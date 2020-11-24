Невеста месяца: Кристина называет себя «домашней кошечкой» и верит в любовь до 100 лет — может, она ждет тебя

Свадьба и семья

— Для меня брак — это серьезный шаг двоих любящих людей — зарегистрировать отношения официально. Мозги и разум у меня всегда включены. Эмоции хороши, но проходят, а с человеком потом жить семьей. Ради галочки, из-за незапланированной беременности, потому что сожители — не мое. Не осуждаю, каждый живет так, как хочет, просто не мое, я так не могу. Я не замужем, и детей пока нет. Как нет и никаких претензий к мужчинам за прошлое, я считаю то, что было, — это прекрасный опыт для всех. В прошлом я больше занималась собой, а сейчас появляется желание создать семью, и считаю, что в моей жизни всё вовремя происходит.

У меня консервативные взгляды на семью. Хочется детей — мальчика и девочку, но это желание возникает рядом с любимым мужчиной в отношениях, а не как самоцель. Знаю, что такое неполная семья, поэтому хочу построить свою полноценную и счастливую. Официальная регистрация обязательна, но пышную свадьбу не хочу и буду это обговаривать с мужем.

Для меня не имеет значения, что было в прошлых отношениях у мужчины. Главное — то, что сейчас мы вместе решили рисовать свою историю на чистом листе. Если он закрыл у себя все вопросы прошлого брака и готов к новым серьезным отношениям (не как он предполагает, а на самом деле), всё возможно. К детям отношусь отлично, в студенчестве работала няней двоих замечательных ребятишек, сейчас они уже подростки.