Пахнешь как Джоли: 5 бюджетных ароматов для лета, которые обожают звезды (модницы выбирают запах чистоты и резины)

Летом хочется благоухать цветами, свежестью, ягодами или фруктами, но когда дело доходит до покупки духов — глаза разбегаются, а ноздри отказываются работать уже на третьем флаконе. Мы обратились за советами к экспертам и попросили их подсказать, на какие бюджетные ароматы стоит обратить внимание — ими пользуются даже звезды, а их выбору можно доверять. Парфюмеры поделились рекомендациями и назвали самые трендовые ароматы сезона (вы удивитесь).



К категории бюджетных ароматов инди-парфюмер Анна Иванова относит линейки масс-маркета, некоторые варианты из люкса и нишевые, авторские ароматы стоимостью до 7000 рублей из расчета цены на компоненты и тару.