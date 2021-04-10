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«Скинул лет 10»: какие пластические операции делают мужчины (и молчат об этом). Истории и фото

В погоне за идеальным телом они ложатся под нож и отрезают себе живот, увеличивают ягодицы и кое-что еще

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Пластика лица и тела у мужчин в наши дни стала уже обыденностью

Пластика лица и тела у мужчин в наши дни стала уже обыденностью

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Нет ничего стыдного и ужасного в том, что мужчины, как и женщины, озабочены своей внешностью и строем идут на консультации к пластическим хирургам. Просто они пока не привыкли говорить об этом — мало ли, вдруг не то подумают. Годы идут, морщины предательски собираются вокруг глаз, а проклятый живот никак не хочет уходить — исправить можно всё, что хочется, включая самые интимные места. Мы узнали у врачей про популярные среди мужчин процедуры и попросили рассказать о них подробнее (узнали даже то, о чём вы стесняетесь спросить сами).

Пластика лица

Вариантов для пластики лица у мужчин существует ровно столько же, сколько и у женщин: поправить, подтянуть, отрезать лишнее — разницы нет, все хотят выглядеть хорошо. Кандидат медицинских наук и пластический хирург клиники UMG Татьяна Романовская к самой популярной среди мужчин процедуре отнесла блефаропластику — это операция, которая помогает устранить возрастные изменения на веках (избытки кожи, морщины, мешки под глазами) и добиться омолаживающего эффекта. Такое оперативное вмешательство предполагает иссечение избытков кожного покрова и жировых образований. Кроме того, пользуются спросом пластика бровей, ушей, шеи и носа.

Менее популярен фейслифтинг — методика пластики лица, которая создает новый контур и молодой овал лица благодаря удалению избытков кожи, перераспределению жировых отложений и фиксации мышц и мышечно-апоневротического слоя. Медленно, но верно мужчины допустили и такую возможность в желании выглядеть моложе и красивее.

Вот так выглядит лицо после процедуры фейслифтинга — фотографии до и после: овал лица заметно подтянулся, мужчина стал выглядеть моложе.

— У мужчин кожа по своей структуре более грубая, фиброзная, с волосяными фолликулами, повышена кровоточивость, так как ткани лучше кровоснабжаются — оттого мужские операции на лице длятся на час дольше, чем у женщин. Но, несмотря на это, мужчины быстрее реабилитируются после процедуры, — говорит Татьяна Романовская и рекомендует мужчинам проявлять умеренность и не уходить в гиперкоррекцию, чтобы не появились женоподобные черты лица.

Насколько длителен будет эффект, зависит от индивидуальных особенностей пациента — генетики и структуры ткани: если ткань тяжелая, результат будет менее эффективен. Кроме того, влияют колебания в весе и образ жизни мужчины. Эффект от блефаропластики длится обычно от 5 до 10 лет, фейслифтинга — от 5 до 15 лет.

Анатолий, 54 года, бизнесмен

— Мой знакомый сделал круговую блефаропластику век и стал выглядеть гораздо моложе своего возраста, что натолкнуло меня на мысль о том, что ничего страшного и стыдного в такой операции нет. Не только женщины хотят выглядеть лучше, мы не молодеем, и я тоже решился, пошел к тому же доктору, что и мой товарищ. Прошел необходимые анализы и в положенный день был в клинике. Не больно, не страшно, отек пережить можно. Стоимость процедуры — 100 тысяч рублей. Результат меня порадовал и не заставил себя ждать — визуально я скинул лет 10 точно, и через месяц после операции я познакомился с женщиной, которая на 17 лет меня моложе, у нас завязались романтические отношения.

Пластика тела

Пластический хирург Рустам Курманбаев среди самых популярных у мужчин операций на теле выделяет ту, что корректирует зону талии — область живота спереди, бока, поясница. Если нет излишков жировой ткани и нависающего фартука, операция проводится путем липомоделирования — делается прокол в местах скопления жира и его выкачивание или перемещение в нужную область для формирования эстетичного силуэта. Довольно быстро и безболезненно мужчина получает стройную и подтянутую фигуру без утомительных тренировок в спортзале.

Скорректировать область талии у пациента с излишками кожи и жира можно при помощи абдоминопластики — процедура более сложная, чем липомоделирование, и требующая подготовки, в ходе которой хирург удаляет излишний подкожный жир и мышечные ткани в нижней части живота. Операция такого типа проходит строго под общим наркозом. После пациент получает идеально плоский живот.

По словам Рустама Курманбаева, с запросом на коррекцию области талии к нему обращается около 30% мужчин и с каждым годом процент только растет

По словам Рустама Курманбаева, с запросом на коррекцию области талии к нему обращается около 30% мужчин и с каждым годом процент только растет

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На фото хорошо виден результат. Пациент обратился к доктору после очень сильного ожирения, связанного с гормональным лечением. Он прошел курс похудения и затем — четыре операционных этапа в течение двух лет, которые и дали результат на данных снимках.

— При таких больших объемах в один этап сделать всё и сразу нельзя, так как существует неоспоримая аксиома — за одну операцию нельзя убирать больше 10% от массы тела во избежание излишних травм организма. Соблюдая данное правило и постепенно преображая человека, давая его организму время привыкнуть к переменам, мы получаем подобный результат навсегда без рисков для здоровья. Пациент упорно шел к своей цели. Его путь начался со 160 кг, теперь же его вес — в районе 90 кг, и он полностью доволен своим новым красивым телом. В ходе этапов операции мы убрали всё лишнее со спины, поясницы, рук, ног, провели абдоминопластику и зашлифовали все швы, но у пациента есть особенность — склонность к гипертрофическим швам, а именно келоидам. Поэтому мы видим немного утолщенные швы. Но данная особенность является довольно редкой и не встречается часто у пациентов. Мужчина полностью доволен полученным результатом и в дальнейшем может продолжить лечение шва, — рассказывает Рустам Курманбаев.

Помимо уже сказанного мужчины обращаются к пластическим хирургам за пластикой пупка из-за его деформации или просто неэстетичного вида. Подтяжка ягодиц при помощи липофилинга (перемещение жировой ткани из одной зоны в другую) тоже имеет популярность — от упругих ягодиц еще никто не отказывался.

Менее популярна процедура по созданию кубиков пресса. Со слов доктора, обычно такой запрос бывает у тех мужчин, которые имеют рельефный силуэт на руках и ногах, но не на животе: с зоны талии убираются жировые отложения, и становится виден пресс.

Те, кто выбрал для себя такой способ формирования рельефа, обычно сокращают время пребывания в спортзале. Какие хитрецы!

Те, кто выбрал для себя такой способ формирования рельефа, обычно сокращают время пребывания в спортзале. Какие хитрецы!

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— На самом деле кубики пресса есть у всех — у человека существует мышечный каркас, иначе он не мог бы ходить прямо, а прямая мышца живота имеет строение с сухожильными перемычками. За счет того, что мы много времени проводим в вертикальном положении, эта мышца всегда прокачана, — говорит доктор и далее объясняет. — Липомоделирующая операция по созданию кубиков пресса связана с работой жировых клеток — они с рождения даны человеку в определенном количестве (около трех миллиардов) и распределяются по телу индивидуально. Есть функциональный жировой слой и есть запасающий — в момент операции мы убираем весь глубокий слой, а потом еще 1 см с функционального — так прорисовываются кубики согласно мышечному контуру человека.

Перед операцией доктор советует пациентам не худеть специально и приходить в том весе, в котором он живет. В момент операции хирург работает не с весом, а с силуэтом человека — создает новый, поэтому, если после процедуры вы наберете вес, к прежним формам вы точно не вернетесь.

Интимная пластика

Самая популярная позиция в ряду интимной пластики для мужчин — это операция по увеличению полового члена, а именно по изменению его диаметра и длины. Профессор и доктор медицинских наук Ольга Добрякова рассказывает, что чаще всего операция по утолщению проводится посредством липофилинга — трансплантации собственной жировой ткани пациента из одной зоны в другую.

Еще один способ — лигаментотомия (хирургическое надсечение связки, поддерживающей пенис, за счет чего происходит его удлинение от 1,5 см до 6 см, в зависимости от индивидуальных особенностей пациента). В процессе операции хирург рассекает связки, посредством которых пенис прикрепляется к лобковым костям, что дает возможность высвободить находящуюся внутри тела часть полового члена. Чтобы помешать связкам снова срастись, необходимо в течение нескольких месяцев носить специальное устройство — стретчер, чьей задачей является выполнение оттягивающей функции. На сегодняшний день Ольга Добрецова разработала технику, которая позволяет мужчинам обходиться без стретчера в постоперационный период.

Помимо прочего довольно часто используется имплантация разных конструкций и введение филлеров на основе гиалуроновой кислоты — вводится под кожу с целью увеличения полового члена, требуется не менее 10 мл препарата.

— Такие операции малотравматичны, и риск осложнений минимален, при условии, что доктор использует разрешенные препараты. Конечно, имеется ряд нюансов. Например, если мы говорим о липофилинге, то процедуру необходимо проводить в несколько этапов, в противном случае при разовом введении жировой ткани эффект пропадет уже через несколько месяцев. После операции какое-то время сохраняется отек, могут быть неровности, которые со временем проходят. Бывает, что мужчины думают: после увеличения полового члена у них усилится эрекция, чувствительность и либидо — нет, это неправда, изменится только форма пениса и его размер. На потенцию данная операция никак не влияет, — объясняет доктор.

Как правило, мужчины прибегают к подобным процедурам по эстетическим соображениям. Есть и медицинские показания, например, болезнь Пейрони — заболевание, при котором в белочной оболочке происходит образование плотной фиброзной бляшки. Болезнь проявляется возникновением боли и искривления полового члена при эрекции. Нередко такие пациенты не могут жить половой жизнью.

Также к медицинским показаниям могут относиться перенесенные травмы, которые привели к деформации. Еще в начале 90-х разработали методику, которая позволяет воссоздать половой член из мышц живота. При копулятивной дисфункции (недостаточной эрекции) вводятся силиконовые протезы, за счет чего повышается твердость. Стоимость операций по коррекции колеблется от 100 тысяч рублей и выше, длится обычно от 30 минут до нескольких часов.

— В год я провожу около 10 таких операций. Возрастной диапазон пациентов колеблется от 18 до 85 лет. Бывает запрос и на уменьшение, обычно от пациентов с гендерными несоответствиями. Обычные мужчины с такой просьбой ко мне не обращались, — рассказывает Ольга Добрякова.

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