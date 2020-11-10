Холостяк месяца: обаятельный инженер мечтает о девушке, с которой у него совпадут семейные ценности

Николай производит впечатление приятного парня с искренней улыбкой. Молодому человеку 27 лет, он занимается развитием отделочной компании, которую открыл вместе с партнером. Свободное от работы время Николай посвящает родителям, друзьям, занимается вокалом, учится играть на барабанах, регулярно тренируется, занимается боксом. Корреспонденту НГС он рассказал о том, какой видит свою будущую избранницу и о какой семье мечтает, — девчонки, вставайте в очередь.
— Вы можете назвать себя харизматичным парнем?
СЮЖЕТ
— Для кого-то я харизматичный, для кого-то — нет, это зависит от человека и от того, как он меня воспринимает. Но я думаю, что какая-то доля харизмы во мне всё же присутствует.
— Девушки западают на вас?
— Мне не нравится слово «западает». Проявляют интерес — да, такое есть. Когда девушка именно западает — это не то, я люблю сам добиваться понравившейся девушки. А если она сама на меня запала, то интереса во мне не вызовет.
— Какие девушки вас привлекают?
— Мне важна энергетика, если я почувствую между нами связь, девушка будет привлекательна для меня, не важно, какие у нее внешность и характер.
— Какие, наоборот, отталкивают?
— Все девушки по-своему прекрасны. Если меня что-то отталкивает, кого-то другого это привлечет.
— Часто заводите романы? Почему они заканчиваются — причина в вас или в не тех девушках?
— Романы завожу нечасто. А заканчиваются они по разным причинам — проходит любовь или приходит осознание будущей несовместимости. Девушки тут ни при чём, причина во мне — я сам выбрал не ту девушку, с которой хотел бы построить серьезные отношения, сыграть свадьбу и прожить долгую счастливую жизнь.
— Вы задумываетесь о создании семьи, о детях? Консервативная модель семьи, где мужчина добытчик, а женщина домохозяйка, подходит для вас, или вы считаете это пережитком прошлого?
— В будущем — да, я хочу завести семью, детей. Модель семьи, где мужчина главный, добытчик, а женщина ведет хозяйство, была, есть и будет, иначе у нас не будет ни семьи, ни семейных ценностей. Издревле сложилось так, что дети и домашний быт на плечах женщины, матери, а мужчина содержит и защищает своих родных. Но такая система видоизменилась, упростилась. Женщина не крепостная, не кухарка и не уборщица, она так же работает, наравне с мужчиной, развивается. В современном мире девушки амбициозны, готовы всё брать в свои руки. Считаю, что на таких девушек находятся еще более сильные мужчины, получается крепкий союз. А когда наоборот — женщина работает, а мужчина домохозяйка — я не понимаю. В моей семье работали оба родителя, мама сидела со мной, пока я был маленьким, а потом вышла на работу, у меня такой пример был перед глазами. Если женщина, вступая в брак, ничего не умеет — быстро научится, чему-то научу ее я, а она чему-то научит меня. Главное — любовь и взаимопонимание, остальное решаемо.
— Некоторые мужчины разделяют женщин на тех, с которыми можно весело и непринужденно провести время, и тех, кого смело можно брать замуж. Как считаете вы? Это уместно?
— Я не разделяю девушек. Та, с которой сейчас можно весело проводить время, повзрослеет, поменяется и найдет своего спутника. Не стоит разделять девушек на легкомысленных и ориентированных на семью. Бывает, что та, с которой хотел просто провести вечер, становится кем-то большим. Смотря что девушка хочет, какие у нее цели в жизни, внутренние ощущения, чувства.
— Вы согласитесь взять девушку на содержание, если она сама не зарабатывает?
— В кризисные времена — да, если у нас будут чувства и серьезные отношения. Будем жить на моей территории, я постараюсь сделать так, чтобы она ни в чём не нуждалась.
— В отношениях вы требовательный или даете девушке свободу?
— Никто не вправе забирать свободу, неважно — девушка это или парень. У обоих есть чувство ответственности друг перед другом.
— А ревность? Она присутствует?
— Я не ревнивый, считаю ревность проявлением слабости для мужчины. Если я уверен в себе, то уверен и в том, что девушка не будет мне изменять. А с той, в которой не уверен, я и отношения заводить не буду.
— Готовы идти на компромиссы или изменить привычный образ жизни, если девушка попросит?
— Компромиссы — да, в семейной жизни они имеют место. А менять образ жизни — только если это не будет противоречить моим интересам. Конечно, если девушка скажет — всё, сиди дома и никуда не выходи, то нет. А если это будет что-то полезное, например, она будет мотивировать меня на здоровый образ жизни, — почему нет, я буду только рад, если девушка сможет привить мне что-то хорошее.
— Обычно девушки выдвигают требования для своего будущего избранника — высокая зарплата, квартира, машина. Как вы расцениваете это? Есть требования в ответ?
— Я считаю, что в отношениях никто никому ничего не должен, и если подобные заявления звучат как требования, а не как компромисс, то это уже не отношения, мне такое не нужно. Априори у мужчины должны быть и заработок, и квартира, и машина, чтобы обеспечить свое потомство, будущую жену. Мужчина в первую очередь должен быть мужчиной, отвечать за свои слова и поступки, остальное можно совместно нажить в процессе.
Нормально то, что женщина ищет для себя успешного человека, мужчину, самца. Если мужчина хорошо зарабатывает и добился успеха сам, значит, он неглупый. Это вызывает уважение у женщины, интерес, не обязательно финансовый. Считаю, что если хочешь красивую ухоженную девушку — соответствуй, вози ее на красивой машине и зарабатывай деньги. Не обязательно иметь свой бизнес, можно работать по найму на перспективной хорошей работе.
— Почему закончились последние отношения? Как долго они длились?
— Мои последние отношения закончились около года назад, причина — у них не было будущего. Мы встречались чуть больше года. После расставания я понял, что в отношениях нужно больше разговаривать, быть честным с самим собой, внимательно и осторожно относиться к чувствам других. Понял, что можно расставаться, даже если любишь человека, — ты переболеешь со временем чувствами, от этого еще никто не умирал. А до этого я был женат, два года. Я был молод, ходил в розовых очках и не смог разглядеть в своей жене те черты, с которыми, как выяснилось позже, я не смог ужиться. Она не виновата — у нас разные семейные ценности, ее так воспитали, меня по-другому.
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