Пахнешь как Джоли: 5 бюджетных ароматов для лета, которые обожают звезды (модницы выбирают запах чистоты и резины)

Летом хочется благоухать цветами, свежестью, ягодами или фруктами, но когда дело доходит до покупки духов — глаза разбегаются, а ноздри отказываются работать уже на третьем флаконе. Мы обратились за советами к экспертам и попросили их подсказать, на какие бюджетные ароматы стоит обратить внимание — ими пользуются даже звезды, а их выбору можно доверять. Парфюмеры поделились рекомендациями и назвали самые трендовые ароматы сезона (вы удивитесь).
К категории бюджетных ароматов инди-парфюмер Анна Иванова относит линейки масс-маркета, некоторые варианты из люкса и нишевые, авторские ароматы стоимостью до
Меган Маркл
Wild Bluebell от Jo Malone за
Актриса и модель Меган Маркл (герцогиня Сассекская, жена принца Гарри) пользуется ароматом Wild Bluebell от Jo Malone — это легкий цветочный весенний аромат с нотками колокольчика, красного яблока, пионов, жасмина, розы и левкоя. Анна Иванова говорит, что духи могут понравиться тем, что ищет не слишком приторный цветочный аромат. В магазине их можно найти за
Анджелина Джоли
Black Bvlgari за
1969 от Histoires de parfums за
Цена на аромат Black Bvlgari начинается от
Парфюмерный стилист Ирена Казаку добавляет, что одним из любимых ароматов голливудской актрисы остается 1969 от Histoires de Parfums — восточно-пряный, где верхняя нота — персик, средняя отвечает за пряность: кардамон, роза и гвоздика, белые цветы и база из мексиканского шоколада, пачули, кофе и мускуса. Цена за
Ева Мендес
Knowing от Estee Lauder за
Один из любимых ароматов актрисы Евы Мендес парфюмер Анна Иванова относит к шипровой классике парфюмерии (шипровые — семейство ароматов, основу которых составляют дубовый мох, цитрусовые, цветочные, древесные и мускусные ноты. —
Камила Мендес
Daisy Marc Jacobs за
Звезда телесериала «Ривердэйл» предпочитает цветочный аромат от Марка Джейкобса, который сейчас можно найти со скидкой за
Какой аромат выбрать на лето?
Парфюмерный стилист Ирена Казаку на лето советует выбирать что-то легкое, цитрусовое, акватическое и цветочное.
— Однако, если посмотреть на Восток, люди там круглый год живут в жаре и носят плотные ароматы. Поэтому моя рекомендация — носите то, что вам нравится. В жару ароматы раскрываются быстрее, нужно это обязательно учитывать при выборе парфюма. Если говорить про бюджетные ароматы — обратите внимание на российский бренд MayMe, конкретно на аромат Just berried, там очень освежающая нота черной смородины. Также попробуйте коллекцию «Ароматы природы» от Brocard, там все ароматы идеально подойдут для лета, — советует парфюмер.
Анна Иванова напоминает: главное — не переусердствовать с духами, не только летом, в любое время года. Эксперт также рекомендует марку Brocard и предлагает обратить внимание на одеколон 4711.
— Но не стоит ждать от него стойкости. У одеколона самый низкий процент содержания душистых веществ и цитрусовые ноты очень летучи, а значит, радуют нас недолго. Есть еще марка Jenny Glow, которая вдохновилась Jo Malone, тоже хороший вариант для лета — говорит парфюмер.
Среди небюджетного сегмента парфюмер советует попробовать нишевые ароматы. Например, Archetipo Mendittorosa отправит вас в хвойный лес, где вы ощутите прохладу и запах сухих веток.
— Аромат Sine tempore Arte Profumi с ветивером и лаймом подойдет как мужчине, так и женщине. Когда я вспоминаю лето, то сразу думаю о Peppermint Comme des Garçons. Мята — это беспроигрышный вариант, если не любите цитрусовые, но хочется свежести. К летним ароматам можно добавить The Yulong Armani Prive — чайно-цветочная тема: молодые листочки чая и нежные лепестки жасмина с легким намеком пудры, — говорит эксперт.
Выбираем аромат под себя
— Как выбрать? Нюхать и выбирать, что нравится. Потом сложится общая картинка предпочтений: кедр я люблю, а вот сандал — нет, к примеру. Исходя из этого уже придет понимание, что стоит понюхать, нанести на кожу, посмотреть раскрытие, а что и вовсе можно не трогать. Точно также будет и с рекомендациями блогеров. Главное условие — понимать себя, никто не знает вас лучше, чем вы сами. Пробуйте, — советует парфюмер Анна Иванова.
Какие ароматы сейчас в тренде
Парфюмерный стилист Ирена Казаку отмечает, что тренды в парфюмерии меняются не так быстро, как в моде. В последнее время в тренде ноты соли и всё, что связано с чистотой.
— В период пандемии фокус внимания сдвинулся на стерильность, поэтому предпочтения в ароматах бессознательно сдвинулись тоже на ощущение чистоты и безопасности, — говорит эксперт.
Например, аромат от Paco Rabanne Genius Me пахнет хирургической чистотой — в его основе лежат ноты сочной апельсиновой цедры, сменяющиеся звонкими металлическими нотами, которые в свою очередь переходят в ноту чистоты. Genius Me прозвали ароматом, который пахнет чистым телом, его стоимость —
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