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«Не ем, а пробую»: красотки старше 50 лет с шикарными фигурами — о том, как им удается выглядеть моложе

Наши героини рекомендуют гимнастику, велосипед, танцы, а еще — влюбиться, и лишних килограммов как не бывало

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Эти красотки отлично выглядят для своего возраста — они рассказали, как им это удается

Эти красотки отлично выглядят для своего возраста — они рассказали, как им это удается

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Говорят, с возрастом женщине не удержать фигуру в форме: противные лишние килограммы все равно прорвутся наружу и с комфортом распределятся по всему телу. Удобно принять такую позицию как оправдание для себя и со спокойной душой пить чай с бубликом.

Героини нашей статьи с блеском доказали обратное: быть стройной можно в любом возрасте, если прилагать к этому усилия. Ради справедливости скажем, что генетика и образ жизни играют здесь далеко не последнюю роль. Эти женщины, как и в молодости, ловят восхищенные взгляды и получают миллион комплиментов. Мы спросили у них, как сохранить девичью фигуру.

Раиса Горохова, 64 года, на пенсии, в прошлом инженер-конструктор

Мотиватором к похудению для Раисы стало пальто ее дочери&nbsp;

Мотиватором к похудению для Раисы стало пальто ее дочери 

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— После сорока лет я стала замечать, что мой вес неуклонно растёт. Думаю, что это знакомо многим. Бытует мнение, что с возрастом все женщины полнеют и это как бы нормально. И еще я слышала, что дочки наследуют формы матерей: «Посмотри на свою тещу, и ты поймешь, какой станет твоя жена через 30 лет».

Моя мама весила более 100 кг, и мне не хотелось идти по ее стопам, но мотивации не хватало, и мне казалось, что ем я немного. Но внезапно у меня появилась просто улетная мотивация: дочь собиралась выбросить пальто, а оно мне очень нравилось. Я примерила — не сходится, и в течение буквально 1–2 минут решила, что мне надо уменьшить объем талии на 4–5 см. Базовые знания у меня к тому моменту были, ведь все мы в принципе знаем грехи за собой в питании. Понедельника я ждать не стала, начала резко, с питания.

Женщина придерживалась своей программы питания и успешно похудела&nbsp;

Женщина придерживалась своей программы питания и успешно похудела 

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Меню я себе составила из обычных для нашей природной полосы продуктов: каши, кисломолочные продукты, творог, яйца вареные, днем овощной суп типа минестроне, рыба или белое мясо отварное с припущенными овощами вечером, фрукты — все самое обычное без трюфелей, авокадо и рябчиков. Сахар, хлеб и соль на то время исключила.

Плюс к этому — гимнастика по утрам и вечерняя ходьба 5 км быстрым шагом ежедневно в любую погоду. В течение двух месяцев я сбросила 10 кг и стала весить 58 кг. Этот вес я держу уже более 15 лет. Я большая сладкоежка, но выход для себя нашла: сделала по средам разгрузочные дни на горьком 90% шоколаде, 150 граммов в сутки. Организм от такой диеты ликовал.

Поддерживать вес легче, чем сбросить, и теперь я всегда думаю о том, что я ем. Жесткой диеты у меня нет, но я по-прежнему ограничиваю себя в жареном, копченом, в продуктах, приготовленных промышленным способом. Я готовлю сама. И я счастлива, что научилась жить без обезболивающих препаратов.

Раиса занимается спортом, танцами и моделингом&nbsp;

Раиса занимается спортом, танцами и моделингом 

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Гимнастика, велосипед, вечерние прогулки в быстром темпе — это осталось со мной, и со временем добавились латиноамериканские танцы два раза в неделю, а три года назад танцы сменил моделинг.

Сейчас я говорю себе спасибо за то решение, которое я приняла много лет назад, моя жизнь наполнена новыми знакомствами и интересными событиями. Движение — это жизнь, уверяю вас, это основное правило для сохранения здоровья.

Модное сейчас движение бодипозитива предполагает, что нужно принимать себя в любой комплекции. Я принимаю это, но с оговоркой: мои морщинки на лице не мешают мне жить, но вот если мои мышцы потеряют эластичность или мои суставы потеряют подвижность, это будет проблема. И лишний вес — он не добавляет здоровья, это лишняя нагрузка на наши суставы, на систему кровообращения, поэтому я думаю, что мы должны изменить то, что в наших силах.

Ольга Хохлова, 63 года, модель

Ольга обходится без спортзала, занимается по необходимости дома&nbsp;

Ольга обходится без спортзала, занимается по необходимости дома 

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— Ухаживающей косметикой я не пользуюсь уже лет десять, но недавно мне подарили крем и сыворотку французской косметической фирмы Academie, поэтому теперь я пользуюсь ими, мне нравится.

Спорт не люблю, крайне нерегулярно делаю утреннюю гимнастику, только тогда, когда выхожу из формы. Питание у меня довольно ограниченно. В 50 лет я начала набирать вес и считала, что это неизбежно в связи с перестройкой организма, но, поменяв питание из-за проблем со здоровьем, я решила проблему и с весом, и со здоровьем. В основном употребляю фрукты, овощи, иногда рыбу, яйца, шоколад.

Обхожусь без спортзала. Когда начала набирать вес, ходила на йогу несколько лет. Считаю ее очень полезной для мышц и связок. Но мне йога никак не помогла в уменьшении веса и стройности тела, а вот сменив питание, я стала более гибкой и сейчас могу делать упражнения, которые десять лет назад на йоге у меня не получались. Если очень сильно устала, то считаю, не нужно издеваться над своим организмом, надо давать ему отдых.

Ольга тщательно следит за питанием&nbsp;

Ольга тщательно следит за питанием 

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Лет десять назад я точно выглядела хуже, чем сейчас. Для меня самой это парадокс. Я не понимаю причину, по которой так все происходит. Раньше я больше уделяла времени уходу за лицом и телом, потом решила, что нам слишком много навязывают косметических средств, и я свела к минимуму их употребление. Но это моя личная точка зрения. Я могу предположить, что рацион питания имеет немаловажную роль в данном вопросе.

Елена Никитина, 60 лет, на пенсии

Основной секрет Елены — питаться маленькими порциями&nbsp;

Основной секрет Елены — питаться маленькими порциями 

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— Я поддерживаю форму и размер М благодаря каждодневным физическим нагрузкам: ходьба, плавание, кручу обруч, велотренажер, занимаюсь растяжкой — мне неинтересно каждый день делать одно и то же.

Питаюсь с детства малыми порциями 150–200 граммов, больше не могу, и всем советую не растягивать желудки. Ем всё, что хочу, — мозг диктует. Никогда не буду есть, даже если предлагают что-то очень вкусное, если не хочу, не сосет желудок.

Пью воду с лимоном, примерно по одному литру в день. С 35 лет пробовала голодать по П. Бреггу — неделю выдерживала, пила только воду с лимоном и медом. Хочу в этот пост поголодать недельку. Важный момент — правильно выйти из голодания. Мое правило по жизни «не ем, а пробую; есть, чтобы жить, не наоборот». Питаюсь просто и дочерей приучила к простой еде: все три дочери — 39, 33 и 28 лет — стройные.

Елена со своими дочерьми&nbsp;

Елена со своими дочерьми 

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Я не изматываю себя штангами, считаю, не нужны женщинам мужские крепкие мышцы. Я делаю все с удовольствием и перед зеркалом, каждый день. Утро начинаю с осмотра своих форм топлес: посмотрела и решила, чем буду заниматься сегодня для улучшения тела, пишу план на день. Я по природе своей жаворонок, поэтому все хорошие дела делаю с утра, вечером только ходьба перед сном. Я всегда выглядела хорошо, в любом возрасте. Родила трех детей, и мой вес был 53 кг. Я всегда следила за своей фигурой.

Елена с удовольствием занимается фитнесом&nbsp;

Елена с удовольствием занимается фитнесом 

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Я постоянно слышу комплименты по поводу своей фигуры и лица. Когда говорю, что 60 лет мне, у всех глаза округляются, гашник остановил и, увидев год рождения, сказал: «Вы в холодильнике живете?» Конечно, это приятно, когда внучек принимают за дочек. Понимаешь, что труд твой не проходит бесследно. Многие говорят — генетика. Она только 20%, остальное — питание и образ жизни с физически активностью.

Юлия Новикова, 57 лет, блогер

Юлия посещает тренинги по похудению и занимается с тренером

Юлия посещает тренинги по похудению и занимается с тренером

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— Я регулярно посещаю косметолога, делаю уколы красоты, маски, другие косметологические процедуры. За телом с возрастом ухаживать сложнее, но я стараюсь: занимаюсь с тренером, хожу на тренинги по похудению, прохожу программу, которая называется эндосфера — она омолаживает лицо и тело. Я живу по расписанию и стараюсь не нарушать его. Я всегда выглядела хорошо, в любом возрасте. Комплименты мне делают до сих пор.

Татьяна Березина, 54 года, работает в озеленительном хозяйстве

У Татьяны от природы стройная фигура&nbsp;

У Татьяны от природы стройная фигура 

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— Спорт со мной с самого детства: бег, лыжи, коньки, гимнастика. После замужества и рождения детей я временно переставала заниматься и только к 48 годам вернула регулярные занятия спортом в свою жизнь. Я заметила, что моя фигура изменилась, я была по-прежнему худой, но все обвисло, мне это не понравилось. Тогда я нашла подходящую студию полдэнса, занимаюсь этим направлением уже шесть лет, даже ездила на соревнования до пандемии.

Татьяна уже шесть лет занимается танцевальным направлением pole dance sport

Татьяна уже шесть лет занимается танцевальным направлением pole dance sport

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У меня нет особой диеты, мне повезло с генами, я ем все подряд и не толстею. Здесь следует отметить, что, даже несмотря на перерыв в спорте, у меня всегда была физическая нагрузка: я работаю на таких работах, где постоянно нахожусь в движении, мне это нравится.

Я не представляю, как это — не заниматься спортом. Если я пропускаю тренировку, у меня ухудшается настроение, начинается ломка. В зал я хожу 3–4 раза в неделю. Результат от занятий полдэнсом видно невооруженным глазом: моя фигура заметно подтянулась, мышцы в тонусе. Я не хочу терять это ощущение, поэтому не бросаю, продолжаю заниматься дальше.

Наталья Гудовская, 50 лет, косметолог-эстетист

Наталья сейчас живет в Италии

Наталья сейчас живет в Италии

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— Ежедневно я занимаюсь спортом, прохожу каждый день минимум 7 км, делаю круговую тренировку на свежем воздухе, занимаюсь с гантелями и эластичной резинкой. Люблю чередовать: день кардио, день тяги, пресс. И танцы, конечно. Танцую все, от бачаты до аргентинского танго и зумбы.

Питаюсь как все, но умеренно, выхожу из-за стола чуть голодной. В меню преобладают овощи и нежирное мясо, морепродукты. Просыпаюсь, дышу животом, потом легкие 100 прыжков, чтобы проснуться, два стакана теплой воды с лимоном для заведения организма — и вперед, в новый день.

Наталья каждый день занимается спортом — для нее это образ жизни

Наталья каждый день занимается спортом — для нее это образ жизни

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Занимаюсь с удовольствием и каждый день, это уже образ жизни. Не могу жить без физических нагрузок: коньки (фигуристка в детстве), лыжи, сноуборд, скакалка и велотренажер — мои друзья. Спать не лягу, если не позанимаюсь. Но если уж совсем невмоготу (больна или температура), то делаю сама себе массаж лица, ног с помощью специальных вакуумных банок.

Я всегда в форме, спасибо генетике и образу жизни, но, естественно, десять лет назад я выглядела чуть лучше. Я живу в стране, где всегда буду молодой. Я замужем за итальянцем, который на восемь лет меня младше. Мы еще не оставили надежду иметь ребенка, хотя я уже бабушка — у меня двое внуков. Постоянно собираю взгляды и комплименты, люблю и любима, чего и всем желаю.

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красотапитаниездоровьестройная фигура
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