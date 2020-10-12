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Невеста месяца: очаровательная химик-инженер мечтает встретить мужчину, который будет умнее неё

Анастасию привлекают высокие кареглазые брюнеты, у которых есть цель в жизни и желание зарабатывать

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Анастасия в разводе, у нее есть четырехлетняя дочь

Анастасия в разводе, у нее есть четырехлетняя дочь

Времени на свидания и любовь у 31-летней Анастасии Петрейкис практически нет, но говорит, что очень хотелось бы. Сибирячка работает химиком-инженером в сфере электроэнергетики и часто уезжает в командировки. Она в разводе, воспитывает четырёхлетнюю дочь Алису. В свободное время любит читать книги — нравится классика, отдыхать предпочитает на природе у воды. Корреспонденту НГС Анастасия рассказала о том, какого мужчину хотела бы видеть рядом с собой (голубоглазые блондины — проходите мимо).

О себе

— Я люблю читать, в основном классическую литературу. Произведения в стихах не люблю, но «Фауста» и «Божественную комедию» прочла с удовольствием. Рисую, точнее, срисовываю, очень нравится работать с гуашью. В последнее время много информации просмотрела по дизайну интерьера — увлекательно и интересно, я делаю ремонт в квартире, очень хочу сделать всё уютно. Люблю выезжать на природу, к воде, обожаю шум волн. Часто с дочкой ездим в аквапарк — ей передалась моя любовь к воде и морю.

Сибирячка любит отдыхать у воды и слушать шум волн

Сибирячка любит отдыхать у воды и слушать шум волн

О мужчинах

СЮЖЕТ

Ищу мужа на НГС

— Раньше для меня внешность имела большое значение, с возрастом мнение поменялось, потому что парни, с которыми мне интересно, обычно совершенно не соответствуют моему выдуманному стереотипу привлекательного человека — кареглазый, темноволосый, высокий. Никогда не любила голубоглазых блондинов.

Мне всегда были интересны необычные люди, люди-одиночки, как правило, с ними очень интересное общение. Нравятся мужчины, которые умнее меня, — узнавать что-то новое всегда интересно. Хотелось бы, чтобы мужчина был сильным, мог принимать решения самостоятельно. Я бы хотела чувствовать себя женщиной рядом со своим мужчиной — у меня сильный характер, я привыкла сама принимать решения, сама устраивать свою жизнь, но порой так хочется, чтобы кто-то снял это с твоих плеч.

Анастасия считает себя сильной женщиной

Анастасия считает себя сильной женщиной

— Считаю, что интересы должны быть схожими, не верю в то, что противоположности притягиваются, — это может оказаться кратковременный интерес, который быстро угаснет, станет не о чем говорить. Есть такая категория мужчин — они врут напропалую и даже не задумываются, что всё заметно. С таким человеком я никогда не буду. Ровно так же никогда не буду с нытиком, который жалуется на жизнь.

Хотелось бы, чтобы у мужчины было желание быть со мной, чтобы у него не возникало сомнений, что я именно та женщина, с которой он хочет просыпаться. Я не говорю, что мужчина должен зарабатывать миллионы, но и работать должен не просто, чтобы сказать: «Я же работаю, что ты ещё хочешь», хотелось бы, чтобы он стремился, старался. Я сама работаю, лодырей не уважаю и не жалею.

С дочерью Алисой они любят ходить в аквапарк

С дочерью Алисой они любят ходить в аквапарк

Развод

— С бывшим мужем мы были женаты два с половиной года, развелись три года назад, потому что были слишком разные. Мы оба с характером, нашла коса на камень, как говорится. Постоянные ссоры ни к чему хорошему не приводят, когда нет взаимопонимания — нет нормальной совместной жизни. Сейчас мы общаемся исключительно по поводу дочери. После развода у меня не было отношений. Я общалась с мужчиной на протяжении года, но человек не мог решить, нужны ему отношения со мной или нет, никак не мог принять решение.

Много времени Анастасия проводит в разъездах по работе

Много времени Анастасия проводит в разъездах по работе

Об отношениях

— Между мужчиной и женщиной должно быть доверие, если его нет, то зачем тогда отношения? Мне жутко не нравится, когда я знакомлюсь с человеком, а он начинает пытаться меня контролировать, хотя мы просто общаемся, мы никто друг другу. Излишний контроль в отношениях считаю бесполезным. Каждый день ты должен сам делать выбор в сторону своего человека, потому что хочешь этого, а не потому что нет возможности найти кого-то другого.

Ответственность

— Мужчины в принципе боятся брать на себя ответственность. Если мужчине нужна женщина, если он влюблён в неё, то ему совершенно не важно, есть ли у неё ребёнок. Я никогда не скрываю, что у меня есть дочь, не вижу смысла, да и ложь терпеть не могу в целом. Это мой ребёнок, я никогда не променяю дочку на мужчину.

Чаще всего Анастасия знакомится в интернете

Чаще всего Анастасия знакомится в интернете

Знакомства

— У меня командировочная работа, очень много времени провожу в разъездах, поэтому знакомлюсь чаще всего здесь и в интернете. Я сама могу быть инициатором, я очень открытый и коммуникабельный человек. Можно дать понять, что ты не против знакомства, а дальше пусть он сам делает первый шаг.

О любви

— Я думаю, что встретить любовь сложно после того как женщина пережила неудачные отношения, а потом долгое время была одна. К потенциальному спутнику жизни уже более высокие требования, в цене уже совершенно другие мужские качества, нежели раньше, появляется привычка быть свободной, от неё крайне сложно избавиться.

Сибирячка считает, что встретить любовь становится сложнее, когда ты долгое время один

Сибирячка считает, что встретить любовь становится сложнее, когда ты долгое время один

О семье, замужестве и детях

— Замуж ради штампа я не хочу, это просто формальность. Но, наверное, если мужчина не хочет сделать женщину своей женой, то у него есть какие-то сомнения. Сейчас я не готова ещё раз родить, но в перспективе мне хотелось бы ещё сына, уверена, что у меня будет мальчик. Если не выйду замуж, рожать не намерена. Семья должна быть счастливой, нужно стремиться находить взаимопонимание. Каждый человек эгоист, конечно, но в семье, на мой взгляд, думают в первую очередь об общих интересах.

Если вам понравилась героиня материала и вы хотели бы познакомиться, пришлите несколько слов о себе, фото и ваши контакты на she@ngs.ru, мы передадим информацию Анастасии.

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