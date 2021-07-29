Та самая ягодка: 8 фатальных ошибок в стиле женщин после 50 (чем опасны стройнящий черный и блеск у лица)

С возрастом многие женщины перестают следить за течением моды, отмахиваясь: «Это для молодых». Всё чаще вместо стильных пиджаков и рубашек, трендовых платьев и ультрамодных брюк в их гардеробе появляются бесформенные вещи, купленные лишь бы было что надеть и прикрыть лишние килограммы. Градус стиля неумолимо падает вниз, и красивая женщина превращается в тетку. Мы поговорили со стилистами и попросили их выделить основные ошибки в стиле у женщин за 50 (всё на самом деле просто).
Несоблюдение пропорций
Довольно часто в стремлении прикрыть определенные участки фигуры женщины, сами того не подозревая, нарушают пропорции и визуально добавляют себе лишний объём. Обычно это происходит из-за любви к мешковатой бесформенной одежде, которая совершенно не красит. Существует и обратная ситуация — продемонстрировать через облегающую одежду, что, несмотря на возраст, фигура еще ничего.
— Если вы надеваете облегающую одежду в мягких частях тела (живот, бёдра, верхняя часть рук), то вы, акцентируя на них внимание, прибавляете визуально пару сантиметров. Создается иллюзия, что вещь вам мала по размеру. Например, не стоит надевать юбку-карандаш на бёдра или ноги, которые хотите скрыть, — пусть это будет полуприлегающий силуэт с воздухом между телом и тканью. Вторая сторона медали, когда под балахонистой одеждой женщина хочет спрятать себя. Прием также работает не в вашу пользу, создавая эффект шарика. Но если вам нравится носить просторную одежду, попробуйте открыть самые тонкие части тела: щиколотку или запястье, — подсказывает стилист Яна Арутюнова.
Неподходящие оттенки в одежде
С возрастом женщины отказываются от ярких цветов в гардеробе и постепенно переходят на темную сторону. Малоизвестный, но важный факт: черный, хоть и считается классическим цветом, является также очень коварным — женщин с пышными формами он будет еще сильнее полнить, а если надеть черную вещь в портретную зону, то можно невыгодно подчеркнуть все несовершенства кожи и сделать акцент на морщинах.
— Как узнать свои оттенки? Поиграйте с вещами своего гардероба. Поставьте зеркало лицом к окну, возьмите 5–6 блузок из вашего гардероба и прикладывайте к себе, смотрите, как меняется оттенок вашей кожи, как подтягивается или, наоборот, обвисает овал лица, как разглаживаются или, наоборот, добавляются морщины. Таким способом вы легко найдете свою тональность. Правильно подобранные оттенки в одежде помогают подобрать и прическу, и окрашивание, и даже маникюр. Не рекомендую выбирать темные оттенки — они добавляют возраст. Не стоит носить блеск у лица, так как он подсвечивает морщины, как зеркало, — советует стилист.
Излишняя открытость
Возраст, как правило, выдает не лицо, а иные участки тела: руки, шея, зона декольте. Глубокие вырезы в зрелом возрасте не всегда смотрятся выигрышно. Если цель — выглядеть моложе, то сарафан с бретельками и кроп-топ лучше оставить в магазине.
— Если вы в поиске новых отношений или хотите возобновить огонек тех, что есть сейчас, излишняя открытость груди, колен приведет к короткому результату и легкомысленному выбору. А если вы создадите образ-загадку, то и эффект будет более глубинным. Если очень хочется пошалить, сделайте леопардовый принт на ногтях, дайте сигнал охоты, — подсказывает стилист Яна Арутюнова.
Слишком яркие принты
Принты нужно уметь носить, порой даже самые продвинутые модницы не справляются с этой задачей. Чтобы образ заиграл, недостаточно одного платья цвета «леопард» — в дополнение нужны правильно подобранные аксессуары, обувь, макияж и прическа. В противном случае вы потеряетесь за яркой тканью и рискуете выглядеть нелепо: в юности такая ошибка не бросается в глаза, а в зрелом возрасте выдает отсутствие вкуса. Еще одна боль — яркая кофточка, тот самый красочный принт на синтетических блузах, которые продаются в торговых рядах на рынках. Подобная вещь накинет ее обладательнице лет пять, а то и десять.
— Правило меры работает в любом возрасте. Если вам хочется надеть вещь с принтом, то расположите его в самой выигрышной части тела, а ту зону, которую хочется скрыть, оставьте максимально минималистичной, без яркого акцента и блеска. Герои мультфильмов, сердца, животные на одежде сделают образ смешным, а не элегантным. Отдавайте предпочтение однотонным вещам, подобранным под черты лица и объемы тела. Помним, что чем крупнее девушка, тем крупнее принт, и наоборот. Из анималистических принтов я бы предложила змеиный, он актуален для всех возрастов и считается самым безопасным, в отличие от того же леопарда, который нужно уметь носить, — объясняет эксперт.
Привязанность к старым вещам
Сложно успевать за течением моды и стремительно меняющимися трендами. Еще сложнее расстаться с любимой вещью, купленной пять лет назад, и признать, что она устарела во всех смыслах, даже несмотря на идеально сохранившейся внешний вид. Современная мода только на первый взгляд кажется пугающей, но если присмотреться, то можно увидеть, что она акцентирует внимание на комфорте и свободе выбора, совсем не обязательно цепляться за привычное старьё. Отложите эти вещи из поля зрения и попробуйте начать наполнять гардероб новыми базовыми вещами — не заметите, как втянитесь, а окружающие отметят ваш вкус и красоту.
— Жизнь меняется, обстоятельства меняются, мы меняемся, а вещи всё одни и те же — либо слишком взрослые, либо слишком молодые. Зная свою индивидуальность и стиль, можно почувствовать себя в своем возрасте очень свежо и молодо, — говорит стилист.
Невнимание к деталям
Детали — это то, что заставляет ваш образ играть: аксессуары, прическа, макияж. Если вы наденете платье актуального кроя и дополните его бусами из шкатулки молодости, то испортите образ до невозможности. Если присутствует желание одеваться красиво, а не просто одеваться, следите за тем, что современно, что продают в магазинах, в торговых центрах, как выглядят манекены. Тренируйте насмотренность. Белая рубашка актуальна, но если это приталенная рубашка с рукавом-фонариком, снимите ее. Если вы уже несколько лет не меняли сумку, советуем это сделать — она существенно повышает или понижает градус стиля. Украшения из золота, купленные десять лет назад, на время уберите — они на сегодняшний день не в приоритете.
Бабушкина обувь
Неправильно подобранная обувь может сильно испортить образ. Дело даже не в каблуках, хотя с возрастом их становится носить чуть тяжелее. Старомодные туфли, босоножки, устаревший мыс — всё это молниеносно убивает стиль. Забудьте про обувь с перфорацией, про модели на пробковой подошве, про круглоносые балетки. В магазинах масса вариантов на плоском ходу — это могут быть лоферы, мокасины, кроссовки, кеды и ботинки. То, что это обувь для молодых, всего лишь предубеждение — смело надевайте.
Фактура ткани
Рыхлые и с эффектом помятости ткани визуально усиливают возрастные изменения. Конечно же, ткани с гладкой и более плотной фактурой не сделают нас моложе, но сгладят неровности.
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