«Не ем, а пробую»: красотки старше 50 лет с шикарными фигурами — о том, как им удается выглядеть моложе

Говорят, с возрастом женщине не удержать фигуру в форме: противные лишние килограммы все равно прорвутся наружу и с комфортом распределятся по всему телу. Удобно принять такую позицию как оправдание для себя и со спокойной душой пить чай с бубликом.
Героини нашей статьи с блеском доказали обратное: быть стройной можно в любом возрасте, если прилагать к этому усилия. Ради справедливости скажем, что генетика и образ жизни играют здесь далеко не последнюю роль. Эти женщины, как и в молодости, ловят восхищенные взгляды и получают миллион комплиментов. Мы спросили у них, как сохранить девичью фигуру.
Раиса Горохова, 64 года, на пенсии, в прошлом инженер-конструктор
— После сорока лет я стала замечать, что мой вес неуклонно растёт. Думаю, что это знакомо многим. Бытует мнение, что с возрастом все женщины полнеют и это как бы нормально. И еще я слышала, что дочки наследуют формы матерей: «Посмотри на свою тещу, и ты поймешь, какой станет твоя жена через 30 лет».
Моя мама весила более 100 кг, и мне не хотелось идти по ее стопам, но мотивации не хватало, и мне казалось, что ем я немного. Но внезапно у меня появилась просто улетная мотивация: дочь собиралась выбросить пальто, а оно мне очень нравилось. Я примерила — не сходится, и в течение буквально 1–2 минут решила, что мне надо уменьшить объем талии на 4–5 см. Базовые знания у меня к тому моменту были, ведь все мы в принципе знаем грехи за собой в питании. Понедельника я ждать не стала, начала резко, с питания.
Меню я себе составила из обычных для нашей природной полосы продуктов: каши, кисломолочные продукты, творог, яйца вареные, днем овощной суп типа минестроне, рыба или белое мясо отварное с припущенными овощами вечером, фрукты — все самое обычное без трюфелей, авокадо и рябчиков. Сахар, хлеб и соль на то время исключила.
Плюс к этому — гимнастика по утрам и вечерняя ходьба 5 км быстрым шагом ежедневно в любую погоду. В течение двух месяцев я сбросила 10 кг и стала весить 58 кг. Этот вес я держу уже более 15 лет. Я большая сладкоежка, но выход для себя нашла: сделала по средам разгрузочные дни на горьком 90% шоколаде, 150 граммов в сутки. Организм от такой диеты ликовал.
Поддерживать вес легче, чем сбросить, и теперь я всегда думаю о том, что я ем. Жесткой диеты у меня нет, но я по-прежнему ограничиваю себя в жареном, копченом, в продуктах, приготовленных промышленным способом. Я готовлю сама. И я счастлива, что научилась жить без обезболивающих препаратов.
Гимнастика, велосипед, вечерние прогулки в быстром темпе — это осталось со мной, и со временем добавились латиноамериканские танцы два раза в неделю, а три года назад танцы сменил моделинг.
Сейчас я говорю себе спасибо за то решение, которое я приняла много лет назад, моя жизнь наполнена новыми знакомствами и интересными событиями. Движение — это жизнь, уверяю вас, это основное правило для сохранения здоровья.
Модное сейчас движение бодипозитива предполагает, что нужно принимать себя в любой комплекции. Я принимаю это, но с оговоркой: мои морщинки на лице не мешают мне жить, но вот если мои мышцы потеряют эластичность или мои суставы потеряют подвижность, это будет проблема. И лишний вес — он не добавляет здоровья, это лишняя нагрузка на наши суставы, на систему кровообращения, поэтому я думаю, что мы должны изменить то, что в наших силах.
Ольга Хохлова, 63 года, модель
— Ухаживающей косметикой я не пользуюсь уже лет десять, но недавно мне подарили крем и сыворотку французской косметической фирмы Academie, поэтому теперь я пользуюсь ими, мне нравится.
Спорт не люблю, крайне нерегулярно делаю утреннюю гимнастику, только тогда, когда выхожу из формы. Питание у меня довольно ограниченно. В 50 лет я начала набирать вес и считала, что это неизбежно в связи с перестройкой организма, но, поменяв питание из-за проблем со здоровьем, я решила проблему и с весом, и со здоровьем. В основном употребляю фрукты, овощи, иногда рыбу, яйца, шоколад.
Обхожусь без спортзала. Когда начала набирать вес, ходила на йогу несколько лет. Считаю ее очень полезной для мышц и связок. Но мне йога никак не помогла в уменьшении веса и стройности тела, а вот сменив питание, я стала более гибкой и сейчас могу делать упражнения, которые десять лет назад на йоге у меня не получались. Если очень сильно устала, то считаю, не нужно издеваться над своим организмом, надо давать ему отдых.
Лет десять назад я точно выглядела хуже, чем сейчас. Для меня самой это парадокс. Я не понимаю причину, по которой так все происходит. Раньше я больше уделяла времени уходу за лицом и телом, потом решила, что нам слишком много навязывают косметических средств, и я свела к минимуму их употребление. Но это моя личная точка зрения. Я могу предположить, что рацион питания имеет немаловажную роль в данном вопросе.
Елена Никитина, 60 лет, на пенсии
— Я поддерживаю форму и
Питаюсь с детства малыми порциями
Пью воду с лимоном, примерно по одному литру в день. С 35 лет пробовала голодать по
Я не изматываю себя штангами, считаю, не нужны женщинам мужские крепкие мышцы. Я делаю все с удовольствием и перед зеркалом, каждый день. Утро начинаю с осмотра своих форм топлес: посмотрела и решила, чем буду заниматься сегодня для улучшения тела, пишу план на день. Я по природе своей жаворонок, поэтому все хорошие дела делаю с утра, вечером только ходьба перед сном. Я всегда выглядела хорошо, в любом возрасте. Родила трех детей, и мой вес был 53 кг. Я всегда следила за своей фигурой.
Я постоянно слышу комплименты по поводу своей фигуры и лица. Когда говорю, что 60 лет мне, у всех глаза округляются, гашник остановил и, увидев год рождения, сказал: «Вы в холодильнике живете?» Конечно, это приятно, когда внучек принимают за дочек. Понимаешь, что труд твой не проходит бесследно. Многие говорят — генетика. Она только 20%, остальное — питание и образ жизни с физически активностью.
Юлия Новикова, 57 лет, блогер
— Я регулярно посещаю косметолога, делаю уколы красоты, маски, другие косметологические процедуры. За телом с возрастом ухаживать сложнее, но я стараюсь: занимаюсь с тренером, хожу на тренинги по похудению, прохожу программу, которая называется эндосфера — она омолаживает лицо и тело. Я живу по расписанию и стараюсь не нарушать его. Я всегда выглядела хорошо, в любом возрасте. Комплименты мне делают до сих пор.
Татьяна Березина, 54 года, работает в озеленительном хозяйстве
— Спорт со мной с самого детства: бег, лыжи, коньки, гимнастика. После замужества и рождения детей я временно переставала заниматься и только к 48 годам вернула регулярные занятия спортом в свою жизнь. Я заметила, что моя фигура изменилась, я была по-прежнему худой, но все обвисло, мне это не понравилось. Тогда я нашла подходящую студию полдэнса, занимаюсь этим направлением уже шесть лет, даже ездила на соревнования до пандемии.
У меня нет особой диеты, мне повезло с генами, я ем все подряд и не толстею. Здесь следует отметить, что, даже несмотря на перерыв в спорте, у меня всегда была физическая нагрузка: я работаю на таких работах, где постоянно нахожусь в движении, мне это нравится.
Я не представляю, как это — не заниматься спортом. Если я пропускаю тренировку, у меня ухудшается настроение, начинается ломка. В зал я хожу 3–4 раза в неделю. Результат от занятий полдэнсом видно невооруженным глазом: моя фигура заметно подтянулась, мышцы в тонусе. Я не хочу терять это ощущение, поэтому не бросаю, продолжаю заниматься дальше.
Наталья Гудовская, 50 лет, косметолог-эстетист
— Ежедневно я занимаюсь спортом, прохожу каждый день минимум 7 км, делаю круговую тренировку на свежем воздухе, занимаюсь с гантелями и эластичной резинкой. Люблю чередовать: день кардио, день тяги, пресс. И танцы, конечно. Танцую все, от бачаты до аргентинского танго и зумбы.
Питаюсь как все, но умеренно, выхожу из-за стола чуть голодной. В меню преобладают овощи и нежирное мясо, морепродукты. Просыпаюсь, дышу животом, потом легкие 100 прыжков, чтобы проснуться, два стакана теплой воды с лимоном для заведения организма — и вперед, в новый день.
Занимаюсь с удовольствием и каждый день, это уже образ жизни. Не могу жить без физических нагрузок: коньки (фигуристка в детстве), лыжи, сноуборд, скакалка и велотренажер — мои друзья. Спать не лягу, если не позанимаюсь. Но если уж совсем невмоготу (больна или температура), то делаю сама себе массаж лица, ног с помощью специальных вакуумных банок.
Я всегда в форме, спасибо генетике и образу жизни, но, естественно, десять лет назад я выглядела чуть лучше. Я живу в стране, где всегда буду молодой. Я замужем за итальянцем, который на восемь лет меня младше. Мы еще не оставили надежду иметь ребенка, хотя я уже бабушка — у меня двое внуков. Постоянно собираю взгляды и комплименты, люблю и любима, чего и всем желаю.
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