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«В школе меня принимали за учительницу»: эти красотки изменились после пластики — одна из них потратила на операции 2 млн

Они показали фото до и после и рассказали, сколько стоило их преображение и довольны ли они результатом

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Смотрим, как поменялись наши героини после похода к пластическим хирургам

Смотрим, как поменялись наши героини после похода к пластическим хирургам

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Целиком и полностью довольная своей внешностью женщина — уникальный случай. Несмотря на высокую самооценку и уверенность в себе, в глубине души каждая знает о своих маленьких изъянах. Современные возможности позволяют решить проблему визитом к пластическому хирургу, а начав себя менять, некоторые уже не могут остановиться. Мы поговорили с женщинами, которые тратят много денег на операции по изменению внешности и не планируют останавливаться на достигнутом, и попросили показать фото до преображения. Прочтите их истории.

Алёна Токарева, 38 лет

Алёна сделала ринопластику, увеличила губы, поставила в лоб и под глаза ботокс, сделала подтяжку груди, а еще похудела и обесцветила волосы

Алёна сделала ринопластику, увеличила губы, поставила в лоб и под глаза ботокс, сделала подтяжку груди, а еще похудела и обесцветила волосы

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— С детства я была недовольна своей внешностью. Сотни фотографий были удалены именно из-за того, что я казалась себе страшной. Больше всего в себе я не любила кривой нос и большой живот. С развитием странички в Instagram всё только усугубилось — подписчики часто намекали на мой нос и «обвисшие сиськи» (у меня большой размер груди — четвертый). С детства у меня неправильная осанка, из-за которой я выпячиваю живот. Часто от детей я слышала обидные реплики, что я беременна, поэтому я ненавидела свой живот и мечтала от него избавиться.

Алёна пошла на многочисленные коррекции, чтобы полюбить себя

Алёна пошла на многочисленные коррекции, чтобы полюбить себя

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Около 20 лет я мечтала о ринопластике — мне мешал страх и, в первую очередь, отсутствие денег. Решилась после того, как подруга, изучавшая перед этим несколько лет всевозможные чаты, все-таки сделала ринопластику и заверила меня в высокой квалификации своего врача. Я делала операцию в Новосибирске, ее стоимость — 220 тысяч рублей. Я неделю была в гипсе и с отечностью лица. Честно говоря, нос вообще никак не болел, но был отрицательный момент: для перегородки мне взяли кусочек хряща из бедра, и вот это бедро потом меня беспокоило минимум 7–8 месяцев. В первые дни даже чихнуть было очень больно, а на бедре остался шрам. С момента операции прошел уже год, и в целом, если забыть про бедро, то от операции одни плюсы — теперь я себе нравлюсь. Я больше не удаляю фотографии, у меня нет никаких рабочих сторон, теперь я могу сниматься прям в лоб камерой и быть круглосуточно красивой.

Преображения явно к лицу сибирячке

Преображения явно к лицу сибирячке

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Кроме ринопластики я увеличила губы и сделала подтяжку груди. Еще я села на диету, пошла в спортзал и избавилась от ненавистного живота. Я продолжила изменения: обесцветила волосы (которые через 3 месяца отвалились на треть) и наконец-то осуществила свою мечту детства — получила длинные волосы. Удивительным образом наращенные волосы меня преображают, в них я действительно свечусь и кажусь моложе, но, конечно, и от услуг косметолога не отказываюсь — колю в лоб и под глаза ботокс.

Прикольно было, что все женщины оценили, по-настоящему радовались за меня. А мужчины сказали: «Ты и так была красивой, ничего не изменилось, но и хуже не стало». Основные комплименты пошли после наращивания волос, никогда бы не подумала, что мужчины так любят длинные волосы.

Екатерина Панфилова, 33 года

Екатерина вложила в свои пластические операции больше <nobr class="_">2 000 000</nobr> рублей

Екатерина вложила в свои пластические операции больше 2 000 000 рублей

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— Я пошла на пластику после родов. Тут большую роль сыграл мой бывший муж. Он постоянно говорил, что я никому, кроме него, не буду нужна, что я непривлекательная, унижал меня. Еще мне не очень нравились некоторые детали моей внешности. Например, моей первой операцией стало увеличение груди. Потом я делала нос, продолжаю колоть в верхнюю губу гиалуроновую кислоту для увеличения и вставляла нити для подтяжки лица.

Точное количество процедур сказать не могу, так как постоянно приходится что-то обновлять. На пластику ушло порядка двух миллионов рублей. После неудачной операции на грудь я несколько раз переделывала ее, и на это ушло много денег. Я не жалею ни об одной операции. Жалею, что однажды ошиблась и выбрала некомпетентного хирурга. Это была моя первая операция, и я была неопытной. Он неправильно сделал мне грудь, она была почти квадратная. Потом несколько раз переделывал, но становилось только хуже.

Девушка не планирует останавливаться

Девушка не планирует останавливаться

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Скоро у меня операция по подтяжке лица. Решила сделать ее, потому что надоело вставлять нити. Лучше один раз сделать хорошо, чем каждый раз переделывать. Я бы на многое пошла, чтобы сохранить свою молодость. Как говорится, и душу дьяволу продала бы. Так что буду делать всё, чтобы остаться молодой и красивой. Родные понимают, что я уже взрослая и сама решаю, что мне делать, а что нет. Молодой человек меня всячески поддерживает, а иногда даже сам говорит: «Может, ты это сделаешь? Или это?» То есть он разделяет мои интересы. У нас, кстати, летом будет свадьба.

Елена Самко, занимается разработкой компьютерных игр

Елена сделала маммопластику, после того как сильно похудела

Елена сделала маммопластику, после того как сильно похудела

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— Я человек, склонный к полноте и большому набору веса. Помню, в 8-м классе меня принимали за учительницу, а не за ученицу. Все вокруг говорили, что у меня лишний вес. Семья очень волновалась за мое состояние, но я игнорировала все выпады в свою сторону, многих вещей просто не замечала. Только когда мой вес стал сильно влиять на мое здоровье — у меня были проблемы по женской части, врачи переживали, что такими темпами у меня может к 30 годам не выдержать сердце, одышка, атрофия мышц и так далее — я поняла, что так больше нельзя и нужно что-то делать.

В первый раз я похудела в 16 лет — со 103 до 76 килограммов за 2,5 месяца. Потом были периоды, когда я возвращалась к изначальному весу: это были постоянные качели к 102 килограммам и до 65, затем снова 95 килограммов, и наконец-то вес зафиксировался на отметке в 62 килограмма. Резкое похудение отразилось на коже, и в частности на груди, поэтому я легко решилась пойти к пластическим хирургам.

Поход к пластическому хирургу Елена считает необходимостью

Поход к пластическому хирургу Елена считает необходимостью

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Сделать грудь для меня была необходимая мера — после таких скачков веса моя кожа превратилась во что-то ужасное. Я ни дня не жалею о своей операции, так как сворачивать рулетики в бюстгальтер, имея возможность решить проблему, считаю мазохизмом. Операцию я сделала еще в 2014 году — новая грудь, то есть анатомические импланты по 500 мл, обошлась в 165 тысяч рублей. Реабилитацию я прошла так быстро, что уже через пару дней активно работала. Кардинальные изменения во внешности помогли прежде всего улучшить здоровье — физически мне стало легче.

Екатерина Семёнова, 30 лет, финансовый менеджер

Екатерина задумалась о том, что ее нос неидеален, в <nobr class="_">20 лет</nobr>

Екатерина задумалась о том, что ее нос неидеален, в 20 лет

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— Лет в 12–13 я впервые увидела себя в профиль на фото, мне жутко не понравилось. Осознание того, что хочу другой нос, прямой и красивый, пришло лет в 20. Несколько лет я жила с этой мыслью, смотрела видео операций, читала статьи в интернете, общалась с теми, кто уже через это прошел, морально себя готовила. Решила, что пора, записалась на консультацию в июне.

В августе 2017 года сделала операцию. Вместе со всеми анализами операция вышла чуть больше чем 200 тысяч рублей. Плюсом к рино- у меня была септопластика — присутствовали искривление перегородки и ринит, я не могла дышать без капель, которые капала с 15 лет. Страшно не было, правда, почему — не знаю. Рисков тоже не было, случай у меня был несложный, всё должно было пройти хорошо. Единственное, боялась не проснуться после наркоза.

Позже оказалось, что я не была готова к послеоперационному периоду — первые несколько дней были неприятны по ощущениям: нос не дышал, на лице были отеки, приходилось носить гипс и повязку. Через неделю я вернулась в привычный режим, смогла полноценно выйти на улицу без маски дней через 10.

Кроме неудовлетворения формой носа у Кати еще были ринит и искривление <nobr class="_">перегородки —</nobr> она не могла дышать без специальных капель

Кроме неудовлетворения формой носа у Кати еще были ринит и искривление перегородки — она не могла дышать без специальных капель

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Операций у меня всего было две, и если бы результат первой меня удовлетворил, то на вторую я бы не решилась. Спустя полгода после первой нос начал принимать обратно изначальную форму — на месте, где была горбинка, стала нарастать рубцовая ткань. Первая операция прошла в августе 2017-го, вторая — ровно через год, в августе 2018-го. Сейчас по здоровью всё прекрасно — нос дышит, о каплях забыла, как о страшном сне. Вторая операция прошла успешно.

Елена Лазько, 29 лет, маркетолог, модель

Елена увеличила грудь — операция обошлась в <nobr class="_">300 тысяч</nobr> рублей

Елена увеличила грудь — операция обошлась в 300 тысяч рублей

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— Со школьного возраста я мечтала иметь большую упругую грудь. Всегда знала, что в моей жизни будет возможно сделать силикон. Своя грудь была красивая, но недостаточно по размеру, и не по тем параметрам, которые были у меня в голове. Операция обошлась мне в 300 тысяч рублей. Помимо груди, с 20-летнего возраста я начала колоть себе губы — раза три отдавала по 15 тысяч рублей. При этом свои губы были абсолютно идеальные и пухлые. В то время, 10 лет назад, я, скорее всего, гналась за модой на большие пухлые губы. Со временем я их сдула до своего родного размера — процедура очень неприятная и имеет последствия: губы становятся растянутыми и с морщинками. Стоимость — 10 000 рублей.

Елена также увеличила и губы, но потом решила сдуть их

Елена также увеличила и губы, но потом решила сдуть их

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Помимо всего я делаю мезотерапию: витамины вкалывают в кожу лица либо на другой участок тела — куда потребуется по мнению косметолога. Такие процедуры — это как правило гигиены. Скулы у меня от природы отчетливо видны, даже где-то грубоваты, поэтому их я себе не делала. Мне с внешностью повезло по генетике, но тело всё равно нужно держать в тонусе — я занимаюсь спортом, но также считаю, что иногда нужно приходить к косметологии для поддержания состояния кожи. Любая работа над собой, в том числе и косметологическая, делает внешность привлекательнее, ты становишься увереннее. Это ощущается на взглядах других, уверена, что это всегда радует глаз. Осуждения по поводу пластики груди не было, даже со стороны родных. Я не уродую себя, я становлюсь лучшей версией себя, без фанатизма.

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пластическая хирургияринопластикаувеличение грудиувеличение губподтяжка лица
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