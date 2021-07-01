Спасите скинни: как носить устаревшие вещи, чтобы они смотрелись стильно — 7 простых схем, которые сэкономят деньги

Такая есть в гардеробе у каждой женщины, которая работает в офисе и не только. Если нет сил расстаться с любимой вещью, но при этом не хочется прослыть старомодной теткой, носите такую рубашку в качестве нижнего слоя, а поверх наденьте, к примеру, оверсайз-жилет (пусть воротник и низ изделия будут заметны) или прямого кроя жакет — так вы точно повысите градус стиля, а ваша старая рубашка заиграет новыми красками. Если дресс-код позволяет, то вместо жакета можно надеть уютный кардиган. В качестве второго слоя рубашка по фигуре — неудачный вариант, так как между тканью и телом должно быть пространство. Натянутая на топ узкая рубашка с вытачками будет смотреться нелепо.

