные отношения — понимаю, что не то, но бросить не могу. Выход — игра на контрасте: к облегающему низу добавьте объемный верх. Носите джинсы скинни с оверсайз-рубашкой, жакетом или жилетом в качестве второго слоя, надевая под него топ или базовую футболку. Обязательно выбирайте актуальные обувь и сумку — они отвлекут внимание от устаревшей модели джинсов. Разбавьте образ аксессуарами. На более прохладную погоду сочетайте джинсы скинни с объемным свитером и сапогами с широким голенищем — это может быть прорезиненная модель или сапоги в ковбойском стиле, казаки.

Трикотажный кардиган на пуговицах

Мы привыкли носить вещи по определенной схеме. Разрушайте стереотипы, смотрите на одежду новым взглядом

Мы привыкли носить вещи по определенной схеме. Разрушайте стереотипы, смотрите на одежду новым взглядом

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Женщины активно носили такие в начале 2010-х — разноцветные модели продавались в каждом магазине. У многих они до сих пор остались, но вот беда — в современных реалиях «кофточки» смотрятся куце и просто. Предлагаем решение: носите такой кардиган не по привычной схеме (в качестве второго слоя на рубашку или футболку, как раньше), а как полноценный первый слой и заправляйте его в джинсы или юбки с высокой посадкой — пуговицы добавят образу оригинальности, а вы дадите старой вещи новую жизнь.

Тонкая водолазка

Обязательно заправляйте водолазку в нижнее изделие, не натягивайте на пояс брюк или <nobr class="_">юбки —</nobr> так вы нарушите пропорции тела и визуально добавите себе пару лишних сантиметров в объеме

Обязательно заправляйте водолазку в нижнее изделие, не натягивайте на пояс брюк или юбки — так вы нарушите пропорции тела и визуально добавите себе пару лишних сантиметров в объеме

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Как самостоятельный элемент гардероба такая водолазка смотрится уныло, одиноко и печально — ей явно не хватает пары. Тонкая водолазка потеряла статус и перекочевала в ряды в нижнего слоя — носите ее под низ платья, жилета, жакета или рубашки. Надевайте на водолазку аксессуары, например, цепи, не бойтесь комбинировать золото с серебром — на сегодняшний день это допустимо.

Платье с устаревшим верхом

Как вариант — обрезать верх платья и перешить его в юбку (подходит для любительниц рукоделия)

Как вариант — обрезать верх платья и перешить его в юбку (подходит для любительниц рукоделия)

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Бывает, что верх платья невозможно устарел, а его длина и расцветка всё еще актуальны. Спасаем любимое платье мягким кашемировым свитером — смело надевайте и не переживайте, что будете выглядеть «как-то не так». Верхний слой скроет устаревший крой, но только при условии, что вещи гармонируют между собой. Разбавляйте образ аксессуарами, обувью и сумкой в цвет свитера или выберите оттенок, который впишется в цветовую палитру. Если верх платья не слишком выделяющийся и объемный, вместо свитера можно надеть жакет — помним, что в тренде широкие модели прямого кроя, будто с мужского плеча.

Узкая косуха по фигуре

Почти любую устаревшую вещь можно стилизовать на современный лад при помощи актуальных аксессуаров

Почти любую устаревшую вещь можно стилизовать на современный лад при помощи актуальных аксессуаров

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Несколько лет назад мы выстраивались в очередь за облегающими кожанками — эти бунтарские малышки были в гардеробе у каждой стильной девчонки. Прошло время, и появляться в такой куртке в обществе стало не комильфо. Большинство женщин подобные модные заявления не смущают, но те, кто желает соответствовать современным тенденциям, вполне могли огорчиться — жалко отправлять в утиль дорогостоящую покупку. Предлагаем вариант, как стилизовать ее согласно новым законам: носите косуху не застегивая и играя на контрастах. Наденьте в качестве нижнего слоя платье миди актуального кроя или сочетайте ее с объемной базовой футболкой и широкими джинсами — модель клеш от бедра или джинсы-трубы. В образе обязательно должен быть перепад объемов — если косуха облегает вас, стильно будет смотреться расширенный к низу силуэт. Разбавляйте образ аксессуарами, сделайте акцент на сумке, помните про обувь — она также должна быть актуальной.

Облегающая джинсовка

Облегающую джинсовку можно <nobr class="_">обрезать —</nobr> получится укороченный вариант. Добавьте к ней объемные джинсы другого тона или светлые широкие брюки

Облегающую джинсовку можно обрезать — получится укороченный вариант. Добавьте к ней объемные джинсы другого тона или светлые широкие брюки

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В мире, где правит оверсайз, таким вещам не место. Любимая джинсовая куртка устарела буквально в считаные секунды и теперь пылится на полке и не дает покоя. Актуальны объемные модели — укороченные или удлиненные, да такие, что под низ можно надеть свитер из плотной шерсти и еще место останется. Сиротливо облегающие джинсовые курточки остались в прошлом. Лайфхак: если рука не поднимается избавиться от джинсовки, носите ее под низ верхнего изделия, например, наденьте под тренч или пальто. Для переменчивой погоды такой образ будет в самый раз, а вы будете смотреться интересно и свежо.

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