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Молодит, но не всех: 10 девушек, которые изменились до неузнаваемости, просто отрезав челку (или наоборот)

Мы собрали доказательства, что образ можно полностью изменить, не прибегая к дорогостоящим процедурам и окрашиваниям

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Посмотрите, как меняется лицо с челкой и без челки

Посмотрите, как меняется лицо с челкой и без челки

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Резать или не резать... Сложный вопрос. Мы говорим о челке, разумеется. Хотя бы раз в жизни женщина идет на этот риск, прекрасно понимая, что выстригать челку — это как играть в русскую рулетку. Итог может быть непредсказуем: хочется или в слезах убежать с парикмахерского кресла, или порхать, как бабочка, восхищаясь своей красотой и новым образом. Мы собрали разные исходы событий в картинках: посмотрите, как сильно меняется лицо с чёлкой и без нее.

На пике популярности самые разные виды челок — шторка, как в 70-х, короткая прямая (вспоминаем Одри Хепберн), рваная челка вкупе со стрижкой каскад (лесенка). Решаясь на выстригание челки, нужно учитывать форму лица, чтобы после визита к парикмахеру не было неожиданностей.

По мнению парикмахера-стилиста Дари Пусковой-Гофман, сейчас в тренде натуральность, а значит, стоит выбирать более естественные формы стрижек, а также рваные и легкие челки, без тяжелых и четких срезов.

— При этом срез стрижки может быть четким, а челка — более легкой и рваной, так основная стрижка подчеркнет и дополнит форму лица, а рваная челка смягчит образ, — объясняет стилист.

Альвина Корнеева, парикмахер и тренер по женским стрижкам, говорит, что сейчас часто выбирают трендовую удлиненную челку.

Также актуальна прямая челка, ровно подстриженная до бровей, а вот короткие челки «наискосок» сейчас неактуальны и выглядят старомодно.

— В тенденциях Домов мировой моды есть очень короткая рваная челка. Смотрится стильно. Но пока я не могу предположить, станет ли она у нас так же популярна, как удлиненная челка, — говорит Альвина.

Здесь можно прочитать про 18 крутых стрижек и окрашиваний, которые вам подойдут (внутри каре для сомневающихся).

Хотя лет так 10–15 назад мы смело резали в один мах челку массивной прямой линией и ни о чём не жалели, о форме лица даже не думали. Помните эти времена, когда челка начиналась с середины головы и в нее входила добрая половина всех волос? Сейчас вспоминаем с улыбкой, а тогда было страшно модно.

Например, с модной прямой челкой в начале 2010-х ходила Светлана. Несколько лет назад она рассказала в интервью НГС, как ей удалось после 30 выглядеть лучше, чем в 20.

Светлане хорошо разные прически, но выглядит она с ними совершенно по-разному

Светлане хорошо разные прически, но выглядит она с ними совершенно по-разному

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— Я была яркой, смелой и амбициозной блондинкой с невероятными на тот момент мечтами. Сейчас я тоже блондинка с амбициями, но другая. Я и тогда себе нравилась, и сейчас мне нравится, как я выгляжу. Просто тогда мне нравилось быть такой, а сейчас совершенно другое время, мои вкусы и взгляды изменились, это отразилось на внешности, — рассказала Светлана.

Если случилось так и вас настигла неудача с челкой, которая вдобавок ко всему еще и слишком медленно растет, парикмахеры придумали, как быстро исправить ситуацию. Нелюбимую и раздражающую вас челку можно перекрыть наращиванием.

Ностальгируем дальше. Короткая челка до середины лба не обошла и телеведущую Василину Катаеву — она проходила с ней примерно 10 лет, с 16 до 26, а потом решила отрастить.

Как вам такой поворот?

Как вам такой поворот?

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— Экспериментировать с внешностью я любила в молодости: в школьные годы и в институте. Было такое, что даже перекрасилась в блонд и коротко подстриглась, но быстро поняла, примерно так же быстро, как отросли темные корни на голове, что длинноволосой брюнеткой мне гораздо лучше, и больше не экспериментировала. Долгое время я носила короткую челку, о чём сейчас, глядя на свои старые фото, очень сильно жалею. Тогда это было модно, и мне казалось, что мне идет, — вспоминает Василина.

Еще одно ностальгическое фото из 2008 года о той самой массивной челке.

Если у вас нет челки, вам ее очень хочется, а обстригать страшно — стилист Евгения Разинкина показала, как можно примерить челку и преобразиться на время, не используя ножницы. Смотрим видео.

Для кого-то смена образа — это серьезный, обдуманный шаг, но явно не для Светланы — сибирячка часто красит волосы и меняет прически.

Какой вариант вам больше по душе? Нам нравится челка наискосок

Какой вариант вам больше по душе? Нам нравится челка наискосок

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— Перемены в образе для меня — естественное состояние души. Метаморфозы с внешностью происходят с самого детства, я особо не помню себя с длинными волосами. Мама способствовала постоянной смене моего имиджа, поэтому я, можно сказать, не решалась специально ни на какие перемены, перемены сами вошли в мою жизнь.

В первый класс я уже пошла с прической «каре на ножке», когда девочки-сверстницы в основном пришли в школу с длинными волосами и огромными бантами. И я не красила волосы до 21 года. Сейчас я меняю стрижку и цвет волос или всё вместе раз в полгода точно, для меня это вдохновение, новый приток позитивной энергии, возможность самовыражения.

О смелости своих образов мне рассуждать сложно, для всех степень смелости своя. Для меня то, что происходит на моей голове, — ничего особенного, просто очередной эксперимент, — говорит Светлана.

А вы знали, что легкая воздушная челка привлекает внимание к карим глазам? Они становятся более яркими и выразительными — посмотрите сами.

Удачно выстриженная челка лихо может скорректировать черты лица — если у вас высокий покатый лоб или крупные черты лица, правильная челка поможет сбалансировать образ.

Челка — элемент, смягчающий лицо. Кроме того, главное ее достоинство — это обладание эффектом омоложения. Обращали внимание, что с новоподстриженной челкой вы выглядите лет так на 5 младше?

Виктория когда-то тоже носила челку — прямую со стрижкой каскад. В материале о девушках, которые в 30 выглядят лучше, чем в 20, сибирячка рассказала, что решила отказаться от челки, но рваный каскад всё же оставила.

Разница между фотографиями Виктории — 10 лет

Разница между фотографиями Виктории — 10 лет

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Мария Сергеевич сейчас почти не носит челку, но на короткий период времени ей всё же нашлось место. К своим 30 годам девушка сильно поработала над внешностью и расцвела.

Челка и новый цвет волос добавили Марии красоты

Челка и новый цвет волос добавили Марии красоты

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Часто девушки подстригают челку, когда их не устраивает линия роста волос, или для того, чтобы смягчить черты лица. А может быть просто для того, чтобы добавить внешности игривости, примерив новый образ. В любом случае экспериментам быть, главное — обращаться к опытному специалисту.

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