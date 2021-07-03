«В школе меня принимали за учительницу»: эти красотки изменились после пластики — одна из них потратила на операции 2 млн

— Я человек, склонный к полноте и большому набору веса. Помню, в 8-м классе меня принимали за учительницу, а не за ученицу. Все вокруг говорили, что у меня лишний вес. Семья очень волновалась за мое состояние, но я игнорировала все выпады в свою сторону, многих вещей просто не замечала. Только когда мой вес стал сильно влиять на мое здоровье — у меня были проблемы по женской части, врачи переживали, что такими темпами у меня может к 30 годам не выдержать сердце, одышка, атрофия мышц и так далее — я поняла, что так больше нельзя и нужно что-то делать.



В первый раз я похудела в 16 лет — со 103 до 76 килограммов за 2,5 месяца. Потом были периоды, когда я возвращалась к изначальному весу: это были постоянные качели к 102 килограммам и до 65, затем снова 95 килограммов, и наконец-то вес зафиксировался на отметке в 62 килограмма. Резкое похудение отразилось на коже, и в частности на груди, поэтому я легко решилась пойти к пластическим хирургам.