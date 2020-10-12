Невеста месяца: очаровательная химик-инженер мечтает встретить мужчину, который будет умнее неё

Времени на свидания и любовь у 31-летней Анастасии Петрейкис практически нет, но говорит, что очень хотелось бы. Сибирячка работает химиком-инженером в сфере электроэнергетики и часто уезжает в командировки. Она в разводе, воспитывает четырёхлетнюю дочь Алису. В свободное время любит читать книги — нравится классика, отдыхать предпочитает на природе у воды. Корреспонденту НГС Анастасия рассказала о том, какого мужчину хотела бы видеть рядом с собой (голубоглазые блондины — проходите мимо).
О себе
— Я люблю читать, в основном классическую литературу. Произведения в стихах не люблю, но «Фауста» и «Божественную комедию» прочла с удовольствием. Рисую, точнее, срисовываю, очень нравится работать с гуашью. В последнее время много информации просмотрела по дизайну интерьера — увлекательно и интересно, я делаю ремонт в квартире, очень хочу сделать всё уютно. Люблю выезжать на природу, к воде, обожаю шум волн. Часто с дочкой ездим в аквапарк — ей передалась моя любовь к воде и морю.
О мужчинах
СЮЖЕТ
— Раньше для меня внешность имела большое значение, с возрастом мнение поменялось, потому что парни, с которыми мне интересно, обычно совершенно не соответствуют моему выдуманному стереотипу привлекательного человека — кареглазый, темноволосый, высокий. Никогда не любила голубоглазых блондинов.
Мне всегда были интересны необычные люди, люди-одиночки, как правило, с ними очень интересное общение. Нравятся мужчины, которые умнее меня, — узнавать что-то новое всегда интересно. Хотелось бы, чтобы мужчина был сильным, мог принимать решения самостоятельно. Я бы хотела чувствовать себя женщиной рядом со своим мужчиной — у меня сильный характер, я привыкла сама принимать решения, сама устраивать свою жизнь, но порой так хочется, чтобы кто-то снял это с твоих плеч.
— Считаю, что интересы должны быть схожими, не верю в то, что противоположности притягиваются, — это может оказаться кратковременный интерес, который быстро угаснет, станет не о чем говорить. Есть такая категория мужчин — они врут напропалую и даже не задумываются, что всё заметно. С таким человеком я никогда не буду. Ровно так же никогда не буду с нытиком, который жалуется на жизнь.
Хотелось бы, чтобы у мужчины было желание быть со мной, чтобы у него не возникало сомнений, что я именно та женщина, с которой он хочет просыпаться. Я не говорю, что мужчина должен зарабатывать миллионы, но и работать должен не просто, чтобы сказать: «Я же работаю, что ты ещё хочешь», хотелось бы, чтобы он стремился, старался. Я сама работаю, лодырей не уважаю и не жалею.
Развод
— С бывшим мужем мы были женаты два с половиной года, развелись три года назад, потому что были слишком разные. Мы оба с характером, нашла коса на камень, как говорится. Постоянные ссоры ни к чему хорошему не приводят, когда нет взаимопонимания — нет нормальной совместной жизни. Сейчас мы общаемся исключительно по поводу дочери. После развода у меня не было отношений. Я общалась с мужчиной на протяжении года, но человек не мог решить, нужны ему отношения со мной или нет, никак не мог принять решение.
Об отношениях
— Между мужчиной и женщиной должно быть доверие, если его нет, то зачем тогда отношения? Мне жутко не нравится, когда я знакомлюсь с человеком, а он начинает пытаться меня контролировать, хотя мы просто общаемся, мы никто друг другу. Излишний контроль в отношениях считаю бесполезным. Каждый день ты должен сам делать выбор в сторону своего человека, потому что хочешь этого, а не потому что нет возможности найти кого-то другого.
Ответственность
— Мужчины в принципе боятся брать на себя ответственность. Если мужчине нужна женщина, если он влюблён в неё, то ему совершенно не важно, есть ли у неё ребёнок. Я никогда не скрываю, что у меня есть дочь, не вижу смысла, да и ложь терпеть не могу в целом. Это мой ребёнок, я никогда не променяю дочку на мужчину.
Знакомства
— У меня командировочная работа, очень много времени провожу в разъездах, поэтому знакомлюсь чаще всего здесь и в интернете. Я сама могу быть инициатором, я очень открытый и коммуникабельный человек. Можно дать понять, что ты не против знакомства, а дальше пусть он сам делает первый шаг.
О любви
— Я думаю, что встретить любовь сложно после того как женщина пережила неудачные отношения, а потом долгое время была одна. К потенциальному спутнику жизни уже более высокие требования, в цене уже совершенно другие мужские качества, нежели раньше, появляется привычка быть свободной, от неё крайне сложно избавиться.
О семье, замужестве и детях
— Замуж ради штампа я не хочу, это просто формальность. Но, наверное, если мужчина не хочет сделать женщину своей женой, то у него есть какие-то сомнения. Сейчас я не готова ещё раз родить, но в перспективе мне хотелось бы ещё сына, уверена, что у меня будет мальчик. Если не выйду замуж, рожать не намерена. Семья должна быть счастливой, нужно стремиться находить взаимопонимание. Каждый человек эгоист, конечно, но в семье, на мой взгляд, думают в первую очередь об общих интересах.
Если вам понравилась героиня материала и вы хотели бы познакомиться, пришлите несколько слов о себе, фото и ваши контакты на she@ngs.ru, мы передадим информацию Анастасии.
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