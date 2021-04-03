«Не ем, а пробую»: красотки старше 50 лет с шикарными фигурами — о том, как им удается выглядеть моложе

— После сорока лет я стала замечать, что мой вес неуклонно растёт. Думаю, что это знакомо многим. Бытует мнение, что с возрастом все женщины полнеют и это как бы нормально. И еще я слышала, что дочки наследуют формы матерей: «Посмотри на свою тещу, и ты поймешь, какой станет твоя жена через 30 лет».

Моя мама весила более 100 кг, и мне не хотелось идти по ее стопам, но мотивации не хватало, и мне казалось, что ем я немного. Но внезапно у меня появилась просто улетная мотивация: дочь собиралась выбросить пальто, а оно мне очень нравилось. Я примерила — не сходится, и в течение буквально 1–2 минут решила, что мне надо уменьшить объем талии на 4–5 см. Базовые знания у меня к тому моменту были, ведь все мы в принципе знаем грехи за собой в питании. Понедельника я ждать не стала, начала резко, с питания.