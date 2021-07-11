«С разводом я обрела крылья»: история модели 55+, которая потеснила молодых красоток с модных обложек

По словам Раисы, чувство стиля ей с детства прививала мама, но с головой в мир моделинга она ушла уже в возрасте 55+.



— Очень значимая для меня съемка была у дизайнера украшений Игоря Геращенко. Моя визажистка порекомендовала ему меня для фотосессии, — рассказывает Раиса. — Это была моя вторая съемка в жизни. Мы снимались в паре с молодой особой, это частая диспозиция молодости и зрелости. Тогда еще не настолько была раскручена работа с возрастными моделями, но это настолько меня захватило, что я как-то довольно легко раскрылась, они были удивлены и моей внешности. Наши представления об этой сфере укладываются в стереотипы, определяющие жесткие рамки не только во внешности (рост, вес, пропорции), но также в возрасте. Моя партнерша уже тогда испытывала некое беспокойство в свои юные 26 лет.