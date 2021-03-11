«Джинсы всё портят»: 10 спорных образов сибирячек — стилист предложила им другую одежду и объяснила ошибки

Комментарий стилиста:



— Вне зависимости от того, какую дисциплину и кому преподает Людмила — детям или уже студентам, такой кардиган следует оставить для дома, так как он создает ощущение расслабленности и отсутствия концентрации внимания на предмете. Я предлагаю заменить его на жакет, который будет держать форму — не темный и не яркий, нейтральный: голубой, серый, бежевый. Можно с принтом — гусиная лапка или клетка.

Брюки с поясом на резинке — это отсыл к спорту. К тому же они создают тот же эффект, что и кардиган — расслабленность и расконцентрация внимания. Я понимаю, что брюки на резинке комфортны, но лучше их заменить на брюки с четким поясом и хорошей посадкой. У Людмилы красивая фигура — ей можно и нужно подчеркивать талию, она правильно сделала, что заправила блузу в брюки, но ошиблась с поясом. Если вы не можете разрешить себе брюки с жестким поясом, то выбирайте удлиненную рубашку, которая скроет резинку. Рубашка должна быть четкого кроя и приталенная при помощи пояса — это придаст четкость фигуре.

Я бы посоветовала приобрести Людмиле брючный костюм с зауженными брюками нейтральных тонов или жакет и несколько брюк, чтобы выглядеть по-разному. Можно купить несколько вариантов блуз или водолазки, если хочется уюта. Обувь — кожаные лоферы или туфли без каблука, обувь должна держать форму, тряпочные тапочки лучше также оставить для дома.

Ирина, 47 лет, начальник отдела

— Этот весенний образ я собрала для девичника. На мой взгляд, этот вариант привлекает взгляды яркостью и актуальным анималистичным принтом на платке. Сочетание платка и юбки в образе, думаю, уместно.