«Скинул лет 10»: какие пластические операции делают мужчины (и молчат об этом). Истории и фото

Нет ничего стыдного и ужасного в том, что мужчины, как и женщины, озабочены своей внешностью и строем идут на консультации к пластическим хирургам. Просто они пока не привыкли говорить об этом — мало ли, вдруг не то подумают. Годы идут, морщины предательски собираются вокруг глаз, а проклятый живот никак не хочет уходить — исправить можно всё, что хочется, включая самые интимные места. Мы узнали у врачей про популярные среди мужчин процедуры и попросили рассказать о них подробнее (узнали даже то, о чём вы стесняетесь спросить сами).
Пластика лица
Вариантов для пластики лица у мужчин существует ровно столько же, сколько и у женщин: поправить, подтянуть, отрезать лишнее — разницы нет, все хотят выглядеть хорошо. Кандидат медицинских наук и пластический хирург клиники UMG Татьяна Романовская к самой популярной среди мужчин процедуре отнесла блефаропластику — это операция, которая помогает устранить возрастные изменения на веках (избытки кожи, морщины, мешки под глазами) и добиться омолаживающего эффекта. Такое оперативное вмешательство предполагает иссечение избытков кожного покрова и жировых образований. Кроме того, пользуются спросом пластика бровей, ушей, шеи и носа.
Менее популярен фейслифтинг — методика пластики лица, которая создает новый контур и молодой овал лица благодаря удалению избытков кожи, перераспределению жировых отложений и фиксации мышц и мышечно-апоневротического слоя. Медленно, но верно мужчины допустили и такую возможность в желании выглядеть моложе и красивее.
Вот так выглядит лицо после процедуры фейслифтинга — фотографии до и после: овал лица заметно подтянулся, мужчина стал выглядеть моложе.
— У мужчин кожа по своей структуре более грубая, фиброзная, с волосяными фолликулами, повышена кровоточивость, так как ткани лучше кровоснабжаются — оттого мужские операции на лице длятся на час дольше, чем у женщин. Но, несмотря на это, мужчины быстрее реабилитируются после процедуры, — говорит Татьяна Романовская и рекомендует мужчинам проявлять умеренность и не уходить в гиперкоррекцию, чтобы не появились женоподобные черты лица.
Насколько длителен будет эффект, зависит от индивидуальных особенностей пациента — генетики и структуры ткани: если ткань тяжелая, результат будет менее эффективен. Кроме того, влияют колебания в весе и образ жизни мужчины. Эффект от блефаропластики длится обычно
Анатолий, 54 года, бизнесмен
— Мой знакомый сделал круговую блефаропластику век и стал выглядеть гораздо моложе своего возраста, что натолкнуло меня на мысль о том, что ничего страшного и стыдного в такой операции нет. Не только женщины хотят выглядеть лучше, мы не молодеем, и я тоже решился, пошел к тому же доктору, что и мой товарищ. Прошел необходимые анализы и в положенный день был в клинике. Не больно, не страшно, отек пережить можно. Стоимость процедуры —
Пластика тела
Пластический хирург Рустам Курманбаев среди самых популярных у мужчин операций на теле выделяет ту, что корректирует зону талии — область живота спереди, бока, поясница. Если нет излишков жировой ткани и нависающего фартука, операция проводится путем липомоделирования — делается прокол в местах скопления жира и его выкачивание или перемещение в нужную область для формирования эстетичного силуэта. Довольно быстро и безболезненно мужчина получает стройную и подтянутую фигуру без утомительных тренировок в спортзале.
Скорректировать область талии у пациента с излишками кожи и жира можно при помощи абдоминопластики — процедура более сложная, чем липомоделирование, и требующая подготовки, в ходе которой хирург удаляет излишний подкожный жир и мышечные ткани в нижней части живота. Операция такого типа проходит строго под общим наркозом. После пациент получает идеально плоский живот.
На фото хорошо виден результат. Пациент обратился к доктору после очень сильного ожирения, связанного с гормональным лечением. Он прошел курс похудения и затем — четыре операционных этапа в течение двух лет, которые и дали результат на данных снимках.
— При таких больших объемах в один этап сделать всё и сразу нельзя, так как существует неоспоримая аксиома — за одну операцию нельзя убирать больше 10% от массы тела во избежание излишних травм организма. Соблюдая данное правило и постепенно преображая человека, давая его организму время привыкнуть к переменам, мы получаем подобный результат навсегда без рисков для здоровья. Пациент упорно шел к своей цели. Его путь начался
Помимо уже сказанного мужчины обращаются к пластическим хирургам за пластикой пупка из-за его деформации или просто неэстетичного вида. Подтяжка ягодиц при помощи липофилинга (перемещение жировой ткани из одной зоны в другую) тоже имеет популярность — от упругих ягодиц еще никто не отказывался.
Менее популярна процедура по созданию кубиков пресса. Со слов доктора, обычно такой запрос бывает у тех мужчин, которые имеют рельефный силуэт на руках и ногах, но не на животе: с зоны талии убираются жировые отложения, и становится виден пресс.
— На самом деле кубики пресса есть у всех — у человека существует мышечный каркас, иначе он не мог бы ходить прямо, а прямая мышца живота имеет строение с сухожильными перемычками. За счет того, что мы много времени проводим в вертикальном положении, эта мышца всегда прокачана, — говорит доктор и далее объясняет. — Липомоделирующая операция по созданию кубиков пресса связана с работой жировых клеток — они с рождения даны человеку в определенном количестве (около трех миллиардов) и распределяются по телу индивидуально. Есть функциональный жировой слой и есть запасающий — в момент операции мы убираем весь глубокий слой, а потом еще
Перед операцией доктор советует пациентам не худеть специально и приходить в том весе, в котором он живет. В момент операции хирург работает не с весом, а с силуэтом человека — создает новый, поэтому, если после процедуры вы наберете вес, к прежним формам вы точно не вернетесь.
Интимная пластика
Самая популярная позиция в ряду интимной пластики для мужчин — это операция по увеличению полового члена, а именно по изменению его диаметра и длины. Профессор и доктор медицинских наук Ольга Добрякова рассказывает, что чаще всего операция по утолщению проводится посредством липофилинга — трансплантации собственной жировой ткани пациента из одной зоны в другую.
Еще один способ — лигаментотомия (хирургическое надсечение связки, поддерживающей пенис, за счет чего происходит его удлинение
Помимо прочего довольно часто используется имплантация разных конструкций и введение филлеров на основе гиалуроновой кислоты — вводится под кожу с целью увеличения полового члена, требуется не менее
— Такие операции малотравматичны, и риск осложнений минимален, при условии, что доктор использует разрешенные препараты. Конечно, имеется ряд нюансов. Например, если мы говорим о липофилинге, то процедуру необходимо проводить в несколько этапов, в противном случае при разовом введении жировой ткани эффект пропадет уже через несколько месяцев. После операции
Как правило, мужчины прибегают к подобным процедурам по эстетическим соображениям. Есть и медицинские показания, например, болезнь Пейрони — заболевание, при котором в белочной оболочке происходит образование плотной фиброзной бляшки. Болезнь проявляется возникновением боли и искривления полового члена при эрекции. Нередко такие пациенты не могут жить половой жизнью.
Также к медицинским показаниям могут относиться перенесенные травмы, которые привели к деформации. Еще
— В год я провожу около 10 таких операций. Возрастной диапазон пациентов колеблется
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