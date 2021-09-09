Проснулась — и красивая: 20 крутых стрижек и окрашиваний для осени-2021. Они не требуют укладки и прячут щеки

Осталось совсем немного дней до момента, когда мы наденем шапки. Однако впереди еще достаточно времени для того, чтобы насладиться теплой красивой осенью, а это значит — самое время обновить прическу. Радостно от того, что мода на стрижки и окрашивания не меняется так же стремительно, как на одежду — тренды остаются на порядок дольше. Чтобы мы не скучали, каждый сезон добавляется что-то новое, деликатно, без истерик. Итак, рассказываем вместе с экспертами, что будет на пике в осеннем сезоне — 2021.
Стрижки
Эксперт по парикмахерскому искусству России Елена Новик говорит, что в тренде по-прежнему натуральность, практичность и долговременность. Запрос от клиента идет на то, чтобы стрижка сохранила форму как можно дольше, а задача мастера — выполнить то, что от него хотят, и научить клиента укладывать волосы, чтобы тот чувствовал себя красивым и модным всегда, а не только после парикмахерского кресла.
— Если говорить о самой практичной и беспроблемной прическе, то это каре с ровным прямым срезом. Вы сможете подровнять волосы дома самостоятельно, предварительно расчесав и намочив их или собрав в хвост, — говорит эксперт.
Каре можно носить с челкой или без нее. В тренде челка дугой — и вниз, и вверх, удлиненная челка-шторка. Прямые ровные срезы, о которых говорят мировые стилисты, со слов Елены Новик, в наших реалиях больше подходят для подиумов, фотосессий и особых случаев.
К актуальным стрижкам осени эксперт относит стрижку боб с короткой макушкой, чтобы та повторяла форму головы. Опять же, стрижку боб вы можете носить с челкой и без челки. Помните, что челка моделирует лицо и при неудачном срезе может вас сильно испортить. Стрижку важно подобрать по своей форме лица — прочтите об этом подробнее или сохраните в закладки.
Из классического боба можно сделать каре-боб. Вам потребуется оставить передние пряди, которые должны идти на скос, к такой стрижке можно подойти с креативностью и добавить асимметрию. А еще стрижка каре-боб визуально уменьшает щеки и сохраняет свой первозданный вид на протяжении нескольких месяцев (отлично подходит обладательницам непослушных волос, так как не требует особого ухода).
Стрижка пикси также не выходит из моды. Короткая мальчишеская прическа может выглядеть совершенно по-разному. Вы можете сделать рваную укладку, а можете аккуратно загладить волосы. В любом варианте образ будет выглядеть очень эффектно.
Вариант для смелых — стрижка гарсон. Такое решение подойдет и совсем юным девочкам, и солидным женщинам. Укладывать гарсон намного проще, чем боб. Вы можете выпрямить волосы или завить отдельные прядки плойкой.
— Вообще сейчас больше идет тенденция на длинные волосы, крупные локоны, эффект небрежности без лишнего лоска, но следует учитывать стиль мероприятия, на которое вы идете. Если это вечерний выход, то гладкий пучок будет вполне уместен. Если женщина хочет выглядеть модно, она сама должна прикладывать усилия для этого. Не получится прийти на стрижку и оставить волосы в покое на полгода — необходимо поддерживать их в хорошем состоянии, ухаживать за ними. Прежде чем идти к парикмахеру, следует поискать в интернете те варианты, которые нравятся, и не рисковать, — советует Елена Новик.
Окрашивания
В 2021 году появилось такое понятие, как dirty blond, которое перевернуло представление девушек о том, что такое классическое осветление волос. Сегодня блондинки стараются добавить образу небрежности через вкрапления легких теплых смежных оттенков — такое окрашивание получается более естественным. Вариант отлично подойдет для девушек с темным цветом волос, которые мечтают о блонде. Модными оттенками для блондинок в сезоне-2021 станут золотой блонд, платиновый блонд, розовый блонд (или клубничный), насыщенный белый и пепельный блонд.
Еще одна популярная техника в окрашивании волос — брондирование. Его главный принцип — минимум контраста, больше плавных переходов. Брондирование зрительно придает волосам объема и плотности, добавляет динамики цвету. С этой техникой окрашивания можно легко отрастить свой естественный цвет, а также без усилий создать эффект выгоревших волос, что также модно в нынешнем сезоне. Для шатенок стилисты предлагают теплые оттенки корицы и шоколада, небольшой медный блеск, кофейный или коньячный цвет. Модными будут и темные цвета с синими переливами. Следите, чтобы выбранный оттенок был к лицу.
Перейдем к ярким окрашиваниям. Самым трендовым цветом в сезоне-2021 стал лавандовый, причем это касается не только одежды, но и волос. Приветствуются легкие переливающиеся оттенки в разных вариациях — от светлого к темному.
Круэлла вошла в чат — после нашумевшего в июне фильма тренд на окрашивание в стиле колор-блок подскочил до небес. Помимо классического черно-белого варианта, можно попробовать сочетание более контрастных цветов и добавить в свой образ капельку безумия и эпатажа.
Актуально окрашивание в стиле dip-dye: смотрится, будто бы вы окунули концы волос в банку с краской. Тренд особенно популярен среди блогеров и артистов, но может понравиться смелым девушкам, желающим раскрасить повседневный образ. Еще вариант — яркие пряди у лица или цветная челка.
Если моноцвет для вас слишком скучный, стилисты подсказывают другой вариант — выкрасить в яркий цвет корни, в любой, который нравится. Техника называется crown lights hair. После можно сделать растяжку цвета и получить более мягкий вариант модной прически.
В целом яркое окрашивание может быть любого цвета и оттенка, важно знать свой колорит, иначе вы не освежите свой образ, а лишь добавите глубину цвета синякам под глазами и выделите все микротрещинки и несовершенства кожи неправильно подобранным оттенком.
Парикмахер и колорист Оксана Слепышова считает, что в первую очередь женщинам стоит думать о качестве волос, а не о трендах, потому что какими бы ни были окрашивания, стрижки, укладки, на секущихся, липких и неухоженных волосах они будут смотреться плохо.
— В погоне за трендами очень часто люди забывают о том, что мода — это в первую очередь то, что тебе идет, то, в чем тебе комфортно, то, что отражает тебя. Поэтому я предпочитаю персонализировать тренды, советовать, что подойдет конкретному человеку. С техниками окрашивания такая же история — всегда следует подумать на год, а то и три вперед, и не делать: «Вот сейчас красиво, а дальше будь что будет». Так можно легко потерять волосы или окрашивание после смывки оставит пятна, — говорит эксперт.
Оксана Слепышова также добавляет, что популярная певица Билли Айлиш задала тренд на кислотные корни, но эксперт отмечает, что чаще это одноразовая акция, так как цветные пигменты очень капризны, и при повторном осветлении могут быть неприятные сюрпризы. Момент касается не только ярких корней, но и всех цветных окрашиваний в целом.
— Женщины красятся в яркие ядерные цвета, не заботясь о качестве и вымываемости цвета, а потом мы это исправляем, чтобы с волосами было легко и комфортно существовать дома, без постоянных визитов к парикмахеру. Я больше рекомендую акцентировать внимание на плавные растяжки или камуфлированные седины (авторская техника окрашивания. — Прим. ред.), — говорит эксперт.
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