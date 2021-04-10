«Скинул лет 10»: какие пластические операции делают мужчины (и молчат об этом). Истории и фото

— У мужчин кожа по своей структуре более грубая, фиброзная, с волосяными фолликулами, повышена кровоточивость, так как ткани лучше кровоснабжаются — оттого мужские операции на лице длятся на час дольше, чем у женщин. Но, несмотря на это, мужчины быстрее реабилитируются после процедуры, — говорит Татьяна Романовская и рекомендует мужчинам проявлять умеренность и не уходить в гиперкоррекцию, чтобы не появились женоподобные черты лица.



Насколько длителен будет эффект, зависит от индивидуальных особенностей пациента — генетики и структуры ткани: если ткань тяжелая, результат будет менее эффективен. Кроме того, влияют колебания в весе и образ жизни мужчины. Эффект от блефаропластики длится обычно от 5 до 10 лет , фейслифтинга — от 5 до 15 лет .

Анатолий, 54 года, бизнесмен

