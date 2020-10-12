Невеста месяца: очаровательная химик-инженер мечтает встретить мужчину, который будет умнее неё

— Считаю, что интересы должны быть схожими, не верю в то, что противоположности притягиваются, — это может оказаться кратковременный интерес, который быстро угаснет, станет не о чем говорить. Есть такая категория мужчин — они врут напропалую и даже не задумываются, что всё заметно. С таким человеком я никогда не буду. Ровно так же никогда не буду с нытиком, который жалуется на жизнь.

Хотелось бы, чтобы у мужчины было желание быть со мной, чтобы у него не возникало сомнений, что я именно та женщина, с которой он хочет просыпаться. Я не говорю, что мужчина должен зарабатывать миллионы, но и работать должен не просто, чтобы сказать: «Я же работаю, что ты ещё хочешь», хотелось бы, чтобы он стремился, старался. Я сама работаю, лодырей не уважаю и не жалею.