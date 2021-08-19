Молодит, но не всех: 10 девушек, которые изменились до неузнаваемости, просто отрезав челку (или наоборот)

По мнению парикмахера-стилиста Дари Пусковой-Гофман, сейчас в тренде натуральность, а значит, стоит выбирать более естественные формы стрижек, а также рваные и легкие челки, без тяжелых и четких срезов.



— При этом срез стрижки может быть четким, а челка — более легкой и рваной, так основная стрижка подчеркнет и дополнит форму лица, а рваная челка смягчит образ, — объясняет стилист.



Альвина Корнеева, парикмахер и тренер по женским стрижкам, говорит, что сейчас часто выбирают трендовую удлиненную челку.



Также актуальна прямая челка, ровно подстриженная до бровей, а вот короткие челки «наискосок» сейчас неактуальны и выглядят старомодно.



— В тенденциях Домов мировой моды есть очень короткая рваная челка. Смотрится стильно. Но пока я не могу предположить, станет ли она у нас так же популярна, как удлиненная челка, — говорит Альвина.



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Хотя лет так 10–15 назад мы смело резали в один мах челку массивной прямой линией и ни о чём не жалели, о форме лица даже не думали. Помните эти времена, когда челка начиналась с середины головы и в нее входила добрая половина всех волос? Сейчас вспоминаем с улыбкой, а тогда было страшно модно.

