«В школе меня принимали за учительницу»: эти красотки изменились после пластики — одна из них потратила на операции 2 млн

Целиком и полностью довольная своей внешностью женщина — уникальный случай. Несмотря на высокую самооценку и уверенность в себе, в глубине души каждая знает о своих маленьких изъянах. Современные возможности позволяют решить проблему визитом к пластическому хирургу, а начав себя менять, некоторые уже не могут остановиться. Мы поговорили с женщинами, которые тратят много денег на операции по изменению внешности и не планируют останавливаться на достигнутом, и попросили показать фото до преображения. Прочтите их истории.
Алёна Токарева, 38 лет
— С детства я была недовольна своей внешностью. Сотни фотографий были удалены именно из-за того, что я казалась себе страшной. Больше всего в себе я не любила кривой нос и большой живот. С развитием странички в Instagram всё только усугубилось — подписчики часто намекали на мой нос и «обвисшие сиськи» (у меня большой размер груди — четвертый). С детства у меня неправильная осанка, из-за которой я выпячиваю живот. Часто от детей я слышала обидные реплики, что я беременна, поэтому я ненавидела свой живот и мечтала от него избавиться.
Около 20 лет я мечтала о ринопластике — мне мешал страх и, в первую очередь, отсутствие денег. Решилась после того, как подруга, изучавшая перед этим несколько лет всевозможные чаты, все-таки сделала ринопластику и заверила меня в высокой квалификации своего врача. Я делала операцию в Новосибирске, ее стоимость —
Кроме ринопластики я увеличила губы и сделала подтяжку груди. Еще я села на диету, пошла в спортзал и избавилась от ненавистного живота. Я продолжила изменения: обесцветила волосы (которые через
Прикольно было, что все женщины оценили, по-настоящему радовались за меня. А мужчины сказали: «Ты и так была красивой, ничего не изменилось, но и хуже не стало». Основные комплименты пошли после наращивания волос, никогда бы не подумала, что мужчины так любят длинные волосы.
Екатерина Панфилова, 33 года
— Я пошла на пластику после родов. Тут большую роль сыграл мой бывший муж. Он постоянно говорил, что я никому, кроме него, не буду нужна, что я непривлекательная, унижал меня. Еще мне не очень нравились некоторые детали моей внешности. Например, моей первой операцией стало увеличение груди. Потом я делала нос, продолжаю колоть в верхнюю губу гиалуроновую кислоту для увеличения и вставляла нити для подтяжки лица.
Точное количество процедур сказать не могу, так как постоянно приходится что-то обновлять. На пластику ушло порядка двух миллионов рублей. После неудачной операции на грудь я несколько раз переделывала ее, и на это ушло много денег. Я не жалею ни об одной операции. Жалею, что однажды ошиблась и выбрала некомпетентного хирурга. Это была моя первая операция, и я была неопытной. Он неправильно сделал мне грудь, она была почти квадратная. Потом несколько раз переделывал, но становилось только хуже.
Скоро у меня операция по подтяжке лица. Решила сделать ее, потому что надоело вставлять нити. Лучше один раз сделать хорошо, чем каждый раз переделывать. Я бы на многое пошла, чтобы сохранить свою молодость. Как говорится, и душу дьяволу продала бы. Так что буду делать всё, чтобы остаться молодой и красивой. Родные понимают, что я уже взрослая и сама решаю, что мне делать, а что нет. Молодой человек меня всячески поддерживает, а иногда даже сам говорит: «Может, ты это сделаешь? Или это?» То есть он разделяет мои интересы. У нас, кстати, летом будет свадьба.
Елена Самко, занимается разработкой компьютерных игр
— Я человек, склонный к полноте и большому набору веса. Помню, в
В первый раз я похудела в 16 лет — со 103 до 76 килограммов за 2,5 месяца. Потом были периоды, когда я возвращалась к изначальному весу: это были постоянные качели к 102 килограммам и до 65, затем снова 95 килограммов, и наконец-то вес зафиксировался на отметке в 62 килограмма. Резкое похудение отразилось на коже, и в частности на груди, поэтому я легко решилась пойти к пластическим хирургам.
Сделать грудь для меня была необходимая мера — после таких скачков веса моя кожа превратилась во что-то ужасное. Я ни дня не жалею о своей операции, так как сворачивать рулетики в бюстгальтер, имея возможность решить проблему, считаю мазохизмом. Операцию я сделала еще в 2014 году — новая грудь, то есть анатомические импланты по
Екатерина Семёнова, 30 лет, финансовый менеджер
— Лет в 12–13 я впервые увидела себя в профиль на фото, мне жутко не понравилось. Осознание того, что хочу другой нос, прямой и красивый, пришло лет в 20. Несколько лет я жила с этой мыслью, смотрела видео операций, читала статьи в интернете, общалась с теми, кто уже через это прошел, морально себя готовила. Решила, что пора, записалась на консультацию в июне.
В августе 2017 года сделала операцию. Вместе со всеми анализами операция вышла чуть больше чем
Позже оказалось, что я не была готова к послеоперационному периоду — первые несколько дней были неприятны по ощущениям: нос не дышал, на лице были отеки, приходилось носить гипс и повязку. Через неделю я вернулась в привычный режим, смогла полноценно выйти на улицу без маски дней
Операций у меня всего было две, и если бы результат первой меня удовлетворил, то на вторую я бы не решилась. Спустя полгода после первой нос начал принимать обратно изначальную форму — на месте, где была горбинка, стала нарастать рубцовая ткань. Первая операция прошла в августе
Елена Лазько, 29 лет, маркетолог, модель
— Со школьного возраста я мечтала иметь большую упругую грудь. Всегда знала, что в моей жизни будет возможно сделать силикон. Своя грудь была красивая, но недостаточно по размеру, и не по тем параметрам, которые были у меня в голове. Операция обошлась мне в
Помимо всего я делаю мезотерапию: витамины вкалывают в кожу лица либо на другой участок тела — куда потребуется по мнению косметолога. Такие процедуры — это как правило гигиены. Скулы у меня от природы отчетливо видны, даже где-то грубоваты, поэтому их я себе не делала. Мне с внешностью повезло по генетике, но тело всё равно нужно держать в тонусе — я занимаюсь спортом, но также считаю, что иногда нужно приходить к косметологии для поддержания состояния кожи. Любая работа над собой, в том числе и косметологическая, делает внешность привлекательнее, ты становишься увереннее. Это ощущается на взглядах других, уверена, что это всегда радует глаз. Осуждения по поводу пластики груди не было, даже со стороны родных. Я не уродую себя, я становлюсь лучшей версией себя, без фанатизма.
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