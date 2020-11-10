Холостяк месяца: обаятельный инженер мечтает о девушке, с которой у него совпадут семейные ценности

— Для кого-то я харизматичный, для кого-то — нет, это зависит от человека и от того, как он меня воспринимает. Но я думаю, что какая-то доля харизмы во мне всё же присутствует.

— Девушки западают на вас?

— Мне не нравится слово «западает». Проявляют интерес — да, такое есть. Когда девушка именно западает — это не то, я люблю сам добиваться понравившейся девушки. А если она сама на меня запала, то интереса во мне не вызовет.

— Какие девушки вас привлекают?

— Мне важна энергетика, если я почувствую между нами связь, девушка будет привлекательна для меня, не важно, какие у нее внешность и характер.