Как две капли воды: 9 удивительно похожих вещей из люкса и масс-маркета — угадайте, какая в 100 раз дороже?

Масс-маркет подарил модницам ни с чем не сравнимую возможность — купить последние новинки с подиумов по цене
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Масс-маркет подарил модницам ни с чем не сравнимую возможность — купить последние новинки с подиумов по цене
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