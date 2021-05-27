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Как две капли воды: 9 удивительно похожих вещей из люкса и масс-маркета — угадайте, какая в 100 раз дороже?

Мы специально перепутали дорогущие аксессуары с их дешевыми аналогами. Посмотрим, как вы справитесь

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Одна из этих сумочек стоит в <nobr class="_">100 раз</nobr> дороже. Сможете сделать правильный выбор?

Одна из этих сумочек стоит в 100 раз дороже. Сможете сделать правильный выбор?

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Масс-маркет подарил модницам ни с чем не сравнимую возможность — купить последние новинки с подиумов по цене 10 обедов в школьной столовой. Иногда версии, которые предлагает нам массовый рынок, даже лучше своих оригиналов с подиума (по крайней мере, внешне). Но вы-то разбираетесь в моде и вас не проведешь. Мы собрали подборку очень дорогих экземпляров с модных показов и их дешевых братьев-близнецов. Сможете угадать, где кто?

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