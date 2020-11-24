Невеста месяца: Кристина называет себя «домашней кошечкой» и верит в любовь до 100 лет — может, она ждет тебя

Кристине Лозовой 29 лет, она не была замужем, детей нет. Сибирячка работает клиническим психологом, себя описывает как разностороннюю личность и говорит, что до самоизоляции любила посещать театр, концерты, семинары, культурные мероприятия, но в меру. Кристина не тусовщица, любит посидеть дома, шутит, что она скорее ласковая домашняя кошечка. Девушка любит готовить, красиво сервировать стол, создавать уют, свободные вечера проводит за прогулками, чтением книг, просмотром фильмов. Корреспонденту НГС Кристина рассказала о том, какого мужчину хотела бы видеть рядом с собой.
О мужчинах
СЮЖЕТ
— Самое главное, чтобы мужчина умел любить и был любимым. Мужественный, ответственный, самостоятельный, добрый, обаятельный, харизматичный, умный, позитивный, компромиссный, культурный, аккуратный, чистоплотный. С чувством юмора и умением поддержать разговор на любые темы. Нравится, когда у человека нет предрассудков и стереотипов, — это я сейчас так говорю, а когда люди влюбляются, они лучшие друг для друга. Я не буду стараться изменить человека, это невозможно, буду любить его таким, какой он есть. К внешности нет пожеланий, человек рождается таким, каким его создали природа, мать и отец, а вот характер он уже может развивать сам.
Спутник моей жизни обязательно должен быть ответственным за себя, жену и детей — второй мамой мальчику я не буду. Поступки очень важны — можно красиво говорить, но ничего не выполнять, это я поняла еще в свои
Злые, ленивые, жадные мужчины меня отталкивают. Не нравятся негатив, пессимизм и осуждение. Такие качества отталкивают и в мужчинах, и в женщинах во всех сферах жизни. Предательство, измену, крики (с обеих сторон), поднять руку на женщину — такое я не потерплю.
Про отношения
— Я за то, чтобы были взаимные чувства с обеих сторон, — это 100% требование. Я никогда не пойду против себя ни за какие выгоды, материальные, нематериальные, влюбляюсь в душу и хочу того же. Я за то, что женщина живет на территории мужчины, мужчина отвечает за женщину, в том числе материально. Всё это — само собой разумеющееся в серьезных отношениях, где есть взаимные чувства, любовь, где люди хотят быть вместе и работают над отношениями. Ведь до того, как встретиться, люди живут как-то, не голодают, одеваются, тратят деньги на развлечения, то есть деньги не самоцель. Но материальный комфорт в отношениях — это ответственность мужчины. Я сразу объясняю — я не бизнес-леди, не женщина-танк, у меня ничего нет, а работа — это скорее милое хобби. Я вообще не карьеристка, это не мое, нет у меня нужных для этого мужских качеств характера. Когда мужчина живет в квартире женщины, она работает и еще кредит за мужчину на свое имя берет, это подмена ролей, никому в таких отношениях хорошо не будет. Я всегда за серьезные отношения. Погуляли, пока было хорошо, и разбежались или временное пристанище, свободные отношения — нет. И не скажу, что у меня сложный подход, но не поверхностный. Взгляды на отношения у меня абсолютно не современные. Хотелось бы один раз выйти замуж и до
Знакомства
— Познакомиться мне вообще не сложно. Со мной знакомятся постоянно: это было и приложение для знакомств, и Instagram, в парке, в автобусе, в театре, на свадьбе, на мероприятиях. На улице не знакомлюсь, как-то не хватает времени установить контакт на бегу. Первый шаг делает мужчина. Главное — встретиться именно с тем человеком, это что-то вроде судьбы. Если первое общение происходит онлайн — нужно заинтересовать меня и самому заинтересоваться, взаимность. При реальной встрече — это еще и химия, искры, на уровне инстинктов. Плюс творческий необычный подход как минимум заинтересует. Свои люди друг друга точно не пропустят.
Я долго привыкаю к людям, присматриваюсь, изучаю человека. В отношениях некуда спешить, всё должно развиваться постепенно. Хотя было одно исключение в моей жизни, когда с первой встречи почувствовала, что человек свой. Этап ухаживания для меня очень важен, он очень приятный, и не вижу причин от этого отказываться. Цветы, подарки, сюрпризы, свидания, флирт. По-моему, это нравится обоим.
Свадьба и семья
— Для меня брак — это серьезный шаг двоих любящих людей — зарегистрировать отношения официально. Мозги и разум у меня всегда включены. Эмоции хороши, но проходят, а с человеком потом жить семьей. Ради галочки, из-за незапланированной беременности, потому что сожители — не мое. Не осуждаю, каждый живет так, как хочет, просто не мое, я так не могу. Я не замужем, и детей пока нет. Как нет и никаких претензий к мужчинам за прошлое, я считаю то, что было, — это прекрасный опыт для всех. В прошлом я больше занималась собой, а сейчас появляется желание создать семью, и считаю, что в моей жизни всё вовремя происходит.
У меня консервативные взгляды на семью. Хочется детей — мальчика и девочку, но это желание возникает рядом с любимым мужчиной в отношениях, а не как самоцель. Знаю, что такое неполная семья, поэтому хочу построить свою полноценную и счастливую. Официальная регистрация обязательна, но пышную свадьбу не хочу и буду это обговаривать с мужем.
Для меня не имеет значения, что было в прошлых отношениях у мужчины. Главное — то, что сейчас мы вместе решили рисовать свою историю на чистом листе. Если он закрыл у себя все вопросы прошлого брака и готов к новым серьезным отношениям (не как он предполагает, а на самом деле), всё возможно. К детям отношусь отлично, в студенчестве работала няней двоих замечательных ребятишек, сейчас они уже подростки.
Про «часики тикают» и страх одиночества
— Вообще не приемлю никаких предрассудков и стереотипов, стараюсь не мыслить так узко во всех сферах жизни. Можно разочароваться по прошлому опыту и не верить в любовь. Можно ждать любовь и ничего для этого не предпринимать, но ныть, что принц не едет. Ждать, что мужчина из твоей мечты, образа в голове придет и сделает тебя счастливой, откладывать всё на потом. Можно бояться, что с детьми никому не нужна.
А можно осознать, что ты сама ответственна за свою жизнь, что сейчас окружает, как ты к себе относишься, занимаешься собой, радуешься в моменте, живешь полноценно и одна, но любишь весь мир и готова отдавать любовь другим людям, принимать любовь, открыта к знакомству, хочешь отношений; и тогда твой мужчина появляется, как второй кусочек пазла. Понимаете, когда два полноценных счастливых партнера хотят создавать, идти по жизни вместе, всё складывается. Какая разница, сколько лет? По земле ходят женщины и мужчины всех возрастов.
У меня нет страха одиночества, будет так, как должно. Всё, что я могу сделать, всё, что в моих руках, я делаю и ответственна за это. А тревожиться из-за того, чего не могу изменить, не собираюсь. Посмотрите, сколько прекрасных и разных женщин в нашем городе, столько же сильных и умных мужчин. Этот страх — просто фантазия тревожного человека.
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