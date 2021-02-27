27 февраля суббота
СЕЙЧАС -22°С
Пробки 4/10
usd 74.44
eur 90.37
Тема дняВакцина «Вектора» бесполезна или эффективна?

Все новости

Все новости

Холостяк месяца: брутальный спортсмен вяжет игрушки и сгибает гвозди в сердечки — одно из них он подарит любимой

Чтобы снять стресс от спорта, Эдуард берет в руки либо спицы, либо гвозди

4 428
145Обсудить

Поделиться

Эдуард — разносторонний и интересный парень, прочтите его историю

Эдуард — разносторонний и интересный парень, прочтите его историю

Поделиться

В Новосибирске выбрали холостяка февраля 2021 года

Эдуарду Атапину 22 года, молодой человек — чемпион города по гиревому спорту. В послужном списке сибиряка имеется и разряд КМС по пауэрлифтингу. Чтобы снимать напряжение от спорта, Эдуард вечерами вяжет крючком, а сейчас его поглотило новое увлечение — в свободное время он любит завязывать в узлы гвозди. Из-за спорта у Эдуарда не складываются отношения с девушками, а может быть потому, что парень слишком требователен — так он сам о себе говорит. В беседе с корреспондентом Алёной Золотухиной брутальный парень рассказал о своей жизни, увлечениях, спорте и о какой избраннице он мечтает.

О спорте

— Я занимаюсь спортом с подросткового возраста. Примерно в 12 лет я пошел в тренажерный зал, но не мог достичь успеха вплоть до поступления в колледж. Там под наставничеством двух опытных тренеров за полгода я добился высоких результатов и стал чемпионом города по гиревому спорту — это был февраль 2017 года.

Эдуард профессионально занимается спортом с университета&nbsp;

Эдуард профессионально занимается спортом с университета 

Поделиться

— Пока я учился, принимал участие в соревнованиях — легкая атлетика, волейбол, ГТО. На втором курсе мне удалось получить разряд — 3-й взрослый по гиревому спорту, а также стать призером колледжа среди учебных групп по волейболу. После окончания третьего курса по совету тренера я решил попробовать себя в таком виде спорта, как пауэрлифтинг, и уже на первых соревнованиях в 2019 году я получил разряд — 2-й взрослый. После окончания 4-го курса мне удалось побить рекорд колледжа по гиревому спорту с результатом 232 подъема, а также стать двухкратным чемпионом города.

У молодого человека несколько разрядов по разным направлениям в спорте&nbsp;

У молодого человека несколько разрядов по разным направлениям в спорте 

Поделиться

В мае 2020 года меня взяли на работу тренером в атлетический зал «Физ-ра». В сентябре я выполнил разряд КМС по пауэрлифтингу. В настоящее время я готовлюсь к очередным соревнованиям в том же направлении — основная задача заключается в выполнении разряда «Мастер спорта».

Сейчас Эдуард работает тренером в атлетическом клубе

Сейчас Эдуард работает тренером в атлетическом клубе

Поделиться

Личная жизнь

Из-за спорта у Эдуарда не складывается личная жизнь

Из-за спорта у Эдуарда не складывается личная жизнь

Поделиться

— Я не женат и детей у меня нет. Я бы хотел встречаться с той девушкой, которая сможет поддержать меня в моем виде спорта, хотелось бы, чтобы она была заботливой. Мои отношения обычно заканчиваются из-за того, что спорту я уделяю больше времени (3 дня в неделю по 3–4 часа), чем девушке. Возможна и другая причина — я очень требовательный парень. Меня привлекают скромность, глаза и харизма, отталкивают — высокомерие и меркантильность.

Неудачные отношения

— История началась с того, что я работал в KFC, на мне всегда была большая футболка, и было не видно, что я атлетически сложенный парень. Я познакомился с девушкой-кассиром, время от времени мы с ней ходили вместе на обед. Однажды она угостила меня бургером, я не смог остаться в стороне и предложил ей шоколадку. Постепенно между нами начали развиваться отношения, и мы решили съехаться. Когда она впервые увидела меня без футболки, у нее глаза были по 5 рублей — одна из причин, почему я ей понравился.

Все изменилось, как только у меня началась подготовка к соревнованиям. Я начал бегать, развивал выносливость и усиленно тренировался. После двух месяцев подготовки в мою сторону начались претензии: «Ты своему бесполезному спорту уделяешь больше времени, чем мне, ты по дому ничего не делаешь, почему ты перестал готовить, хоть бы раз взял и убрался дома». Я принимал ее слова и старался успевать что-то по дому, но с каждым разом на меня все сильнее и сильнее начинали давить, я не выдержал и начал скандал. После собрал вещи и уехал. Мы прожили вместе полгода.

Вязание крючком

Вязать крючком Эдуарда научила подруга

Вязать крючком Эдуарда научила подруга

Поделиться

— Интерес к вязанию у меня появился в прошлом году летом. Рукоделию меня научила подруга — она считала, что вязание даст мне отдохнуть от соревнований и поможет отвлечься от спортивной карьеры. Я вязал крючком в основном игрушки, салфетки с узорами.

Сгибание гвоздей

Направление «Силачи старой школы» вдохновляет Эдуарда и способствует эмоциональной разрядке

Направление «Силачи старой школы» вдохновляет Эдуарда и способствует эмоциональной разрядке

Поделиться

— У меня есть еще одно увлечение. Направление «Силачи старой школы» основано на учениях атлетов начала 20 века. Его суть заключается в подъеме тяжелых гирь, сгибании железных прутов или гвоздей по определенной технике. Я увлекаюсь направлением с ноября прошлого года, и мне очень нравится.

Сердце из гвоздей он хотел бы подарить своей будущей девушке&nbsp;

Сердце из гвоздей он хотел бы подарить своей будущей девушке 

Поделиться

На создание одного узла из гвоздя уходит примерно от 15 до 30 минут. Подарок собственными руками имеет больший вес. Вам дарили когда-нибудь сердечко из гвоздя? Согнутое прямо перед вами, главное — добавить слова: «От сердца дарю тебе». Я такой подарок еще никому не дарил, а хотелось бы.

Если вам понравился герой материала и вы хотели бы познакомиться, пришлите несколько слов о себе, фото и ваши контакты на she@ngs.ru, мы передадим информацию Эдуарду.

Кто еще ищет себе пару на НГС

Профессиональная моржиха ищет свою любовь — она мечтает вместе заниматься спортом. Евгения считает, что с годами нам сложнее влюбляться, но она всё равно верит, что найдет свое счастье.

Обаятельный инженер мечтает о девушке, с которой у него совпадут семейные ценности, — Николай любит сам добиваться той, которая понравилась, и не приемлет женской инициативы.

СЮЖЕТ

Ищу жену на НГС

Кристина называет себя «домашней кошечкой» и верит в любовь до 100 лет — может, она ждет тебя. Девушка считает, что материальную ответственность за семью должен нести мужчина, а она обеспечит уют.

Красавчик-спортсмен ищет невесту без накачанных губ и понтов — он определит ту самую по запаху. Девушки выстраиваются в очередь, чтобы познакомиться, но не все подходят под список требований.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК7
  • СМЕХ22
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ2
  • ПЕЧАЛЬ2

Поделиться

Поделиться

мужчина месяцахолостякищу жену на НГС
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

Подписаться

КОММЕНТАРИИ (145)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...