Холостяк месяца: брутальный спортсмен вяжет игрушки и сгибает гвозди в сердечки — одно из них он подарит любимой

— Я не женат и детей у меня нет. Я бы хотел встречаться с той девушкой, которая сможет поддержать меня в моем виде спорта, хотелось бы, чтобы она была заботливой. Мои отношения обычно заканчиваются из-за того, что спорту я уделяю больше времени (3 дня в неделю по 3–4 часа), чем девушке. Возможна и другая причина — я очень требовательный парень. Меня привлекают скромность, глаза и харизма, отталкивают — высокомерие и меркантильность.



Неудачные отношения

— История началась с того, что я работал в KFC, на мне всегда была большая футболка, и было не видно, что я атлетически сложенный парень. Я познакомился с девушкой-кассиром, время от времени мы с ней ходили вместе на обед. Однажды она угостила меня бургером, я не смог остаться в стороне и предложил ей шоколадку. Постепенно между нами начали развиваться отношения, и мы решили съехаться. Когда она впервые увидела меня без футболки, у нее глаза были по 5 рублей — одна из причин, почему я ей понравился.

Все изменилось, как только у меня началась подготовка к соревнованиям. Я начал бегать, развивал выносливость и усиленно тренировался. После двух месяцев подготовки в мою сторону начались претензии: «Ты своему бесполезному спорту уделяешь больше времени, чем мне, ты по дому ничего не делаешь, почему ты перестал готовить, хоть бы раз взял и убрался дома». Я принимал ее слова и старался успевать что-то по дому, но с каждым разом на меня все сильнее и сильнее начинали давить, я не выдержал и начал скандал. После собрал вещи и уехал. Мы прожили вместе полгода.