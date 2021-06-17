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Пахнешь как Джоли: 5 бюджетных ароматов для лета, которые обожают звезды (модницы выбирают запах чистоты и резины)

Восточная пряность или цветочная поляна, а может, аромат хирургической чистоты или органических отходов — выбор за вами

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Внимание, после прочтения этой статьи появляется нестерпимое желание бежать в парфюмерный магазин

Внимание, после прочтения этой статьи появляется нестерпимое желание бежать в парфюмерный магазин

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Летом хочется благоухать цветами, свежестью, ягодами или фруктами, но когда дело доходит до покупки духов — глаза разбегаются, а ноздри отказываются работать уже на третьем флаконе. Мы обратились за советами к экспертам и попросили их подсказать, на какие бюджетные ароматы стоит обратить внимание — ими пользуются даже звезды, а их выбору можно доверять. Парфюмеры поделились рекомендациями и назвали самые трендовые ароматы сезона (вы удивитесь).

К категории бюджетных ароматов инди-парфюмер Анна Иванова относит линейки масс-маркета, некоторые варианты из люкса и нишевые, авторские ароматы стоимостью до 7000 рублей из расчета цены на компоненты и тару.

Меган Маркл
Wild Bluebell от Jo Malone за 4550 рублей

Актриса и модель Меган Маркл (герцогиня Сассекская, жена принца Гарри) пользуется ароматом Wild Bluebell от Jo Malone — это легкий цветочный весенний аромат с нотками колокольчика, красного яблока, пионов, жасмина, розы и левкоя. Анна Иванова говорит, что духи могут понравиться тем, что ищет не слишком приторный цветочный аромат. В магазине их можно найти за 4550 рублей за 30 мл и 9100 рублей за 100 мл.

Парфюмеры описывают аромат как роскошный и соблазнительный

Парфюмеры описывают аромат как роскошный и соблазнительный

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Анджелина Джоли

Black Bvlgari за 3350 рублей
1969 от Histoires de parfums за 2600 рублей

Цена на аромат Black Bvlgari начинается от 3350 рублей и заканчивается в районе 10 000 рублей. Анна Иванова описывает одеколон как восточно-древесный мужской аромат с характером. Парфюмер отмечает, что тоже не делит ароматы на мужские и женские, считает, что если нравится, то не стоит обращать внимание на надпись.

В обоих ароматах присутствуют восточные пряные ноты

В обоих ароматах присутствуют восточные пряные ноты

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Парфюмерный стилист Ирена Казаку добавляет, что одним из любимых ароматов голливудской актрисы остается 1969 от Histoires de Parfums — восточно-пряный, где верхняя нота — персик, средняя отвечает за пряность: кардамон, роза и гвоздика, белые цветы и база из мексиканского шоколада, пачули, кофе и мускуса. Цена за 60 мл начинается от 2600 рублей за 15 мл, 6900 рублей за 60 мл.

Ева Мендес
Knowing от Estee Lauder за 2699 рублей

Один из любимых ароматов актрисы Евы Мендес парфюмер Анна Иванова относит к шипровой классике парфюмерии (шипровые — семейство ароматов, основу которых составляют дубовый мох, цитрусовые, цветочные, древесные и мускусные ноты. — Прим. ред.). Knowing от Estee Lauder описывают как утонченный, роскошный аромат, излучающий уверенность. В парфюмерных магазинах и на сайтах его можно найти начиная от 2699 рублей за 30 мл и 5486 рублей — за 75 мл со скидками, без скидок цена возрастает — 5460 рублей и 8445 рублей.

Говорят, что Эвелин Лаудер создала парфюмерную воду под впечатлением от аромата садовых цветов на юге Франции

Говорят, что Эвелин Лаудер создала парфюмерную воду под впечатлением от аромата садовых цветов на юге Франции

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Камила Мендес

Daisy Marc Jacobs за 2360 рублей

Звезда телесериала «Ривердэйл» предпочитает цветочный аромат от Марка Джейкобса, который сейчас можно найти со скидкой за 2360 рублей (30 мл). Без скидки цена парфюмерной воды начинается от 4720 рублей. Daisy описывают как женственный, соблазнительный и кокетливый аромат — коктейль из ягод, фруктов, трав, ванили и мускуса.

В основе аромата лежат ноты листьев фиалки

В основе аромата лежат ноты листьев фиалки

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Какой аромат выбрать на лето?

Парфюмерный стилист Ирена Казаку на лето советует выбирать что-то легкое, цитрусовое, акватическое и цветочное.

— Однако, если посмотреть на Восток, люди там круглый год живут в жаре и носят плотные ароматы. Поэтому моя рекомендация — носите то, что вам нравится. В жару ароматы раскрываются быстрее, нужно это обязательно учитывать при выборе парфюма. Если говорить про бюджетные ароматы — обратите внимание на российский бренд MayMe, конкретно на аромат Just berried, там очень освежающая нота черной смородины. Также попробуйте коллекцию «Ароматы природы» от Brocard, там все ароматы идеально подойдут для лета, — советует парфюмер.

Анна Иванова напоминает: главное — не переусердствовать с духами, не только летом, в любое время года. Эксперт также рекомендует марку Brocard и предлагает обратить внимание на одеколон 4711.

— Но не стоит ждать от него стойкости. У одеколона самый низкий процент содержания душистых веществ и цитрусовые ноты очень летучи, а значит, радуют нас недолго. Есть еще марка Jenny Glow, которая вдохновилась Jo Malone, тоже хороший вариант для лета — говорит парфюмер.

MayMe, аромат Just berried: <nobr class="_">15 мл</nobr> — <nobr class="_">3500 рублей</nobr>, <nobr class="_">50 мл</nobr> — <nobr class="_">7000 рублей</nobr><br />Jenny Glow: 80 мл — <nobr class="_">7074 рубля</nobr><br />Оба аромата парфюмеры рекомендуют попробовать на лето

MayMe, аромат Just berried: 15 мл3500 рублей, 50 мл7000 рублей
Jenny Glow: 80 мл — 7074 рубля
Оба аромата парфюмеры рекомендуют попробовать на лето

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Среди небюджетного сегмента парфюмер советует попробовать нишевые ароматы. Например, Archetipo Mendittorosa отправит вас в хвойный лес, где вы ощутите прохладу и запах сухих веток.

— Аромат Sine tempore Arte Profumi с ветивером и лаймом подойдет как мужчине, так и женщине. Когда я вспоминаю лето, то сразу думаю о Peppermint Comme des Garçons. Мята — это беспроигрышный вариант, если не любите цитрусовые, но хочется свежести. К летним ароматам можно добавить The Yulong Armani Prive — чайно-цветочная тема: молодые листочки чая и нежные лепестки жасмина с легким намеком пудры, — говорит эксперт.

Эти два аромата выходят за рамки бюджетных, но если есть возможность попробовать — почему нет?<br />Archetipo Mendittorosa: 100 мл — <nobr class="_">24 940 рублей</nobr><br />The Yulong Armani Prive: 100 мл — <nobr class="_">18 990 рублей</nobr>

Эти два аромата выходят за рамки бюджетных, но если есть возможность попробовать — почему нет?
Archetipo Mendittorosa: 100 мл — 24 940 рублей
The Yulong Armani Prive: 100 мл — 18 990 рублей

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Выбираем аромат под себя

— Как выбрать? Нюхать и выбирать, что нравится. Потом сложится общая картинка предпочтений: кедр я люблю, а вот сандал — нет, к примеру. Исходя из этого уже придет понимание, что стоит понюхать, нанести на кожу, посмотреть раскрытие, а что и вовсе можно не трогать. Точно также будет и с рекомендациями блогеров. Главное условие — понимать себя, никто не знает вас лучше, чем вы сами. Пробуйте, — советует парфюмер Анна Иванова.

Какие ароматы сейчас в тренде

Парфюмерный стилист Ирена Казаку отмечает, что тренды в парфюмерии меняются не так быстро, как в моде. В последнее время в тренде ноты соли и всё, что связано с чистотой.

— В период пандемии фокус внимания сдвинулся на стерильность, поэтому предпочтения в ароматах бессознательно сдвинулись тоже на ощущение чистоты и безопасности, — говорит эксперт.

Например, аромат от Paco Rabanne Genius Me пахнет хирургической чистотой — в его основе лежат ноты сочной апельсиновой цедры, сменяющиеся звонкими металлическими нотами, которые в свою очередь переходят в ноту чистоты. Genius Me прозвали ароматом, который пахнет чистым телом, его стоимость — 5449 рублей. Nasomatto Fantomas — органические отходы: дыня, карамель, фрукты, пластик, резина, дым. Стоимость — 9300 рублей. J.F. Schwarzlose Berlin Zeitgeist назвали забытой вазой: слегка солоноватая вода служит в Zeitgeist фоном для букета цветов с жилистыми стеблями. Вся эта композиция достаточно долго настаивается в вазе, пока не приходит время ее вымывать. Тогда на смену морским нотам приходят мыльные оттенки мускуса. Стоимость такого аромата — 12 900 рублей.

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духибюджетные ароматыкак выбрать духи на лето
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