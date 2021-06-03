Раздевайтесь и ложитесь: 35 модных купальников этого лета (внутри модели для любой фигуры)

Ника Архипова — стилист формата plus size. Мы попросили ее подсказать, на какую модель купальника обратить внимание девушкам с пышными формами. Ника не считает полную фигуру приговором, означающим, что носить нужно только слитный купальник или заматываться в парео с ног до головы — существует много разных вариантов, которые могут выгодно подчеркнуть ваши достоинства и скрыть все, что вам не нравится.



— Если мы предпочитаем слитную модель, то выбираем ту, что с поддержкой брюшной стенки и сформированными чашками — она подтягивает и сужает фигуру. Диагональные линии, рисунок или, например, перекрестный крой также визуально сузят фигуру, — объясняет Ника.



— При выборе раздельного купальника трусики стилист советует выбирать с высокой талией. Визуально наши ноги начинаются там, где заканчивается талия — и, выбрав такую модель, мы сможем убить сразу двух зайцев — удлинить ноги и подтянуть зону живота. Что касается лифа — если грудь небольшая, то выбираем самый обычный, без чашек, а если объемная — то принцип такой же, как при выборе бюстгальтера: с хорошей поддержкой и сформированными чашками.

