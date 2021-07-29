Та самая ягодка: 8 фатальных ошибок в стиле женщин после 50 (чем опасны стройнящий черный и блеск у лица)

Излишняя открытость

Возраст, как правило, выдает не лицо, а иные участки тела: руки, шея, зона декольте. Глубокие вырезы в зрелом возрасте не всегда смотрятся выигрышно. Если цель — выглядеть моложе, то сарафан с бретельками и кроп-топ лучше оставить в магазине.



— Если вы в поиске новых отношений или хотите возобновить огонек тех, что есть сейчас, излишняя открытость груди, колен приведет к короткому результату и легкомысленному выбору. А если вы создадите образ-загадку, то и эффект будет более глубинным. Если очень хочется пошалить, сделайте леопардовый принт на ногтях, дайте сигнал охоты, — подсказывает стилист Яна Арутюнова.

Слишком яркие принты

Принты нужно уметь носить, порой даже самые продвинутые модницы не справляются с этой задачей. Чтобы образ заиграл, недостаточно одного платья цвета «леопард» — в дополнение нужны правильно подобранные аксессуары, обувь, макияж и прическа. В противном случае вы потеряетесь за яркой тканью и рискуете выглядеть нелепо: в юности такая ошибка не бросается в глаза, а в зрелом возрасте выдает отсутствие вкуса. Еще одна боль — яркая кофточка, тот самый красочный принт на синтетических блузах, которые продаются в торговых рядах на рынках. Подобная вещь накинет ее обладательнице лет пять, а то и десять.