«Джинсы всё портят»: 10 спорных образов сибирячек — стилист предложила им другую одежду и объяснила ошибки

Стилист из Новосибирска раскритиковала одежду сибирячек
Выбрать одежду, которая украсит ваш тип фигуры и подчеркнет колорит внешности довольно сложно. Обычно женщины просто заходят в магазин и берут понравившееся на вешалке платье, но в примерочной их ждет разочарование. Оно им не подходит, а вот почему — совершенно непонятно. Редакция вместе с топ-стилистом Юлией Ушаковой решили провести эксперимент — мы попросили наших читательниц прислать фото в образах, которые они считают удачными, — эксперт оценила подобранные комплекты и дала рекомендации, может быть, они пригодятся и вам.
Мы получили огромное количество писем — отобрать из них только десять стоило немалых усилий. Участницы рассказали, почему они выбрали именно такую одежду и что им хотелось бы поменять в своем образе.
Олеся, 32 года
— Мой любимый стиль в одежде — практичный и удобный, что-то между повседневным и деловым. Я выбрала джинсы, пиджак кашкорсе и белые кеды.
Комментарий стилиста:
— Олеся — представительница типа фигуры песочные часы или треугольник — с ярко-выраженной талией и бедрами. Полагаю, что Олеся, как и большинство других женщин, скрывает свои женственные формы, так как считает их полными и тяжелыми, но при этом на жакете, который Олесе совсем не по возрасту, карманы утяжеляют образ, а именно — линию бедра.
Предлагаю заменить жакет на удлиненный тренч, который заканчивался бы на середине икры или чуть ниже, светлого оттенка, так как Олеся — молодая женщина, ей не к лицу носить темные, тусклые цвета. Тренч визуально удлинит силуэт за счет создавшейся вертикали и придаст образу современности, так Олеся будет выглядеть моложе. Тренч обязательно подвязываем.
Джинсы нужны более свободные, чтобы между телом и тканью был воздух — модель мом или прямые. Если нравятся скинни, то в портретной зоне должно быть что-то объемное. Например, удлиненная рубашка-оверсайз, светлая — на 10 см ниже самой широкой линии бедра и обязательно приталенная (можно приталить при помощи тонкого пояса). И тренч, и рубашка обязательно должны быть приталены. Базовая черная футболка и кеды мне нравятся, оставляем. Вместо рубашки можно надеть на базовую футболку кардиган — удлиненный с джинсами скинни и короткий со свободными моделями.
Татьяна, 54 года, работает в озеленительном хозяйстве
— Это мой повседневный стиль, спортивный, но мне очень хочется элегантности. Мне 54 года, фигура позволяет носить мини, дырявые джинсы. Постоянно борюсь с собой. Наверное, надо одеваться по возрасту, но, к сожалению, нет видения, как правильно и элегантно подобрать одежду.
Комментарий стилиста:
— Выражаю восхищение Татьяне — потрясающая фигура, видна жизнерадостность, уважаю за энергию, драйв, за то, что хочет быть яркой — это видно по волосам и одежде. Понятно стремление Татьяны к элегантности — с годами мы мудреем, становимся более сдержанными, но привычки выбирать сдержанную одежду у нас нет.
Я предлагаю исключить из гардероба рваные джинсы — они сейчас не актуальны, это не тенденция и совсем не то, что нужно женщине с такой фигурой, джинсы ее портят, в них Татьяна выглядит, как устаревшая версия 90-х, будто застряла в своих 30 годах и стремится омолодиться. Женщина выглядит прекрасно, ей не нужно как-то дополнительно себя омолаживать. Такие комплекты, наоборот, только старят, как бы это парадоксально не звучало, и выглядят комично, нам это не нужно. Джинсы с заниженной талией, потертостями и дырками заменить на актуальные модели — мом или слоучи. У Татьяны узкие красивые бедра, поэтому можно попробовать джинсы клеш в стилистике 70-х, будет смотреться стильно. К ним добавим казаки или босоножки на платформе на лето (подойдут под любой низ).
К образу Татьяны я бы добавила многослойности: на верх — топ и джинсовую рубашку или просто белую, заправить в джинсы, можно водолазку вместо топа. Рубашку можно заменить на кардиган в стиле кантри, вижу, что Татьяне нравятся яркие принты. Можно попробовать бомбер чуть ниже талии — бедра красивые, их можно показывать.
К запросу об элегантности: элегантность — это стиль, приближенный к классике, а классика — это всегда лаконичные формы, сдержанные цвета, качественные материалы. Из спорта перейти к классике довольно сложно, нужно будет и стиль жизни менять. Предлагаю Татьяне попробовать не очень строгие формы, но приближенные к классике, и добавить в гардероб светлый жакет в клетку. Расклешенные джинсы не совсем под запрос об элегантности, но зато идеальны под характер героини. Добавляем базовую футболку в теплых тонах, можно с принтом — отразят яркость характера. К жакету вместо джинсов можно добавить брюки или юбку, можно из экокожи, что тоже поддержит яркую внешность Татьяны.
Алёна, 30 лет, кондуктор
— Я подбирала образ на Новый год, очень давно хотела приобрести шорты из экокожи. Купила к празднику и решила сочетать черное с белым, склоняясь к классике, скажем так. Белые носки не подошли, отсюда и возникла идея надеть черные гольфины.
Комментарий стилиста:
— У Алёны тип фигуры — овал, линии талии и бедер сглажены, нет яркой выраженности. Понятно стремление героини приобрести шорты, как правило, у представительниц овала стройные длинные ноги. Если вы обладаете таким типом фигуры, то не следует подчеркивать линию талии и акцентировать на ней внимание, как это сделала Алёна — заправила блузу или футболку в шорты. Не нужно подчеркивать то, чего у нас нет — так мы только ухудшаем себя.
Для таких шорт верхнее изделие я бы рекомендовала чуть более широкое, чем сама фигура, заканчиваться оно должно ниже линии бедра. Хорошо будет смотреться рубашка, можно выбрать белую, если Алёне нравится такое сочетание, не нужно заправлять ее внутрь, лучше подхватить талию черным поясом с пряжкой, сборка получится как баска вокруг бедер — так мы визуально сузим талию, расширим будра и приблизимся к силуэту песочные часы. В портретную зону я бы добавила какой-то аксессуар, чтобы было видно декольте — так мы привлечем к лицу больше внимания и уведем его от проблемной зоны — от талии, где есть свои нюансы. Можно на рубашку добавить топ — за счёт него мы тоже отвлечем внимание от талии, завысим ее и удлиним ноги. Ремень в этом варианте будет не нужен. Гольфины — это не трендовая вещь, но если нравится, то можно оставить. В случае, если нужно выходить из помещения, к комплекту я бы добавила или грубые ботинки, или сапоги до колен с широким голенищем, так ноги будут казаться еще стройнее и элегантнее. Серьги-кольца, как в 90-х, и яркая помада — образ готов.
Людмила, 32 года, преподаватель
— Представленный образ — это моя рабочая офисная одежда. Я хочу понять, в чем я ошиблась, может быть, мне предложат какой-нибудь костюм. Мне важно, чтобы было уютно и комфортно.
Комментарий стилиста:
— Вне зависимости от того, какую дисциплину и кому преподает Людмила — детям или уже студентам, такой кардиган следует оставить для дома, так как он создает ощущение расслабленности и отсутствия концентрации внимания на предмете. Я предлагаю заменить его на жакет, который будет держать форму — не темный и не яркий, нейтральный: голубой, серый, бежевый. Можно с принтом — гусиная лапка или клетка.
Брюки с поясом на резинке — это отсыл к спорту. К тому же они создают тот же эффект, что и кардиган — расслабленность и расконцентрация внимания. Я понимаю, что брюки на резинке комфортны, но лучше их заменить на брюки с четким поясом и хорошей посадкой. У Людмилы красивая фигура — ей можно и нужно подчеркивать талию, она правильно сделала, что заправила блузу в брюки, но ошиблась с поясом. Если вы не можете разрешить себе брюки с жестким поясом, то выбирайте удлиненную рубашку, которая скроет резинку. Рубашка должна быть четкого кроя и приталенная при помощи пояса — это придаст четкость фигуре.
Я бы посоветовала приобрести Людмиле брючный костюм с зауженными брюками нейтральных тонов или жакет и несколько брюк, чтобы выглядеть по-разному. Можно купить несколько вариантов блуз или водолазки, если хочется уюта. Обувь — кожаные лоферы или туфли без каблука, обувь должна держать форму, тряпочные тапочки лучше также оставить для дома.
Ирина, 47 лет, начальник отдела
— Этот весенний образ я собрала для девичника. На мой взгляд, этот вариант привлекает взгляды яркостью и актуальным анималистичным принтом на платке. Сочетание платка и юбки в образе, думаю, уместно.
Комментарий стилиста:
— Внешний вид Ирины вызывает у меня восхищение — роскошно выглядит для ее возраста. Мне очень нравится верх, но совершенно не нравится низ. Юбка слишком пестрая для того, чтобы быть уместной в межсезонье. Если бы это был открытый сарафан, такой же длины и такой же пестрый, с открытыми босоножками на море летом — да. Но в нашем весеннем климате и особенно в сочетании с тяжелой обувью такой комплект вызывает диссонанс.
Красный цвет подходит для колорита Ирины, платок на контрасте подчёркивает яркость личности. Юбку я бы заменила на более спокойную, однотонную, может быть, белую, может, светло-серую, в тон платку. Не предлагаю черную — это слишком жесткое сочетание с красным как для праздника, так и в целом. Спорное сочетание, на мой взгляд, драматичное. Обувь — если бы я выбрала прямую юбку-миди сдержанного цвета без принта, то надела бы лодочки или ботильоны, возможно, даже лаковые, если хочется добавить яркости.
Жанна, 33 года, парикмахер
— Выбрала этот образ на Новый год, покупаю вещи по принципу «что понравится», но хотелось бы научиться собирать капсулу.
Комментарий стилиста:
— У Жанны яркая внешность, и я понимаю ее стремление показывать ноги — они действительно красивые. Выбирая кожаное изделие, будь то юбка, брюки или шорты, помним, что кожа всегда немного увеличивает. Если у вас есть объем в районе бедер и живота, кожа за счет физики цвета визуально добавит еще.
Мой опыт работы с клиентками возраста 30 плюс показывает, что они стремятся молодиться и выбирают одежду так, будто бы им все еще 20 лет. Коко Шанель говорила: «Одеваясь в соответствии с возрастом, вы будете выглядеть моложе». Не обтягивайте фигуру, не создавайте натяжение в области бедер и живота.
Я бы посоветовала Жанне заменить юбку, блузу или свитер на платье, чтобы была единая вертикаль. Можно поменять этот комплект на платье с вертикальным рядом пуговиц, строчкой, швом — для фигуры с несколько увеличенной полнотой обязательно нужна вертикаль, так вы будете казаться стройнее. Приветствуется приталенность, зауженность юбки миди. Если вам будет тесно, выбирайте модели с разрезом сбоку или сзади. Создавайте элегантность с помощью платья, а не с помощью обтягивающей мягкие места юбки.
Яркость Жанны нужно поддержать в цвете, не добавив при этом объемов. Декольте подчеркнет красивую грудь. Длина миди вытянет силуэт, сделает его более стройным. Пояс подчеркнет талию. Кстати, отличный прием: если чувствуете неуверенность в своей стройности, отдавайте предпочтения пестрым расцветкам — отвлекающий маневр. К платью добавила бы каблук.
Анастасия, 26 лет, мама трехлетней дочки и экскурсовод
— Люблю total black и чувствую себя уверенно. В сочетании цветовой гаммы одежды особо не разбираюсь, как вижу, как нравится, так и одеваюсь, стараюсь разбавлять образ яркими пятнами. Мне комфортно в свободной одежде, на мой взгляд, это красиво.
Комментарий стилиста:
— Анастасия выглядит отлично, у нее хорошая фигура, прекрасный возраст. У нее нет дресс-кода и привязки к тому, как она должна выглядеть. Хорошо, что она старается добавлять в образ яркие пятна. Я бы посоветовала ей более светлые тона, потому что тотал блэк всё же не для образа мамы, особенно мамы девочки. Рекомендую включить в образ легкие платья, с точки зрения и фасона, и расцветки, можно попробовать флоральные принты. На ноги — казаки, можно кроссовки, в чем удобнее.
Мария, 29 лет, свой бизнес
— Этот образ был подобран на корпоратив, по какому признаку выбирала — не могу сказать, просто приехала в бутик, увидела, померила, и мне понравилось.
Комментарий стилиста:
— У Марии хорошая фигура, длинные ноги — мини ей подходит. Я знаю стилистику компании, в которой работает Мария — нужно обладать харизмой, быть лидером и вести за собой людей, поэтому такой вызывающий образ будет уместен. Единственное, я бы заменила черные ботильоны на светлые, белые и не с открытым носком или выбрала бы серебристые лодочки в тон ремню или бахраме на платье.
Оксана, 40 лет
— Этот образ был подобран для участия в проекте, нам сказали прийти нарядными, в чем-то серебристом. Я выбираю одежду под настроение, образ собираю не заранее, а в день мероприятия, просто достаю из шкафа вещи.
Комментарий стилиста:
— Красивая женщина с роскошной фигурой, которую она испортила, надев такие аксессуары. Грубый черный пояс, который не несет никакой смысловой нагрузки — он не поддерживает и не подчеркивает талию, наоборот, опущен, создает ощущение неряшливости. Черные тяжелые туфли совсем не идут к светлому образу и внешности. Платье хорошо коммуницирует с образом его хозяйки, его можно спасти, заменив черный пояс на тонкий серебряный или золотой. Колготки такого цвета — долой, нужны прозрачные 8–10 ден без блеска или вообще их снять, если позволяет формат мероприятия. На ноги серебристые или нюдовые лодочки. Клатч золотой или серебристый.
Лариса, 45 лет, работает в школе
— Я надела это платье в преддверии 8 Марта. Его мне подарила подруга, оно мне нравится, хотя я не люблю резинки на поясе или ремне, они мне мешают.
Комментарий стилиста:
— Если вы обладаете мягкими формами в талии и бедрах, резинки должны быть исключены, так как они создают дополнительный объем и простят внешность. Цвет платья Ларисы слишком приглушен и придает зеленый оттенок лицу. Я бы рекомендовала Ларисе теплые светлые оттенки, особенно у лица. Силуэт платья — приталенный с расклешенным низом или платье футляр, которое будет сужаться, длина — миди. Ткани советую выбирать однотонные или с рисунком, но не мелкий цветок, он придаст сельскость образу. Туфли, которые на Ларисе, слишком драматичные для ее типа внешности, глубокого черного цвета. Предлагаю заменить на светло-серые, можно попробовать красные. Для корпулентных фигур не нужен тонкий каблук, выбирайте широкий, устойчивый, не должно быть ощущения тяжеловесности.
Бежевый цвет для Ларисы — базовый. Ее внешность очень тёплая, нужны такие же цвета в гардеробе. Ее «чёрный» — это бордо, антрацит, коричневый, глубокий зелёный, фиолетовый. Туфли для Ларисы я подобрала под цвет волос — они всегда будут гармонировать с образом (платье может быть любого цвета). Например, красное — спокойное облегание бёдер и завышенная линия талии (ноги кажутся длиннее). Запах даёт свободу движения и показывает красивые ноги.
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