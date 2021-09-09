Проснулась — и красивая: 20 крутых стрижек и окрашиваний для осени-2021. Они не требуют укладки и прячут щеки

Стрижки

Эксперт по парикмахерскому искусству России Елена Новик говорит, что в тренде по-прежнему натуральность, практичность и долговременность. Запрос от клиента идет на то, чтобы стрижка сохранила форму как можно дольше, а задача мастера — выполнить то, что от него хотят, и научить клиента укладывать волосы, чтобы тот чувствовал себя красивым и модным всегда, а не только после парикмахерского кресла.

— Если говорить о самой практичной и беспроблемной прическе, то это каре с ровным прямым срезом. Вы сможете подровнять волосы дома самостоятельно, предварительно расчесав и намочив их или собрав в хвост, — говорит эксперт.

Каре можно носить с челкой или без нее. В тренде челка дугой — и вниз, и вверх, удлиненная челка-шторка. Прямые ровные срезы, о которых говорят мировые стилисты, со слов Елены Новик, в наших реалиях больше подходят для подиумов, фотосессий и особых случаев.