Холостяк месяца: брутальный спортсмен вяжет игрушки и сгибает гвозди в сердечки — одно из них он подарит любимой

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Эдуарду Атапину 22 года, молодой человек — чемпион города по гиревому спорту. В послужном списке сибиряка имеется и разряд КМС по пауэрлифтингу. Чтобы снимать напряжение от спорта, Эдуард вечерами вяжет крючком, а сейчас его поглотило новое увлечение — в свободное время он любит завязывать в узлы гвозди. Из-за спорта у Эдуарда не складываются отношения с девушками, а может быть потому, что парень слишком требователен — так он сам о себе говорит. В беседе с корреспондентом Алёной Золотухиной брутальный парень рассказал о своей жизни, увлечениях, спорте и о какой избраннице он мечтает.
О спорте
— Я занимаюсь спортом с подросткового возраста. Примерно в 12 лет я пошел в тренажерный зал, но не мог достичь успеха вплоть до поступления в колледж. Там под наставничеством двух опытных тренеров за полгода я добился высоких результатов и стал чемпионом города по гиревому спорту — это был февраль 2017 года.
— Пока я учился, принимал участие в соревнованиях — легкая атлетика, волейбол, ГТО. На втором курсе мне удалось получить разряд — 3-й взрослый по гиревому спорту, а также стать призером колледжа среди учебных групп по волейболу. После окончания третьего курса по совету тренера я решил попробовать себя в таком виде спорта, как пауэрлифтинг, и уже на первых соревнованиях в 2019 году я получил разряд — 2-й взрослый. После окончания 4-го курса мне удалось побить рекорд колледжа по гиревому спорту с результатом 232 подъема, а также стать двухкратным чемпионом города.
В мае 2020 года меня взяли на работу тренером в атлетический зал «Физ-ра». В сентябре я выполнил разряд КМС по пауэрлифтингу. В настоящее время я готовлюсь к очередным соревнованиям в том же направлении — основная задача заключается в выполнении разряда «Мастер спорта».
Личная жизнь
— Я не женат и детей у меня нет. Я бы хотел встречаться с той девушкой, которая сможет поддержать меня в моем виде спорта, хотелось бы, чтобы она была заботливой. Мои отношения обычно заканчиваются из-за того, что спорту я уделяю больше времени (3 дня в неделю по 3–4 часа), чем девушке. Возможна и другая причина — я очень требовательный парень. Меня привлекают скромность, глаза и харизма, отталкивают — высокомерие и меркантильность.
Неудачные отношения
— История началась с того, что я работал в KFC, на мне всегда была большая футболка, и было не видно, что я атлетически сложенный парень. Я познакомился с девушкой-кассиром, время от времени мы с ней ходили вместе на обед. Однажды она угостила меня бургером, я не смог остаться в стороне и предложил ей шоколадку. Постепенно между нами начали развиваться отношения, и мы решили съехаться. Когда она впервые увидела меня без футболки, у нее глаза были по 5 рублей — одна из причин, почему я ей понравился.
Все изменилось, как только у меня началась подготовка к соревнованиям. Я начал бегать, развивал выносливость и усиленно тренировался. После двух месяцев подготовки в мою сторону начались претензии: «Ты своему бесполезному спорту уделяешь больше времени, чем мне, ты по дому ничего не делаешь, почему ты перестал готовить, хоть бы раз взял и убрался дома». Я принимал ее слова и старался успевать что-то по дому, но с каждым разом на меня все сильнее и сильнее начинали давить, я не выдержал и начал скандал. После собрал вещи и уехал. Мы прожили вместе полгода.
Вязание крючком
— Интерес к вязанию у меня появился в прошлом году летом. Рукоделию меня научила подруга — она считала, что вязание даст мне отдохнуть от соревнований и поможет отвлечься от спортивной карьеры. Я вязал крючком в основном игрушки, салфетки с узорами.
Сгибание гвоздей
— У меня есть еще одно увлечение. Направление «Силачи старой школы» основано на учениях атлетов начала 20 века. Его суть заключается в подъеме тяжелых гирь, сгибании железных прутов или гвоздей по определенной технике. Я увлекаюсь направлением с ноября прошлого года, и мне очень нравится.
На создание одного узла из гвоздя уходит примерно от 15 до 30 минут. Подарок собственными руками имеет больший вес. Вам дарили когда-нибудь сердечко из гвоздя? Согнутое прямо перед вами, главное — добавить слова: «От сердца дарю тебе». Я такой подарок еще никому не дарил, а хотелось бы.
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